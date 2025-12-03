Николай Хаджигенов: Борисов и Пеевски са се оплели като свински черва

Адвокат Николай Хаджигенов отправи остри критики към управляващите и определи мащабния протест срещу правителството и Бюджет 2026 като "празник". В ефира на предаването "Денят на Дарик" той коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски са в сложна зависимост, която пречи на нормалното функциониране на държавата.
"Борисов отдавна иска да хвърли кърпата, но са се оплели като свински черва с Пеевски", заяви Николай Хаджигенов, цитиран от Дарик Радио. Според него настоящото правителство е "мъртвородено" още от първия си ден, а корупционният модел може да бъде разграден само чрез отстраняването на двете политически фигури от властта.
Хаджигенов сподели преките си впечатления от демонстрацията в центъра на София, проведена на 1 декември. По негова оценка, базирана на кадри от дронове, на площада са присъствали около 100 000 души. Той отбеляза съществена разлика в енергията на протеста спрямо събитията от 2020 година.
"Вчера протестът бе празник. 90% от хората на протеста преди 5 години са ходили на училище и това е великолепно. Те бяха гневни и не отидоха на обичайните партийни вечеринки, а казаха „Оставка“", коментира адвокатът. Той подчерта, че недоволството е обхванало цялата страна, като посочи Пловдив като пример за масова гражданска активност.
Според Хаджигенов оставката на кабинета е закъсняла, а протестиращите нямат доверие в настоящия политически елит. Той изрази мнение, че Бойко Борисов изпитва страх от протестите и се опитва да избегне сблъсък със силовите структури, контролирани от Пеевски.
"Борисов винаги стиска кокала до последно и го пуска, но сега на кокала има още едни зъби – тези на Пеевски", анализира ситуацията Хаджигенов. Той допълни, че "свинщината" в управлението е невъзможна без участието на двамата лидери и призова за пълна промяна на модела, предупреждавайки, че в противен случай ще се появят "нови Борисов и Пеевски".
В анализа си пред Дарик Радио, Хаджигенов засегна и ролята на президента Румен Радев, когото определи като "политически инфантилен". Според него държавният глава не предлага реална алтернатива и не е успял да покаже емоция или смислено действие в настоящата криза.
По отношение на твърденията за присъствие на футболни агитки на протеста, адвокатът бе категоричен, че става дума за добре организирани структури, подобни на тези от събитията на 2 септември 2020 година, а не за спонтанни групи фенове. Той предупреди управляващите, че ако продължават с настоящата политика, напрежението ще ескалира.
"Искам да видя следващия протест. От 90-те години си мечтая за национална стачка. Крайно време е ние да изтръскаме чувала", заключи Николай Хаджигенов.
1 си дзън
да бъдат изгонени от БГ.
Коментиран от #13, #14, #15
09:16 03.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зевс
09:17 03.12.2025
4 Оооо
09:17 03.12.2025
5 ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!
РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО И НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ 240 НА 40!
09:17 03.12.2025
6 Пич
09:17 03.12.2025
7 Единственото спасение за България
09:19 03.12.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОСТАВКА!
МАФИЯТА ВЪН!
09:19 03.12.2025
9 цербер
09:19 03.12.2025
10 Това е ИСТИНАТА
Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
09:19 03.12.2025
11 Държавата нямала пари.
09:20 03.12.2025
12 коко
09:21 03.12.2025
13 До Дрън Дрън
До коментар #1 от "си дзън":Отдавна сме наясно, че това което се намира в главата ти е следствие на остри болки в корема предизвикани от поглъщането на увредени храни
09:22 03.12.2025
14 провинциалист
До коментар #1 от "си дзън":а немците?
09:22 03.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 си дзън
До коментар #15 от "Свинска опашка":Всичко е сързано с корупцията, а тя с руснаците.
09:29 03.12.2025
17 Оди на Г парада
Издал си педофилска книжка "Мравин"
09:32 03.12.2025
18 Майора
09:40 03.12.2025
19 някои
09:40 03.12.2025
20 пътник
09:40 03.12.2025
21 София
10:04 03.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.