Борисов: Много са ми важни коалиционните партньори. Но на първо място стоят интересите на ГЕРБ (ВИДЕО)

3 Декември, 2025 13:47 1 934 98

"Повече никой няма да се катери по ГЕРБ! Който иска да управляваме, ще управлява по начина, по който хората и ние искаме. Ако не - предсрочни избори", коментира още лидерът на ГЕРБ

Вкарахме България в еврозоната, вкарахме в Шенген. Сега ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората. Това, което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява. Повече никой няма да се катери по ГЕРБ! Който иска да управляваме, ще управлява по начина, по който хората и ние искаме. Ако не - предсрочни избори. Това заяви в свое видео обръщение в Instagram лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".

"Здравейте, симпатизанти и членове на ГЕРБ, а и всички, разбира се, които искат България да се развива. Така започва видеото на Борисов, което в момента е публикувано само в Instagram.

"Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера, е - на първо място стоят интересите на ГЕРБ", казва той.

"Осем пъти го минахме това, ще го минем още 16, ако трябва. Но това не е добре за държавата. Затова се надявам да се оценява, да има толерантност от всички, за да можем да вървим напред", добави лидерът на ГЕРБ.


България
  • 1 Потресаващо!

    93 6 Отговор
    Борисов, защо не си в затвора? Ти разсипа Родината ни.

    Коментиран от #6, #45, #56, #96

    13:52 03.12.2025

  • 2 си дзън

    33 39 Отговор
    Русията обяви БГ за вражеска държава!!!
    Корупцията в БГ винаги е свързна с руснаците. За да я махнем първо трябва всички руснаци
    да бъдат изгонени от БГ.

    Коментиран от #8, #43, #68

    13:52 03.12.2025

  • 3 МНОГО Е СМЕЛ

    76 4 Отговор
    ДА ИЗЛЕЗЕ ЗАЕДНО С ОРТАКА НА ПЛОЩАДА , А НЕ ДА СЕ КРИЕ ПО СОЦ. МРЕЖИТЕ

    Коментиран от #78

    13:53 03.12.2025

  • 4 Европейска Прокуратура

    62 3 Отговор
    На първо място си в списъка, заедно с тези като теб, които се правиха че не виждат злоупотребата с непозволена власт на Пеевски, извинявай коалиционния ти партньор Пеевски . Затвор за теб! Череп и кости

    Коментиран от #88

    13:54 03.12.2025

  • 5 пешо

    62 3 Отговор
    мутро вън , оставка и затвор

    Коментиран от #15

    13:54 03.12.2025

  • 6 Ще те допълня

    56 2 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    Има още за крадене и най вече на европейски пари и двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски се облизват за тях.

    Коментиран от #63

    13:54 03.12.2025

  • 7 Мнение

    60 3 Отговор
    Направете му граждански арест на това прасе

    Коментиран от #21

    13:55 03.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    59 3 Отговор
    Ако Бойко не подаде оставка Цяла София ще гори.

    Коментиран от #35, #97

    13:55 03.12.2025

  • 10 Мисира

    52 1 Отговор
    България с вас не се развива а се завива!Колкото повече мислите за хората толкова по лошо им се пише.

    13:55 03.12.2025

  • 11 Казуар

    48 2 Отговор
    Бойко, ще спрете ли да сте нагли тайфата управляващи.

    13:56 03.12.2025

  • 12 Нах

    42 1 Отговор
    Аз пък си мислех ,че на първо място трябва да са интересите на народа.Ама какво разбирам аз.Така става човек като се самозабрави.

    13:56 03.12.2025

  • 13 Стефко

    36 2 Отговор
    Като удавник хванал се за сламка. Само грешни ходове, които явно не са негови. И къде е това управление в полза народа, по скоро повтаря като папагал чужди думи, което не се вижда от хората. Не е това пътя.

