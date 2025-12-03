Служителите в "Автомобилна администрация" започват ефективна стачка

Служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (бившата ДАИ) започват ефективни стачни действия от днес, 3 декември. Протестът стартира в 09:00 часа и ще обхване Областните отдели на Агенцията в цялата страна. Това става ясно от официалното съобщение до медиите.

Новината съобщиха от синдикалната организация към КТ „Подкрепа“, след като опитите за социален диалог с ръководството на агенцията са ударили на камък.

Според синдиката, в агенцията ще се изпълняват само минималните задължителни дейности, определени от арбитражния институт, но в силно намален обем – практика, позната от стачката през 2022 година.

В остра позиция до медиите от синдиката описват ситуацията в агенцията като критична.

"Агенцията никога от своето създаване не е достигала толкова ярки нива на ръководна некомпетентност. Толерират се очевидно неспособни служители и се премахват такива със завидна квалификация, опит и резултати", се казва в декларацията на протестиращите.

Работещите твърдят, че са игнорирани месеци наред, а търпението им се е изчерпало след решение на ръководството да "разчисти" група доказани експерти, сред които и синдикални активисти.

Стачката е подкрепена от близо 70% от служителите в агенцията, които настояват за спешни мерки в шест точки:

Увеличаване с 50% на основните заплати – според синдиката в момента висококвалифициран труд, отговорен за пътната безопасност, се заплаща близо до минималната заплата.

Изравняване на възнагражденията – премахване на дисбаланса, при който за еднакъв труд се получават различни заплати.

Спиране на назначенията на некомпетентни кадри – служителите негодуват срещу практиката държавни служители без опит да заемат експертни позиции.

Възстановяване на незаконно уволнените след 1 януари 2025 г.

Назначаване на 600 нови служители – инспектори за контрол и изпитващи, тъй като хроничният недостиг на кадри блокира работата.

Подписване на Колективен трудов договор и възстановяване на социалния диалог.

Ефективните действия ще засегнат всички ключови звена на агенцията, като Областният отдел в Русе е сред тях.

От КТ "Подкрепа" предупреждават, че условията на труд са "нечовешки", а обидно ниското заплащане създава корупционен риск.

"Работещите, които подкрепят стачката, разчитат на своите заплати, а не на „странични“ доходи. Всичко друго е обидно", категорични са от синдиката.