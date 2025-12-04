Новини
Протест на привърженици на "Величие" пред Съдебната палата

Протест на привърженици на "Величие" пред Съдебната палата

4 Декември, 2025 11:58 527 16

  • протест-
  • величие-
  • ивелин михайлов

Обявяват се в защита на задържаните по делото "Исторически парк"

Протест на привърженици на "Величие" пред Съдебната палата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха на протест пред Съдебната палата, съобщи БНТ.

Днес се гледа обжалването на мярката на задържаните миналата седмица 7 души по делото "Исторически парк". Те бяха арестувани за корупция, пране на пари и имотни измами. Софийски градски съд тогава взе решение да ги остави в ареста.

В декларация, внесена вчера в парламента, от партия "Величие" заявяват своята категорична позиция срещу по думите им "продължаващия институционален натиск и репресии, насочени към партията и лица, свързани с нея".

Юлиана Матеева - депутат от ПГ "Величие":
Връзката между делото и политическата партия е очевидна. Както стана ясно онзи ден от материалите по делото, въпреки че се говори за лице с неизяснена самоличност това е Ивелин Михайлов. Проблемът е политическите позиции на Михайлов.

Той ще си даде ли имунитета?
Като негов адвокат бих го посъветвала да не си го дава.

Димитър Димитров - протестиращ:
Схемата се направи при Благомир Коцев, сега продължава със седем човека, които се занимават с частен бизнес. Това е абсурдно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1111

    5 2 Отговор
    Протестите вече ще бъдат много и на различни места.
    Хората вървят по улиците и викат "ОСТАВКА!".

    Коментиран от #12

    12:00 04.12.2025

  • 2 Еврото

    3 1 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    12:01 04.12.2025

  • 3 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Какви индивиди вземат решение за бъдещето на България. . Рядко можеш да видиш и чуеш читав човек.
    Защо ни така наказа Господи?

    12:01 04.12.2025

  • 4 Сила

    3 0 Отговор
    На тримата привърженици на величието ли ...

    12:01 04.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    1 2 Отговор
    РЕПРЕСИИТЕ ОТ ПРЕДИ 09.09.1944 ГОДИНА!

    Коментиран от #9, #13

    12:02 04.12.2025

  • 6 Бизнес селяндури

    3 0 Отговор
    Няма ваши няма наши. Ако са виновни те в килията си бързо трябва да се приберат!

    12:02 04.12.2025

  • 7 Голия

    3 1 Отговор
    бобоков е раздал парите за радев баламурниците са наред

    12:02 04.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Както

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    И репресиите след 1944 година, когато българското самосъзнание беше поробено.

    12:03 04.12.2025

  • 10 Пич

    4 0 Отговор
    Всеки жал кар се опитва да осребри участието си във властта ! И Величие - така !!!

    12:03 04.12.2025

  • 11 nupaмиди

    0 0 Отговор
    фара они

    12:04 04.12.2025

  • 12 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    Вече на стените на фабрики и заводи има транспаранти с надписи "ОСТАВКА" ,народа се вдигна масово в цялата страна

    Коментиран от #14, #15

    12:05 04.12.2025

  • 13 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    А след 9 как е

    12:07 04.12.2025

  • 14 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Окръжното се спусна и активира.....

    12:08 04.12.2025

  • 15 фа кън

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    как ше се люлеш на фенера

    12:13 04.12.2025

  • 16 докили

    0 0 Отговор
    Снимаха лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, гол и с пълно чекмедже с евро и злато, 55 милиона лева са ограбени от магистрала Хемус в сакове и чували и са заминали за Банкя, Шишко свинята има частен самолет Фалкон без да е работил и 1 ден, фалира КТБ и БТК и ограби милиарди, а в ареста за Корупция, КПК и жандармерията вкараха Величие и Ивелин Михайлов??? Каква е тази работа??? Без да е взел 1 лев от бюджета и без 1 ден на държавна работа за Корупция ги вкараха в Ареста Величие ??? Съд и Прокурори, безсрамници с по 20 хиляди лева заплати не търсят истинските разбойници и бандити, а арестуват и тормозят неудобните за мафията Величие??? Що за държава е това??? Слава на Господ Иисус Христос, има и хора които се борят за истината и правдата. Мафия, Оставка. Съсипахте България, негодници и боклуци.

    12:16 04.12.2025

