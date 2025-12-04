Протест на привърженици на "Величие" пред Съдебната палата

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха на протест пред Съдебната палата, съобщи БНТ.

Днес се гледа обжалването на мярката на задържаните миналата седмица 7 души по делото "Исторически парк". Те бяха арестувани за корупция, пране на пари и имотни измами. Софийски градски съд тогава взе решение да ги остави в ареста.

В декларация, внесена вчера в парламента, от партия "Величие" заявяват своята категорична позиция срещу по думите им "продължаващия институционален натиск и репресии, насочени към партията и лица, свързани с нея".

Юлиана Матеева - депутат от ПГ "Величие":

Връзката между делото и политическата партия е очевидна. Както стана ясно онзи ден от материалите по делото, въпреки че се говори за лице с неизяснена самоличност това е Ивелин Михайлов. Проблемът е политическите позиции на Михайлов.

Той ще си даде ли имунитета?

Като негов адвокат бих го посъветвала да не си го дава.

Димитър Димитров - протестиращ:

Схемата се направи при Благомир Коцев, сега продължава със седем човека, които се занимават с частен бизнес. Това е абсурдно.