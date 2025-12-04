Новини
България »
Всички градове »
Даниел Митов: Няма основание да подавам оставка. Протестът не завърши с насилие, каквато бе целта на провокаторите

Даниел Митов: Няма основание да подавам оставка. Протестът не завърши с насилие, каквато бе целта на провокаторите

4 Декември, 2025 12:25 1 264 45

  • даниел митов-
  • оставка-
  • основание-
  • протест-
  • насилие-
  • провокатори

Министърът обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.

Даниел Митов: Няма основание да подавам оставка. Протестът не завърши с насилие, каквато бе целта на провокаторите - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма основание да подавам оставка. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов при изслушването му в пленарната зала по повод действията на полицията на протеста на 1 декември, предават от БТА.

Министърът обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.

В случая няма основание за това, заяви той. Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите, добави Митов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 1 Отговор
    Полицаите се подиграваха на Митов че е мека китка.

    12:26 04.12.2025

  • 2 ПАЗИТЕЛИ

    76 2 Отговор
    Картината е ясна и притеснителна. Имало е сериозна предварителна подготовка от страна на МВР: 120 оперативни работници са били инфилтрирани сред протестиращите с задача да откриват агресивни, маскирани и вече известни на МВР лица. По признанията им тези хора в повечето случаи са били установени, но не са предприети превантивни действия - изчакано е да извършат хулигански прояви, за да има после „реакция“. След зулумите хулиганите изчезват, а полицията бие и арестува, „жъне“( актуална полицейска терминология) невинни протестиращи, започва „жътвата“ за да изпълнят бройката, спусната от началниците - тоест ескалацията се допуска и насочва съзнателно.

    Министърът на вътрешните работи чете закона както дяволът евангелието. Лъжа е, че полицаите трябва да чакат указания, за да действат - по закон те са длъжни при констатиране на нарушения и противообществени прояви да реагират веднага за предотвратяването им, а не да чакат нареждане отгоре.
    Това вече не са „случайни пропуски“, а модел на действие, за който отговорността е политическа на вътрешния министър и на правителството, което стои зад тази линия.

    12:27 04.12.2025

  • 3 Нагъл

    66 1 Отговор
    нагъл, до безобразие. Това БГ политик и достойнство е оксиморон. В някои цивилизовани държави, министри си тръгват за това, че влаковете имали 30с закъснние (за година), или дори когато стане някое тежко ПТП. Но в БГ има нагли, няма достойни.

    12:29 04.12.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    57 1 Отговор
    Няма и нужда, скоро ще бъдеш изритан....

    12:29 04.12.2025

  • 5 Тоя от къде знае целта на провокаторите?

    51 0 Отговор
    И кой са тия провокатори?

    12:29 04.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    41 0 Отговор
    е къ па ше подадеш оставка - още за крадене има!
    а теменуга? - щот при нея бюджета не свърши добре - значи може да я шитнете? или нема?

    Абе нема проблем - ше чакаме Дебелия да каже кво ще се прави!

    12:29 04.12.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 1 Отговор
    КОГАТО НАЧАЛНИК НА ОД МВР , СЕГА ПОЛИТИК ОТ ГЕРБ ИМА ФИРМА
    С УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА
    ......
    МВР НАПРАВО ДЪРЖИ ДРОГАТА В ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧАСТЪК :)

    12:29 04.12.2025

  • 8 ФЕЙК

    34 1 Отговор
    Сю от сюнет ли идва?

    Коментиран от #18

    12:29 04.12.2025

  • 9 Оставка!

    35 1 Отговор
    Всички вкупом!!!

    12:30 04.12.2025

  • 10 Аз къдравата сюдъм супер

    22 1 Отговор
    Нагло ние парче,цуцам от Сириус и не мърдам от тука

    12:31 04.12.2025

  • 11 Ами да

    27 2 Отговор
    Ще бъде полезно погромаджиите да ги назначат на щат в МВР и да чупят офисите на Герб и Пеевски за постоянно!

    12:31 04.12.2025

  • 12 Абсолютен

    32 1 Отговор
    Смешник

    12:32 04.12.2025

  • 13 Пипи

    27 2 Отговор
    Къдравата Сю не била е бърдака! Невинна е милата!

    12:32 04.12.2025

  • 14 Прав си

    30 1 Отговор
    Ти работиш за мафията
    Работиш добре за мафията!!
    Вън на Мафията от управлението!!
    Всички сте за в арестите!
    Смяна на местата- Народът ще си върне управлението!

    Коментиран от #41

    12:33 04.12.2025

  • 15 Изключително

    32 0 Отговор
    некомпетентно , злобно и ехидно същество . Днес НИЩО конкретно не каза , мелеше едно и също като вятърна мелница ! Оставка !

