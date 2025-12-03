Харалан Александров: Българското гражданско общество е живо и здраво, не е сварена жаба

Българското гражданско общество е живо и здраво, не е сварена жаба. Това заяви пред БНР Харалан Александров, социален антрополог и университетски преподавател.

В този протест имаше три линии, посочи той.

"Първата са опитите за политическа употреба. Втората, че този бюджет беше страшно нехаресван и от част от вносителите. ГЕРБ се отказаха от него и сякаш им падна бреме от плещите. Третата е голямото присъствие на млади хора. Те присъстваха усмихнато, оптимистично и културно. Лумпените, които чупеха, нямаха нищо общо с основната група. Разчитам, че нормалната и цивилизована гражданска енергия ще вземе връх и ще продължи да присъства", обясни той.

Опитите за политическа употреба, за канализиране, обяздване и инструментализиране на недоволството винаги присъстват, отбеляза още социалният антрополог.

"И те бяха много видими".

Харалан Александров анализира действията на президента Радев. "Не знам каква цел си е поставил Румен Радев. Той изглежда доста тревожен и изнервен с изтичането на мандата му и с натиска, който е видим от различни страни и кръгове да направи час по-скоро политически проект. Очаква да се случи нещо много драматично, което да му постели червения килим към властта. Този път през избори и през партия. Протестите изглеждаха като такава възможност".

Александров коментира и конфликта в парламента между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски: "Очевидно трудно удържат нервите си. Ивайло Мирчев прие думите на Пеевски като тежко лично оскърбление и се втурна да налита на бой. Доста под нивото на това, което очакваме от политическия елит.

Този тип политика на обвиненията и омразата, която мнократно сме наблюдавали, е една от линиите в протеста. Има и много други неща".

Възстановяването на диалога е най-добрият път, смята социалният антрополог.

"България благополучно да премине в еврозоната. След това да се видят настроенията. Партиите да решат дали да продължат с риска да изчерпат подкрепата си, или пък да отидат на избори, за което те са готови. Ненормалното развитие е на нарастваща дестабилизация, засилващи се конфликти, палежи, сблъсъци, крясъци, вопли по медиите и апокалиптични прогнози в ключов момент", каза още той.