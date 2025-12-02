Новини
България »
София »
Кметът на столичния район "Оборище": Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят, но те не помръднаха

2 Декември, 2025 11:25 1 167 19

"Моето генерално учудване беше, че толкова много полиция имаше при централата на ДПС и нямаше нито един полицай в клуба на ГЕРБ, който е на 50 метра", коментира още Георги Кузмов

Кметът на столичния район "Оборище": Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят, но те не помръднаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Всичко е почистено. Кофите са прибрани. Може би има несъбрани кофи около малките улички около бул. "Дондуков"".

Това заяви пред БНР кметът на столичния район "Оборище" Георги Кузмов след снощните протести и щетите след ескалацията в района на централата на ДПС-Ново начало.

"Има извадени колчета на доста места. Голямата щета е клубът на ГЕРБ, който е потрошен", добави той в предаването "Преди всички".

"Моето генерално учудване беше, че толкова много полиция имаше при централата на ДПС и нямаше нито един полицай в клуба на ГЕРБ, който е на 50 метра. Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят и да спрат това събитие, което се случваше там – трошенето, но те не помръднаха, те не се намесиха в това нещо", коментира Кузмов и добави:

"Това, което аз видях, е, че загасна токът в централната част на "Оборище" и точно тогава започнаха бомбите силно да се чуват. Аз не съм имал възможност да говоря с шефовете на "Електрохолд", но това, което знаем, е, че имат съмнение за умишлена намеса в спирането на тока – този пожар, който е предизвикан. Той съвпадна абсолютно с изостряне на обстановката".

Другото учудващо за районния кмет е защо е бил преграден булевардът. Там стана стълкновението, отбеляза той.

Кузмов наблегна на младежите с качулки, които, по думите му, са чупели всичко, което им попадне. За него това е недопустимо. Видно е, че това беше подготвено да се случи, категоричен бе той.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    24 3 Отговор
    ниски са им заплатите-за това не си дават зор

    11:26 02.12.2025

  • 2 Ще призова младите хора да са

    16 4 Отговор
    непримирими. Това, че някой е организирал протест в случая срещу бюджета в този му вид, не означава, че вие не можете да протестирате за каквото си искате, това е ваш избор. Другите избори се подменят и фалшифицират само до като си пуснете вота в урната. Обединявайте се и създавайте партии, не се страхувайте да се занимавате с политика още щом завършите висшето си образование, не бъдете сенки в сегашните партии, не чакайте вече известни партии и личности да ви оправят живота или да чуят исканията ви. Обединявайте се и само напред, дори и да хванете предатели сред вас, отстраняванте ги и продължавате, така се прави. Левски, Ботев, Вазов и още много други революционери и бойци за свобода са начертали ясно линията, вие само трябва да я следвате. Да живее България!

    11:26 02.12.2025

  • 3 ООрана държава

    23 4 Отговор
    Всичко мина по гербнн сценария, милиционера е забравил че не сме 90-те и всички по улицата с изключение на провокаторите, правеха непрекъснато видеа, там ще се види всичко, време е за оставка на това бездарно правителство

    Коментиран от #17

    11:27 02.12.2025

  • 4 Само така

    16 2 Отговор
    Защото свободата не ще Екзарх, иска Караджата.

    11:27 02.12.2025

  • 5 Ужасяващо е

    15 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #8

    11:28 02.12.2025

  • 6 оставка

    20 3 Отговор
    Къдравата СЮ и за пазач на паркинг НЕ става !!!

    11:28 02.12.2025

  • 7 По заповед

    19 2 Отговор
    на мутромафията ! Иначе с 50% увеличение на заплатите за сметка на българските данъкоплатци . И всеки месец нови возила !

    11:30 02.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    1 10 Отговор
    Тези младежи с качулки са хората, които ще поправят България.

    11:32 02.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Провокаторите са":

    Бяха обикновени младежи и ученици.Полицията я е срам че ги биха децата и си измислят някакви агитки.

    Коментиран от #13, #18

    11:36 02.12.2025

  • 13 аха

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    виждаме ги на снимката горе. С домашните си бяха дошли и си ги пишеха мирно и тихо по тротоарите.

    Коментиран от #14

    11:42 02.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "аха":

    Това са локалите.

    11:48 02.12.2025

  • 15 Да бе да

    2 3 Отговор
    Аха,моли той,та после да каже че полицията бие невинни.Тоя филм сме го гледали.

    11:48 02.12.2025

  • 16 поклон герои

    5 1 Отговор
    С кротки протести видяхме докъде стихнахме....Време е за промяна.

    11:49 02.12.2025

  • 17 Питане

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Алтернативата каква ти е?

    11:50 02.12.2025

  • 18 Мизерабъл

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Тия "деца"бяха провокирани от Киро.Той трябва да плати зулумите,и съден.

    11:53 02.12.2025

  • 19 Пич

    0 0 Отговор
    Тоя е малоумен !!! Полицията трябва работи по добре преценени заповеди , не по желание на някоя от страните !!!

    12:17 02.12.2025

