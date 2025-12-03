Рашков: Шикалкавенето, което Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери отговор от всички честни хора

"Ако не се оттегли бюджетът, ще има вот на недоверие към правителството". Това каза пред журналисти пред парламента Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), предават от БТА. По думите му, ако вотът успее, е неминуемо да има нови избори.

"В близките дни тези въпроси ще бъдат решени по категоричен начин. Шикалкавенето, което Бойко Борисов се опита да прави през последните 10 дни, ще намери достоен отговор от всички честни хора в нашата страна", заяви Рашков. По думите му това се е видяло чрез протеста в понеделник. Той заяви, че „това е отговорът към лъжци, влезли в политиката от ъндърграунда“.