В нашата коалиция сме три политически сили, които сме съюзници. Ще се борим за достатъчно мнозинство за управление. В крайна сметка все още не са обявени изборите. Това заяви в интервю за bTV ген. Атанас Атанасов.

"Всяка политическа партия трябва да е винаги готова за избори, защото политическите партии се създават, функционират и съществуват, за да се явяват на изборите и да се борят за властта", добави той.

На въпрос дали е шанс или проблем за ПП-ДБ еднаквата им позиция спрямо мнозинството, Атанасов отговори по следния начин: “На различни позиция сме по отношение на войната в Украйна и на еврозната”.

"ГЕРБ е политическа сила, която е член на Европейската народна партия. С ДПС - Ново Начало нямаме сътрудничество и не виждам как това може да се случи. Бих казал, че Борисов и ГЕРБ имат един сериозен проблем от това, че ДПС - Ново Начало винаги са работели да ги държат само до себе си и да ги изолират от останалите. ГЕРБ е проевропейска политическа сила, но в тази конфигурация, в тази коалиция, която направиха, тези политики, които предлагаха и това арогантно поведение, което демонстрираха през управлението на този кабинет, им затваря вратите", коментира още политикът.

"На протеста младите хора, казаха, че искат Европа. Това са европейци. Това са децата, които пораснаха в европейска България", заяви ген. Атанасов.