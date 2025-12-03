Новини
Диана Дамянова каза кога Борисов ще хвърли оставка

3 Декември, 2025 20:51 1 508 21

  • диана дамянова-
  • бойко борисов-
  • оставка-
  • правителство

В момента Борисов със своя политически инстинкт казва: „протестиращите са много хубави хора, бюджетът не е добър”. Този инстинкт се задейства при Борисов, докато при Пеевски не

Диана Дамянова каза кога Борисов ще хвърли оставка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трудно е да се прогнозира накъде ще тръгнат протестите. Аз съм изненадан от мащаба им. Това заяви журналистът Петьо Цеков в предаването „Още от деня” по БНТ.

Аз не съм изненадана, понеже следя ТикТок. Бюджетът е ужасен, защото се хранеше държавния сектор за сметка на частния, каза пиар експертът Диана Дамянова.

Този протест отдавна е над бюджета, той е срещу личности. В България хората се събират не, за да се радват, а за да протестират срещу някого или нещо, подчерта Цеков.

На Борисов беше наложен бюджет, който не го устройва. Това, което направиха беше немислимо. Тази гражданска енергия ще продължи и ще доведе до това Борисов към Коледа или след нея да хвърли оставка. След това човекът, който вече стои на гарата да чака влака с парашута ще се приземи в центъра на българската политическа система, ще изяде всички малки, които предизвикаха този процес, ще се явим в нова политическа ситуация на 1-ви април с ново правителство, което ще каже: „Вън на еврозоната”, прогнозира Дамянова.

В момента Борисов със своя политически инстинкт казва: „протестиращите са много хубави хора, бюджетът не е добър". Този инстинкт се задейства при Борисов, докато при Пеевски не. Това разминаване вече започва да си личи, посочи журналистът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    12 15 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!
    Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е №1 ?

    Коментиран от #6

    20:54 03.12.2025

  • 2 младежа

    19 9 Отговор
    Глупости , радват се хората по площадите,че ги заробват с еврото .Тези протести са колосални . Голямото Д днес направо взе да заеква в кабинет 222 А

    20:54 03.12.2025

  • 3 Новак

    20 2 Отговор
    А бе, свършиха ли аналлизаторите в БГ, тази баба сутринта ръси глупотевини в една ТВ, сега в друга, явно здравата сме го закъсали.

    20:55 03.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    6 12 Отговор
    Какъв мащаб? Днес е рехаво - днес полицията е повече от протестиращи!
    Тва ли ви е устрема за сваляне на Б и Д - нема стане!

    Коментиран от #7

    20:55 03.12.2025

  • 5 Тома

    14 6 Отговор
    Бати Бойко тиквата ще хвърли оставката само след снайпера иначе ще кара до живот

    20:55 03.12.2025

  • 6 Тиквата продаде и Камчия!

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Камчия е руска без бой!
    Украинците се бият за Крим!

    20:56 03.12.2025

  • 7 Новак

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    AI откри грешка, няма да ти бъде платено, ту-ту-у!

    20:58 03.12.2025

  • 8 родител

    12 2 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и никога да не се връща от гората , защити плаши децата !

    20:59 03.12.2025

  • 9 Да,бе

    6 3 Отговор
    Само да намери кърпата и ще я хвърли,ама кой знай къде я е заврял мъжа му...

    21:04 03.12.2025

  • 10 Факт

    4 3 Отговор
    Нормално. Борисов няма бизнес интереси!

    21:08 03.12.2025

  • 11 Горски

    5 3 Отговор
    Глупакът отново ръси ултиматуми. Представя ли си,обаче,какво би станало,ако изведнъж "електоратът" реши да гласува масово.Ами,ако,не дай си Боже,МВР реши да си върши работата и изборите се получат поне сравнително честни? Но..........мечти!!! Тиквата отлично знае,че неговите проценти са тройно гарантирани. Шиши също знае за своите си проценти (предварително е платил на кого трябва и колкото трябва за това) Та,затова са толкова смели тия двама престъпници. .Какво ПРИМИТИВНО ЛЪГАНЕ ПАДА, тези хора вземат цялото население не само 80% за дебили. Бойко бе , той осигурявал не само спокойствие, просперитет и благоденствие. Без него щял да настъпи хаос, глад и побесняване на цените. Утре ТИКВАТА може да каже нещо съвсем различно, както за бюджета, който беше най-добрия възможен, днес не го харесвал. Тоя е върхът на лъжците на всички времена. Бюджетът бил лош! Сега след протестите ли го разбрахте? Я кажи защо избързахте с извънредния доклад, който беше натаманен? И не използвай чуждицата конвергентен! Хаос много отдавна има, а цените също отдавна се повишават.

    21:15 03.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анджо

    4 1 Отговор
    Тая нито един анализ не е направила и да излезне истина поне на 20%.

    21:18 03.12.2025

  • 15 Анджо

    5 2 Отговор
    Защо триете бе , какво написах, че тая не я харесвам какви ги говори. Това е мое мнение, вие сте по зле от Сталин.

    21:21 03.12.2025

  • 16 Айде

    1 1 Отговор
    Честото пиене пречи на разсъдъка! Видяхте ли руски знамена на протеста!? Този протест няма да допусне на власт нито Борисов, нито Пеевски, нито Радев! Независимо от техните си избори! Точка. Ако ПП не внимават и те ще го отнесат! Все повече българското общество осъзнава нуждата от много повече демокрация!

    21:21 03.12.2025

  • 17 Анджо

    1 1 Отговор
    Борисов им каза ,че бюджетът не е добър и ще берат ядове.

    21:23 03.12.2025

  • 18 Да му помогнат!

    1 0 Отговор
    Когато протестиращите блокират града!

    21:24 03.12.2025

  • 19 Тити

    0 1 Отговор
    Ако я хвърли преди Коледа ще направи най големият подарък на Българите.

    21:25 03.12.2025

  • 20 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор
    Финтчетата на Бацо, муш!

    21:30 03.12.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    Анализаторите в България са аналлизатори

    21:30 03.12.2025

