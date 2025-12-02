Умно-красивите се катерят по гърба на хората от протеста към следващата Сглобка

Умните и красивите след протеста на футболните фенове против БФС преди 2 години, и след всяка голяма акция или шествие на агитките:
- Къде сте, когато се протестира против мафията и властта! Стига се занимавахте само с футбол, имаме нужда от вас!
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Умните и красивите, когато агитките вземат, че дойдат на политически протест:
- Неее, това са провокатори, пратени от мафията! Ууу, махайте се, къде е полицията, защо не ги бие!
Вчера цял ден преди протеста Мирчев (Ивайло Мирчев, бел. ред.) плашеше каква страшна полицейска мобилизация се готви, па кордони, подкрепления от страната, специални части и прочее - "Ужас, полицаите ще ни бият!".
Сега плаче, че па нямало достатъчно полицаи и защо не са били.
Месеци наред изнасяхте геройски, театрални речи, че "паветата трябва да полетят!", накрая като полетяха почнахте да ревете "Ама г-н полицай, набийте ги тия с паветата!".
Не заслужавате хората, които ви правят протестите, и по чийто гръб се катерите към следващата Сглобка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мунчо в затвора!
Коментиран от #33
16:02 02.12.2025
2 бушприт
Коментиран от #10
16:03 02.12.2025
3 Сандо
Коментиран от #31
16:03 02.12.2025
4 Хан Ауспух
Коментиран от #6, #32
16:03 02.12.2025
5 1111
16:03 02.12.2025
6 ФАКТ!
До коментар #4 от "Хан Ауспух":ПОЛОВИНАТА ГРАД ЩЕШЕ ДА ДАОЙДЕ, АКО МЯСТОТО ПОЗВОЛЯВАШЕ ДА СЕ СЪБЕРАТ ТАМ!
16:04 02.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Братчетата на Бойко
о шумен и разблуден ..." Шкврак
16:06 02.12.2025
9 между другото
16:06 02.12.2025
10 Новак
До коментар #2 от "бушприт":Аз пък да ги мушкам.
16:07 02.12.2025
11 Референдум
16:07 02.12.2025
12 Плонжор,
До коментар #7 от "Морален Стожер":Измий си устата, че нещо кафяво се стича оттам!
16:08 02.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Морален Стожер
бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!
Коментиран от #15
16:12 02.12.2025
15 Плонжор,
До коментар #14 от "Морален Стожер":Измий си устата, че нещо кафяво се стича оттам!
16:13 02.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шкварек
16:17 02.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 БеГемот
16:30 02.12.2025
22 ССС
16:30 02.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ?????
Все едно вече не е било.
16:42 02.12.2025
25 Смешно
16:44 02.12.2025
26 Шиков
16:44 02.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Грозно
16:51 02.12.2025
29 Това само Лекето
16:51 02.12.2025
30 Кюлчетар
17:08 02.12.2025
31 Мда
До коментар #3 от "Сандо":Споко бегай да те таковат с 200
17:09 02.12.2025
32 Венета на бойко
До коментар #4 от "Хан Ауспух":Споко ще има за вайкати с 200
17:10 02.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тома
17:11 02.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 хихи
17:15 02.12.2025
37 Сатана Z
Къде е оня имотният Рашков с кучето захапали пачките? Ники обича да пътува!
Лена обича на парапета или в Гърция с Киро със самолета.
17:26 02.12.2025