    13:57 03.12.2025

  • 14 Мнение

    42 3 Отговор
    Борисов дразни и провокира хората. Ограбил България, събрал се с хора без мозък и достойнство, отказал се от децата си и жените си, с ръце в джобовете, другата седмица иска да се съберат пред къщата му

    Коментиран от #26

    13:57 03.12.2025

  • 15 Промяна

    5 25 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    5 ВЪН НА ШАЙКАТА БАНДИТИ ПЛАТЕНИ ОТ ЧЕРЕП ВЪН НА МЕТЕЖНИЦИТЕ КОГА ЩЕ ГИ РАЗСЛЕДВАТ ТЕЗИ БАНДИТИ 5 ГОДИНИ АЛА БАЛА КОГА

    Коментиран от #40

    13:58 03.12.2025

  • 16 Ура,,Ура

    41 4 Отговор
    Тулупа пак започва да се прави на луд. Младите хора му искат оставката. Какво не разбра? Какво пак шикалкави. Защо се оправдава със стабилността в държавата, като точно той и шишкото са хората, които разделят обществото и внасят омраза.

    13:58 03.12.2025

  • 17 Промяна

    6 42 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е

    Коментиран от #24

    13:58 03.12.2025

  • 18 ами тогава

    37 3 Отговор
    линча ви е гарантиран.Този път гората ще ти се стори тясна , г-н тиквоч.

    13:58 03.12.2025

  • 19 Цитат

    20 1 Отговор
    ....Дръзнеш ли да протестираш
    против кражби, спекулация,
    пак в дранголник се намираш,
    обвинен във конспирация.
    А търговци и банкери
    бдят над тая ситуация -
    че за тъмните афери
    нужна им е… демокрация!

    Спи, мълчи, търпи, не дишай -
    властващата автокрация
    пак без срам ще ти припише
    бунтове и конспирация.
    И когато те отправя
    без паспорт, легитимация,
    във джендема - пак разправя,
    че това е демокрация…
    .в. „Звънар”, бр. 18, 1924 г.

    Тома Димитров Измирлиевв.

    13:59 03.12.2025

  • 20 Ламбо

    31 7 Отговор
    Ами когато ни вкарваше в Шенген и еврозоната защо не ни пита бе шаран , сега щял да се вслушва в гласа на народа. Късно е чадо , мандалото ти хлопна.

    13:59 03.12.2025

  • 21 Промяна

    5 21 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    ТЕРОРИСТИТЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ СМЯТАТ ЧЕ СА НЯКАКВИ ОБИКНОВЕНИ БАНДИТИ СТЕ

    14:00 03.12.2025

  • 22 Коалиционни

    30 2 Отговор
    партньори ? Освен криминални субекти , до един за затвора могат да се коалират с такъв безскрупулен безродник , грабил милиарди от собствения си народ , България и от където както може ! ОСТАВКА !!!

    14:00 03.12.2025

  • 23 Евала, 6рат

    30 2 Отговор
    Как работиш простият български народ,не е истина.Браво.Другаде щяха да те ра3стрелят

    14:00 03.12.2025

  • 24 Ламбо

    13 9 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    БОРИСОВ , НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е ВИДЕНОВ.

    Коментиран от #33

    14:01 03.12.2025

  • 25 Браво

    6 4 Отговор
    Браво на Винету!

    14:01 03.12.2025

  • 26 Промяна

    4 15 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    ШАРЛАТАНИЯ ОГРОМНА СВЪРШИ ВИ АЛА БАЛАТА И БАНДИДИТЕ ИЗЛИЗАТ ДА СЕ БИЯТ ХАХАХАХА И ДОКОГА ТАКА

    Коментиран от #37

    14:01 03.12.2025

  • 27 Е га ти

    28 1 Отговор
    Този, как се гъ6арка с всички и всички го търпят, е га ти.

