Харалан Александров: Българското гражданско общество е живо и здраво, не е сварена жаба

3 Декември, 2025 21:42 837 33

  • харалан александров-
  • протест-
  • общество-
  • правителство

Не знам каква цел си е поставил Румен Радев. Той изглежда доста тревожен и изнервен с изтичането на мандата му и с натиска, който е видим от различни страни и кръгове да направи час по-скоро политически проект

Харалан Александров: Българското гражданско общество е живо и здраво, не е сварена жаба - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското гражданско общество е живо и здраво, не е сварена жаба. Това заяви пред БНР Харалан Александров, социален антрополог и университетски преподавател.

В този протест имаше три линии, посочи той.

"Първата са опитите за политическа употреба. Втората, че този бюджет беше страшно нехаресван и от част от вносителите. ГЕРБ се отказаха от него и сякаш им падна бреме от плещите. Третата е голямото присъствие на млади хора. Те присъстваха усмихнато, оптимистично и културно. Лумпените, които чупеха, нямаха нищо общо с основната група. Разчитам, че нормалната и цивилизована гражданска енергия ще вземе връх и ще продължи да присъства", обясни той.

Опитите за политическа употреба, за канализиране, обяздване и инструментализиране на недоволството винаги присъстват, отбеляза още социалният антрополог.

"И те бяха много видими".

Харалан Александров анализира действията на президента Радев. "Не знам каква цел си е поставил Румен Радев. Той изглежда доста тревожен и изнервен с изтичането на мандата му и с натиска, който е видим от различни страни и кръгове да направи час по-скоро политически проект. Очаква да се случи нещо много драматично, което да му постели червения килим към властта. Този път през избори и през партия. Протестите изглеждаха като такава възможност".

Александров коментира и конфликта в парламента между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски: "Очевидно трудно удържат нервите си. Ивайло Мирчев прие думите на Пеевски като тежко лично оскърбление и се втурна да налита на бой. Доста под нивото на това, което очакваме от политическия елит.

Този тип политика на обвиненията и омразата, която мнократно сме наблюдавали, е една от линиите в протеста. Има и много други неща".

Възстановяването на диалога е най-добрият път, смята социалният антрополог.

"България благополучно да премине в еврозоната. След това да се видят настроенията. Партиите да решат дали да продължат с риска да изчерпат подкрепата си, или пък да отидат на избори, за което те са готови. Ненормалното развитие е на нарастваща дестабилизация, засилващи се конфликти, палежи, сблъсъци, крясъци, вопли по медиите и апокалиптични прогнози в ключов момент", каза още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавните магазини бяха вкарани

    4 0 Отговор
    извънредно в бюджета за 2025 г. това лято по идея на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обещаваше, че тази мярка ще се "погрижи за хората" и българските производители едновременно. За целта бяха намерени и отпуснати общо 10 млн. лв.
    Годината изминава декември месец сме, къде са магазините за хората и къде са отпуснатите общо 10 млн. лв. ?

    Коментиран от #9

    21:45 03.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Младите хора излязоха да се борят за живота си.Не вярвах че ще излязат от фейса на площада.

    Коментиран от #21

    21:45 03.12.2025

  • 3 Хаха

    8 0 Отговор
    И тоя ни призовава кротко и културно да си влачиме хомота.

    21:46 03.12.2025

  • 4 Сварен вие

    2 0 Отговор
    Вашият продажен едва ли !? По точно кяр и файда титлите само ги срамиш …..

    21:47 03.12.2025

  • 5 мдаа

    11 1 Отговор
    Харалан бавно, но уверено взема завоя.

    21:47 03.12.2025

  • 6 Революционер

    6 1 Отговор
    Още Сталин го е казал. Кърлежите не сдават властта без да им пуснеш кръвчица.

    21:48 03.12.2025

  • 7 Дааа!

    4 1 Отговор
    За ужас на всички варени шкембета, наденици, хамбургски салами и други мазни изделия.😄

    21:48 03.12.2025

  • 8 Новак

    7 0 Отговор
    Ето го бе, бях се затъжил. Днес само той не беше се изходил. Е, мирише!

    21:51 03.12.2025

  • 9 стига де

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Държавните магазини бяха вкарани":

    Има цели четирима директори, назначени да се занимават с магазините за хората. Хората ги няма, магазините ги няма, но и милионите ги няма. На въпрос на журналисти Пеевски каза "Питайте министъра". Те май не го попитаха. Това беше. Десет милиона изчезнаха. А в Унгария освен традиционната 13 пенсия, тази година Орбан дава и 14 пенсия, а нашите най-бедни пенсионери получиха по-малко от 60 евро на калпак. Така се прави в свинската демокрация, в която референдумите са забранени, но всичко се прави за хората.

