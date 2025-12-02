Новини
България »
И София грейна с Коледна елха на София

И София грейна с Коледна елха на София

2 Декември, 2025 19:49 558 20

  • софия-
  • коледа-
  • елха-
  • коледна елха

Над 20 000 светлини озариха центъра на столицата

И София грейна с Коледна елха на София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Коледната елха на София грейна тази вечер с над 20 000 светлини. Точно в 19:00 ч. светлините озариха площад "Св. Александър Невски", изброи БТА.

Коледното дърво е украсено в бяло и червено с повече от 1300 украшения – коледни цветя и фигурки.

Колкото и светлини да пуснем в този град, той никога няма да носи толкова светлина, колкото ние в сърцата си, заяви столичният кмет Васил Терзиев от сцената пред катедралния храм "Св. Александър Невски". Кметът пожела да има много светлина, топлина и да бъдем по-добри хора.

Празничната програма започна в 18:00 ч. и в нея участваха хорът към Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група "Смехоранчета" с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с ръководител Михаил Йосифов и солисти Моника Велчева и Дария Боева.

Водещ на празничната програма е актрисата Венцислава Асенова. До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа.

Светлините на коледното дърво по традиция в София се запалват на 1 декември като знак за начало на празничния сезон. Тази година обаче заради протеста срещу проектобюджета на държавата за 2026 г., които се състоя снощи, кметът на София Васил Терзиев отложи празничната програма с един ден. "Направихме различен избор. Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна", заяви вчера столичният кмет в публикация в социалната мрежа.

От 1 декември площад "Св. Александър Невски" е изцяло пешеходен.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка с качулка

    1 6 Отговор
    Ще я запаля и разруша

    Коментиран от #2

    19:51 02.12.2025

  • 2 От протеста

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка с качулка":

    Полека да не си скъсаш чорапогащите. Върви запали някое кошче за боклук.

    19:53 02.12.2025

  • 3 Хаха

    3 3 Отговор
    Комунетата от гербппдбдпсбспитн ще са коледните играчки.

    19:54 02.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор
    Печено прасенце ще има ли за Коледа?

    19:55 02.12.2025

  • 5 Дрът русофил

    4 3 Отговор
    Чекаме дедо Мраз и Снегурочка на Дунава с хлеб и сол!

    Коментиран от #20

    19:56 02.12.2025

  • 6 Вярно ли е, че

    3 0 Отговор
    Дебелото е духнало, а тиквата се е скрил в гората в база на пътното?
    Как така всички се изпокриза от Новото старо начало?
    Мента- боклук нещастен, колко Л има да ядеш, злобо проклета!
    Радев, внасяй искане за заличаване на партиите на етническатоснова.

    19:58 02.12.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Браво, много интересно заглавие...

    19:58 02.12.2025

  • 8 Опааа

    4 0 Отговор
    Ужас! За поредна година уникална грозотия!

    20:01 02.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кариера

    3 0 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    20:04 02.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дядото

    2 0 Отговор
    тези от факти бг няма да могат да отнемат гласа на народа.ще го чуете от площадите и улиците и ще го усетите,вероятно болезнено.

    20:20 02.12.2025

  • 17 $$мрадефф

    0 2 Отговор
    на върха

    20:26 02.12.2025

  • 18 991

    3 0 Отговор
    Коледната елха грейна, остана и да зак0лим прасето Д за Коледа скоро и сме готови!

    20:29 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 рашките

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русофил":

    на ГРЕС!!!!!

    20:38 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове