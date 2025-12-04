Майка твърди, че срещу сина ѝ е упражнено полицейско насилие на протеста

Майка твърди, че спрямо сина ѝ е упражнено полицейско насилие и е незаконно задържан по време на масовия протест от 1 декември в София.

„Николай е бил бит, не му е оказана медицинска помощ и е отишъл сам в ИСУЛ, където са му зашили главата и се е върнал на протеста. Когато нищо не се е случвало, той е бил незаконно арестуван заедно с други хора", разказа пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Десислава Алексиева, майка на Николай Алексиев, един от задържаните младежи на протеста на 1 декември.

Младият мъж е задържан за 24 часа там.

„След това, заедно с Йоан Джирол и Божидар Бобоков, е бил преведен в следствения арест, те не се познават помежду си. Към всички задържани са образувани разследвания по бланкетни обвинения, едни и същи за всеки. В тях пише, че понеже делата са с повишена обществена чувствителност, това е утежняващо вината обстоятелство. Адвокатът, който бях ангажирала, в продължение на почти два часа не беше допуснат до задържаните", обясни майката, цитирана от БТА.

По думите ѝ на 2 декември синът ѝ е дал сведения на адвокатите за това, че е бил бит в ареста и че над него е упражнено полицейско насилие, за да признае, че в него е имало пиратки. Според нея на младежа е отказано да се направят направени натривки на ръцете. Майката допълни, че това се е случило с всички останали задържани.

Николай е бил задържан, докато е бил в малко магазинче в близост до централата на „ДПС-Ново начало“. Майката продължи разказа си с това, че синът ѝ си спомня номерата на полицаите, които са го били на протеста. Те са спрели, когато цивилен полицай им е казал да спрат, защото е имало камери около тях. „Очакваме от полицията да изиска тези записи“, допълни Алексиева.

„Бях в Пето районно управление и видях как полицията потъпква правата на всички задържани, как момичета бяха връзвани на пейката и държани така цяло денонощие. Не лъжа, така както министър Даниел Митов се опитва“, заяви тя. Алексиева риторично попита министър Митов дали спи нощем.