    14:02 03.12.2025

  • 28 донки

    29 1 Отговор
    Важен ти е само един, този който ти държи записите с мърсотиите от спалнята. Този който може да те смачка когато поиска. Само така се кланяш. Мутро проклета.

    14:02 03.12.2025

  • 29 Даниел

    28 1 Отговор
    Тоя пак се прави на луд,нали онзи ден ти казахме,марш и да не си се показал повече!

    14:02 03.12.2025

  • 30 Ще има нови протести.

    28 1 Отговор
    И ще си заминете.

    14:03 03.12.2025

  • 31 Хаха

    25 1 Отговор
    Вуте си придава много тежки важности . Вече сте беззначни герберски корумпирани мафиоти.

    14:04 03.12.2025

  • 32 ТИ СИ ПО СТРАХЛИВ

    25 2 Отговор
    И ОТ ЗАЙЧЕ БЕЛО. ТИ СИ ДНЕС ТОВА УТРЕ ВСЕ ДРУГИТЕ ВИНОВНИ. А ЗА ТЕБ Е ВАЖНО ДА СЕ ХАРЕСАШ НА НАРОДА. НО НАРОДА КАЗВАШЕ И КАЗВА ТИ СИ МЕНТЕ КОРУПЦИЯ И КРАДЛИВО ПСЕ. И ДАНО ВСИЧКО ДА СВЪРШИ ВЕЧЕ И ТА ДА СИ ЛЕГНЕШ КА КОЙКАТА ДО БАТ СТАВРИ.

    14:04 03.12.2025

  • 33 Задължително е

    26 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ламбо":

    Борисов зад решетките и ще е наред.

    Коментиран от #81

    14:04 03.12.2025

  • 34 Тато

    27 1 Отговор
    Нямаш право да говориш от името на народа, в пандиза си говори на стените каквото си искаш.

    14:04 03.12.2025

  • 35 Бай Иван

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    И ще мирише на свинско, тиква и чай от мента!

    14:05 03.12.2025

  • 36 Корумпирани бандити

    22 1 Отговор
    И вие повече няма да се катерите на гърба на честно работещите хора, които все още не са избрали терминала на летище София.

    14:05 03.12.2025

  • 37 Така е, но

    18 2 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Защо толкова много краде от народа простата и крадлива герберска Тиква Борисов, а?!

    14:05 03.12.2025

  • 38 Нафърфорий

    21 1 Отговор
    Заради богатата си коалиционната култура ГЕПП не напарави ротацията и предаде държавата на прасето. Само не предвиди,че оня глиган е много по лаком за власт и пари от него и сега си бере плодовете за това да бъде в коалицията на Наглеците. Баце все още не разбира, че от ЕНП виждат как единия му коалиционен евроатлантически партнъор отиде като вицепремиер в Китай на официален прием, другият му е евроатлантически Намагнитен, а третия си говори в мазето със зулусите за излизане от еврозоната.

    14:05 03.12.2025

  • 39 Софийски селянин,

    20 2 Отговор
    А ГЕРБ и милионите които открадна с тебе си ли ще ги вземеш,в гробищата в Банкя..?!

    14:06 03.12.2025

  • 40 Да те светна по въпроса:

    22 2 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Борисов не може да спи ако през деня не е открадне нещо. Кражби, кражби, кражби и пак кражби. Това е научил, това прави.

    14:07 03.12.2025

  • 41 Град Симитли

    13 1 Отговор
    Кого ще уволни тоя път за парлама--Сю или Нуша:))

    14:07 03.12.2025

  • 42 Как не те е срам Бе

    19 2 Отговор
    До кога ще ни правиш на маймуни. Ако от нас нямаш срама, поне от Господ. Толкова години ни краде и лъга. Толкова години ни тормози. Коя майка теб те ражда Бе Безбожник???

    14:07 03.12.2025

  • 43 Странно

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    В Русия има осъдени вече поне дузина висши чиновници за корупция, а у нас няма нищо. Излиза, че у нас корупция няма?!
    Киро брадата защо подаде оставка?