    12:34 04.12.2025

  • 16 Аксел

    20 1 Отговор
    Митов и цялото политическо и професионално ръководство на МВР са длъжни да подадат незабавна оставка. Като не знаят какво правят в МВР да се учат от филмите с Луи дьо Финес и специално Полицаите от Сен Тропе. Там 5 полицая задържат без проблем над 50-100 нарушители на плажа. Тук нашите над 500 големи полис професионалисти не успяха да предотвратят палежите от 50-100 хулигана.

    12:36 04.12.2025

  • 17 Има!

    25 1 Отговор
    Има основания да подадеш оставка, къдраво нищожество, дето ти викат Дани Митов! Добре бе, жрицо от политическото "Околовръстно", понеже нали обиколи пет- шест партии, преди да припълзиш до трапезата в двора в Банкя! Има основание и то е огромната, неистова омраза на целокупния български народ към престъпното ви, корумпирано и просташко управление, към началника ти - уродливото 190- килограмово туловище, но и към теб лично! Добре ма, Къдравата! Омразата на цял един народ не е ли основания да се разкараш от Пеевското МВР?! Нагъл, до цинизъм нагъл! ГЕРБераст, та дрънка!

    12:37 04.12.2025

  • 18 Новак

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "ФЕЙК":

    Не, от другото, което свършва на ...нeт.

    12:37 04.12.2025

  • 19 Незабавна

    22 1 Отговор
    оставка на Данка и милиционерското ръководство ! Днес цял ден лъжат от парламентарната трибуна , оправдавайки гнусните си дейности !

    Коментиран от #27

    12:39 04.12.2025

  • 20 !!!

    21 1 Отговор
    Дръж си зад зъбите мръсния и циничен език, Даниелмитово нищожество! Дръж си мръсния език зад зъбите! Ти си не само некадърен, безгръбначен, ти си не само жалък и смешен слуга на туловището Дебелян Пеевски, ти самият си чиста проба нищожество! Мазно, грозно и силно противно нищожество!

    12:39 04.12.2025

  • 21 Башибозука на Прасето

    13 0 Отговор
    потуши Априлското въстание!

    12:40 04.12.2025

  • 22 Павел пенев

    20 1 Отговор
    Митов да отговори,защо в МВР служат брадясали, татуирани, мустакати и силиконови полицаи с обици и пиърсинги? По какво те се отличават от бандитите? Как хората да имат доверие в тях?

    12:42 04.12.2025

  • 23 угодия

    2 2 Отговор
    при протестите
    Защо ги ритахте при колоните?
    Защо не ги ритахте при колоните?
    А някой "наемател" е плащал вечерта наеми кеш от улици с латексови ластичета... и за заплати...

    12:43 04.12.2025

  • 24 Ха Ха

    32 0 Отговор
    Лицето гл.комисар нарече от трибуната на НС протестиращите - агресираща тълпа. Това е отношението на МВР към мирно протестиращи. Е, как да ви уважаваме.

    12:44 04.12.2025

  • 25 сокили

    19 0 Отговор
    Какво му се обяснявате на този ГЕРБ боклук??? Хората искат да ги тричат и да го ритат, те му се обясняват. Оставка мръсници. Оставка на мафията ГЕРБ и ДПС -Шишко. Той иска ли да взема по 25 хиляди лева на месец??? Иска. Иска ли да го храни цяла България този паразит, иска. Какво му се обяснявате. Един шут в гъъза и да се маха да бачка за да яде. МАфия.

    12:46 04.12.2025

  • 26 Смешник! Той и

    13 0 Отговор
    гешеф нямаше да подава оставка, но в рамките на две седмици го сготвиха. При това беше много пó мъж.

    12:47 04.12.2025

  • 27 Абсолютно!

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Незабавна":

    Оставка, на Данка милиционерката!

    12:50 04.12.2025

  • 28 Хмм

    10 0 Отговор
    а кой пусна провокаторите - МВР!

    Коментиран от #32

    12:51 04.12.2025

  • 29 Оз. Ген.Румянцев

    7 1 Отговор
    Дани Кучето държи докрай. Дебелият го държи с тежки гей компромати.

    Коментиран от #35

    12:51 04.12.2025

  • 30 Ще те махнем

    6 1 Отговор
    Нагъл гейчо!

    12:52 04.12.2025

  • 31 Новата

    1 0 Отговор
    Сглобка се вижда от гл ас диването за референдума за. Лва мафията сжълто розовата чума ПП дс

    Коментиран от #39

    12:55 04.12.2025

  • 32 Те си

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    имат облигаторни биячи , кошаревски свидетели и ползват наказателните бригади на техните мутри !

