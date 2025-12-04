Новини
Пеевски показа стари законопроекти, подписани от Борисов, Мирчев и Иванов: Ще ги достигна всички

4 Декември, 2025 12:06

Всички те се събираха в кабинета на Борисов и моя. 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа пред журналисти законопроекти, подписани от него, заедно с Ивайло Мирчев, Бойко Борисов и Христо Иванов и допълни, че в деловодството има още много проекти.

"Всички бяха част от нас, сглобката беше едно цяло. Не могат да избягат от миналото си, аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас", каза той.

"Всички те се събираха в кабинета на Борисов и моя. 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", допълни Пеевски и допълни, че те са "лъжци".


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Протест

    4 4 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    12:07 04.12.2025

  • 2 Сила

    13 4 Отговор
    Голямото Момче си пази всичко за всички ...затова ги държи всички за т о п к и т е ....нема мърдане , всички в кюпа !!!

    Коментиран от #4

    12:08 04.12.2025

  • 3 1111

    7 2 Отговор
    Протестът достигна сглобката 2!
    Следва О-С-Т-А-В-К-А!

    12:09 04.12.2025

  • 4 РАЗВЯВАТЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    ЖЪЛТИ ПРОЧЕТЕНИ ВЕСТНИЦИ!

    12:10 04.12.2025

  • 5 Мисира

    5 1 Отговор
    Къде заделя Караджов парите от Тол системата знаеш ли?

    12:10 04.12.2025

  • 6 ВКУПОМ СЪГРЕШИХТЕ

    5 0 Отговор
    И ВКУПОМ НЕНУЖНИ СТАНАХТЕ

    12:11 04.12.2025

  • 7 ОБЕКТИВЕН

    4 0 Отговор
    "Всички бяха част от нас, сглобката беше едно цяло. Не могат да избягат от миналото си, аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас" -- Пред фактите и БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!!! Като е толкова лош, ЗАЩО СА ХОДИЛИ ПРИ НЕГО??? Каква е гаранцията, че ПАК НЯМА ДА ХОДЯТ??? Върховна мерзост...

    12:11 04.12.2025

  • 8 Какво променя това?

    6 2 Отговор
    Вече не те искат явно. Или това като няква носталгия по миналото ли?

    12:13 04.12.2025

  • 9 ПОУКА: НИКОГА НИЩО ОБЩО С МУТРА

    4 1 Отговор
    Защото се омърсен и прецакан за цял живот.
    Радев това го разбира.

    12:13 04.12.2025

  • 10 писарке а що мълчиш за Петиция "Оставка!

    2 0 Отговор
    Петиция "Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта!" за вота на недоверие пуснаха от "Продължаваме промяната-Демократична България". Към момента в нея са се подписали близо 43 000 души. Подписката ще бъде внесена публично и обявена от трибуната на Народното събрание. От коалицията съобщават, че следващият протест ще бъде по време на дебатите по вота на недоверие следващата седмица.

    12:16 04.12.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДЯДО МУ ПОЛКОВНИК АНГЕЛ КРЪСТЕВ ОТ ДС ВРАЦА
    Е УБИЛ ИВАН ТОДОРОВ ГОРУНЯ И Е ПРЕДАЛ ЧИЧО СИ
    И БРАТОВЧЕДИТЕ СИ ЗА БЪНТ СРЕЩУ ДИКТАТОРА ЖИВКОВ
    .....
    АДВОКАТА МУ АНГЕЛ ПАРСКЕВОВ АНГЕЛОВ Е СИН НА
    ДС АГЕНТА И ЗАМДИРЕКТОР НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ
    ......
    А БИЗНЕС ТАТКО МУ Е ПЕТЪР АТАНАСОВ МАНДЖУКОВ
    , АГЕНТ НА ДС ОРЪЖЕЕН ТЪРГОВЕЦ , ПРИЯТЕЛ
    НА ТАЛИБАНИТЕ , АЛ КАЙДА И Т.Н НА КОГОТО
    ГОЦЕ ПЪРВАНОВ ДАДЕ ОДРЕН СТАРА ПЛАНИНА
    ......
    ПРАСЧО, ЩЕ ВИ КОПАМЕ ВСИЧКИТЕ ЧЕКИСТИТЕ
    ИДВАМЕ ЗА ПРЕДАТЕЛИТЕ ОТ ДС :)

    12:16 04.12.2025

  • 12 хаха

    1 0 Отговор
    Браво Грухи. Покажи им пак подписите. Може и някоя друга снимка.

    Уу-уу-уу! Пудели на "татко Бойко" и Шиши!

    хахаха

    12:16 04.12.2025

  • 13 Силен е

    1 4 Отговор
    Много хора не харесват Пеевски, но той ще изкара кирливите ризи на много хора и ще разджурка сериозно политическия живот. В момента се очертава да е един срещу всички и това само ще му спечели още популярност. Ако структурира правилно посланията си и успее да поизлъска имиджа си на корупционен, има вероятност да победи ГЕРБ. Проблемът на Ново начало, обаче, са не симпатизантите, а хората предали предишните си партии.

    Коментиран от #14, #16

    12:17 04.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Има срок до сряда да подаде оставка иначе София пак ще гори.

    Коментиран от #20

    12:19 04.12.2025

  • 16 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Силен е":

    Не се чете. Само грухтене излиза...

    Хайде марш при татко си Грухчо.

    12:19 04.12.2025

  • 17 КАСАПА

    0 1 Отговор
    това лудото парче ,на пръст мирише ,но да видим кой ще превари

    12:19 04.12.2025

  • 18 ПП и ДБ в скута на пеевски

    0 0 Отговор
    и заедно обсъждат ограбването на България. А сега пред стадото са срещу него.

    12:20 04.12.2025

  • 19 народа

    0 1 Отговор
    Нека да видим колко многобройни ще са следващите протести и тогава да говорим .Затрихте вде поколения , трето няма да ви дадем , това са децата ни .

    12:20 04.12.2025

  • 20 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Запалили 3 кофи и половина... горяла била София.
    ХАХАХА
    Селяндур.

    12:21 04.12.2025

  • 21 селяк

    0 0 Отговор
    Прасчо не могъл да се докопа до пая за крадението и сега грухти

    12:21 04.12.2025

