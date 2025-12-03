Новини
Служителите в "Автомобилна администрация" започват ефективна стачка

Служителите в "Автомобилна администрация" започват ефективна стачка

3 Декември, 2025 08:23

Опитите за социален диалог с ръководството на агенцията са ударили на камък

Служителите в "Автомобилна администрация" започват ефективна стачка - 1
Венцислав Михайлов

Служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (бившата ДАИ) започват ефективни стачни действия от днес, 3 декември. Протестът стартира в 09:00 часа и ще обхване Областните отдели на Агенцията в цялата страна. Това става ясно от официалното съобщение до медиите.

Новината съобщиха от синдикалната организация към КТ „Подкрепа“, след като опитите за социален диалог с ръководството на агенцията са ударили на камък.

Според синдиката, в агенцията ще се изпълняват само минималните задължителни дейности, определени от арбитражния институт, но в силно намален обем – практика, позната от стачката през 2022 година.

В остра позиция до медиите от синдиката описват ситуацията в агенцията като критична.

"Агенцията никога от своето създаване не е достигала толкова ярки нива на ръководна некомпетентност. Толерират се очевидно неспособни служители и се премахват такива със завидна квалификация, опит и резултати", се казва в декларацията на протестиращите.

Работещите твърдят, че са игнорирани месеци наред, а търпението им се е изчерпало след решение на ръководството да "разчисти" група доказани експерти, сред които и синдикални активисти.

Стачката е подкрепена от близо 70% от служителите в агенцията, които настояват за спешни мерки в шест точки:

Увеличаване с 50% на основните заплати – според синдиката в момента висококвалифициран труд, отговорен за пътната безопасност, се заплаща близо до минималната заплата.

Изравняване на възнагражденията – премахване на дисбаланса, при който за еднакъв труд се получават различни заплати.

Спиране на назначенията на некомпетентни кадри – служителите негодуват срещу практиката държавни служители без опит да заемат експертни позиции.

Възстановяване на незаконно уволнените след 1 януари 2025 г.

Назначаване на 600 нови служители – инспектори за контрол и изпитващи, тъй като хроничният недостиг на кадри блокира работата.

Подписване на Колективен трудов договор и възстановяване на социалния диалог.

Ефективните действия ще засегнат всички ключови звена на агенцията, като Областният отдел в Русе е сред тях.

От КТ "Подкрепа" предупреждават, че условията на труд са "нечовешки", а обидно ниското заплащане създава корупционен риск.

"Работещите, които подкрепят стачката, разчитат на своите заплати, а не на „странични“ доходи. Всичко друго е обидно", категорични са от синдиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 половината от тея

    10 0 Отговор
    бих ги бичувал

    Коментиран от #3

    08:24 03.12.2025

  • 2 Всички мислим така

    8 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    08:27 03.12.2025

  • 3 Да де, ама

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "половината от тея":

    Така е в държавата на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. Шуробаджинащината царува.

    08:28 03.12.2025

  • 4 Пепи еврото

    10 0 Отговор
    И тея ли искат пари, по-високи заплати? Я погледнете през прозорците си какъв лунен пейзаж е навън, толкова зле никога не е било!

    08:29 03.12.2025

  • 5 хе хе

    1 10 Отговор
    Борисов на няколко пъти ви каза, че вдигайки ви пенсии и заплати, популиста Асен Василев ви прави по-бедни. Вие тогава му се подиграхте и го оплюхте, а сега ревете. Ами ревете си.

    Коментиран от #12

    08:29 03.12.2025

  • 6 от турския тираджия

    5 1 Отговор
    до чекмеджето в зайчарника има отъпкана пътека

    08:29 03.12.2025

  • 7 шири

    3 0 Отговор
    Ура,другари! Ще карам с двеста!

    08:29 03.12.2025

  • 8 Богопомазана администрация

    11 1 Отговор
    ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА си плащат осигуровките плащат и вашите. Като не ви харесва да сте на държавна служба и толкова се оплаквате че и 50 процента увеличение на заплатите искате отидете да работите на някой частник да видите колко е хубаво. Има достатъчно компетентни хора които да заемат вашите места.

    08:30 03.12.2025

  • 9 Та нали Боко и Шиши...

    11 0 Отговор
    ...щяха да ги закриват,след случката с Роби Уилямс...?!
    Те едно хубаво нещо искаха да направят и не го направиха...
    .

    08:34 03.12.2025

  • 10 456

    5 0 Отговор
    На тия не им ли стига рекетата който извършват ,та и стачка ще правят?
    Нека си стачкуват ,дори и безсрочно да си стачкуват ,та хората да отдъхнат малко от тях

    08:37 03.12.2025

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    Такива агенцийки са създавани за да се краде и за далавера, но без участието на служителите. Сега те си искат пай от кражбата и далаверата. И правилно....

    08:38 03.12.2025

  • 12 Не позна

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "хе хе":

    Огромните заплати на бездействащите полицаи, прокурори, служби и службички вдигнаха инфлацията

    08:40 03.12.2025

  • 13 иди ми дойди ми

    4 0 Отговор
    Да работят по 12 часа за 700 лева!

    08:41 03.12.2025

  • 14 Изюамници

    2 0 Отговор
    Защо ме протестирате срещу корупцията и политико-икономическата престъпност? Там да ви заплатите, към техните чекмеджета и хотели текст парите.

    08:42 03.12.2025

  • 15 Джамбаза

    3 0 Отговор
    Какво искат?
    Да организираме концерт?

    08:45 03.12.2025

  • 16 така ще е

    3 0 Отговор
    аАа бате Роби малко дават
    Кражбите и рушветите трябва да намалеят в тая територия
    не данъците да се вдигат

    08:48 03.12.2025

  • 17 Разформироване

    0 0 Отговор
    на тази мафиотска структура!

    09:01 03.12.2025