    Коментиран от #16

    21:52 03.12.2025

  • 10 ХАРЛАН

    4 1 Отговор
    Е ЖИВ ЗЯН И МНОГО ЗАВИСИМ. САМО МЕНИ ПЛОЧАТА. НИЕ СМЕ СЪС ВАС КОИТО СТЕ НА ВЛАСТ. И 90% ОТ ТЯХ СА КАТО НЕГО.

    21:54 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 000

    0 0 Отговор
    Какви общества, какви 5 лева :) кого лъжете?

    21:55 03.12.2025

  • 14 Да,бе

    4 0 Отговор
    Сварените дЖаби стават социални антрополози,т е говорещи глави или обратното на глави,ама говорят...

    21:56 03.12.2025

  • 15 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Ме го мисли Радев.Ще му предложат работа в НАТО като отговорник за мобилизацията в БГто

    Коментиран от #33

    21:58 03.12.2025

  • 16 Пишеш много точно. Аз пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "стига де":

    Често за това, че във португал дават една юли отпусна декември коледна пенсия на всички. И по 300 евро еднократно всяка година от КОВИДА насам.

    21:59 03.12.2025

  • 17 ТИГО

    6 0 Отговор
    ХАрлане ХАРЛАНЕ ХАРЛАНЕ Мъртва сиревна ! Магнетофона ми е по умен от теб !

    22:00 03.12.2025

  • 18 антополог

    5 0 Отговор
    Харалане , страхувай се от гнева на мълчаливите .Това ,че някой си е мислил че 36 години е варил жабата, не означава ,че е вярно .Обществото се съхранява за по-добрите времена , когато дойде време да си подредим държавата ,накажем виновниците за погрома и им конфискуваме заграбеното .Тогава Харалане ще видиш истинските българи с усмивки и добри сърца .Народа ще успее ,винаги успява, дор след 500 години пак е успял

    22:04 03.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Антрополог

    1 0 Отговор
    Да намерим та харалан мъж. Че с жените не му върви.

    22:08 03.12.2025

  • 21 ВЕЛИНСКИ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    АМИ ТАКЪВ СЕГА Е....ТРЕНДА!?!?...
    ВМЕСТО ОПАСНО СЕЛФИ ОТ СТРОЕЖ...ВАГОН..
    СЕЛФИ ОТ ПЛОЩАДА С ВЕЛПАПЕ В РЪКА

    22:09 03.12.2025

  • 22 поръчков герой

    4 0 Отговор
    плащат му минутите за да го виждаме зурлето гросно и дръту, мома е

    22:13 03.12.2025

  • 23 Протест

    4 0 Отговор
    Задкулисната мафия е в паника, няма да може да спи тези дни. Толкова са изнагляли и са се самозабравили, че изобщо не са очаквалинза седмица две да се организират толкова хора. Имаше и хора, които изобщо не знаеха за протестите. Има и такива, кои са си мъмрили и с мен и без мен. Но след протестите в понеделник, то следващите ще са по масови. Енергията на обществото не е разбита, както си мислеха много мерзави бандити и телевизионни врачки.

    Коментиран от #30

    22:15 03.12.2025

  • 24 Мето

    2 0 Отговор
    Харалани се ослушва,ще дойде време и пак добре ще да се храни!!

    22:16 03.12.2025

  • 25 Хяралан

    2 0 Отговор
    Явно антропогията влияе и на мозъка как помогна това?

    22:22 03.12.2025

  • 26 Румен шпионина

    1 3 Отговор
    Там е работата че не Радев си поставя целите. Други му ги поставят. Изнервената задкулисна мафия. Която след последните протести ще бъде още по-измервена. Но президент успешен политически проект няма.

    22:23 03.12.2025

  • 27 ТИГО

    2 0 Отговор
    ХАрлане ламповият ми магнетофон Грундиг е по умен от теб ! Нищо че сте набори !

    22:26 03.12.2025

  • 28 Мемфис

    2 0 Отговор
    Този е една Долна продажна пу..ка!

    22:31 03.12.2025

  • 29 ХАРДАЛАН Е

    1 0 Отговор
    СВАРЕНА ДЕБЕЛА ДЖАБА И ВОНИ НА СПАРУЖЕНО !

    22:32 03.12.2025

  • 30 Обаче

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Протест":

    Най-важното е протестите да останат политически не омърсени. Тоест политически животни място там нямат.

    Коментиран от #31

    22:33 03.12.2025

  • 31 Също

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Обаче":

    Както и корумпирани и укриващи пари престъпници.

    22:34 03.12.2025

  • 32 хаха

    1 0 Отговор
    Голям смях пада когато някакъв заблатен кроманьонец започне с клишета да се прави на "начетен" и "знаещ".
    Я се погледнете първо в огледалото бе глави.
    хахаха

    22:44 03.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