    12:56 04.12.2025

  • 33 ТОЯ Е ПО - НАГЪЛ И ОТ БОКО И ШИЩО ,

    5 1 Отговор
    ЗЕТИ ЗАЕДНО - ЩОМ НЯМАЛО 1000 УБИТИ НАЧИ ЩО ДА ДАВА ОСТАВКА ? ИУРОД ИСКАРИОДСКИ !

    12:56 04.12.2025

  • 34 4567

    2 0 Отговор
    Че защо искат оставката на ДМ като има ДП, то МВР си работи без него.

    12:58 04.12.2025

  • 35 Скоро

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оз. Ген.Румянцев":

    друго ще държи !

    12:58 04.12.2025

  • 36 Полицията с мегафони трябваше да чете

    2 0 Отговор
    Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
    (2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
    (3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.
    И всеки щеше да е предупреден и да бъде мирен

    13:12 04.12.2025

  • 37 Ялчин

    2 1 Отговор
    ОСТАВКА ма ку..о

    13:20 04.12.2025

  • 38 ЗАВИНАГИ

    3 1 Отговор
    ТЕ ТИ ИСКАТ ОСТАВКАТА
    ПРОСТО
    ГЕРБ
    НОВОТО НАЧАЛО
    ЗАВИНАГИ ВЪННННН ОТ ПОЛИТИКАТАА
    ТОВА ИСКА ПРОТЕСТА И КАБИНЕТ 222а ДА СЕ ЗАМЕНИ С КИЛИА 22 Б
    И ХОРАТА ЩЕ БЪДАТ МАЛКО ПО ЩАСТЛИВИ

    Коментиран от #42

    13:33 04.12.2025

  • 39 оня с питон.я

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Новата":

    От 100 километра се вижда, че ппдб искат да се върнат в сглобката при ментора си Бойко, измествайки дпс. И още нещо. Всеки, който е обикалял света и си е отварял очите ще ти каже: няма по-глупав от българина. Българинът напълно заслужава всичко, което му се е случило и най-вече това, което предстои да му се случи. Не си струва да оплакваме закритата държава, време е да се съсредоточим върху индивидуалното си оцеляване.

    13:37 04.12.2025

  • 40 Промяна

    1 2 Отговор
    ПОДАВАЙТЕ ОСТАВКА ТОВА Е И ИЗБОРИ СТИГА ТОЛКОВА НЕКА БАНДИТИТЕ ЧЕРЕПИ ШАРЛАТАНИ КОСТАДИНОВИ ДА УПРАВЛЯВАТ ПОДАВАЙТЕ ОСТАВКА ТОВА Е

    13:38 04.12.2025

  • 41 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Прав си":

    АМА ТИ ЛИ СИ НАРОДЪТ ХАХАХАХАХАХА 14 БИЛ НАРОДЪТ ХАХАХАХАХАХА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ОЗВЕРЕЛИ ШАРЛАТАНСКИ БАНДИТИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕП С МЕТЕЖИ ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА

    13:40 04.12.2025

  • 42 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЗАВИНАГИ":

    КОЙ ЧЕРЕПЪТ ЛИ Е ПРОТЕСТА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ПЛАТЕНИ СТЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ НИКОГО ОСВЕН МАФИЯТА КОЯТО ВИ ПЛАЩА ЗА МЕТЕЖИТЕ

    13:41 04.12.2025

  • 43 Цвете

    2 1 Отговор
    ЩО СЕ ИЗЛАГАШ. ЧАК В АМЕРИКА ВИДЯХА РАЗБОЙНИЦИТЕ, КОИТО С КАЧУЛКИ И МАСКИ РАЗБИХА СЪС СТОЛОВЕ ПРОЗОРЦИТЕ. ПОНЕ ВЕДНЪЖ БЪДИ МЪЖ И КАЖИ ИСТИНАТА. 🤔👎🙄

    13:43 04.12.2025

  • 44 Цвете

    1 1 Отговор
    ЩО СЕ ИЗЛАГАШ. ЧАК В АМЕРИКА ВИДЯХА РАЗБОЙНИЦИТЕ, КОИТО С КАЧУЛКИ И МАСКИ РАЗБИХА СЪС СТОЛОВЕ ПРОЗОРЦИТЕ. ПОНЕ ВЕДНЪЖ БЪДИ МЪЖ И КАЖИ ИСТИНАТА. 🤔👎🙄

    13:44 04.12.2025

  • 45 Герберастки наглец!

    1 1 Отговор
    Амбриаж! Герберастки Амбриаж!

    13:57 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол