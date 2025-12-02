Кметът на столичния район "Оборище": Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят, но те не помръднаха

"Всичко е почистено. Кофите са прибрани. Може би има несъбрани кофи около малките улички около бул. "Дондуков"".
Това заяви пред БНР кметът на столичния район "Оборище" Георги Кузмов след снощните протести и щетите след ескалацията в района на централата на ДПС-Ново начало.
"Има извадени колчета на доста места. Голямата щета е клубът на ГЕРБ, който е потрошен", добави той в предаването "Преди всички".
"Моето генерално учудване беше, че толкова много полиция имаше при централата на ДПС и нямаше нито един полицай в клуба на ГЕРБ, който е на 50 метра. Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят и да спрат това събитие, което се случваше там – трошенето, но те не помръднаха, те не се намесиха в това нещо", коментира Кузмов и добави:
"Това, което аз видях, е, че загасна токът в централната част на "Оборище" и точно тогава започнаха бомбите силно да се чуват. Аз не съм имал възможност да говоря с шефовете на "Електрохолд", но това, което знаем, е, че имат съмнение за умишлена намеса в спирането на тока – този пожар, който е предизвикан. Той съвпадна абсолютно с изостряне на обстановката".
Другото учудващо за районния кмет е защо е бил преграден булевардът. Там стана стълкновението, отбеляза той.
Кузмов наблегна на младежите с качулки, които, по думите му, са чупели всичко, което им попадне. За него това е недопустимо. Видно е, че това беше подготвено да се случи, категоричен бе той.
1 Атина Палада
11:26 02.12.2025
2 Ще призова младите хора да са
11:26 02.12.2025
3 ООрана държава
Коментиран от #17
11:27 02.12.2025
4 Само така
11:27 02.12.2025
5 Ужасяващо е
Коментиран от #8
11:28 02.12.2025
6 оставка
11:28 02.12.2025
7 По заповед
11:30 02.12.2025
9 Трол
11:32 02.12.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Провокаторите са":Бяха обикновени младежи и ученици.Полицията я е срам че ги биха децата и си измислят някакви агитки.
Коментиран от #13, #18
11:36 02.12.2025
13 аха
До коментар #12 от "Последния Софиянец":виждаме ги на снимката горе. С домашните си бяха дошли и си ги пишеха мирно и тихо по тротоарите.
Коментиран от #14
11:42 02.12.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #13 от "аха":Това са локалите.
11:48 02.12.2025
15 Да бе да
11:48 02.12.2025
16 поклон герои
11:49 02.12.2025
17 Питане
До коментар #3 от "ООрана държава":Алтернативата каква ти е?
11:50 02.12.2025
18 Мизерабъл
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Тия "деца"бяха провокирани от Киро.Той трябва да плати зулумите,и съден.
11:53 02.12.2025
19 Пич
12:17 02.12.2025