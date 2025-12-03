Христина Христова: Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година

Не е добре държавата, и то за трета поредна година, да влезе без нормален бюджет в новата година. Обществото е изпълнено със страхове и притеснения заради повишаването на цените. Това заяви пред БНТ Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика.
Доц. Валери Апостолов от КТ „Подкрепа” коментира: „Бюджетът бе онази малка капка, която преля чашата. Всъщност синдикатите още от пролетта и лятото имаха недоволство. Искахме диалог.”
„Надяваме се решенията, които ще се вземат след вчерашната среща в МФ, да бъдат разумни. Възможният бюджет беше за държавата, за останалите не беше възможен. Липсата на диалог беше препъникамъкът”, допълни той.
„Трябва да започнем да си служим с истински критерии. Такъв критерий не е средната работна заплата, а оценка на труда”, на мнение е Христова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
08:56 03.12.2025
2 Фикус
08:57 03.12.2025
3 Даниел
Политиците продължават да говорят за увеличаваща се дупка в бюджета,но не казват нищо дали ще спрат драстичните увеличения на заплатите в публичния сектор и дори замръзяване на техните възнаграждения??
Продължават да ни баламосват!
Коментиран от #5
08:58 03.12.2025
4 Пич
Коментиран от #6
09:00 03.12.2025
5 Всъщност...
До коментар #3 от "Даниел":... увеличението на заплатите на някои служители е по закон!!! Така че няма мърдане!!! Спиралата е в действие!!!
09:01 03.12.2025
6 си дзън
До коментар #4 от "Пич":Да ти припомня - бизнесът плаща абсолютно всичко - заплатите и осигуровките
на работниците, тлъстите заплати на полицаи, съдии, ректори, депутати, президент и др.
Коментиран от #12
09:03 03.12.2025
7 Какво Значи ?
Нормален Бюджет !
Нещо Нечувано !
За България !
Винаги Се Краде !
С Пълни Шепи !
Бусове !
И Чували !
09:05 03.12.2025
8 жгиувс
09:05 03.12.2025
9 си дзън
Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.
09:09 03.12.2025
10 Как Да Оцениш Труда ?
Когато През 21-ви Век !
Работиш !
Със Средствата !
И Акъла !
На 15-ти Век ?
09:11 03.12.2025
11 Спокойно
ами откъде и въз основа на кое да стане по-добре
09:11 03.12.2025
12 Пич
До коментар #6 от "си дзън":Няма какво да ми припомняш !!! Ти къде живеш бе , нашия ?! Тук бизнеса не плаща нищо !!! Фирмите са постоянно на загуби , или пък директно ги фалират и откриват нови !!! А с номера - минимална заплата плюс другото на ръка , на плаща съвсем нищо !!! Това са плевели , не данъкоплатци !!!
09:13 03.12.2025