    14:08 03.12.2025

  • 44 Г€₽Беpастка К0ПР0ФИЛИЯ и К0ПР0ФАГИЯ

    6 2 Отговор
    БOKo (от турско-циг@нcката дума "БОК" = "екск₽€м€нт, л.a.й.н.o") се е по$₽aл от страх! И ординарците му Сачевата и Кочо перчема (които ходят непрекъснато след него) не смогват да му сменят препълнения червен БКП-пaмп€₽$ и да му 0ближaт ди₽никa!
    К0ПР0ФИЛИЯ = (от гръцки κόπρος, kópros - ек$к₽€м€нт и φιλία, filía — харесване) е cек$уална девиация, която представлява изпитването на cек$уално удоволствие при наблюдаването на ф€к@лии или от самия процес на изxождaне.
    К0ПР0ФАГИЯ = (от гръцки κόπρος, изп₽@жн€ние и фагос, ям) или САКАТОФАГИЯ е болезнено състояние у някои душевноболни, състоящо се в консумация на човешки €к$к₽€м€нти.

    14:10 03.12.2025

  • 45 Супер

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    Герб и ПП-ДБ и ДПС = Сглобката

    14:10 03.12.2025

  • 46 ахааа

    15 2 Отговор
    глупакооооо алчномалоумен - ще свършиш като Дучето.

    14:11 03.12.2025

  • 47 Самозабравил се нерез

    20 2 Отговор
    Глупако, на първо място трябва да е България!

    14:12 03.12.2025

  • 48 991

    15 2 Отговор
    Шиши ли ти каза какво да кажеш в това видео? :D

    14:12 03.12.2025

  • 49 Директора👨‍✈️

    19 2 Отговор
    Едни и същи кухи думи. МАХАЙТЕ СЕ!!!
    Крадци 😡😡😡

    14:13 03.12.2025

  • 50 дядото

    14 3 Отговор
    я бе наглецо обясни на народа твоя бюджет.вярно ли в северозапада предвиждате основен ремонт на ЖП трасето мездра- видин-лом и 4 тягови подстанции на стойност стотици милиони лева.вярно ли и защо ще правите скоростен жп път,когато на ден минават няколко влака с по 1-3 вагона,а товарен е късмет да види човек.гони ни хипер инфлация,мизерстваме,а вие ще подготвяте пътища за войските на нато.протести до дупка,докато ви издухаме,подлоги на ес и нато.

    Коментиран от #82

    14:13 03.12.2025

  • 51 ПКП

    6 2 Отговор
    Какъв Лидер, какъв Умник, какъв Стратег, какъв МЪЖ.Нашия Боко Р-на, Т-та е обичан от всички ни П...П, от Кърджали, Варна ,Добрич, Пазарджик, Видин и т.н.-от всякъде!

    14:14 03.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сандо

    14 2 Отговор
    А държавата кучета я яли!Ето такива ги избираме и им даваме власт и пари.

    14:16 03.12.2025

  • 54 Хахаха

    13 2 Отговор
    Разбрахте ли сега мишки, на първо място са интересите на ГЕРБ!!! Не на България и българите, а на мафията ГЕРБ!!!

    14:20 03.12.2025

  • 55 Айде

    14 2 Отговор
    Унищожителят на България за пореден път се прави на умен! Не е!

    14:20 03.12.2025

  • 56 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    ПОТРЕСАВАЩО Е ПРОСТОТИЯТА НА ХОРАТА НЕВЕЖЕСТВОТО РОБСКОТО И МИСЛЕНЕ ПОТРЕСАВАЩО Е

    Коментиран от #74

    14:21 03.12.2025

  • 57 Тая

    13 2 Отговор
    Сикаджииска мутра герберска пак се изака като гларус в Белене ти е мястото б-к-ук

    14:21 03.12.2025

  • 58 Ежко

    12 2 Отговор
    Боко откога започна да се съобразява с хорското мнение?На него за мнението на съпартийците си не му пука, та хорското ли?И кой ми е казал,че някой се е натискал за еврозоната?Затова ли бягаха като дявол от тамян от референдум по въпроса?Айде Боко!Знаем си номерата,знаем също,че си патологичен лъжец!Като стане напечено и обръщаш палачинката, дано някой се хване.

