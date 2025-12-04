Майка твърди, че срещу сина ѝ е упражнено полицейско насилие на протеста

Майка твърди, че спрямо сина ѝ е упражнено полицейско насилие и е незаконно задържан по време на масовия протест от 1 декември в София.
„Николай е бил бит, не му е оказана медицинска помощ и е отишъл сам в ИСУЛ, където са му зашили главата и се е върнал на протеста. Когато нищо не се е случвало, той е бил незаконно арестуван заедно с други хора", разказа пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Десислава Алексиева, майка на Николай Алексиев, един от задържаните младежи на протеста на 1 декември.
Младият мъж е задържан за 24 часа там.
„След това, заедно с Йоан Джирол и Божидар Бобоков, е бил преведен в следствения арест, те не се познават помежду си. Към всички задържани са образувани разследвания по бланкетни обвинения, едни и същи за всеки. В тях пише, че понеже делата са с повишена обществена чувствителност, това е утежняващо вината обстоятелство. Адвокатът, който бях ангажирала, в продължение на почти два часа не беше допуснат до задържаните", обясни майката, цитирана от БТА.
По думите ѝ на 2 декември синът ѝ е дал сведения на адвокатите за това, че е бил бит в ареста и че над него е упражнено полицейско насилие, за да признае, че в него е имало пиратки. Според нея на младежа е отказано да се направят направени натривки на ръцете. Майката допълни, че това се е случило с всички останали задържани.
Николай е бил задържан, докато е бил в малко магазинче в близост до централата на „ДПС-Ново начало“. Майката продължи разказа си с това, че синът ѝ си спомня номерата на полицаите, които са го били на протеста. Те са спрели, когато цивилен полицай им е казал да спрат, защото е имало камери около тях. „Очакваме от полицията да изиска тези записи“, допълни Алексиева.
„Бях в Пето районно управление и видях как полицията потъпква правата на всички задържани, как момичета бяха връзвани на пейката и държани така цяло денонощие. Не лъжа, така както министър Даниел Митов се опитва“, заяви тя. Алексиева риторично попита министър Митов дали спи нощем.
честен ционист
14:06 04.12.2025
Ивелин Михайлов
14:06 04.12.2025
Гражданин
14:07 04.12.2025
щи каже даже и с кой
14:08 04.12.2025
Голям смях
14:08 04.12.2025
Сатана Z
14:17 04.12.2025
коко
14:18 04.12.2025
Хахахаха
14:18 04.12.2025
Хахахаха
До коментар #1 от "честен ционист":Мдааа. Протестите в раша и с. корея са мноу по-убави, нали копей?
14:19 04.12.2025
Анонимен
14:19 04.12.2025
бай Ставри
14:21 04.12.2025
ГЕРБ
14:24 04.12.2025
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
НАШ"ТА ПОЛИЦИЯ ?!
ДА УПРАЖНЯВА НАСИЛИЕ ВЪРХУ ПО СЛАБИТЕ И ПО НЕЗАЩИТЕНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ?!
ВИЕ ВЯРВАТЕ ЛИ. НАЙ ВЕРОЯТНО НЕ. ИНАЧЕ НЯМАШЕ С ТЕЛЕШКО РАВНОДУШИЕ ДА НАБЛЮДАВАТЕ ПРИВИЛЕГИИТЕ КОИТО ПОСТОЯННО ИМ ПРЕДОСТАВЯ УПРАВЛЯВАЩАТА УTAЙKА. 😛
14:26 04.12.2025
Дзън-дзън
А то само няколко кофи запалило, само няколко полицейски коли потрошило, само веднъж-два пъти се сбило, само с едно шевче на главицата билооооо.
Ела, мама да ти избърше сополчето, миличкоооооо
14:27 04.12.2025
Ддд
14:35 04.12.2025
Дзън-дзън
Белким разберат как се постъпва в малко по-цивилизования свят от нашия с тези демократи от мамин тип!
И после едва ли ще имат някакви претенции към българските полицаи!
