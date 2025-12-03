Социолог: Властта няма да успее да удържи още един мащабен протест

Напълно възможен е още един мащабен протест, но властта няма да успее да го удържи. Ще трябва да приложи крути силови мерки, за да го потуши. А демонстрацията може да е дори по-голяма. Това каза социологът Кольо Колев в студиото на "Здравей, България" по Нова ТВ.
"Вандалите навсякъде по света са елемент от всяка демонстрация - включват ги, за да радикализират напрежението. Тук обаче, в самата управляваща коалиция, има напрежение - Борисов иска консолидация или заплашва с избори. Това без съмнение беше послание към Пеевски. Дълго време общественото напрежение беше потискано, но сега се изрази в масовост на протеста. Виждаме взрив, нетърпимостта е огромна. Управлението би трябвало да стъпва на пръсти, защото е избрано от 20% от народа, нелегитимно е, но е арогантно", допълни Колев.
Адвокатът от "Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев смята, че обикновено провокаторите са пращани на демонстрации със знанието на полицията и по сценарий. В понеделник имаше уникален синхрон между тях. Полицията ги остави да си правят, каквото си поискат и едва след поругаването на двете партийни централи, тя се намеси и всичко приключи. Според инфлуенсърите пък ходенето на протест е нещо много важно и забавно, дори модерно. Нататък всички последователи се канят един друг, така се създаде вълната. Подкрепа дойде и от актьори. Самите организатори на протеста нямаха идея какво ще се случи на площада. Ефектът продължава, дори за днес има самоорганизация. Другата седмица обаче ще има още по-голям протест заради вота на недоверие. Запазва се статуквото на властта в прокуратурата, но протестът оказва влияние. Няма реална борба с престъпност, а заплатите се вдигат", коментира Кънчев.
От своя страна политологът доц. Стойчо Стойчев отбеляза, че едно правителство може да си тръгне по всяко време. "Въпросът е, ако това се случи сега, на кого ще свърши работа. Дали на генерацията Z, дали на човекът от "Дондуков" 2, или на този от Москва. Едва ли за обикновените хора ще е добре да се дестабилизира страната точно преди влизането ни в еврозоната. Такава нестабилност ще бъде използвана от всички спекуланти, ще има и ръст на престъпността. Всички, които искат да нарушават закона, се чувстват по-спокойни да го правят когато няма стабилно правителство. В конкретната ситуация е много важна реакцията на Росен Желязков, той е умерен и технократ. Трябва да нормализира отношенията в такава сложна ситуация, никой изявлен лидер не може да го направи - заради егото си", посочи Стойчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Промяна
До коментар #3 от "Гост":ТИ СИПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ ПОСТОЯННО ТУК ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС САБОТАЖНИЦИ
10:03 03.12.2025
15 Промяна
До коментар #7 от "Гост":Я ГЛЕДАЙ ПЛАТЕНИЯТ СЕЕХАОС СЕЕОМРАЗА СЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НЯМА ИЗБОРИ МЕТЕЖНИЦИ
До коментар #7 от "Гост":Добре, ама ти да не гласуваш за руските подлоги Костя и Радев, или там за всякакви копейки които ще се нароят.
До коментар #2 от "гост":ПРОСТАЦИ НО АЛЧНИ СА ШАРЛАТАНИТЕ А ТИ СИ СЛУГА НА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ТИЧАЙ ДА МУ СЕ КЛАНЯШ РАНО РАНО ДРАСКАШ БРЪТВЕЖИТЕ СИ ТУКСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АНТИБЪЛГАРИН
До коментар #7 от "Гост":ЗАЩО ДА ИМА ИЗБОРИ ЗАЩОТО ТИ СИ КАЗАЛ А ЗАЩО ДА НЯМА БЪЛГАРИЯ ПРАВИТЕЛСТВО Я ВЪН ПЛАТЕНИТЕ МЕТЕЖЦИ ПОДПАЛВАЧИ
До коментар #15 от "Промяна":Харесва ти да те таковаш с 200.
ЗА НЕЗАКОННО ИЗБРАЛИТЕ СЕ ЛИ...????
.....ЗА МАФИЯТА...????
ТОВА НЕ Е ВЛАСТ!
НИЕ НЕ СМЕ ГИ ИЗБИРАЛИ!
С КУПЕНИ ФАЛШИВИ ИЗБОРИ СА СЕ ИЗБРАЛИ САМИ!
ОСТАВКА!
НА ДРУГИТЕ ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН ДА ГЛАСУВАТ!
До коментар #1 от "цколив":от самия себе си, който говори и обижда, по-безпардонно и от злобен столипиновски КАРУЦАР !
До коментар #7 от "Гост":да ходим на избори и през това време хаос и разруха . Не , мерси ? И кой да дойде , Костадин , който е в братски отношения с партията на Путин и иска да БРИКС? Ивилин ли , с пирамидата от 50 милиона или Руди ? Последният го познавам лично , не става .Аа, сигурно говориш за онова злобно недоразумение от президентството заобиколено само от военни дейци ?
До коментар #7 от "Гост":ТРЯБВА ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ЕДИНСТВЕНО В ЗАТВОРА - ДО ЖИВОТ ! ТАМ ДА ПРАВЯТ БЮДЖЕТИ , НА ВОДА И СУХ ХЛЯБ !
Във всички цивилизовани страни се прилага нарастваща скала за облаганията на заплати, включително и пенсии. Минималният доход не се облага. Всичко останало - по нарастваща скала. Повтарям пенсиите над минимума доход също също се облагат.
Тъй като хората с минимален доход са 30-40 % в БГ те изнасят осигуряването истабилността на бюджета. Коленопоклоннтоо и безгръбначно правителство защитава интерса само на богатите.
Протеста на 1ви Декември беше страхотно вежливо мероприятие, много културно направено от можещи и възпитани млади хора, хора от всички възрасти които милеят за България.
Наситеността на Протеста от 1ви Декември беше такава че всяко едно движение на Полиция и Жандармерия щеше да предизвика Абсолютна Катастрофа с много, повтарям много жертви!
На 1 квадратен метър на протеста бяха средно взето 4/5 Протестиращи, пак повтарям всяко едно непремерено Действие на Полиция и Жандармерия би било резултатно на катастрофа с много жертви!
Явно Кольо Колев не е бил на Протеста от 1ви Декември а е гледал 50на маскирани хулигани да палят кофите за боклук пред Офиса на ГЕРБ и ДПС Ново начало.
До коментар #26 от "властта , ТАЗИ ВЛАСТ ,":В затвора трябваше отдавна да са лъжливите и крадливи харвардски измамници, заедно с ментора им, шофьор на каруца в облаците !
Заради такива некадърници народа на България плаща на Боташ милиарди !!!
До коментар #2 от "гост":честно , не правиш по добро впечатление от Шиши и Буци . Добре , че са те , иначе как ще разберем колко ти е жалък живота !
До коментар #30 от "Протест":Те в Швейцария са по-ниски данъците бе мързел
До коментар #35 от "разбор":Много добре се справи полицията , иначе цяла седмица щяхме да четем за бити протестиращи ! И вярно бе , кой призоваваше за радикализация на протеста , кой предвождаше агитките към централата на ДПС ? Сега отговори кой иска хаос и разруха ?