    14:21 03.12.2025

  • 59 Оставка и затвор!!!

    14 2 Отговор
    Двете прасета нямат място във власта!
    Тяхното място е в затвора!!!

    Коментиран от #69

    14:21 03.12.2025

  • 60 Така е

    12 2 Отговор
    Важен ви е келечирът в герб, усвояването и оцеляването на бащицата.

    14:22 03.12.2025

  • 61 факуса

    9 3 Отговор
    казаха ти оставка и затвор,защо не ги пита какво мислят за зонате тулуп продажен

    14:22 03.12.2025

  • 62 Промяна

    3 4 Отговор
    ПОТРЕСАВАЩО Е ПРОСТОТИЯТА НА ХОРАТА НЕВЕЖЕСТВОТО РОБСКОТО И МИСЛЕНЕ ПОТРЕСАВАЩО Е

    14:22 03.12.2025

  • 63 Урсула

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ще те допълня":

    ,,....европейски пари....."
    Можеш ли да кажеш от къде идват тези европейски пари? Нали за всеки даден ни лев от ,,европейските пари" България е дала поне два като вноска за членуване е ЕС.

    14:24 03.12.2025

  • 64 Промяна

    3 15 Отговор
    НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА

    14:24 03.12.2025

  • 65 Гласове от зайчарника в Банкя

    11 1 Отговор
    За Бацо винаги личните интереси са били преди тези на държавата и хората, поне е нагло откровен!

    14:24 03.12.2025

  • 66 Много обичам хората

    12 2 Отговор
    Но най- много обичам себе си
    Б. Борисов- тиквата!

    14:25 03.12.2025

  • 67 цвете гербер

    8 1 Отговор
    Браво Баце ! Сега ако откачиш голямот Д от себе си и ще станеш национален герой !

    14:25 03.12.2025

  • 68 Ежко

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За приятелска държава ли да те обяви бе?Не се спряхте последните 15 години да плюете Русия и да слугуват е на запада!Елементарно, тролско.Щом не ми изнася-Путин е виновен!Аз не се сещам Русия да е наливала грамове,нито да е подържала НПО-та в България!

    Коментиран от #98

    14:25 03.12.2025

  • 69 Промяна

    1 9 Отговор

    До коментар #59 от "Оставка и затвор!!!":

    РОЗОВИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ПЕНЬОАРИ НЯМАТ МЯСТО В ПАРЛАМЕНТА РАЗСЛЕДВАНЕ ЗАКАРУЦАТА ШАРЛАТАНСКА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП

    14:26 03.12.2025

  • 70 Вълк единак

    11 1 Отговор
    ОСТАВКА и ЦСЗ!!!

    14:26 03.12.2025

  • 71 Промяна

    2 11 Отговор
    НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА

    Коментиран от #75

    14:28 03.12.2025

  • 72 обективен

    6 5 Отговор
    Това поколение се друса по чалготелките и знае вскичи чалга песни наизуст , но не може да си сметне рестото в магазина . Опростачени ,екранно зависими , чалгализирани , наркоманизирани , хазартно зависими , порно зависими .Поколение за което ЕРГЕНА е еталон ! Поколение което не знае какъв пол е , а на 30 се чуди че му е рано да се жени . Това поколение пълно с брадати и татуирани не е способно на никави революции , те още живеят в детската стая при мама.

    14:29 03.12.2025

  • 73 Васо

    6 1 Отговор
    Започвам да си мисля, че всички в Бтлгария, които носят фамилията Борисов/ва, са хора със специални потребности...

