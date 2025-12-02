Умно-красивите се катерят по гърба на хората от протеста към следващата Сглобка

Умните и красивите след протеста на футболните фенове против БФС преди 2 години, и след всяка голяма акция или шествие на агитките:

- Къде сте, когато се протестира против мафията и властта! Стига се занимавахте само с футбол, имаме нужда от вас!

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Умните и красивите, когато агитките вземат, че дойдат на политически протест:

- Неее, това са провокатори, пратени от мафията! Ууу, махайте се, къде е полицията, защо не ги бие!

Вчера цял ден преди протеста Мирчев (Ивайло Мирчев, бел. ред.) плашеше каква страшна полицейска мобилизация се готви, па кордони, подкрепления от страната, специални части и прочее - "Ужас, полицаите ще ни бият!".

Сега плаче, че па нямало достатъчно полицаи и защо не са били.

Месеци наред изнасяхте геройски, театрални речи, че "паветата трябва да полетят!", накрая като полетяха почнахте да ревете "Ама г-н полицай, набийте ги тия с паветата!".

Не заслужавате хората, които ви правят протестите, и по чийто гръб се катерите към следващата Сглобка.