Христина Христова: Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година

Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година. Обществото е изпълнено със страхове и притеснения заради повишаването на цените. Това заяви пред БНТ Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика.

Доц. Валери Апостолов от КТ „Подкрепа” коментира: „Бюджетът бе онази малка капка, която преля чашата. Всъщност синдикатите още от пролетта и лятото имаха недоволство. Искахме диалог.”

„Надяваме се решенията, които ще се вземат след вчерашната среща в МФ, да бъдат разумни. Възможният бюджет беше за държавата, за останалите не беше възможен. Липсата на диалог беше препъникамъкът”, допълни той.

„Трябва да започнем да си служим с истински критерии. Такъв критерий не е средната работна заплата, а оценка на труда”, на мнение е Христова.