Над 400 неправомерно поставени антипаркинг съоръжения са премахнати в София за година

От началото на годината досега са демонтирани 416 неправомерно поставени съоръжения на терени общинска собственост. Това съобщиха от Столичния инспекторат на сайта си.

След извършени проверки на инспектори в различни райони на столицата - в районите „Лозенец“ са 86 броя, „Триадица“ - 63 броя и „Сердика“ - 39 броя, са сред тези с най-голям брой премахнати антипаркинг елементи, като работата по демонтажа се извършва от служители на ЦГМ.

След установяване на нерегламентирано, самоволно поставяне на антипаркинг съоръжения са установени стълбчета, скоби, конуси, вериги, колчета на общински площи, информираха още от Столичен инспекторат.

Най-често нарушителите монтират антипаркинг скоби, защото са подвижни, посочват от инспектората, като обясниха, че се намират в междублокови пространства, на тротоари, навсякъде, където може да се разположи автомобил. При установяване на такъв монтаж се дава предписание с тридневен срок собственикът да може да представи схема, съгласувана със Столичната община и Пътната полиция към СДВР.

Ако няма такава схема, трябва да се предприемат действия по доброволен демонтаж. Ако и това не се случи, се преминава към принудително премахване. При условие, че собственикът иска да му се върне скобата се съставя акт за административно нарушение, като санкцията може да стигне до 500 лева, обясниха от инспектората.

Сигнали в тази връзка могат да се подават Столичен инспекторат, както и в районната администрация и контактния център на Столична община. Важно е да се знае, че неправомерно поставените антипаркинг съоръжения възпрепятстват свободното преминаване на гражданите, създават риск от инциденти и увреждат градската инфраструктура, допълват от инспектората.

Припомняме, че от 2026 г. Столичната община ще прилага нов стандарт за облагородяване на „калните точки“, който гарантира дълготраен ефект и устойчиво подобряване на междублоковите пространства.