Над 400 неправомерно поставени антипаркинг съоръжения са премахнати в София за година

3 Декември, 2025 15:51 634 5

След извършени проверки на инспектори в различни райони на столицата - в районите „Лозенец“ са 86 броя, „Триадица“ - 63 броя и „Сердика“ - 39 броя, са сред тези с най-голям брой премахнати антипаркинг елементи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на годината досега са демонтирани 416 неправомерно поставени съоръжения на терени общинска собственост. Това съобщиха от Столичния инспекторат на сайта си.

След извършени проверки на инспектори в различни райони на столицата - в районите „Лозенец“ са 86 броя, „Триадица“ - 63 броя и „Сердика“ - 39 броя, са сред тези с най-голям брой премахнати антипаркинг елементи, като работата по демонтажа се извършва от служители на ЦГМ.

След установяване на нерегламентирано, самоволно поставяне на антипаркинг съоръжения са установени стълбчета, скоби, конуси, вериги, колчета на общински площи, информираха още от Столичен инспекторат.

Най-често нарушителите монтират антипаркинг скоби, защото са подвижни, посочват от инспектората, като обясниха, че се намират в междублокови пространства, на тротоари, навсякъде, където може да се разположи автомобил. При установяване на такъв монтаж се дава предписание с тридневен срок собственикът да може да представи схема, съгласувана със Столичната община и Пътната полиция към СДВР.

Ако няма такава схема, трябва да се предприемат действия по доброволен демонтаж. Ако и това не се случи, се преминава към принудително премахване. При условие, че собственикът иска да му се върне скобата се съставя акт за административно нарушение, като санкцията може да стигне до 500 лева, обясниха от инспектората.

Сигнали в тази връзка могат да се подават Столичен инспекторат, както и в районната администрация и контактния център на Столична община. Важно е да се знае, че неправомерно поставените антипаркинг съоръжения възпрепятстват свободното преминаване на гражданите, създават риск от инциденти и увреждат градската инфраструктура, допълват от инспектората.

Припомняме, че от 2026 г. Столичната община ще прилага нов стандарт за облагородяване на „калните точки“, който гарантира дълготраен ефект и устойчиво подобряване на междублоковите пространства.


    3 1 Отговор
    Всичко прекрасно, но къде беше общината, когато паркираха пред гаража ми, а аз трябваше да пътувам за летището? Къде беше, когато си изпуснах полета заради неспазване на правилата от друго лице?
    Отговор: Нямаше я!
    Или трябва да има истински контрол, срещу неправилното паркиране или трябва облекчен режим за монтаж пред лични паркинги и гаражи.

    15:55 03.12.2025

  • 2 надарена кака

    1 1 Отговор
    И при нас отдавна от паркинга трябваше да ги премахнат тези колчета,че пречат.

    15:56 03.12.2025

  • 3 Ко каза

    2 0 Отговор
    А кога в Лозенец предблоковите пространства ще станат Зелена зона? Тези пространства хем са в обхвата на зоната хем не са зона.Един оазис за всички квартални козметички, фризьорки и тем подобни навлеци.

    15:59 03.12.2025

  • 4 в полза на водача

    0 0 Отговор
    Анти паркинг кашпи и съоръжения по тротоарите пред входовете са пречка за гражданите - водачи, затова се премахват.

    16:03 03.12.2025

  • 5 Грабеж

    3 1 Отговор
    Преди да се домъкне Боклклук Б Б и партия ГРАБЕЖ, хората в България имаха ГАРАЖИ прес блока и НЯМАШЕ кой да ти блъска колата, нито да я краде..
    С след като се домъкна Б Б и неговата партия, тия ОТКРАДНАХА гаражите на хората в БЪлгария и започнаха да продават земята на араби и китайци...При Б Б са се събрали само крадци, коит окрадат колите на хората или части от колите..
    Ако бяха убили Б Б през 2010 година, сега, България щеше да е с 2 милиона българи повече... Така че или трябва да пукнат Б Б или да един след друг пукваме неговите крадци от "" Обществен ред към Община"" при крадливите му кметове..

    16:03 03.12.2025

