Николай Хаджигенов: Борисов и Пеевски са се оплели като свински черва

3 Декември, 2025 09:14 1 632 22

Оставката на кабинета е закъсняла

Николай Хаджигенов: Борисов и Пеевски са се оплели като свински черва - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адвокат Николай Хаджигенов отправи остри критики към управляващите и определи мащабния протест срещу правителството и Бюджет 2026 като "празник". В ефира на предаването "Денят на Дарик" той коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски са в сложна зависимост, която пречи на нормалното функциониране на държавата.

"Борисов отдавна иска да хвърли кърпата, но са се оплели като свински черва с Пеевски", заяви Николай Хаджигенов, цитиран от Дарик Радио. Според него настоящото правителство е "мъртвородено" още от първия си ден, а корупционният модел може да бъде разграден само чрез отстраняването на двете политически фигури от властта.

Хаджигенов сподели преките си впечатления от демонстрацията в центъра на София, проведена на 1 декември. По негова оценка, базирана на кадри от дронове, на площада са присъствали около 100 000 души. Той отбеляза съществена разлика в енергията на протеста спрямо събитията от 2020 година.

"Вчера протестът бе празник. 90% от хората на протеста преди 5 години са ходили на училище и това е великолепно. Те бяха гневни и не отидоха на обичайните партийни вечеринки, а казаха „Оставка“", коментира адвокатът. Той подчерта, че недоволството е обхванало цялата страна, като посочи Пловдив като пример за масова гражданска активност.

Според Хаджигенов оставката на кабинета е закъсняла, а протестиращите нямат доверие в настоящия политически елит. Той изрази мнение, че Бойко Борисов изпитва страх от протестите и се опитва да избегне сблъсък със силовите структури, контролирани от Пеевски.

"Борисов винаги стиска кокала до последно и го пуска, но сега на кокала има още едни зъби – тези на Пеевски", анализира ситуацията Хаджигенов. Той допълни, че "свинщината" в управлението е невъзможна без участието на двамата лидери и призова за пълна промяна на модела, предупреждавайки, че в противен случай ще се появят "нови Борисов и Пеевски".

В анализа си пред Дарик Радио, Хаджигенов засегна и ролята на президента Румен Радев, когото определи като "политически инфантилен". Според него държавният глава не предлага реална алтернатива и не е успял да покаже емоция или смислено действие в настоящата криза.

По отношение на твърденията за присъствие на футболни агитки на протеста, адвокатът бе категоричен, че става дума за добре организирани структури, подобни на тези от събитията на 2 септември 2020 година, а не за спонтанни групи фенове. Той предупреди управляващите, че ако продължават с настоящата политика, напрежението ще ескалира.

"Искам да видя следващия протест. От 90-те години си мечтая за национална стачка. Крайно време е ние да изтръскаме чувала", заключи Николай Хаджигенов.


  • 1 си дзън

    10 17 Отговор
    Корупцията в БГ винаги е свързна с руснаците. За да я махнем първо трябва всички руснаци
    да бъдат изгонени от БГ.

    Коментиран от #13, #14, #15

    09:16 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зевс

    19 5 Отговор
    Не е точно така, Шиши държи службите и има компромати за Тиквата, съответно последния му играе като панаирджийска мечка.

    09:17 03.12.2025

  • 4 Оооо

    14 6 Отговор
    Ама и ти си се оплел с черепа!

    09:17 03.12.2025

  • 5 ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    18 5 Отговор
    ОСТАВКА НА ТОВА НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО!
    РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО И НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ 240 НА 40!

    09:17 03.12.2025

  • 6 Пич

    20 3 Отговор
    Всеки кретен се опитва да яхне протеста !!! Този също ! Най жалки са ПП и ДБ , които си повярваха че могат да съберат повече от хиляда човека на протест ! Така и не разбраха че народното недоволство беше срещу всички. И срещу тях - също !!

    09:17 03.12.2025

  • 7 Единственото спасение за България

    17 4 Отговор
    Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    09:19 03.12.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 6 Отговор
    НИКАКВО ЕВРО И НИКАКВА ЕВРОЗОНА!
    ОСТАВКА!
    МАФИЯТА ВЪН!

    09:19 03.12.2025

  • 9 цербер

    2 1 Отговор
    Що за снимка е тази?! Не се излагайте!

    09:19 03.12.2025

  • 10 Това е ИСТИНАТА

    11 4 Отговор
    Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо.
    Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
    Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
    Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
    Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
    Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
    Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    09:19 03.12.2025

  • 11 Държавата нямала пари.

    12 3 Отговор
    Ами, как ще има пари като Борисов и Пеевски повишиха двойно и тройно заплатите на всички силови структури за да си осигурят купуването и фалшифицирането на предстоящите избори, администрацията не плаща осигуровки, и се пълнят касите на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало чрез заеми от държавата.Как ще има добър балансиран бюджет като Борисов и Пеевски умишлено разделиха народа чрез системата – „ Разделяй и владей”. Сега са уплашени от народния гняв превърнал се в революция срещу доказано вредния бюджет и своеволията на Борисов и Пеевски.

    09:20 03.12.2025

  • 12 коко

    4 0 Отговор
    Радев вече пише книгата "Записки по българските избори ".

    09:21 03.12.2025

  • 13 До Дрън Дрън

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Отдавна сме наясно, че това което се намира в главата ти е следствие на остри болки в корема предизвикани от поглъщането на увредени храни

    09:22 03.12.2025

  • 14 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    а немците?

    09:22 03.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 си дзън

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Свинска опашка":

    Всичко е сързано с корупцията, а тя с руснаците.

    09:29 03.12.2025

  • 17 Оди на Г парада

    6 2 Отговор
    А ти с шареното знаме , кво прави.

    Издал си педофилска книжка "Мравин"

    09:32 03.12.2025

  • 18 Майора

    6 1 Отговор
    Кой го казва - носещия бесилки и хвърляли яйца и домати по символите на властта , пслещи слама и хвърлящи павета по полицаите! Това ли е вашата демокрация?

    09:40 03.12.2025

  • 19 някои

    5 1 Отговор
    а адвокатчето маи се пояни доста време не беше се мяркал сигурна с бабикян и минеков сковаваха каовчези защото има нужда от тях а трябват и бесилки и чували с трупове

    09:40 03.12.2025

  • 20 пътник

    5 1 Отговор
    О ,Боже,и ти ли адвокате!Ти с яйцата,доматите,ковчезите...

    09:40 03.12.2025

  • 21 София

    3 2 Отговор
    Много жалък,нещастник е Хаджийката.

    10:04 03.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