    14:31 03.12.2025

  • 74 Много е потресаващо

    10 1 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Но простата и крадлива герберска Тиква Борисов ще бъде в единична килия.

    14:35 03.12.2025

  • 75 Прав си!

    10 1 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Борисов е най големият крадец окрал бъдещето на децата ни.

    14:36 03.12.2025

  • 76 Гост

    9 0 Отговор
    Бойко май не вижда до къде ни докара. Какви ги описва едни красиви картини и как вървим напред. Тоя човек как я мисли да я караме? Ядем най евтините боклуци и по всичко сме на края на опашката, продължителност на живот, здраве, пари...... Къде се докарахме?

    14:38 03.12.2025

  • 77 Цвете

    7 1 Отговор
    ИДЕЯТА Е ДОБРА, НО ТРЯБВАШЕ ДА ПОМИСЛИШ ПРЕДИ МИТИНГА. КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА. ПОВЯРВАЙ, ЧЕ НАИСТИНА БЪЛГАРИТЕ " ГЛАДУВАМЕ " ЗА СПРАВЕДЛИВ И НОРМАЛЕН ЖИВОТ. 👍⚘️🍀🇧🇬

    14:39 03.12.2025

  • 78 д-р Дулитъл

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "МНОГО Е СМЕЛ":

    Ама опрасква П...П от кохортата си с 200!

    14:42 03.12.2025

  • 79 Павел пенев

    5 1 Отговор
    Този престъпник заедно с Шишко, трябва спешно да бъдат набутани в ареста без обвинение и без присъда както Коцев от Варна.

    Коментиран от #84

    14:51 03.12.2025

  • 80 ИЗЧЕЗНИ С 200 БЕ!

    3 1 Отговор
    НАЛИ ВИЖДАШ,ЧЕ НЕ ТЕ ПОНАСЯМЕ ПОВЕЧЕ!

    Коментиран от #83

    14:52 03.12.2025

  • 81 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Задължително е":

    И ВЕДНАГА РЕКИ ОТ МЕД И ЗЛАТО ЩЕ ПОТЕКАТ ЛИЧНО КЪМ ТЕБ ЛИ ХАХАФАХАХАХА ЗАТВОР ЗА ТЕБ И БАНДИТИТЕ ШАРЛАТАНСКИТОВА Е ИСТИНАТА

    14:57 03.12.2025

  • 82 Даа!

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "дядото":

    Пропускате една важна подробност.Пристанищен комплекс на река Дунав,във Лом.Това не е негово/ тяхно хрумване,а под натиск на ЕК.Ще построят скоростно ж.п трасе ,за да се оформи дъга,за бърз и ефективен превоз на спец.товари , при евентуални военни действия .От шиптърите ( най голямата военна база на щатите) през макетата,до нас Другото трасе е с разклонения към двата моста над Дунав.А колко ще " присвояват" е друга бира.Там са царе,но акушерката това не е интересува.Нищо чудно,ние да го построим по най модерният начин,а грозданчо да го отдаде на концесия.

    Коментиран от #86

    14:59 03.12.2025

  • 83 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "ИЗЧЕЗНИ С 200 БЕ!":

    ЕДИН СИ ЯВНО НЕ ПОНЯСАШ СЕБЕ СИ А ШАРЛАТАНИТЕ РЕВАТ ДЕРАТ СЕ ПАЛЯТ СГРАДИ НАЕЛИ СА МЕТЕЖНИЦИ САМО И САМО ДА ИЗХВЪРЛЯТ БОРИСОВ И ТАКА 5 ГОДИНИ

    14:59 03.12.2025

  • 84 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Павел пенев":

    А ЗАЩО ТЕБ НЕ НАБУТАТ В ЗАТВОРА ВЕДНАГА АМА ВЕДНАГА ЧЕ ЯВНО ТУК СЕ ПРЕМИНАВАТ ВСЯКАКВИ ЛИМИТИ

    15:01 03.12.2025

  • 85 Хората искат

    2 1 Отговор
    най вече боко и шиши вън от политиката на страната! На банката явно още не му е ясно ,че отива на политическото бунище!

