Слави Ангелов: Новото в тези протести са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон

Слави Ангелов: Новото в тези протести са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон

2 Декември, 2025 18:49 555 15

В сектор „Сигурност“ с този бюджет, който удобни си нагласиха, следващата година ще представлява 3,6% от БВП. За страните от ЕС средният такъв процент е 1,7.

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Новото нещо на тези протести са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон, излязоха на терен. Те виждат, че има резултат от това, което правят и то доста бърз".

Това каза в "Лице в лице" в бТВ Слави Ангелов, главен редактор на в. „168 часа“ и разследващ журналист.

Според него тези хора ще бъдат все повече при всеки следващ протест, защото това при тях се превръща и в някаква мода – "който не е там е левак".

"Това е изключително радостно за мен, защото хората от нашите поколения като че ли се бяха изтощили от тези протести. Властта не оцени това, което се случва, защото не получаваше никакви предупреждения", посочи Слави Ангелов.

Относно провокаторите той каза, че това са организации, които се ползват от „много комфортно отношение на МВР през годините“.

„Организации, които когато дойде един такъв момент, се ползват от различни икономически субекти и политически партии да вършат такъв тип неща. Те не са политически обвързани с никого, а работят за този, който плати“, обясни Слави Ангелов.

„Според мен МВР снощи изпусна нещата. Имаше конспиративни неща като спирането на тока. Имаше друга странност, че офисът на ГЕРБ, който беше разбит, по принцип хората казват, че винаги е бил със спуснати метални капаци, а снощи не беше. Тези неща ще се изяснят, но истината е, че МВР нямаше никакво отношение. Полицията изпусна първия момент, когато те атакуваха сградата на „ДПС-Ново начало“, на мнение е журналистът.

"Целта на бюджета беше да натовари работещите в частния сектор, които пълнят хазната, за да се изплащат заплатите на една администрация, която в огромна част от случаите не само работи в интерес на хората, а срещу техния интерес", каза още журналист.

"В сектор „Сигурност“ с този бюджет, който удобни си нагласиха, следващата година ще представлява 3,6% от БВП. За страните от ЕС средният такъв процент е 1,7. Това означава два пъти по-висок", посочи той.

"Другото изключително дразнещо са чиновниците, които през последните 10 години от 80 000 са се увеличили на 140 000. Не само, че се увеличават постоянно техните пари, ами колкото ти си по-некадърен и си в огромна тежест за държавата и хазната, толкова повече се увеличава твоя бюджет", обясни Слави Ангелов.

Той даде пример с Комисията за противодействие на корупцията, която по думите му във всеки частен сектор щеше да бъде закрита на следващия ден или щеше да бъде реформирана.

„Увеличението при тях е със 150%. Те искаха да я закрият, а им увеличават парите със 150%. Загубите, които те имат от делата са много по-тежки. Това е несъстоятелна организация, не се закрива и се ползва като политически инструмент – за икономически натиск и т.н.“, каза Ангелов.

„Не ги закриват, защото ще ни спрат парите по Плана за възстановяване. Според мен те могат да се реформират и да работят както трябва“, смята журналистът.

„Има голям проблем дори с тези структури в държавната администрация, които се занимават с усвояване на средства от различни европейски фондове. Миналата година имаше един случай, при който Националният фонд култура отмени два своя приема, за които може би около 300 различни фирми и организации бяха подготвили проекти. Тези два приема бяха отхвърлени, защото чиновниците в тази организация не са написали както трябва правилата за кандидатстване и ЕК каза – ако тези конкурси се проведат по този начин, ще има провал“, разказа Ангелов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дано ама

    5 1 Отговор
    Като се сетя за протестите през 2020 година срещу Простата и крадлива герберска Тиква Борисов и Пеевски и последвалата сглобка на ДБ и ПП с тях и тръпки ме побиват.

    18:51 02.12.2025

  • 2 обективен

    3 1 Отговор
    Дават милиарди за да ги пазят от народната любов , и да удрят тези които им пречат !!!

    18:52 02.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Не можах да повярвам на очите си че младите хора са станали от компютъра и са дошли при мен на площада.Гледах ги отстрани и се радвах.

    18:54 02.12.2025

  • 4 Анонимен

    3 3 Отговор
    Няма значение кой ни управлява, щом няма увеличение на данъците потъваме. Защото 85 процента от тарикатите и студентите не внасят данъци. Всички са тарикати.

    18:55 02.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Така нареченото Поколение Зет е толкова кухо... че не съм сигурен колко точно е добре, че са излезли!
    Да може и да може да свалят правителството - но ще натворят толкова простотия покрай това, че ум ще ви зайде!
    Да те са на улицата просто защото е модно - това е поредния балон! Те не излизат от балона - живеят в една паралелна имагинерна реалност. Не е нещо с което да се хвалим!

    Коментиран от #12

    18:55 02.12.2025

  • 6 и този протест е слаб

    3 0 Отговор
    трябва нещо много по мощно

    18:55 02.12.2025

  • 7 Дориана

    1 2 Отговор
    Некадърния бюджет на Теменужка Петкова, която е силно зависима от Пеевски и изпълнява неговите желания е толкова вреден за България , че води България към фалит. И с цялото си нахалство и наглост искаха набързо да го приемат. Оставка на коалиция Магнитски !

    18:56 02.12.2025

  • 8 гражданин

    0 1 Отговор
    Докато позволяваме да ни управляват тикви и свине -все роби ще сме !

    18:57 02.12.2025

  • 9 Спецназ

    2 0 Отговор
    Един милиционер ако ще да взема и 4 хил. заплата все ми е тая.

    ПОНЕ да не ми се плези ТЪПАКА!

    Надбавките в тоя бюджет ще за за идиотите дето седят в
    колата НАСРЕД Магистралата с мигалките и

    тези, дето не са работили и един ден!

    ТИЯ ни взеха за мезе, Баце!

    19:00 02.12.2025

  • 10 цирк

    2 1 Отговор
    Стига наивни манипулации как младите започнали да протестират... такива имало 90-те, 2013-та, 2020-та и се изведнъж се казва за първи път имало млади... Проблемът е, че те ще ги използват както направиха с предишните, но те дори не знаят за какви цели протестират, нито какво се прави след протеста и как се управлява. По-малко медиини манипулации и повече трезво мислене, защото пак ще има употребени!

    19:02 02.12.2025

  • 11 Факт

    0 1 Отговор
    Нещата не се свеждат до възстановяване на справедливостта в икономиката. А и това няма как да стане с обслужване на приумиците на Брюксел и цялата клика! Нещата са свързани.

    19:06 02.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Още един дърдорко и манипулатор

    1 0 Отговор
    Няма нищо ново. Това са само лъжи и манипулации на масите. Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Това прави едва едва 0.06% от населението на България.Проста логика и математика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси доказани по снимков материал. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма да ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП. Извод това е опит за държавен преврат, но заради малкото протестиращи е буря в чаша с вода. Всичко е предварително уговорено и планувано и подплатено с манипулационни клипове в Тикток и манипулационни репортажи в телевизиите. Но няма масовост и няма причини за протести за сваляне на Правителството. На болшевиките само им се иска да заграбят властта понеже на избори никой не гласува за тях и рейтингът им пада.

    19:08 02.12.2025

  • 14 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    Младото в БеГето са невъзпитан боклук без възпитание история и практика в живота!

    19:08 02.12.2025

  • 15 СЛЕДВАЩИЯ ПРОТЕСТ

    0 0 Отговор
    ЩЕ Е И СРЕЩУ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ВОДАТА.

    19:10 02.12.2025

