Рашков: Шикалкавенето, което Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери отговор от всички честни хора

Рашков: Шикалкавенето, което Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери отговор от всички честни хора

3 Декември, 2025 09:24

"Ако не се оттегли бюджетът, ще има вот на недоверие към правителството", коментира още бившият вътрешен министър

Рашков: Шикалкавенето, което Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери отговор от всички честни хора - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Ако не се оттегли бюджетът, ще има вот на недоверие към правителството". Това каза пред журналисти пред парламента Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), предават от БТА. По думите му, ако вотът успее, е неминуемо да има нови избори.

"В близките дни тези въпроси ще бъдат решени по категоричен начин. Шикалкавенето, което Бойко Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери достоен отговор от всички честни хора в нашата страна", заяви Рашков. По думите му това се е видяло чрез протеста в понеделник. Той заяви, че „това е отговорът към лъжци, влезли в политиката от ъндърграунда“.


България
  • 1 Пуделка

    16 7 Отговор
    чичо Дамаджанчо, искам пачка в устичката и ще се изправя на два крака ...........

    09:46 03.12.2025

  • 2 ?????

    14 6 Отговор
    Не изтърпяха старите герои.
    Бързат да напомнят за себе си и да подадат заявление за парче от баницата.
    Тоя филм май сме го гледали вече, но щом на някои пак им се гледа да го гледат.
    Резултатът ще е нова сглобка.

    09:47 03.12.2025

  • 3 пенсионер

    10 4 Отговор
    кочунистическия следовател и тои изпълзя от дупката

    09:50 03.12.2025

  • 4 Дразнител

    11 3 Отговор
    Я си мий кенефите!
    Всичко около теб вони на нечистотии.
    Ти си продажен за власт и пари!
    Противняк!

    09:53 03.12.2025

  • 5 Пенсионер

    10 4 Отговор
    Ей тази дамаджана е виновна за падането на правителството на А.Василев

    09:54 03.12.2025

  • 6 замислен

    4 6 Отговор
    Точно пък господина Рашков е най-честния! и най-почтения в тази страна!

    09:55 03.12.2025

  • 7 Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски

    5 1 Отговор
    Заявиха, че подкрепят протеста на младите хора и го определят го като „човешки и социален“
    Дори Премиерът Желязков каза, че ако не е бил в Италия,
    щял лично да протестира срещу Крадливите управляващи партии в Бг.

    Коментиран от #11

    09:56 03.12.2025

  • 8 Любопитен

    8 1 Отговор
    След като Борисов се отказа от вдигане на осигуровките и данък дивидент явно наред е вдигането на данък имот и затова Бойко Рашков, мистър 144 имота, се обажда за да прехвърлят данъците към него и иска оставки. Трябва да се вдигнат някакви данъци и ще видим софийските хазяи и рентиета като Рашков колко човека ще съберат на протест срещу вдигане на данък имот защото излиза, че те ще трябва да платят сметката...

    09:57 03.12.2025

  • 9 Промяна

    7 2 Отговор
    Този върл комунистическиследовател е с шайката шарлатани ГНУС

    09:59 03.12.2025

  • 10 така де

    2 2 Отговор
    о разбира се че данъци ще се плащат от забогателите А тези като теб с 19 имота якоо ще плащат или ще продават предимно в евра,Та имотите рязко ще паднат

    09:59 03.12.2025

  • 11 Лицемер

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски":

    Ще затитава хотела и водопада!
    Всички сега ще се извъртят!
    Ама не можеш да си видиш ушите без огледало!
    Встчки сте виновни- бивши настоящи за това да сме последни по бедност в ЕС, но първи по милиярдери.

    10:01 03.12.2025

  • 12 А наздраве

    3 2 Отговор
    Дамаджанков, ти що си по медиите, не трябваше ли отдавна да чисти wc на Софийския?!🤣🤣🤣

    10:02 03.12.2025

  • 13 Куку

    1 2 Отговор
    Рашков,Слава на Бога ти никога не си бил от честните хора!Обикновен комунистически мерза...ц!

    10:14 03.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аре кенеф

    0 1 Отговор
    Ти защо не беше на протеста?
    Боклук раъзложен и смърдящ.
    Криеш се като лалугер, когато станетнапечено.
    Долен лъжец и нагаждач си!

    10:35 03.12.2025