/ Впрочем, забелязахте ли как оня хахав жоранлис, Кенаров, обикаляше с каска сред тупаника с надежда някой полицай да го отупа, че после пак да хукне по телевизиите да се оплаква от насилието срещу гениалността си? Е, този път не го огря.../
14:41 04.12.2025
Браво на полицаите
14:43 04.12.2025
Е да де
До коментар #16 от "Ддд":Ама аз мога потвърдя за Пето районно - пълно е с гамени, а за наглите лъжливи к...ки, които се водят "инспекторки" ... не ми се приказва ...
14:44 04.12.2025
Свой
14:46 04.12.2025
Гост
До коментар #1 от "честен ционист":Да ги пращат на фронто ли?
14:47 04.12.2025
На Вас
До коментар #17 от "Дзън-дзън":стана ли Ви ясно за какво се говори в статията изобщо !???
Да Ви го преразкажа:
Говорим за БЕЗЗАКОНИЕ ВЪТРЕ - В СГРАДАТА НА МВР, а не кой, къде се бие по протестите ...
14:47 04.12.2025
Ддд
До коментар #19 от "Е да де":Ами може да потвърдиш, защото явно и ти си от групата на "жертвите" на полицията. Да се чуди човек, как се оказвате "случайно" заведени в полицейско управление. От десетки хиляди протестиращи, баш вас са ви прибрали, невинните. :))))))))
14:48 04.12.2025
Пампаец
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":Татко му на Бобоков има пари и ще го отърве . В краен случай ибрикчията на Бобоков , Радев ще го амнистира. Ама този келеш , ще изгори яко . И майка му напразно се надява , че ще се отърве защото бил в една клетка при предварителното задържане с Бобоков . Келешът и майка му ще научат по трудният начин , че тарикатите са вънка , а глупаците са в затвора .
14:50 04.12.2025
Абв
До коментар #12 от "ГЕРБ":Само за сведение - тази майка е възпитала много добре пет деца.
14:50 04.12.2025
Да уточним
14:54 04.12.2025
Питам
До коментар #8 от "Хахахаха":А как е в САЩ на протестите ? Там не само ги бият с палки и електрошокери , ръфат с полицейски кучета , поливат с водни оръдия , пръскат с газове, обстрелват с гранати и гумени куршуми , но и ги гърмят на месо с бойни патрони убивайки ги на място ! Или забравихте как застреляха жена бивш армейски офицер протестираща срещу фалшифицирането на президентските избори в САЩ?
14:57 04.12.2025
Данчо
До коментар #25 от "Абв":И петте ли хвърляха бомбички?
14:57 04.12.2025
Университет
15:00 04.12.2025
Мисля
15:01 04.12.2025
ВЕЛИНСКИ
До коментар #26 от "Да уточним":НА КОГО......
15:02 04.12.2025
Николов
15:07 04.12.2025
Ььь
15:07 04.12.2025
Помни
До коментар #20 от "Свой":По същият начин действаха и шпицкомандите на бандеровските националисти на платеният с 5 милиарда долара противоконституционен Майдан през 2014 година в Украйна. Именно платената футболна агитка на ,,Металист" Харков стана ядрото на неонацистката организация ,,Азов" . Именно тази агитка изгори живи десетки мирни граждани в Дома на Профсъюзите в Одеса и обеси бременна жена там . Именно за това Крим се отдели , а Донбас въстана , защото не желаеха да живеят в неонацистка бандеровска Украйна. И не забравяйте, че единственият отишъл доброволно да се бие срещу Донбас бе маргинализиран глупак от агитката на Левски... Донецките кучета изядоха трупът му край Авдеевка.
15:08 04.12.2025
Да.........
15:14 04.12.2025
Абв
До коментар #28 от "Данчо":Не зная, но със сигурност не си изкарват хляба с тролене.
15:15 04.12.2025
Знае
До коментар #22 от "На Вас":Полицията е репресивен орган и има законното право да употребява физическа сила ( за не особенно умните като теб , кьотек) и помощни средства ( палки, електрошкери, сълзотворен газ , белезници,...) срещу лица отказващи да изпълнят разпоредбите на служебните лица , за осигуряване на общественият ред и застрашаващи здравето и живота на други граждани и на собственото си здраве и живот .
15:15 04.12.2025
И кой
До коментар #22 от "На Вас":говори за беззаконие? Майката на хулиганчето? Я...!
