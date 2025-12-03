Новини
България »
Социолог: Властта няма да успее да удържи още един мащабен протест

Социолог: Властта няма да успее да удържи още един мащабен протест

3 Декември, 2025 09:50 1 618 38

  • кольо колев-
  • доц. стойчо стойчев-
  • протест

Според адвокат от "Правосъдие за всеки" инфлуенсърите са направили демонстрацията в София толкова многобройна

Социолог: Властта няма да успее да удържи още един мащабен протест - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Напълно възможен е още един мащабен протест, но властта няма да успее да го удържи. Ще трябва да приложи крути силови мерки, за да го потуши. А демонстрацията може да е дори по-голяма. Това каза социологът Кольо Колев в студиото на "Здравей, България" по Нова ТВ.

"Вандалите навсякъде по света са елемент от всяка демонстрация - включват ги, за да радикализират напрежението. Тук обаче, в самата управляваща коалиция, има напрежение - Борисов иска консолидация или заплашва с избори. Това без съмнение беше послание към Пеевски. Дълго време общественото напрежение беше потискано, но сега се изрази в масовост на протеста. Виждаме взрив, нетърпимостта е огромна. Управлението би трябвало да стъпва на пръсти, защото е избрано от 20% от народа, нелегитимно е, но е арогантно", допълни Колев.

Адвокатът от "Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев смята, че обикновено провокаторите са пращани на демонстрации със знанието на полицията и по сценарий. В понеделник имаше уникален синхрон между тях. Полицията ги остави да си правят, каквото си поискат и едва след поругаването на двете партийни централи, тя се намеси и всичко приключи. Според инфлуенсърите пък ходенето на протест е нещо много важно и забавно, дори модерно. Нататък всички последователи се канят един друг, така се създаде вълната. Подкрепа дойде и от актьори. Самите организатори на протеста нямаха идея какво ще се случи на площада. Ефектът продължава, дори за днес има самоорганизация. Другата седмица обаче ще има още по-голям протест заради вота на недоверие. Запазва се статуквото на властта в прокуратурата, но протестът оказва влияние. Няма реална борба с престъпност, а заплатите се вдигат", коментира Кънчев.

От своя страна политологът доц. Стойчо Стойчев отбеляза, че едно правителство може да си тръгне по всяко време. "Въпросът е, ако това се случи сега, на кого ще свърши работа. Дали на генерацията Z, дали на човекът от "Дондуков" 2, или на този от Москва. Едва ли за обикновените хора ще е добре да се дестабилизира страната точно преди влизането ни в еврозоната. Такава нестабилност ще бъде използвана от всички спекуланти, ще има и ръст на престъпността. Всички, които искат да нарушават закона, се чувстват по-спокойни да го правят когато няма стабилно правителство. В конкретната ситуация е много важна реакцията на Росен Желязков, той е умерен и технократ. Трябва да нормализира отношенията в такава сложна ситуация, никой изявлен лидер не може да го направи - заради егото си", посочи Стойчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цколив

    31 5 Отговор
    С парите на българите, разбойника от ГЕРБ ги е накупил всичките тези по студията и като един, днес пеят песни във възхвала на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другата свиня. Всички са накупени от мафията и сега искат да преспат протеста. Срамота.

    Коментиран от #27

    09:57 03.12.2025

  • 2 гост

    27 3 Отговор
    Простаците Борисов и Пеевски заедно с платените им клакьори са тъпи и нагли! А КОЛКОТО ПО ТЪП Е ЕДИН ИНДИВИД /защото те не са човеци/ ТОЛКОВА СА ПО-УПОРИТИ В НАГЛОСТТА СИ!

    Коментиран от #17, #36

    09:58 03.12.2025

  • 3 Гост

    27 3 Отговор
    100 000 човека седят по протести да ги чакат да дадат оставка. Нагли са. Да си ходят.

    Коментиран от #10

    10:00 03.12.2025

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    25 2 Отговор
    Бацо кръв повръща, власт не връща!

    10:00 03.12.2025

  • 5 Костя Костадинович Копейкин

    1 15 Отговор
    Даааа... Москва гледа с надежда!

    10:00 03.12.2025

  • 6 ОСТАВКА

    27 1 Отговор
    На нелигитимно и незаконно правителство на мутрите !!! НАРОДА Е ПО ПЛОЩАДИТЕ И ЩЕ БЪДЕТЕ ПОМЕТЕНИ !!!!

    10:00 03.12.2025

  • 7 Гост

    23 3 Отговор
    Бойко и Пеевски трябва да се оттеглят и да се ходи на избори.

