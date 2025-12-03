Иван Сотиров: Имаме отговорност поколението Z да не бъде употребено от политиците Z

Мащабът на гражданското недоволство е съизмерим с протестите от 1997 година, но съществува сериозна опасност енергията на хората да бъде използвана за чужди политически цели. Това заяви общинският съветник от "Синя София" Иван Сотиров в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".
"Арогантното поведение на управляващите беше логично да предизвика такава реакция сред гражданите. Очаквах този протест да е доста по-голям от предишния, но той надмина дори моите очаквания", коментира Сотиров.
Според общинския съветник, макар протестът да е закономерен, съществува риск той да повтори сценария на прехода, когато гражданската енергия беше канализирана в полза на конкретни политически субекти.
"Ние всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z и Радев, и лидерите на 'Възраждане', и на МЕЧ, които провеждат една кремълска линия на политика", предупреди Сотиров. Той подчерта, че при евентуални предсрочни избори в такава ситуация, именно тези политически сили биха били най-облагодетелствани.
Сотиров определи настоящите протести като "амалгама" от представители на различни социални групи и политически привърженици, които обаче нямат обединяваща фигура, която да застане пред тях.
"Всички политици, които са част от това, което се случва, се опитват сега да яхнат протест. Някои бяха освирквани, включително самия президент. Той затова не смее и да се появи сред гражданите", анализира той. Според него основната драма за държавния глава е невъзможността да реализира политическия си проект без предсрочни избори.
В анализа си Иван Сотиров посочи, че недоволството е насочено срещу целия политически елит, а не само срещу конкретно управление. Той определи Делян Пеевски като "най-яркият, най-арогантният представител на този олигархичен корупционен модел", но подчерта, че проблемът е системен и засяга преразпределението на публичните ресурси.
"Властта трябва да знае, че всеки месец, всяка седмица, всеки ден може да има протести, ако продължи по този начин. Трябва да бъдат респектирани и да разберат, че това поведение няма да бъде толерирано повече", категоричен бе общинският съветник.
По отношение на политическата конфигурация, Сотиров изрази мнение, че липсва ясна алтернатива. Според него фигурата на Асен Василев е гаранция за невъзможността ПП-ДБ да се разберат с ГЕРБ, което от своя страна прави партията на Борисов заложник на Пеевски.
"Когато го обозначават като водещият в държавата, основният раздавач на порции, те му правят безплатна реклама – той разчита на такъв вот", допълни Иван Сотиров относно стратегията на политическите опоненти на ДПС - Ново начало.
3 Протестите доказват
Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията
4 Стотици хиляди хора протестират
Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли
Зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната
Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот
Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници
5 Единственото спасение за България
6 Това е ИСТИНАТА
Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
7 Държавата нямала пари.
08:08 03.12.2025
13 Кюмюра от Драгалевци
До коментар #6 от "Това е ИСТИНАТА":Има ред причини Това желаемото от нас по време на периода в ЕС да не се случи. Да тук веднага стои вопроса и какво да правим? Аз мисля че като начало поне да се опитаме да подражаваме на Унгария -т. Е по самостоятелни при вземането на важни за страната решения.
До коментар #3 от "Протестите доказват":чак пък толкоз.....що искат избори като доказват......демагогията по-малко.....да не се допусне поколението Х и политиците Уда не направят ДУМАТА...
