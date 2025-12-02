Слави Ангелов: Новото в тези протести са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон

"Новото нещо на тези протести са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон, излязоха на терен. Те виждат, че има резултат от това, което правят и то доста бърз".

Това каза в "Лице в лице" в бТВ Слави Ангелов, главен редактор на в. „168 часа“ и разследващ журналист.

Според него тези хора ще бъдат все повече при всеки следващ протест, защото това при тях се превръща и в някаква мода – "който не е там е левак".

"Това е изключително радостно за мен, защото хората от нашите поколения като че ли се бяха изтощили от тези протести. Властта не оцени това, което се случва, защото не получаваше никакви предупреждения", посочи Слави Ангелов.

Относно провокаторите той каза, че това са организации, които се ползват от „много комфортно отношение на МВР през годините“.

„Организации, които когато дойде един такъв момент, се ползват от различни икономически субекти и политически партии да вършат такъв тип неща. Те не са политически обвързани с никого, а работят за този, който плати“, обясни Слави Ангелов.

„Според мен МВР снощи изпусна нещата. Имаше конспиративни неща като спирането на тока. Имаше друга странност, че офисът на ГЕРБ, който беше разбит, по принцип хората казват, че винаги е бил със спуснати метални капаци, а снощи не беше. Тези неща ще се изяснят, но истината е, че МВР нямаше никакво отношение. Полицията изпусна първия момент, когато те атакуваха сградата на „ДПС-Ново начало“, на мнение е журналистът.

"Целта на бюджета беше да натовари работещите в частния сектор, които пълнят хазната, за да се изплащат заплатите на една администрация, която в огромна част от случаите не само работи в интерес на хората, а срещу техния интерес", каза още журналист.

"В сектор „Сигурност“ с този бюджет, който удобни си нагласиха, следващата година ще представлява 3,6% от БВП. За страните от ЕС средният такъв процент е 1,7. Това означава два пъти по-висок", посочи той.

"Другото изключително дразнещо са чиновниците, които през последните 10 години от 80 000 са се увеличили на 140 000. Не само, че се увеличават постоянно техните пари, ами колкото ти си по-некадърен и си в огромна тежест за държавата и хазната, толкова повече се увеличава твоя бюджет", обясни Слави Ангелов.

Той даде пример с Комисията за противодействие на корупцията, която по думите му във всеки частен сектор щеше да бъде закрита на следващия ден или щеше да бъде реформирана.

„Увеличението при тях е със 150%. Те искаха да я закрият, а им увеличават парите със 150%. Загубите, които те имат от делата са много по-тежки. Това е несъстоятелна организация, не се закрива и се ползва като политически инструмент – за икономически натиск и т.н.“, каза Ангелов.

„Не ги закриват, защото ще ни спрат парите по Плана за възстановяване. Според мен те могат да се реформират и да работят както трябва“, смята журналистът.

„Има голям проблем дори с тези структури в държавната администрация, които се занимават с усвояване на средства от различни европейски фондове. Миналата година имаше един случай, при който Националният фонд култура отмени два своя приема, за които може би около 300 различни фирми и организации бяха подготвили проекти. Тези два приема бяха отхвърлени, защото чиновниците в тази организация не са написали както трябва правилата за кандидатстване и ЕК каза – ако тези конкурси се проведат по този начин, ще има провал“, разказа Ангелов.