Христина Христова: Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година

Христина Христова: Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година

3 Декември, 2025 08:52

Синдикалист: Бюджетът бе онази малка капка, която преля чашата

Христина Христова: Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година. Обществото е изпълнено със страхове и притеснения заради повишаването на цените. Това заяви пред БНТ Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика.

Доц. Валери Апостолов от КТ „Подкрепа” коментира: „Бюджетът бе онази малка капка, която преля чашата. Всъщност синдикатите още от пролетта и лятото имаха недоволство. Искахме диалог.”

„Надяваме се решенията, които ще се вземат след вчерашната среща в МФ, да бъдат разумни. Възможният бюджет беше за държавата, за останалите не беше възможен. Липсата на диалог беше препъникамъкът”, допълни той.

„Трябва да започнем да си служим с истински критерии. Такъв критерий не е средната работна заплата, а оценка на труда”, на мнение е Христова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 0 Отговор
    Що бе - полицаи, съдии и прокурори си влизат с тлъсти запллати нормално

    08:56 03.12.2025

  • 2 Фикус

    1 0 Отговор
    Не е добре държавата да влезе без нормален бюджет в новата година.Защото много от хората в България няма да получат подобрение на мизерните си доходи.

    08:57 03.12.2025

  • 3 Даниел

    1 0 Отговор
    Явно целите на управляващите не съвпадат с тези на обществото!
    Политиците продължават да говорят за увеличаваща се дупка в бюджета,но не казват нищо дали ще спрат драстичните увеличения на заплатите в публичния сектор и дори замръзяване на техните възнаграждения??
    Продължават да ни баламосват!

    Коментиран от #5

    08:58 03.12.2025

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Защо държавата влиза без бюджет поредни години ? Заради претенциите на бизнеса , който никога нищо не иска да плаща !!!

    Коментиран от #6

    09:00 03.12.2025

  • 5 Всъщност...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    ... увеличението на заплатите на някои служители е по закон!!! Така че няма мърдане!!! Спиралата е в действие!!!

    09:01 03.12.2025

  • 6 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Да ти припомня - бизнесът плаща абсолютно всичко - заплатите и осигуровките
    на работниците, тлъстите заплати на полицаи, съдии, ректори, депутати, президент и др.

    Коментиран от #12

    09:03 03.12.2025

  • 7 Какво Значи ?

    2 0 Отговор
    Какво Значи ?

    Нормален Бюджет !

    Нещо Нечувано !

    За България !
    Винаги Се Краде !

    С Пълни Шепи !

    Бусове !

    И Чували !

    09:05 03.12.2025

  • 8 жгиувс

    2 0 Отговор
    По 25 хиляди на месец за мафията ГЕРБ и другарчета а за българите да платят сметката и няма пари. За милиционерите и по 400 лева бонус, а за догодина още заеми 10 милиарда евро. Бюджет на мафията. Слава Богу можем и без тези разбойници.

    09:05 03.12.2025

  • 9 си дзън

    1 0 Отговор
    Топ предложение:
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    09:09 03.12.2025

  • 10 Как Да Оцениш Труда ?

    2 0 Отговор
    Как Да Оцениш Труда ?

    Когато През 21-ви Век !

    Работиш !

    Със Средствата !

    И Акъла !

    На 15-ти Век ?

    09:11 03.12.2025

  • 11 Спокойно

    1 0 Отговор
    Не се притеснявайте ,а ми си отговорете честно поне пред себе си
    ами откъде и въз основа на кое да стане по-добре

    09:11 03.12.2025

  • 12 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Няма какво да ми припомняш !!! Ти къде живеш бе , нашия ?! Тук бизнеса не плаща нищо !!! Фирмите са постоянно на загуби , или пък директно ги фалират и откриват нови !!! А с номера - минимална заплата плюс другото на ръка , на плаща съвсем нищо !!! Това са плевели , не данъкоплатци !!!

    09:13 03.12.2025