    Коментиран от #91

    15:01 03.12.2025

  • 86 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Даа!":

    И ЗАЩО ДА НЕ СЕ СТРОИ ВИЕ ИСКАТЕ ДА СИ СТОИМ В ПЪРВОБИТНИЯТ СТРОЙ ЛИ ХАХАХАХА

    15:02 03.12.2025

  • 87 ИНЖ1

    1 1 Отговор
    ГРОБ, ДПС, ИТН, БСП, Разграждане, Веселие, РР..... Всичко това са проксита на Москва.
    Симулиращи политически процес.

    15:03 03.12.2025

  • 88 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европейска Прокуратура":

    А ШАРЛАТАНИТЕ С КОГО ПРОМЕНИХА КОНСТИТУЦИЯТА ВИЕ СТЕ СЛЕПИ ЛИ ИЛИ ТАКА ВИ ИЗНАСЯ С ПЕЕВСКИ

    15:04 03.12.2025

  • 89 Емигрант

    3 1 Отговор
    Защо се криеш зад четерибуквието "ГЕРБ" бе недокимясана Тикво ? Светът вече разбра, че тази ОПГ-ГЕРБ е сборище на диктатор и той се именува Бойко Методиев Борисов, какви интереси на шайката, всички интереси са твои лични, грабителски интереси, интереси на запазване на свободата ти, сега се нагаждаш към всичко стига да ти послужи за бягство от съд и затвор ! МУТРА просста си ти, и правиш другите на будали, но не си сигурен дали и този път ще ги измамиш ?

    15:05 03.12.2025

  • 90 Весело

    3 1 Отговор
    Кой парттьор се е прегърнал с ГЕРБ после е изчезнал.

    15:05 03.12.2025

  • 91 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Хората искат":

    85 ТИ НЕ СИ ХОРАТА КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ПАРДОН ПЛАЩАТ ТИ ЗА ТОВА ХАХАХАХА БАНДИТИТЕ ШАРЛАТАНИ НЕИСТОВО ЖЕЛАЯТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ БОРИСОВ ХАХАХАХА ВМЕСТО ТОВА СЕБЕ СИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТКРОВЕНИ БАНДИТИ СА

    15:06 03.12.2025

  • 92 До сега

    2 0 Отговор
    Ни заблуждаваха ,че стачката е против бюджета.......но НАРОДА никой не иска да ГО чуе от преялите с ВЛАСТ.....

    15:08 03.12.2025

  • 93 Оставка на Борисов и Пеевски!

    1 0 Отговор
    Тоя Тъп Наглец, Крадец и Престъпник
    се отъждествява с Хората, които
    Отдавна му искат Оставката.
    Сега отново иска да яхне протеста
    и дори излиза, че той го е Организирал и ръководел!

    15:09 03.12.2025

  • 94 Най-после

    1 0 Отговор
    се сети, че имаш партия и стотици хиляди поддръжници,които ти вярват. Винаги дръж на мъжката си дума,дори д цената на всичко

    15:16 03.12.2025

  • 95 Господин

    0 2 Отговор
    "слънце", как ги правите тия работи та толкова НАРОД изпратихте при СВЕТИ Петър ,че ЧАК ви е на ГОРДОСТ

    15:16 03.12.2025

  • 96 лозунги

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    Сменили сте само името от лозунга от преди царското управление: "Костов - в затвора!"

    15:17 03.12.2025

  • 97 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ами горете си, София не е България

    15:17 03.12.2025

  • 98 Като ти е

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ежко":

    толкова скъпа Русия, защо стоиш още тук и лаеш срещу луната!Заминавай,кой те спира

    15:22 03.12.2025

