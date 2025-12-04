Протест на привърженици на "Величие" пред Съдебната палата

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха на протест пред Съдебната палата, съобщи БНТ.
Днес се гледа обжалването на мярката на задържаните миналата седмица 7 души по делото "Исторически парк". Те бяха арестувани за корупция, пране на пари и имотни измами. Софийски градски съд тогава взе решение да ги остави в ареста.
В декларация, внесена вчера в парламента, от партия "Величие" заявяват своята категорична позиция срещу по думите им "продължаващия институционален натиск и репресии, насочени към партията и лица, свързани с нея".
Юлиана Матеева - депутат от ПГ "Величие":
Връзката между делото и политическата партия е очевидна. Както стана ясно онзи ден от материалите по делото, въпреки че се говори за лице с неизяснена самоличност това е Ивелин Михайлов. Проблемът е политическите позиции на Михайлов.
Той ще си даде ли имунитета?
Като негов адвокат бих го посъветвала да не си го дава.
Димитър Димитров - протестиращ:
Схемата се направи при Благомир Коцев, сега продължава със седем човека, които се занимават с частен бизнес. Това е абсурдно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1111
Хората вървят по улиците и викат "ОСТАВКА!".
Коментиран от #12
12:00 04.12.2025
2 Еврото
12:01 04.12.2025
3 Хасковски каунь
Защо ни така наказа Господи?
12:01 04.12.2025
4 Сила
12:01 04.12.2025
5 Боруна Лом
Коментиран от #9, #13
12:02 04.12.2025
6 Бизнес селяндури
12:02 04.12.2025
7 Голия
12:02 04.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Както
До коментар #5 от "Боруна Лом":И репресиите след 1944 година, когато българското самосъзнание беше поробено.
12:03 04.12.2025
10 Пич
12:03 04.12.2025
11 nupaмиди
12:04 04.12.2025
12 Факт
До коментар #1 от "1111":Вече на стените на фабрики и заводи има транспаранти с надписи "ОСТАВКА" ,народа се вдигна масово в цялата страна
Коментиран от #14, #15
12:05 04.12.2025
13 Правилно
До коментар #5 от "Боруна Лом":А след 9 как е
12:07 04.12.2025
14 Хахаха
До коментар #12 от "Факт":Окръжното се спусна и активира.....
12:08 04.12.2025
15 фа кън
До коментар #12 от "Факт":как ше се люлеш на фенера
12:13 04.12.2025
16 докили
12:16 04.12.2025