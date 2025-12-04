Даниел Митов: Няма основание да подавам оставка. Протестът не завърши с насилие, каквато бе целта на провокаторите

Няма основание да подавам оставка. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов при изслушването му в пленарната зала по повод действията на полицията на протеста на 1 декември, предават от БТА.
Министърът обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.
В случая няма основание за това, заяви той. Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите, добави Митов.
1 Последния Софиянец
12:26 04.12.2025
2 ПАЗИТЕЛИ
Министърът на вътрешните работи чете закона както дяволът евангелието. Лъжа е, че полицаите трябва да чакат указания, за да действат - по закон те са длъжни при констатиране на нарушения и противообществени прояви да реагират веднага за предотвратяването им, а не да чакат нареждане отгоре.
Това вече не са „случайни пропуски“, а модел на действие, за който отговорността е политическа на вътрешния министър и на правителството, което стои зад тази линия.
12:27 04.12.2025
3 Нагъл
12:29 04.12.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:29 04.12.2025
5 Тоя от къде знае целта на провокаторите?
12:29 04.12.2025
6 ДрайвингПлежър
а теменуга? - щот при нея бюджета не свърши добре - значи може да я шитнете? или нема?
Абе нема проблем - ше чакаме Дебелия да каже кво ще се прави!
12:29 04.12.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА
......
МВР НАПРАВО ДЪРЖИ ДРОГАТА В ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧАСТЪК :)
12:29 04.12.2025
8 ФЕЙК
Коментиран от #18
12:29 04.12.2025
9 Оставка!
12:30 04.12.2025
10 Аз къдравата сюдъм супер
12:31 04.12.2025
11 Ами да
12:31 04.12.2025
12 Абсолютен
12:32 04.12.2025
13 Пипи
12:32 04.12.2025
14 Прав си
Работиш добре за мафията!!
Вън на Мафията от управлението!!
Всички сте за в арестите!
Смяна на местата- Народът ще си върне управлението!
Коментиран от #41
12:33 04.12.2025
15 Изключително
12:34 04.12.2025
16 Аксел
12:36 04.12.2025
17 Има!
12:37 04.12.2025
18 Новак
До коментар #8 от "ФЕЙК":Не, от другото, което свършва на ...нeт.
12:37 04.12.2025
19 Незабавна
Коментиран от #27
12:39 04.12.2025
20 !!!
12:39 04.12.2025
21 Башибозука на Прасето
12:40 04.12.2025
22 Павел пенев
12:42 04.12.2025
23 угодия
Защо ги ритахте при колоните?
Защо не ги ритахте при колоните?
А някой "наемател" е плащал вечерта наеми кеш от улици с латексови ластичета... и за заплати...
12:43 04.12.2025
24 Ха Ха
12:44 04.12.2025
25 сокили
12:46 04.12.2025
26 Смешник! Той и
12:47 04.12.2025
27 Абсолютно!
До коментар #19 от "Незабавна":Оставка, на Данка милиционерката!
12:50 04.12.2025
28 Хмм
Коментиран от #32
12:51 04.12.2025
29 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #35
12:51 04.12.2025
30 Ще те махнем
12:52 04.12.2025
31 Новата
Коментиран от #39
12:55 04.12.2025
32 Те си
До коментар #28 от "Хмм":имат облигаторни биячи , кошаревски свидетели и ползват наказателните бригади на техните мутри !
12:56 04.12.2025
33 ТОЯ Е ПО - НАГЪЛ И ОТ БОКО И ШИЩО ,
12:56 04.12.2025
34 4567
12:58 04.12.2025
35 Скоро
До коментар #29 от "Оз. Ген.Румянцев":друго ще държи !
12:58 04.12.2025
36 Полицията с мегафони трябваше да чете
(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
(3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.
И всеки щеше да е предупреден и да бъде мирен
13:12 04.12.2025
37 Ялчин
13:20 04.12.2025
38 ЗАВИНАГИ
ПРОСТО
ГЕРБ
НОВОТО НАЧАЛО
ЗАВИНАГИ ВЪННННН ОТ ПОЛИТИКАТАА
ТОВА ИСКА ПРОТЕСТА И КАБИНЕТ 222а ДА СЕ ЗАМЕНИ С КИЛИА 22 Б
И ХОРАТА ЩЕ БЪДАТ МАЛКО ПО ЩАСТЛИВИ
Коментиран от #42
13:33 04.12.2025
39 оня с питон.я
До коментар #31 от "Новата":От 100 километра се вижда, че ппдб искат да се върнат в сглобката при ментора си Бойко, измествайки дпс. И още нещо. Всеки, който е обикалял света и си е отварял очите ще ти каже: няма по-глупав от българина. Българинът напълно заслужава всичко, което му се е случило и най-вече това, което предстои да му се случи. Не си струва да оплакваме закритата държава, време е да се съсредоточим върху индивидуалното си оцеляване.
13:37 04.12.2025
40 Промяна
13:38 04.12.2025
41 Промяна
До коментар #14 от "Прав си":АМА ТИ ЛИ СИ НАРОДЪТ ХАХАХАХАХАХА 14 БИЛ НАРОДЪТ ХАХАХАХАХАХА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ОЗВЕРЕЛИ ШАРЛАТАНСКИ БАНДИТИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕП С МЕТЕЖИ ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА
13:40 04.12.2025
42 Промяна
До коментар #38 от "ЗАВИНАГИ":КОЙ ЧЕРЕПЪТ ЛИ Е ПРОТЕСТА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ПЛАТЕНИ СТЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ НИКОГО ОСВЕН МАФИЯТА КОЯТО ВИ ПЛАЩА ЗА МЕТЕЖИТЕ
13:41 04.12.2025
43 Цвете
13:43 04.12.2025
44 Цвете
13:44 04.12.2025
45 Герберастки наглец!
13:57 04.12.2025