    Коментиран от #15, #16, #18, #28, #29

    10:01 03.12.2025

  • 8 Шумналия

    20 3 Отговор
    Сойчо, стойчо, твърде малко шамари си изял зад врата от директора на езиковата в Шумен, защото акълът ти не е дошъл на място, а съвестта ти е продажна!

    10:01 03.12.2025

  • 9 Промяна

    12 2 Отговор
    ШАРЛАТАНСКИТИ КРАДЦИ СА НАВСЯКЪДЕ ПО УСЛУЖЛИВИ ТВ ПО САЙТОВЕ ПО ИНТЕРНЕТИ РЪЖАТ ТЪРКАЛЯТ СЕ ОЧЕРНЯТ КЛЕВЕТЯТ ГНЕС СТЕ

    Коментиран от #21

    10:02 03.12.2025

  • 10 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    ТИ СИПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ ПОСТОЯННО ТУК ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС САБОТАЖНИЦИ

    10:03 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 очевидец

    10 5 Отговор
    Опасна работа сме - за да опърлим едно прасе и да изпечем една тиква ще си запалим чергата.

    10:04 03.12.2025

  • 13 Ватманяк

    11 3 Отговор
    Никакви градски протести извън работно време няма да доведат до оставка. Само блокиране на кръстовища и градски транспорт, гранични КПП могат да свалят праветелство, кмет или монарх, още повече, ако се контролира от наглеци. Никакъв Кошлуков не свали през 1990-а ноември мразената власт. Свалихме я ватманите и шофьорите от градския транспорт, като блокирахме транспорта.

    10:04 03.12.2025

  • 14 ХОРА!

    3 1 Отговор
    Нека не спираме! Сега е момента. Стига брутално са ни клатили тези алчни отпадъци. Иначе тук ще останат само политици, ченгета и администрация. Не Ви ли писна да мизерствате всеки месец? Да покажем на бъдещите политици, че ще трябва и малко да мислят за народа, а не само за дебелите си г...е!!!

    10:04 03.12.2025

  • 15 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Я ГЛЕДАЙ ПЛАТЕНИЯТ СЕЕХАОС СЕЕОМРАЗА СЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НЯМА ИЗБОРИ МЕТЕЖНИЦИ

    Коментиран от #20

    10:05 03.12.2025

  • 16 Да се ходи на избори....

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Добре, ама ти да не гласуваш за руските подлоги Костя и Радев, или там за всякакви копейки които ще се нароят.

    10:06 03.12.2025

  • 17 Промяна

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    ПРОСТАЦИ НО АЛЧНИ СА ШАРЛАТАНИТЕ А ТИ СИ СЛУГА НА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ТИЧАЙ ДА МУ СЕ КЛАНЯШ РАНО РАНО ДРАСКАШ БРЪТВЕЖИТЕ СИ ТУКСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АНТИБЪЛГАРИН

    10:08 03.12.2025

  • 18 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    ЗАЩО ДА ИМА ИЗБОРИ ЗАЩОТО ТИ СИ КАЗАЛ А ЗАЩО ДА НЯМА БЪЛГАРИЯ ПРАВИТЕЛСТВО Я ВЪН ПЛАТЕНИТЕ МЕТЕЖЦИ ПОДПАЛВАЧИ

    10:09 03.12.2025

  • 19 Венета от Банкя.

    6 2 Отговор
    Стойчо стоев гербаджията пак раздава акъл. Оставка метри и подлоги.

    10:11 03.12.2025

  • 20 Моралист

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Харесва ти да те таковаш с 200.

    10:13 03.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 3 Отговор
    ЗА КОЯ ВЛАСТ ГОВОРИШ....????
    ЗА НЕЗАКОННО ИЗБРАЛИТЕ СЕ ЛИ...????
    .....ЗА МАФИЯТА...????
    ТОВА НЕ Е ВЛАСТ!
    НИЕ НЕ СМЕ ГИ ИЗБИРАЛИ!
    С КУПЕНИ ФАЛШИВИ ИЗБОРИ СА СЕ ИЗБРАЛИ САМИ!
    ОСТАВКА!

    10:14 03.12.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ ТРЯБВА ДА ИМАТ ТЕЗИ, КОИТО СА ГРАМОТНИ!
    НА ДРУГИТЕ ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН ДА ГЛАСУВАТ!

    10:17 03.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цървул

    4 0 Отговор
    Защо , власт която си има мнозинство , да си прави труда да удържа нещо , в случая протест . Той си е мирен . Ако продължава да си е мирен , както искат хората , може да го правят през ден и да стане атракция за туристите . Това е шега . Тази коалиция може да се пропука само отвътре . Но трудно , по обясними причини .

