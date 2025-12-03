Харалан Александров: Българското гражданско общество е живо и здраво, не е сварена жаба

Българското гражданско общество е живо и здраво, не е сварена жаба. Това заяви пред БНР Харалан Александров, социален антрополог и университетски преподавател.
В този протест имаше три линии, посочи той.
"Първата са опитите за политическа употреба. Втората, че този бюджет беше страшно нехаресван и от част от вносителите. ГЕРБ се отказаха от него и сякаш им падна бреме от плещите. Третата е голямото присъствие на млади хора. Те присъстваха усмихнато, оптимистично и културно. Лумпените, които чупеха, нямаха нищо общо с основната група. Разчитам, че нормалната и цивилизована гражданска енергия ще вземе връх и ще продължи да присъства", обясни той.
Опитите за политическа употреба, за канализиране, обяздване и инструментализиране на недоволството винаги присъстват, отбеляза още социалният антрополог.
"И те бяха много видими".
Харалан Александров анализира действията на президента Радев. "Не знам каква цел си е поставил Румен Радев. Той изглежда доста тревожен и изнервен с изтичането на мандата му и с натиска, който е видим от различни страни и кръгове да направи час по-скоро политически проект. Очаква да се случи нещо много драматично, което да му постели червения килим към властта. Този път през избори и през партия. Протестите изглеждаха като такава възможност".
Александров коментира и конфликта в парламента между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски: "Очевидно трудно удържат нервите си. Ивайло Мирчев прие думите на Пеевски като тежко лично оскърбление и се втурна да налита на бой. Доста под нивото на това, което очакваме от политическия елит.
Този тип политика на обвиненията и омразата, която мнократно сме наблюдавали, е една от линиите в протеста. Има и много други неща".
Възстановяването на диалога е най-добрият път, смята социалният антрополог.
"България благополучно да премине в еврозоната. След това да се видят настроенията. Партиите да решат дали да продължат с риска да изчерпат подкрепата си, или пък да отидат на избори, за което те са готови. Ненормалното развитие е на нарастваща дестабилизация, засилващи се конфликти, палежи, сблъсъци, крясъци, вопли по медиите и апокалиптични прогнози в ключов момент", каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Държавните магазини бяха вкарани
Годината изминава декември месец сме, къде са магазините за хората и къде са отпуснатите общо 10 млн. лв. ?
Коментиран от #9
21:45 03.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #21
21:45 03.12.2025
3 Хаха
21:46 03.12.2025
4 Сварен вие
21:47 03.12.2025
5 мдаа
21:47 03.12.2025
6 Революционер
21:48 03.12.2025
7 Дааа!
21:48 03.12.2025
8 Новак
21:51 03.12.2025
9 стига де
До коментар #1 от "Държавните магазини бяха вкарани":Има цели четирима директори, назначени да се занимават с магазините за хората. Хората ги няма, магазините ги няма, но и милионите ги няма. На въпрос на журналисти Пеевски каза "Питайте министъра". Те май не го попитаха. Това беше. Десет милиона изчезнаха. А в Унгария освен традиционната 13 пенсия, тази година Орбан дава и 14 пенсия, а нашите най-бедни пенсионери получиха по-малко от 60 евро на калпак. Така се прави в свинската демокрация, в която референдумите са забранени, но всичко се прави за хората.
Коментиран от #16
21:52 03.12.2025
10 ХАРЛАН
21:54 03.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 000
21:55 03.12.2025
14 Да,бе
21:56 03.12.2025
15 Сатана Z
Коментиран от #33
21:58 03.12.2025
16 Пишеш много точно. Аз пиша
До коментар #9 от "стига де":Често за това, че във португал дават една юли отпусна декември коледна пенсия на всички. И по 300 евро еднократно всяка година от КОВИДА насам.
21:59 03.12.2025
17 ТИГО
22:00 03.12.2025
18 антополог
22:04 03.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Антрополог
22:08 03.12.2025
21 ВЕЛИНСКИ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":АМИ ТАКЪВ СЕГА Е....ТРЕНДА!?!?...
ВМЕСТО ОПАСНО СЕЛФИ ОТ СТРОЕЖ...ВАГОН..
СЕЛФИ ОТ ПЛОЩАДА С ВЕЛПАПЕ В РЪКА
22:09 03.12.2025
22 поръчков герой
22:13 03.12.2025
23 Протест
Коментиран от #30
22:15 03.12.2025
24 Мето
22:16 03.12.2025
25 Хяралан
22:22 03.12.2025
26 Румен шпионина
22:23 03.12.2025
27 ТИГО
22:26 03.12.2025
28 Мемфис
22:31 03.12.2025
29 ХАРДАЛАН Е
22:32 03.12.2025
30 Обаче
До коментар #23 от "Протест":Най-важното е протестите да останат политически не омърсени. Тоест политически животни място там нямат.
Коментиран от #31
22:33 03.12.2025
31 Също
До коментар #30 от "Обаче":Както и корумпирани и укриващи пари престъпници.
22:34 03.12.2025
32 хаха
Я се погледнете първо в огледалото бе глави.
хахаха
22:44 03.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.