Даниел Митов: Няма основание да подавам оставка. Протестът не завърши с насилие, каквато бе целта на провокаторите

Няма основание да подавам оставка. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов при изслушването му в пленарната зала по повод действията на полицията на протеста на 1 декември, предават от БТА.

Министърът обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.

В случая няма основание за това, заяви той. Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите, добави Митов.