    10:22 03.12.2025

  • 26 властта , ТАЗИ ВЛАСТ ,

    4 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА Е В ЗАТВОРА ! СЪС ДОЖИВОТНИ ПРИСЪДИ !

    Коментиран от #33

    10:22 03.12.2025

  • 27 ДА СЕ ЗАСРАМИШ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "цколив":

    от самия себе си, който говори и обижда, по-безпардонно и от злобен столипиновски КАРУЦАР !

    10:25 03.12.2025

  • 28 Колко пъти

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    да ходим на избори и през това време хаос и разруха . Не , мерси ? И кой да дойде , Костадин , който е в братски отношения с партията на Путин и иска да БРИКС? Ивилин ли , с пирамидата от 50 милиона или Руди ? Последният го познавам лично , не става .Аа, сигурно говориш за онова злобно недоразумение от президентството заобиколено само от военни дейци ?

    10:29 03.12.2025

  • 29 ТИКВАТА И СЛАНИНАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    ТРЯБВА ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ЕДИНСТВЕНО В ЗАТВОРА - ДО ЖИВОТ ! ТАМ ДА ПРАВЯТ БЮДЖЕТИ , НА ВОДА И СУХ ХЛЯБ !

    10:30 03.12.2025

  • 30 Протест

    1 1 Отговор
    Но увеличаването на данъците е неизбежно за сегашото и бъдещите правителства. И това е искането на Запада също и на изискването на настоящето финансово състояние на БГ и света.

    Във всички цивилизовани страни се прилага нарастваща скала за облаганията на заплати, включително и пенсии. Минималният доход не се облага. Всичко останало - по нарастваща скала. Повтарям пенсиите над минимума доход също също се облагат.

    Тъй като хората с минимален доход са 30-40 % в БГ те изнасят осигуряването истабилността на бюджета. Коленопоклоннтоо и безгръбначно правителство защитава интерса само на богатите.

    Коментиран от #37

    10:31 03.12.2025

  • 31 Този с очилцата е Подстрекател и Терорис

    0 0 Отговор
    муцуната подстрекателска, Социолог бил, виж ти?
    Протеста на 1ви Декември беше страхотно вежливо мероприятие, много културно направено от можещи и възпитани млади хора, хора от всички възрасти които милеят за България.
    Наситеността на Протеста от 1ви Декември беше такава че всяко едно движение на Полиция и Жандармерия щеше да предизвика Абсолютна Катастрофа с много, повтарям много жертви!
    На 1 квадратен метър на протеста бяха средно взето 4/5 Протестиращи, пак повтарям всяко едно непремерено Действие на Полиция и Жандармерия би било резултатно на катастрофа с много жертви!
    Явно Кольо Колев не е бил на Протеста от 1ви Декември а е гледал 50на маскирани хулигани да палят кофите за боклук пред Офиса на ГЕРБ и ДПС Ново начало.

    10:31 03.12.2025

  • 32 Доколкото

    2 1 Отговор
    Това, че и младите иска оставката е отлично. Правилно, че се включват. През лятото само старите протестираха против еврото в полза на младите и за оставка . Младите най-много ще пострадат от повишаване на лихвите по ипотеките и от взимането на междунаросни заеми, които те ще плащат заради еврото. С лихви огромни естествено.

    10:32 03.12.2025

  • 33 КОРЕКТИВ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "властта , ТАЗИ ВЛАСТ ,":

    В затвора трябваше отдавна да са лъжливите и крадливи харвардски измамници, заедно с ментора им, шофьор на каруца в облаците !
    Заради такива некадърници народа на България плаща на Боташ милиарди !!!

    10:35 03.12.2025

  • 34 червен кольо

    0 0 Отговор
    от калъп

    10:37 03.12.2025

  • 35 разбор

    0 1 Отговор
    Ако полицията беше арестувала тези 15-20 елементи от футболните агитки нямаше да се състоят палежите на кофите и погрома.Услужлива ги оставиха да трошат,и това се видя от всички.За пореден път се видя,че всичко е лош сценарий и зле изиграно.Някой желае да хвърли държавата в хаос само и само да е на власт.

    Коментиран от #38

    10:39 03.12.2025

  • 36 да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    честно , не правиш по добро впечатление от Шиши и Буци . Добре , че са те , иначе как ще разберем колко ти е жалък живота !

    10:41 03.12.2025

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Протест":

    Те в Швейцария са по-ниски данъците бе мързел

    10:42 03.12.2025

  • 38 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "разбор":

    Много добре се справи полицията , иначе цяла седмица щяхме да четем за бити протестиращи ! И вярно бе , кой призоваваше за радикализация на протеста , кой предвождаше агитките към централата на ДПС ? Сега отговори кой иска хаос и разруха ?

    10:45 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове