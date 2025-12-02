Новини
България »
Умно-красивите се катерят по гърба на хората от протеста към следващата Сглобка

2 Декември, 2025 16:01 1 487 37

  • кристиян шкварек-
  • протест-
  • пп дб-
  • опозиция-
  • сглобка

Месеци наред изнасяхте геройски, театрални речи, че "паветата трябва да полетят!", накрая като полетяха почнахте да ревете "Ама г-н полицай, набийте ги тия с паветата!"

Умно-красивите се катерят по гърба на хората от протеста към следващата Сглобка - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист

Умните и красивите след протеста на футболните фенове против БФС преди 2 години, и след всяка голяма акция или шествие на агитките:

- Къде сте, когато се протестира против мафията и властта! Стига се занимавахте само с футбол, имаме нужда от вас!

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Умните и красивите, когато агитките вземат, че дойдат на политически протест:

- Неее, това са провокатори, пратени от мафията! Ууу, махайте се, къде е полицията, защо не ги бие!

Вчера цял ден преди протеста Мирчев (Ивайло Мирчев, бел. ред.) плашеше каква страшна полицейска мобилизация се готви, па кордони, подкрепления от страната, специални части и прочее - "Ужас, полицаите ще ни бият!".

Сега плаче, че па нямало достатъчно полицаи и защо не са били.

Месеци наред изнасяхте геройски, театрални речи, че "паветата трябва да полетят!", накрая като полетяха почнахте да ревете "Ама г-н полицай, набийте ги тия с паветата!".

Не заслужавате хората, които ви правят протестите, и по чийто гръб се катерите към следващата Сглобка.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо в затвора!

    8 21 Отговор
    Пуделите са обикновени подметки на мунчо.

    Коментиран от #33

    16:02 02.12.2025

  • 2 бушприт

    1 9 Отговор
    Харесвам красивите жени! Да си ги гушкам и цункам.

    Коментиран от #10

    16:03 02.12.2025

  • 3 Сандо

    14 9 Отговор
    Стадото така и не разбира как го използват.А после ще получи пак от същото,а вероятно и още по-лошо,но няма да му дойде акъла в зомбираните тикви.

    Коментиран от #31

    16:03 02.12.2025

  • 4 Хан Ауспух

    8 27 Отговор
    по т.нар. "протести" ходят само гнyccни cмpъдливи нapkозависими, психично болни, асоциални, вредни за обществото елементи!

    Коментиран от #6, #32

    16:03 02.12.2025

  • 5 1111

    23 8 Отговор
    Умно-красивите бяха на площада и ви казаха ДА СЕ МАХАТЕ!

    16:03 02.12.2025

  • 6 ФАКТ!

    24 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хан Ауспух":

    ПОЛОВИНАТА ГРАД ЩЕШЕ ДА ДАОЙДЕ, АКО МЯСТОТО ПОЗВОЛЯВАШЕ ДА СЕ СЪБЕРАТ ТАМ!

    16:04 02.12.2025

  • 8 Братчетата на Бойко

    13 7 Отговор
    "Ти целия скован от злоба си,
    о шумен и разблуден ..." Шкврак

    16:06 02.12.2025

  • 9 между другото

    19 0 Отговор
    Къде е "Бащицата"? Пак ли има високо кръвно?

    16:06 02.12.2025

  • 10 Новак

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Аз пък да ги мушкам.

    16:07 02.12.2025

  • 11 Референдум

    17 10 Отговор
    Неразбрахте ли , искеме си референдума за ЛЕВА.

    16:07 02.12.2025

  • 12 Плонжор,

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Морален Стожер":

    Измий си устата, че нещо кафяво се стича оттам!

    16:08 02.12.2025

  • 14 Морален Стожер

    5 9 Отговор
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплъ

    Коментиран от #15

    16:12 02.12.2025

  • 15 Плонжор,

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Морален Стожер":

    Измий си устата, че нещо кафяво се стича оттам!

    16:13 02.12.2025

  • 17 Шкварек

    8 3 Отговор
    Ти българин ли си или те е треснал гръм?

    16:17 02.12.2025

  • 21 БеГемот

    3 7 Отговор
    Само Радев мое да опрай тая кочина ....само равнис мирно му е майката.....и тия келеши от протеста в казармата че гледат много евро либерално и като оядени овце с изкуствен интелект ...

    16:30 02.12.2025

  • 22 ССС

    8 3 Отговор
    Тоя толкова се е фиксирал и е посинял от злоба, че изтърва момента и е на път да получи, даже вече е получил обсесия с ПП-ДБ.

    16:30 02.12.2025

  • 24 ?????

    6 3 Отговор
    Много точно.
    Все едно вече не е било.

    16:42 02.12.2025

  • 25 Смешно

    5 3 Отговор
    Шкварек в отслабваща конкуренция за герберските кюфтета.

    16:44 02.12.2025

  • 26 Шиков

    3 6 Отговор
    Хубаво че протестираш, но какво работиш и кой ще те храни след победата на Кики и Кокорчо?

    16:44 02.12.2025

  • 28 Грозно

    5 1 Отговор
    подчинените на корупционери Пеевски се катерят по гърбината му, но тя е хлъзгава, и ще се хързулнат надолу в пропастта, като тоя мръшляк.

    16:51 02.12.2025

  • 29 Това само Лекето

    3 3 Отговор
    Шкварек може да измисли! Ами потърси подкрепа и ти бе,дребен тарикат, но сам знаеш,че си мъртвороден проект на Мафията!

    16:51 02.12.2025

  • 30 Кюлчетар

    0 2 Отговор
    Този дали съпругът му го бие! Стоп на домашното насиле.

    17:08 02.12.2025

  • 31 Мда

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    Споко бегай да те таковат с 200

    17:09 02.12.2025

  • 32 Венета на бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хан Ауспух":

    Споко ще има за вайкати с 200

    17:10 02.12.2025

  • 34 Тома

    0 2 Отговор
    Това момче съм го виждал на другия бряг

    17:11 02.12.2025

  • 36 хихи

    3 0 Отговор
    Хардвардските Измамници пак напират за власт..

    17:15 02.12.2025

  • 37 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Равителствата на Жълтопаветната измет докара България до свръх дефицит ,Киро,Асен,Денков, кака Лена,еврейчето и куп други измамници теглеха милиарди кредити да ги раздават на свои хора.Сега охладняха и започнаха да искат част от баницата,която им бе отнета от прасетата.
    Къде е оня имотният Рашков с кучето захапали пачките? Ники обича да пътува!
    Лена обича на парапета или в Гърция с Киро със самолета.

    17:26 02.12.2025

