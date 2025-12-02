"Спаси София": Оттеглянето на бюджета е недостатъчно, нужни са оставка и честни избори

Хайде да говорим честно и без илюзии. Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо. Това заявяват в официална позиция от "Спаси София" и допълват:
Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие. Създаването на паралелна реалност е известен номер на Пеевски и Борисов. Няма да мине този път! Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна. Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време. Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
Вижте кадрите от Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас и десетки други градове. Това не е протест само на София или на т.нар. „градска либерална общност“. Това е национален протест. България се вдига не за смяна на едно правителство, а за смяна на модела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 себе си
13:46 02.12.2025
2 честен ционист
13:47 02.12.2025
3 Само протести
13:49 02.12.2025
4 Тоя пък сладкодумник
13:49 02.12.2025
5 Незабавно
13:49 02.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Протестите доказват
Или вие събирайте багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията
13:51 02.12.2025
8 Трол
13:51 02.12.2025
9 Хохо Бохо
13:55 02.12.2025
10 очевидец
6i6i, бойче, всички знаем кво направихте. НЯМА ДА СТАНЕ!
13:56 02.12.2025
11 дедо
13:57 02.12.2025
12 Хмхмхмхмхм
13:59 02.12.2025
13 БСТ
14:03 02.12.2025
14 Ужасяващо е
Коментиран от #17, #18
14:04 02.12.2025
15 наивник
14:04 02.12.2025
16 На лъжата краката са къси
14:05 02.12.2025
17 СПРИ БЕ
До коментар #14 от "Ужасяващо е":Идиот
14:06 02.12.2025
18 Знаем я и шулевица
До коментар #14 от "Ужасяващо е":Ей троле, омръзна и на себе си, като повтаряш като папагал глупостите, не мисли, че умните хора ще ти се вържат!
14:07 02.12.2025
19 Облак
14:08 02.12.2025
20 Учуден
14:09 02.12.2025
21 Мнение
14:11 02.12.2025