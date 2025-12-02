"Спаси София": Оттеглянето на бюджета е недостатъчно, нужни са оставка и честни избори

Хайде да говорим честно и без илюзии. Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо. Това заявяват в официална позиция от "Спаси София" и допълват:

Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие. Създаването на паралелна реалност е известен номер на Пеевски и Борисов. Няма да мине този път! Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.

Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна. Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.

Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време. Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.

Вижте кадрите от Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас и десетки други градове. Това не е протест само на София или на т.нар. „градска либерална общност“. Това е национален протест. България се вдига не за смяна на едно правителство, а за смяна на модела.