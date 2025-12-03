Новини
България »
Ген. Атанас Атанасов: Всяка политическа партия трябва да е винаги готова за избори

Ген. Атанас Атанасов: Всяка политическа партия трябва да е винаги готова за избори

3 Декември, 2025 21:19 385 16

  • ген. атанас атанасов-
  • герб-
  • избори-
  • дпс-нн

В нашата коалиция сме три политически сили, които сме съюзници. Ще се борим за достатъчно мнозинство за управление. В крайна сметка все още не са обявени изборите

Ген. Атанас Атанасов: Всяка политическа партия трябва да е винаги готова за избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В нашата коалиция сме три политически сили, които сме съюзници. Ще се борим за достатъчно мнозинство за управление. В крайна сметка все още не са обявени изборите. Това заяви в интервю за bTV ген. Атанас Атанасов.

"Всяка политическа партия трябва да е винаги готова за избори, защото политическите партии се създават, функционират и съществуват, за да се явяват на изборите и да се борят за властта", добави той.

На въпрос дали е шанс или проблем за ПП-ДБ еднаквата им позиция спрямо мнозинството, Атанасов отговори по следния начин: “На различни позиция сме по отношение на войната в Украйна и на еврозната”.

"ГЕРБ е политическа сила, която е член на Европейската народна партия. С ДПС - Ново Начало нямаме сътрудничество и не виждам как това може да се случи. Бих казал, че Борисов и ГЕРБ имат един сериозен проблем от това, че ДПС - Ново Начало винаги са работели да ги държат само до себе си и да ги изолират от останалите. ГЕРБ е проевропейска политическа сила, но в тази конфигурация, в тази коалиция, която направиха, тези политики, които предлагаха и това арогантно поведение, което демонстрираха през управлението на този кабинет, им затваря вратите", коментира още политикът.

"На протеста младите хора, казаха, че искат Европа. Това са европейци. Това са децата, които пораснаха в европейска България", заяви ген. Атанасов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    1 3 Отговор
    Боко и Шиши са на глинени крака.

    Коментиран от #10

    21:21 03.12.2025

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    ППдерастите гласят Гном Атанасов за кандидат президент.За това са на площада,искат Баце и Делян да подкрепят тази абсурдна кандидатура.
    Другото е локуми.Бюджет...ала бала.

    Коментиран от #6

    21:25 03.12.2025

  • 3 Тоз нещастник

    4 0 Отговор
    що го извадихте? Ква полза имате да давате дума на боклуци?

    21:25 03.12.2025

  • 4 Тц, тц, тц!

    2 0 Отговор
    Пак изпълзя от буркана! Значи руснаците още не са го заловили!

    21:26 03.12.2025

  • 5 Анджо

    3 0 Отговор
    Тоя на края научили се да се изказва , защото аз никога не успях да му хвана мисълта. Започва едно и сменя темата рязко. Личи си че кадър на ДС .

    21:27 03.12.2025

  • 6 Що бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Той ще сплоти народът срещу елгебетейките! Притежава неоценими качества да отблъсква хората! 150см чиста подлост.

    21:28 03.12.2025

  • 7 .......

    3 0 Отговор
    ЦК на ПеньоариПарапетиДеБили
    иот-ДС наследник- иот-ДСнаследник. .......

    21:29 03.12.2025

  • 8 123456

    3 0 Отговор
    Откъде изскочи тая запетайка ???

    21:29 03.12.2025

  • 9 Ами не

    2 1 Отговор
    Причината, поради която се създава партия, според този вечен политик, означава, че му е крайно време да се пръждоса от политиката и да ходи да гледа домати!

    21:29 03.12.2025

  • 10 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Глинени ама устойчиви, изглежда ,че добре са изпечени.

    21:29 03.12.2025

  • 11 Дедо Джо

    0 0 Отговор
    Ппдб баш иб. рикчии на двамата дебелака.

    21:29 03.12.2025

  • 12 С 1 ТРАМВАЙ ФЕНОВЕ

    1 0 Отговор
    Сте АУТ !!! Явете се сами и олеле

    21:31 03.12.2025

  • 13 Държавните магазини бяха вкарани

    0 0 Отговор
    извънредно в бюджета за 2025 г. това лято по идея на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обещаваше, че тази мярка ще се "погрижи за хората" и българските производители едновременно. За целта бяха намерени и отпуснати общо 10 млн. лв.
    Годината изминава декември месец сме, къде са магазините за хората и къде са отпуснатите общо 10 млн.лв. ?

    21:32 03.12.2025

  • 14 Столипиновски ром

    0 0 Отговор
    Наско, следващия път братчедите от Максуда и Суходол нема да гласуват за вас. Киро Ненормалното още ни дължи пари. Под чертата сте брат.

    21:32 03.12.2025

  • 15 тиквената булка

    1 0 Отговор
    Е, както казва народът- всяка зло за добро. Днес референдума на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепян от проруските партии, не мина. И не мина как?- Благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и "ДПС-Ново Начало". Това заяви във видео обръщение в Instagram лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

    "Аз мисля, че скоро нашите младежи трябва да разберат как се стигна до годежа, сватбата и как направихме сглобката - трябва да го знаят", заключи загадъчно Борисов.

    21:33 03.12.2025

  • 16 Въпрос

    0 0 Отговор
    Кога България ще се освободи от комунистическо робство?

    21:33 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове