Диана Дамянова каза кога Борисов ще хвърли оставка

Трудно е да се прогнозира накъде ще тръгнат протестите. Аз съм изненадан от мащаба им. Това заяви журналистът Петьо Цеков в предаването „Още от деня” по БНТ.
Аз не съм изненадана, понеже следя ТикТок. Бюджетът е ужасен, защото се хранеше държавния сектор за сметка на частния, каза пиар експертът Диана Дамянова.
Този протест отдавна е над бюджета, той е срещу личности. В България хората се събират не, за да се радват, а за да протестират срещу някого или нещо, подчерта Цеков.
На Борисов беше наложен бюджет, който не го устройва. Това, което направиха беше немислимо. Тази гражданска енергия ще продължи и ще доведе до това Борисов към Коледа или след нея да хвърли оставка. След това човекът, който вече стои на гарата да чака влака с парашута ще се приземи в центъра на българската политическа система, ще изяде всички малки, които предизвикаха този процес, ще се явим в нова политическа ситуация на 1-ви април с ново правителство, което ще каже: „Вън на еврозоната”, прогнозира Дамянова.
В момента Борисов със своя политически инстинкт казва: „протестиращите са много хубави хора, бюджетът не е добър”. Този инстинкт се задейства при Борисов, докато при Пеевски не. Това разминаване вече започва да си личи, посочи журналистът.
Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
Тва ли ви е устрема за сваляне на Б и Д - нема стане!
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Камчия е руска без бой!
Украинците се бият за Крим!
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":AI откри грешка, няма да ти бъде платено, ту-ту-у!
