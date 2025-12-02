Новини
България »
София »
"Спаси София": Оттеглянето на бюджета е недостатъчно, нужни са оставка и честни избори

"Спаси София": Оттеглянето на бюджета е недостатъчно, нужни са оставка и честни избори

2 Декември, 2025 13:44 617 21

  • спаси софия-
  • протест-
  • оставка

Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време, смятат от "Спаси София"

"Спаси София": Оттеглянето на бюджета е недостатъчно, нужни са оставка и честни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хайде да говорим честно и без илюзии. Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо. Това заявяват в официална позиция от "Спаси София" и допълват:

Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие. Създаването на паралелна реалност е известен номер на Пеевски и Борисов. Няма да мине този път! Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.

Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна. Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.

Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време. Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.

Вижте кадрите от Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас и десетки други градове. Това не е протест само на София или на т.нар. „градска либерална общност“. Това е национален протест. България се вдига не за смяна на едно правителство, а за смяна на модела.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 себе си

    10 0 Отговор
    Спаси София от

    13:46 02.12.2025

  • 2 честен ционист

    4 27 Отговор
    Освен безплатна мешка, каска, и манерка, Ганчо ще получи и гратис билет до Кардам. Обувките са за собствена сметка.

    13:47 02.12.2025

  • 3 Само протести

    7 0 Отговор
    Не е достатъчно, за да бъде изгонена шайката на Магнитски, е необходимо всички да отидат да гласуват на следващите парламентарни избори. Само така може да бъде париран купеният вот

    13:49 02.12.2025

  • 4 Тоя пък сладкодумник

    10 0 Отговор
    Тоя пък сладкодумник , на политик ли вече се прави. Оставка на Терзиев

    13:49 02.12.2025

  • 5 Незабавно

    5 0 Отговор
    ОСТАВКА !

    13:49 02.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Протестите доказват

    5 3 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.
    Или вие събирайте багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    13:51 02.12.2025

  • 8 Трол

    0 2 Отговор
    Бонев президент.

    13:51 02.12.2025

  • 9 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Честни избори??? Ми да бяха мислили умнокрасивите кога правиха промени в конституцията. Сега тиква и прасе ще си направят служебно правителство и ще си направят честни избори. умните от добрите сили се оказаха много алчни и продажни престъпници

    13:55 02.12.2025

  • 10 очевидец

    1 0 Отговор
    Случайно агитките се появиха и случайно токът в центъра спря. И случайно милиционерчетата нищо не правеха, когато шепа вандали изпотрошиха всичко по пътя си. И пак съвсем случайно медиите наричаха агитките “протестиращи”

    6i6i, бойче, всички знаем кво направихте. НЯМА ДА СТАНЕ!

    13:56 02.12.2025

  • 11 дедо

    1 0 Отговор
    и тоя говори за честни избори а не казва как другаря терзиев стана кмет на софия с мушингет и далавера пред ваня григорова

    13:57 02.12.2025

  • 12 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор
    /...Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, ../ Такааа лиии, а счупените витрини на магазините и те не са значителна щета, а.. КОЙ ЩЕ ПЛАЩА ЗА ЗОЛУМИТЕ НА ПЛАТЕНИТЕ ВАНДАЛИ, защото според сега действащото бг законодателство, ТОВА СА ВСИЧКИ СОФИЙСКИ ГРАЖДАНИ- ОТ ТЕХНИТЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ се плащат тези золуми- не от политическите партии или от организаторите на платените протести. Щом си толкова широко скроен човек, нека всички собственици на магазини с пострадали витрини от платения протест , да насочат исковете си за обезщетение лично към теб и ако не можеш да им платиш щетите, да те гони ЧСИ до 5 поколения... НИЩО ДА НЕ ПЛАЩА СТОЛИЧНА ОБЩИНА с данъците на всички софийски данъкоплатци за оправяне на щетите от снощния погром.,Като си имал бол пари с неясен или незаконен произход, си решил така да ги легализираш, а... Акъл море, глава шамандура.

    13:59 02.12.2025

  • 13 БСТ

    3 0 Отговор
    Оставка и на кмета на София + затвор !

    14:03 02.12.2025

  • 14 Ужасяващо е

    2 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #17, #18

    14:04 02.12.2025

  • 15 наивник

    3 0 Отговор
    Тоз пък ! Честни избори ! Кога в България за последните 36 години е имало истински избори ?

    14:04 02.12.2025

  • 16 На лъжата краката са къси

    0 0 Отговор
    Абе бонбончо, за "честни" избори трябват честни политици! Видяхме Боташа къде загроби България, а разни черепи, бобочета и асенки, и киртаци накъде накланят лодката, ама и те ще се удавят!

    14:05 02.12.2025

  • 17 СПРИ БЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ужасяващо е":

    Идиот

    14:06 02.12.2025

  • 18 Знаем я и шулевица

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ужасяващо е":

    Ей троле, омръзна и на себе си, като повтаряш като папагал глупостите, не мисли, че умните хора ще ти се вържат!

    14:07 02.12.2025

  • 19 Облак

    0 0 Отговор
    Бюджет се оттегля САМО с решение на ПАРЛАМЕНТА! Не става така - Сульо казал на Пульо и хоп, готово!

    14:08 02.12.2025

  • 20 Учуден

    0 0 Отговор
    Странно. Миналата седмица на предишните протести 🎃-та и 🐷-то бързо се изказаха по въпроса. Единият се опита да се представи като жертва, че щяло ушите да му дърпат. Вторият грухтеше, че ще прави и той протести. Днеска нещо ги няма с изявленията. Да не са избягали в Дубай?

    14:09 02.12.2025

  • 21 Мнение

    0 0 Отговор
    Ако се абстрахираме кой го казва, е абсолютно правилно и изчерпателно.

    14:11 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове