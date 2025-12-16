Новини
НАП провери общо 564 търговски обекта за необосновано повишение на цените

16 Декември, 2025 13:48 404 9

Екипите са установили 65 нарушения

НАП провери общо 564 търговски обекта за необосновано повишение на цените - 1
Снимка: БГНЕС
Само за два месеца, от началото на октомври до момента, фискалните инспектори от НАП и служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) са проверили общо 564 търговски вериги и магазини в цялата страна с цел да установят дали има необосновано повишение на цените на стоките. При контролните действия проверяващите са изискали документи за произход на стоката, данни, свързани с доставчици, доставни и крайни продажни цени, доставено и продадено количество, обороти, разходи и други. В 65 от проверените обекти екипите са установили ръст на цените на част от стоките без затова да има ясни и обективни икономически причини, за което са издадени актове. На 9 от тези търговци са връчени наказателни постановления, с които са определени санкции в размер на общо 45 000 лв. В 306 от магазините проверките все още продължават, като е необходимо търговците да предоставят в определения за това срок информация в приходната агенция.

Освен за необосновано повишение на цените, при всяка проверка в търговски обект, извършена от НАП, фискалните инспектори следят и дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото. Над 8000 са общо извършените проверки в търговски обекти в цялата страна от началото на годината, като от 9 октомври до момента от приходната агенция са съставили над 20 акта заради некоректно отразяване на двете стойности в касовите бележки.

С промени в Закона за въвеждане на еврото в България, през август на бизнеса беше даден двумесечен срок – до 8 октомври 2025 г. да приведе дейността си според нормативните правила. В този период екипите на НАП извършваха проверки, като не налагаха глоби, а даваха насоки на търговците за необходимите действия, които трябва да предприемат, за да отговарят касовите им апарати на законовите изисквания. След изтичането на този срок, при установяване на нарушение на нормативните изисквания, свързани с въвеждане на единната европейска валута, започнаха да се налагат санкции.


България
  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Да проверят общините и институциите.Дигат цените на услугите с 1000 процента

    13:52 16.12.2025

  • 2 Бонев

    6 0 Отговор
    Колкото повече приближаваме до клуба на богатите, толкова по весело става.А уж от чешмите щеше да потекат мед и мляко.

    Коментиран от #5, #9

    13:52 16.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ПРОВЕРИХТЕ ЛИ "МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА",
    ЗАЩОТО СЕ ОКАЗА,ЧЕ ТАМ Е ПО-СКЪПО....КАТО ЗА ХОРА....

    13:55 16.12.2025

  • 4 да бе

    2 0 Отговор
    е как така всичко се вдига те в 500 обекта ненвидяли нарушения??? само тия 65 ли са били бедни и не са могли да си платят на проверявашите

    13:55 16.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бонев":

    ОТ ЧЕШМИТЕ НЕ ЗНАМ КАКВО ЩЕ ПОТЕЧЕ,
    НО ОТ НЕЧИИ ПРОДАЖНИ ГЛАВИ ЩЕ ТЕЧЕ К Р Ъ В.

    13:57 16.12.2025

  • 6 дядото

    2 0 Отговор
    към ком.1
    а аптеките и фармацевтичните компании.

    13:59 16.12.2025

  • 7 Сусу Манарата

    1 0 Отговор
    Хайде стига простотии! НАП проверявала?! В качеството на ???
    Изручахме доста жабета за половин година, предстои голямото ручане.

    13:59 16.12.2025

  • 8 Ко каза

    0 0 Отговор
    От НАП ако не знаят сме в пазарна а не в планова икономика! Цената може да се определя свободно от всеки стопанси субект. Та тези гръмки изявления са само за да баламосват раята.

    14:06 16.12.2025

  • 9 Калитко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бонев":

    То всеки иска високи доходи, но никой не иска високи цени.Каже сега гусин Бонев как да станат нещата.

    14:08 16.12.2025

