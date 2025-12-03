Николай Хаджигенов: Борисов и Пеевски са се оплели като свински черва

Адвокат Николай Хаджигенов отправи остри критики към управляващите и определи мащабния протест срещу правителството и Бюджет 2026 като "празник". В ефира на предаването "Денят на Дарик" той коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски са в сложна зависимост, която пречи на нормалното функциониране на държавата.

"Борисов отдавна иска да хвърли кърпата, но са се оплели като свински черва с Пеевски", заяви Николай Хаджигенов, цитиран от Дарик Радио. Според него настоящото правителство е "мъртвородено" още от първия си ден, а корупционният модел може да бъде разграден само чрез отстраняването на двете политически фигури от властта.

Хаджигенов сподели преките си впечатления от демонстрацията в центъра на София, проведена на 1 декември. По негова оценка, базирана на кадри от дронове, на площада са присъствали около 100 000 души. Той отбеляза съществена разлика в енергията на протеста спрямо събитията от 2020 година.

"Вчера протестът бе празник. 90% от хората на протеста преди 5 години са ходили на училище и това е великолепно. Те бяха гневни и не отидоха на обичайните партийни вечеринки, а казаха „Оставка“", коментира адвокатът. Той подчерта, че недоволството е обхванало цялата страна, като посочи Пловдив като пример за масова гражданска активност.

Според Хаджигенов оставката на кабинета е закъсняла, а протестиращите нямат доверие в настоящия политически елит. Той изрази мнение, че Бойко Борисов изпитва страх от протестите и се опитва да избегне сблъсък със силовите структури, контролирани от Пеевски.

"Борисов винаги стиска кокала до последно и го пуска, но сега на кокала има още едни зъби – тези на Пеевски", анализира ситуацията Хаджигенов. Той допълни, че "свинщината" в управлението е невъзможна без участието на двамата лидери и призова за пълна промяна на модела, предупреждавайки, че в противен случай ще се появят "нови Борисов и Пеевски".

В анализа си пред Дарик Радио, Хаджигенов засегна и ролята на президента Румен Радев, когото определи като "политически инфантилен". Според него държавният глава не предлага реална алтернатива и не е успял да покаже емоция или смислено действие в настоящата криза.

По отношение на твърденията за присъствие на футболни агитки на протеста, адвокатът бе категоричен, че става дума за добре организирани структури, подобни на тези от събитията на 2 септември 2020 година, а не за спонтанни групи фенове. Той предупреди управляващите, че ако продължават с настоящата политика, напрежението ще ескалира.

"Искам да видя следващия протест. От 90-те години си мечтая за национална стачка. Крайно време е ние да изтръскаме чувала", заключи Николай Хаджигенов.