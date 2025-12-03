Рашков: Шикалкавенето, което Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери отговор от всички честни хора

"Ако не се оттегли бюджетът, ще има вот на недоверие към правителството". Това каза пред журналисти пред парламента Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), предават от БТА. По думите му, ако вотът успее, е неминуемо да има нови избори.
"В близките дни тези въпроси ще бъдат решени по категоричен начин. Шикалкавенето, което Бойко Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери достоен отговор от всички честни хора в нашата страна", заяви Рашков. По думите му това се е видяло чрез протеста в понеделник. Той заяви, че „това е отговорът към лъжци, влезли в политиката от ъндърграунда“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуделка
09:46 03.12.2025
2 ?????
Бързат да напомнят за себе си и да подадат заявление за парче от баницата.
Тоя филм май сме го гледали вече, но щом на някои пак им се гледа да го гледат.
Резултатът ще е нова сглобка.
09:47 03.12.2025
3 пенсионер
09:50 03.12.2025
4 Дразнител
Всичко около теб вони на нечистотии.
Ти си продажен за власт и пари!
Противняк!
09:53 03.12.2025
5 Пенсионер
09:54 03.12.2025
6 замислен
09:55 03.12.2025
7 Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски
Дори Премиерът Желязков каза, че ако не е бил в Италия,
щял лично да протестира срещу Крадливите управляващи партии в Бг.
Коментиран от #11
09:56 03.12.2025
8 Любопитен
09:57 03.12.2025
9 Промяна
09:59 03.12.2025
10 така де
09:59 03.12.2025
11 Лицемер
До коментар #7 от "Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски":Ще затитава хотела и водопада!
Всички сега ще се извъртят!
Ама не можеш да си видиш ушите без огледало!
Встчки сте виновни- бивши настоящи за това да сме последни по бедност в ЕС, но първи по милиярдери.
10:01 03.12.2025
12 А наздраве
10:02 03.12.2025
13 Куку
10:14 03.12.2025
15 Аре кенеф
Боклук раъзложен и смърдящ.
Криеш се като лалугер, когато станетнапечено.
Долен лъжец и нагаждач си!
10:35 03.12.2025