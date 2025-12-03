В нашата коалиция сме три политически сили, които сме съюзници. Ще се борим за достатъчно мнозинство за управление. В крайна сметка все още не са обявени изборите. Това заяви в интервю за bTV ген. Атанас Атанасов.
"Всяка политическа партия трябва да е винаги готова за избори, защото политическите партии се създават, функционират и съществуват, за да се явяват на изборите и да се борят за властта", добави той.
На въпрос дали е шанс или проблем за ПП-ДБ еднаквата им позиция спрямо мнозинството, Атанасов отговори по следния начин: “На различни позиция сме по отношение на войната в Украйна и на еврозната”.
"ГЕРБ е политическа сила, която е член на Европейската народна партия. С ДПС - Ново Начало нямаме сътрудничество и не виждам как това може да се случи. Бих казал, че Борисов и ГЕРБ имат един сериозен проблем от това, че ДПС - Ново Начало винаги са работели да ги държат само до себе си и да ги изолират от останалите. ГЕРБ е проевропейска политическа сила, но в тази конфигурация, в тази коалиция, която направиха, тези политики, които предлагаха и това арогантно поведение, което демонстрираха през управлението на този кабинет, им затваря вратите", коментира още политикът.
"На протеста младите хора, казаха, че искат Европа. Това са европейци. Това са децата, които пораснаха в европейска България", заяви ген. Атанасов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #10
21:21 03.12.2025
2 Сатана Z
Другото е локуми.Бюджет...ала бала.
Коментиран от #6
21:25 03.12.2025
3 Тоз нещастник
21:25 03.12.2025
4 Тц, тц, тц!
21:26 03.12.2025
5 Анджо
21:27 03.12.2025
6 Що бе?
До коментар #2 от "Сатана Z":Той ще сплоти народът срещу елгебетейките! Притежава неоценими качества да отблъсква хората! 150см чиста подлост.
21:28 03.12.2025
7 .......
иот-ДС наследник- иот-ДСнаследник. .......
21:29 03.12.2025
8 123456
21:29 03.12.2025
9 Ами не
21:29 03.12.2025
10 Анджо
До коментар #1 от "Тити":Глинени ама устойчиви, изглежда ,че добре са изпечени.
21:29 03.12.2025
11 Дедо Джо
21:29 03.12.2025
12 С 1 ТРАМВАЙ ФЕНОВЕ
21:31 03.12.2025
13 Държавните магазини бяха вкарани
Годината изминава декември месец сме, къде са магазините за хората и къде са отпуснатите общо 10 млн.лв. ?
21:32 03.12.2025
14 Столипиновски ром
21:32 03.12.2025
15 тиквената булка
"Аз мисля, че скоро нашите младежи трябва да разберат как се стигна до годежа, сватбата и как направихме сглобката - трябва да го знаят", заключи загадъчно Борисов.
21:33 03.12.2025
16 Въпрос
21:33 03.12.2025