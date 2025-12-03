Социолог: Властта няма да успее да удържи още един мащабен протест

Напълно възможен е още един мащабен протест, но властта няма да успее да го удържи. Ще трябва да приложи крути силови мерки, за да го потуши. А демонстрацията може да е дори по-голяма. Това каза социологът Кольо Колев в студиото на "Здравей, България" по Нова ТВ.

"Вандалите навсякъде по света са елемент от всяка демонстрация - включват ги, за да радикализират напрежението. Тук обаче, в самата управляваща коалиция, има напрежение - Борисов иска консолидация или заплашва с избори. Това без съмнение беше послание към Пеевски. Дълго време общественото напрежение беше потискано, но сега се изрази в масовост на протеста. Виждаме взрив, нетърпимостта е огромна. Управлението би трябвало да стъпва на пръсти, защото е избрано от 20% от народа, нелегитимно е, но е арогантно", допълни Колев.

Адвокатът от "Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев смята, че обикновено провокаторите са пращани на демонстрации със знанието на полицията и по сценарий. В понеделник имаше уникален синхрон между тях. Полицията ги остави да си правят, каквото си поискат и едва след поругаването на двете партийни централи, тя се намеси и всичко приключи. Според инфлуенсърите пък ходенето на протест е нещо много важно и забавно, дори модерно. Нататък всички последователи се канят един друг, така се създаде вълната. Подкрепа дойде и от актьори. Самите организатори на протеста нямаха идея какво ще се случи на площада. Ефектът продължава, дори за днес има самоорганизация. Другата седмица обаче ще има още по-голям протест заради вота на недоверие. Запазва се статуквото на властта в прокуратурата, но протестът оказва влияние. Няма реална борба с престъпност, а заплатите се вдигат", коментира Кънчев.

От своя страна политологът доц. Стойчо Стойчев отбеляза, че едно правителство може да си тръгне по всяко време. "Въпросът е, ако това се случи сега, на кого ще свърши работа. Дали на генерацията Z, дали на човекът от "Дондуков" 2, или на този от Москва. Едва ли за обикновените хора ще е добре да се дестабилизира страната точно преди влизането ни в еврозоната. Такава нестабилност ще бъде използвана от всички спекуланти, ще има и ръст на престъпността. Всички, които искат да нарушават закона, се чувстват по-спокойни да го правят когато няма стабилно правителство. В конкретната ситуация е много важна реакцията на Росен Желязков, той е умерен и технократ. Трябва да нормализира отношенията в такава сложна ситуация, никой изявлен лидер не може да го направи - заради егото си", посочи Стойчев.