Служителите в "Автомобилна администрация" започват ефективна стачка

Служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (бившата ДАИ) започват ефективни стачни действия от днес, 3 декември. Протестът стартира в 09:00 часа и ще обхване Областните отдели на Агенцията в цялата страна. Това става ясно от официалното съобщение до медиите.
Новината съобщиха от синдикалната организация към КТ „Подкрепа“, след като опитите за социален диалог с ръководството на агенцията са ударили на камък.
Според синдиката, в агенцията ще се изпълняват само минималните задължителни дейности, определени от арбитражния институт, но в силно намален обем – практика, позната от стачката през 2022 година.
В остра позиция до медиите от синдиката описват ситуацията в агенцията като критична.
"Агенцията никога от своето създаване не е достигала толкова ярки нива на ръководна некомпетентност. Толерират се очевидно неспособни служители и се премахват такива със завидна квалификация, опит и резултати", се казва в декларацията на протестиращите.
Работещите твърдят, че са игнорирани месеци наред, а търпението им се е изчерпало след решение на ръководството да "разчисти" група доказани експерти, сред които и синдикални активисти.
Стачката е подкрепена от близо 70% от служителите в агенцията, които настояват за спешни мерки в шест точки:
Увеличаване с 50% на основните заплати – според синдиката в момента висококвалифициран труд, отговорен за пътната безопасност, се заплаща близо до минималната заплата.
Изравняване на възнагражденията – премахване на дисбаланса, при който за еднакъв труд се получават различни заплати.
Спиране на назначенията на некомпетентни кадри – служителите негодуват срещу практиката държавни служители без опит да заемат експертни позиции.
Възстановяване на незаконно уволнените след 1 януари 2025 г.
Назначаване на 600 нови служители – инспектори за контрол и изпитващи, тъй като хроничният недостиг на кадри блокира работата.
Подписване на Колективен трудов договор и възстановяване на социалния диалог.
Ефективните действия ще засегнат всички ключови звена на агенцията, като Областният отдел в Русе е сред тях.
От КТ "Подкрепа" предупреждават, че условията на труд са "нечовешки", а обидно ниското заплащане създава корупционен риск.
"Работещите, които подкрепят стачката, разчитат на своите заплати, а не на „странични“ доходи. Всичко друго е обидно", категорични са от синдиката.
1 половината от тея
Коментиран от #3
08:24 03.12.2025
2 Всички мислим така
08:27 03.12.2025
3 Да де, ама
До коментар #1 от "половината от тея":Така е в държавата на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. Шуробаджинащината царува.
08:28 03.12.2025
4 Пепи еврото
08:29 03.12.2025
5 хе хе
Коментиран от #12
08:29 03.12.2025
6 от турския тираджия
08:29 03.12.2025
7 шири
08:29 03.12.2025
8 Богопомазана администрация
08:30 03.12.2025
9 Та нали Боко и Шиши...
Те едно хубаво нещо искаха да направят и не го направиха...
.
08:34 03.12.2025
10 456
Нека си стачкуват ,дори и безсрочно да си стачкуват ,та хората да отдъхнат малко от тях
08:37 03.12.2025
11 Гост
08:38 03.12.2025
12 Не позна
До коментар #5 от "хе хе":Огромните заплати на бездействащите полицаи, прокурори, служби и службички вдигнаха инфлацията
08:40 03.12.2025
13 иди ми дойди ми
08:41 03.12.2025
14 Изюамници
08:42 03.12.2025
15 Джамбаза
Да организираме концерт?
08:45 03.12.2025
16 така ще е
Кражбите и рушветите трябва да намалеят в тая територия
не данъците да се вдигат
08:48 03.12.2025
17 Разформироване
09:01 03.12.2025