15:16 04.12.2025
Голем смех
До коментар #9 от "Хахахаха":Абе не са като в ycpaiнi, кухей.
15:19 04.12.2025
Бонев
До коментар #18 от "Браво на полицаите":Браво на полицаите! Даже малко са арестували, имаше още много за задържане. Как е възможно да хвърляш камъни, павета, нарочно счупени стъклени бутилки по полицаите, без да ти мине през ума, че може да убиеш човека отсреща! Това ли е протестът на тези самозванци? Защо Кирил Петков не е в ареста? Срам за родители, възпитали такива хулигани, ПОТЕНЦИАЛНИ ,БЕЗМОЗЪЧНИ УБИЙЦИ! НЯМА ПО-СТРАШНО ОТ АНАРХИЯТА!
15:22 04.12.2025
Дзън-дзън
До коментар #22 от "На Вас":Всъщност, чак сега ми стана ясно, че Вие знаете какво се е случвало ВЪТРЕ, в сградата на МВР!
Мога ли да Ви попитам от кого и как получихте тази вътрешна информация?
Милиционер ли сте, та я знаете?
Та?
15:22 04.12.2025
Някой
До коментар #22 от "На Вас":Ами вътре в сградата, разбора се. Че то иначе продажните журналистчета ще "документират" и ходи после се обяснавай....... Едно леко поступване, винаги е отва полза. Ако и то не помогне, следващият път - по отговорно да го ступат.
15:25 04.12.2025
Помни
До коментар #17 от "Дзън-дзън":Има хубави видеа и за това как германската и холандската полиция бият с палки седящи на земята мирни протестиращи сред които не просто жени, но и бременни жени и как насъскват срещу жени и деца полицейски кучета да ги хапят ...За убитите и осакатените от френската полиция , при потушаване на протестите да не говорим . Десетки са с извадени очи от гумени куршуми , откъснати и ампутирани крайници от светошумови гранани, прегазени от полицейски автомобили и дори убити . Олигархът Бобоков се изцепи , че чакал само Зеленият Чорап да дадял сигнал и да изкарали стотици хиляди лумпени които да изметели правителството . И като го изменят, те ли ще си раздават наградените милиони като Робинсън Худ на лумпените ? Ама лумпените искали пари ! Че кой лумпен не иска пари ?
15:25 04.12.2025
Чисто и просто
15:28 04.12.2025
Пампаец
До коментар #25 от "Абв":Забравил си да споменеш , че всяко едно от петте деца които е възпитала е от различен баща ... :-)))
15:28 04.12.2025
Не знае
До коментар #37 от "Знае":Полицията е отряда от бесни кyчета-пазачи на свинeтe.
15:28 04.12.2025
Герб
15:31 04.12.2025
Така е....
До коментар #32 от "Николов":Каквато майката, такъв сина й! место а се засами, тая фръ цла тъгнала да хленчи, че синчето-побойник и вандал, било бито.
15:32 04.12.2025
Питам
До коментар #26 от "Да уточним":Кой от всичките му бащи ? Че бедната му майчица не е имала пари да му направи ДНК тест за бащинство и той горкият е тръгнал да търси баща си на протеста с надеждата да го е направил на парапета някой като про100 Киро...
15:32 04.12.2025
Знае
До коментар #28 от "Данчо":Мъжкото дето са го били ги е хвърляло. А другите 4 са женски и са крили бомбичките в гащите си . Мара и Пена проститутки , емигрират в САЩ и си уговарят след година среща пред статуята на свободата. След година Мара идва с мерцедес , а Пена с колело . Пена се оплаква , че само я скачат за жълти центаци и пита Мара , как просперира . Мара казва , че си пъха преди сеанс 1 капса и като я скачат тя гърми . Клиентите се избиват да и се изредят . Пена решава да приложи рационализацията и след година пак да се видят , коя до къде е стигнала. След година Мара идва с Ролс Ройс , а Пена боса пеша . Ко направи ма Пено , я пита Мара. Ми рекох да забогатея изведнъж и си навръх една тенджера капси ... и като гръмнаха , останах без работен инструмент... :-))))
15:44 04.12.2025