Иван Сотиров: Имаме отговорност поколението Z да не бъде употребено от политиците Z

3 Декември, 2025 08:04 696 21

Властта трябва да знае, че всеки месец, всяка седмица, всеки ден може да има протести, ако продължи по този начин, припомни общинският съветник

Иван Сотиров: Имаме отговорност поколението Z да не бъде употребено от политиците Z - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Мащабът на гражданското недоволство е съизмерим с протестите от 1997 година, но съществува сериозна опасност енергията на хората да бъде използвана за чужди политически цели. Това заяви общинският съветник от "Синя София" Иван Сотиров в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

"Арогантното поведение на управляващите беше логично да предизвика такава реакция сред гражданите. Очаквах този протест да е доста по-голям от предишния, но той надмина дори моите очаквания", коментира Сотиров.

Според общинския съветник, макар протестът да е закономерен, съществува риск той да повтори сценария на прехода, когато гражданската енергия беше канализирана в полза на конкретни политически субекти.

"Ние всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z и Радев, и лидерите на 'Възраждане', и на МЕЧ, които провеждат една кремълска линия на политика", предупреди Сотиров. Той подчерта, че при евентуални предсрочни избори в такава ситуация, именно тези политически сили биха били най-облагодетелствани.

Сотиров определи настоящите протести като "амалгама" от представители на различни социални групи и политически привърженици, които обаче нямат обединяваща фигура, която да застане пред тях.

"Всички политици, които са част от това, което се случва, се опитват сега да яхнат протест. Някои бяха освирквани, включително самия президент. Той затова не смее и да се появи сред гражданите", анализира той. Според него основната драма за държавния глава е невъзможността да реализира политическия си проект без предсрочни избори.

В анализа си Иван Сотиров посочи, че недоволството е насочено срещу целия политически елит, а не само срещу конкретно управление. Той определи Делян Пеевски като "най-яркият, най-арогантният представител на този олигархичен корупционен модел", но подчерта, че проблемът е системен и засяга преразпределението на публичните ресурси.

"Властта трябва да знае, че всеки месец, всяка седмица, всеки ден може да има протести, ако продължи по този начин. Трябва да бъдат респектирани и да разберат, че това поведение няма да бъде толерирано повече", категоричен бе общинският съветник.

По отношение на политическата конфигурация, Сотиров изрази мнение, че липсва ясна алтернатива. Според него фигурата на Асен Василев е гаранция за невъзможността ПП-ДБ да се разберат с ГЕРБ, което от своя страна прави партията на Борисов заложник на Пеевски.

"Когато го обозначават като водещият в държавата, основният раздавач на порции, те му правят безплатна реклама – той разчита на такъв вот", допълни Иван Сотиров относно стратегията на политическите опоненти на ДПС - Ново начало.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    08:05 03.12.2025

  • 2 оня с коня

    1 5 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    08:05 03.12.2025

  • 3 Протестите доказват

    17 2 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.
    Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    Коментиран от #15

    08:07 03.12.2025

  • 4 Стотици хиляди хора протестират

    13 1 Отговор
    в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее нашата страна.
    Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли
    Зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната
    Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот
    Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници

    08:07 03.12.2025

  • 5 Единственото спасение за България

    14 1 Отговор
    Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    08:07 03.12.2025

  • 6 Това е ИСТИНАТА

    13 1 Отговор
    Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо.
    Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
    Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
    Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
    Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
    Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
    Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #13

    08:08 03.12.2025

  • 7 Държавата нямала пари.

    12 1 Отговор
    Ами, как ще има пари като Борисов и Пеевски повишиха двойно и тройно заплатите на всички силови структури за да си осигурят купуването и фалшифицирането на предстоящите избори, администрацията не плаща осигуровки, и се пълнят касите на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало чрез заеми от държавата.Как ще има добър балансиран бюджет като Борисов и Пеевски умишлено разделиха народа чрез системата – „ Разделяй и владей”. Сега са уплашени от народния гняв превърнал се в революция срещу доказано вредния бюджет и своеволията на Борисов и Пеевски.

    08:08 03.12.2025

  • 8 Коня Солтуклиева

    5 2 Отговор
    Поколението Z има отговорноста и задължението
    да не слуша дърти, проскубани ястреби!

    08:08 03.12.2025

  • 9 Всички мислим така

    8 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    08:08 03.12.2025

  • 10 Ами---иии ! То Просто !

    3 0 Отговор
    Ами---иии !

    То Просто !


    Трябва !

    Да Избяга !

    От България !


    Да Видим !

    Какво Ще Правят !

    Те ?

    08:13 03.12.2025

  • 11 Абе

    2 1 Отговор
    Z не беше ли мръсна буква след 2022та година? хаха

    08:16 03.12.2025

  • 12 пацо

    4 0 Отговор
    Скривай се тъп сдс б-к-ук

    08:26 03.12.2025

  • 13 Кюмюра от Драгалевци

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това е ИСТИНАТА":

    Има ред причини Това желаемото от нас по време на периода в ЕС да не се случи. Да тук веднага стои вопроса и какво да правим? Аз мисля че като начало поне да се опитаме да подражаваме на Унгария -т. Е по самостоятелни при вземането на важни за страната решения.

    08:29 03.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пресолена

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Протестите доказват":

    чак пък толкоз.....що искат избори като доказват......демагогията по-малко.....да не се допусне поколението Х и политиците Уда не направят ДУМАТА...

    08:31 03.12.2025

  • 16 Пепи еврото

    2 1 Отговор
    Отвратително кoпeле си ти, Иване! Толкова бандити ги оправда и потупа по рамото в стил "продължавай в същия дух".

    08:32 03.12.2025

  • 17 Пародия

    1 0 Отговор
    Вече са употребени както бяха през 90-те, 2013, 2020 ама още не го знаят понеже ги манипулират, но при новата коалиция ще разберат

    08:44 03.12.2025

  • 18 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Къде ли се е покрил главният пълшок БОКО? ТВ-тата нито почват, нито свършват с него.

    08:50 03.12.2025

  • 19 Морски

    1 1 Отговор
    Този за кой се има?

    08:54 03.12.2025

  • 20 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Е, че то политиците Cap Carap имат отговорност към всяко поколение!!!!

    08:55 03.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

