Пеевски показа стари законопроекти, подписани от Борисов, Мирчев и Иванов: Ще ги достигна всички

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа пред журналисти законопроекти, подписани от него, заедно с Ивайло Мирчев, Бойко Борисов и Христо Иванов и допълни, че в деловодството има още много проекти.
"Всички бяха част от нас, сглобката беше едно цяло. Не могат да избягат от миналото си, аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас", каза той.
"Всички те се събираха в кабинета на Борисов и моя. 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", допълни Пеевски и допълни, че те са "лъжци".
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Протест
12:07 04.12.2025
2 Сила
Коментиран от #4
12:08 04.12.2025
3 1111
Следва О-С-Т-А-В-К-А!
12:09 04.12.2025
4 РАЗВЯВАТЕ
До коментар #2 от "Сила":ЖЪЛТИ ПРОЧЕТЕНИ ВЕСТНИЦИ!
12:10 04.12.2025
5 Мисира
12:10 04.12.2025
6 ВКУПОМ СЪГРЕШИХТЕ
12:11 04.12.2025
7 ОБЕКТИВЕН
12:11 04.12.2025
8 Какво променя това?
12:13 04.12.2025
9 ПОУКА: НИКОГА НИЩО ОБЩО С МУТРА
Радев това го разбира.
12:13 04.12.2025
10 писарке а що мълчиш за Петиция "Оставка!
12:16 04.12.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е УБИЛ ИВАН ТОДОРОВ ГОРУНЯ И Е ПРЕДАЛ ЧИЧО СИ
И БРАТОВЧЕДИТЕ СИ ЗА БЪНТ СРЕЩУ ДИКТАТОРА ЖИВКОВ
.....
АДВОКАТА МУ АНГЕЛ ПАРСКЕВОВ АНГЕЛОВ Е СИН НА
ДС АГЕНТА И ЗАМДИРЕКТОР НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ
......
А БИЗНЕС ТАТКО МУ Е ПЕТЪР АТАНАСОВ МАНДЖУКОВ
, АГЕНТ НА ДС ОРЪЖЕЕН ТЪРГОВЕЦ , ПРИЯТЕЛ
НА ТАЛИБАНИТЕ , АЛ КАЙДА И Т.Н НА КОГОТО
ГОЦЕ ПЪРВАНОВ ДАДЕ ОДРЕН СТАРА ПЛАНИНА
......
ПРАСЧО, ЩЕ ВИ КОПАМЕ ВСИЧКИТЕ ЧЕКИСТИТЕ
ИДВАМЕ ЗА ПРЕДАТЕЛИТЕ ОТ ДС :)
12:16 04.12.2025
12 хаха
Уу-уу-уу! Пудели на "татко Бойко" и Шиши!
хахаха
12:16 04.12.2025
13 Силен е
Коментиран от #14, #16
12:17 04.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
Коментиран от #20
12:19 04.12.2025
16 хаха
До коментар #13 от "Силен е":Не се чете. Само грухтене излиза...
Хайде марш при татко си Грухчо.
12:19 04.12.2025
17 КАСАПА
12:19 04.12.2025
18 ПП и ДБ в скута на пеевски
12:20 04.12.2025
19 народа
12:20 04.12.2025
20 хаха
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Запалили 3 кофи и половина... горяла била София.
ХАХАХА
Селяндур.
12:21 04.12.2025
21 селяк
12:21 04.12.2025