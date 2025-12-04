Новини
България »
Майка твърди, че срещу сина ѝ е упражнено полицейско насилие на протеста

Майка твърди, че срещу сина ѝ е упражнено полицейско насилие на протеста

4 Декември, 2025 14:02 1 294 51

  • протест-
  • полицейско насилие-
  • йоан джирол -
  • божидар бобоков

По думите ѝ на 2 декември синът ѝ е дал сведения на адвокатите за това, че е бил бит в ареста

Майка твърди, че срещу сина ѝ е упражнено полицейско насилие на протеста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Майка твърди, че спрямо сина ѝ е упражнено полицейско насилие и е незаконно задържан по време на масовия протест от 1 декември в София.

„Николай е бил бит, не му е оказана медицинска помощ и е отишъл сам в ИСУЛ, където са му зашили главата и се е върнал на протеста. Когато нищо не се е случвало, той е бил незаконно арестуван заедно с други хора", разказа пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Десислава Алексиева, майка на Николай Алексиев, един от задържаните младежи на протеста на 1 декември.

Младият мъж е задържан за 24 часа там.

„След това, заедно с Йоан Джирол и Божидар Бобоков, е бил преведен в следствения арест, те не се познават помежду си. Към всички задържани са образувани разследвания по бланкетни обвинения, едни и същи за всеки. В тях пише, че понеже делата са с повишена обществена чувствителност, това е утежняващо вината обстоятелство. Адвокатът, който бях ангажирала, в продължение на почти два часа не беше допуснат до задържаните", обясни майката, цитирана от БТА.

По думите ѝ на 2 декември синът ѝ е дал сведения на адвокатите за това, че е бил бит в ареста и че над него е упражнено полицейско насилие, за да признае, че в него е имало пиратки. Според нея на младежа е отказано да се направят направени натривки на ръцете. Майката допълни, че това се е случило с всички останали задържани.

Николай е бил задържан, докато е бил в малко магазинче в близост до централата на „ДПС-Ново начало“. Майката продължи разказа си с това, че синът ѝ си спомня номерата на полицаите, които са го били на протеста. Те са спрели, когато цивилен полицай им е казал да спрат, защото е имало камери около тях. „Очакваме от полицията да изиска тези записи“, допълни Алексиева.

„Бях в Пето районно управление и видях как полицията потъпква правата на всички задържани, как момичета бяха връзвани на пейката и държани така цяло денонощие. Не лъжа, така както министър Даниел Митов се опитва“, заяви тя. Алексиева риторично попита министър Митов дали спи нощем.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 25 Отговор
    Чакайте само да почнат да ги ловят по камионетките, както ТЦК в Украйна, какъв вой ще нададат майките.

    Коментиран от #9, #21

    14:06 04.12.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    13 7 Отговор
    Сефте.. а моят счетоводител го държат без инсулин

    Коментиран от #24

    14:06 04.12.2025

  • 3 Гражданин

    23 5 Отговор
    Много ясно, че милицията требва да бие якооооо!!! За това им вдигнаха заплатите а не за зяпане 😆

    14:07 04.12.2025

  • 4 щи каже даже и с кой

    10 2 Отговор
    "попита министър Митов дали спи нощем"

    14:08 04.12.2025

  • 5 Голям смях

    32 4 Отговор
    БТА има качен клип с "невинното" синче в Youtube канала си.

    14:08 04.12.2025

  • 6 Сатана Z

    20 6 Отговор
    Z поколението излезнА много кекево.Тая полиция за какво ни е ако не ни пази от такива жълтопаветни лумпени?

    14:17 04.12.2025

  • 7 коко

    30 6 Отговор
    "Зашили му главата и се върнал на протеста"- Явно в главата му е нямало нужното съдържание. Да се радва милата му майчица че не се е стигнало да му шият задника...

    14:18 04.12.2025

  • 8 Хахахаха

    18 10 Отговор
    Не може да бъде! А как ли е в раша на протестите? Искате ли отново като раша?

    Коментиран от #27

    14:18 04.12.2025

  • 9 Хахахаха

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мдааа. Протестите в раша и с. корея са мноу по-убави, нали копей?

    Коментиран от #39

    14:19 04.12.2025

  • 10 Анонимен

    21 6 Отговор
    Шарлатаните в действие лъжат мажат клеветят уличните шарлатански бандити дето палят били видиш ли невинни Трябвало да палят да рушат да вилнеят предвождани от череп безпроблемно

    14:19 04.12.2025

  • 11 бай Ставри

    23 7 Отговор
    малко са го били

    14:21 04.12.2025

  • 12 ГЕРБ

    22 7 Отговор
    Тая да беше си възпитала хулиганчето

    Коментиран от #25

    14:24 04.12.2025

  • 13 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    7 16 Отговор
    СЕРИОЗНО?!
    😮
    НАШ"ТА ПОЛИЦИЯ ?!
    😱
    ДА УПРАЖНЯВА НАСИЛИЕ ВЪРХУ ПО СЛАБИТЕ И ПО НЕЗАЩИТЕНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ?!
    ВИЕ ВЯРВАТЕ ЛИ. НАЙ ВЕРОЯТНО НЕ. ИНАЧЕ НЯМАШЕ С ТЕЛЕШКО РАВНОДУШИЕ ДА НАБЛЮДАВАТЕ ПРИВИЛЕГИИТЕ КОИТО ПОСТОЯННО ИМ ПРЕДОСТАВЯ УПРАВЛЯВАЩАТА УTAЙKА. 😛

    14:26 04.12.2025

  • 14 Дзън-дзън

    23 7 Отговор
    Ох, на мамааааааааа, доброто синчееееее - шамарче му ударили лошите полицаи !....
    А то само няколко кофи запалило, само няколко полицейски коли потрошило, само веднъж-два пъти се сбило, само с едно шевче на главицата билооооо.
    Ела, мама да ти избърше сополчето, миличкоооооо

    14:27 04.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ддд

    17 6 Отговор
    Успех на наивниците които вярват на поредния гамен, който се прави на жертва.

    Коментиран от #19

    14:35 04.12.2025

  • 17 Дзън-дзън

    13 6 Отговор
    Сега малко по-сериозно: не е лоша идея на този тип БГ-мами да им пуснат едно видео, което показва как гръцката полиция се млати с копията на техните синчета-вандали някъде по Василисис Софиас, точно срещу посолствата до парламента. После да покажат какви купчини боклук и зъби остават по булеварда след края на битката и разхвърлянето на дечинята като сарми по арестантските камионетки.
    Белким разберат как се постъпва в малко по-цивилизования свят от нашия с тези демократи от мамин тип!
    И после едва ли ще имат някакви претенции към българските полицаи!
    / Впрочем, забелязахте ли как оня хахав жоранлис, Кенаров, обикаляше с каска сред тупаника с надежда някой полицай да го отупа, че после пак да хукне по телевизиите да се оплаква от насилието срещу гениалността си? Е, този път не го огря.../

    Коментиран от #22, #43

    14:41 04.12.2025

  • 18 Браво на полицаите

    13 6 Отговор
    Браво на полицаите. А Корил Петков е за затвора. Да му се повдигнат нови обвинения веднага. Този невменяем човек е опасен за държавата и не трябва да си мисли че може да си прави ненаказано всичко каквото си поиска. Пред закона всички са равни. Затова веднага да му се повдигнат обвинения на този рецидивист.

    Коментиран от #40

    14:43 04.12.2025

  • 19 Е да де

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ддд":

    Ама аз мога потвърдя за Пето районно - пълно е с гамени, а за наглите лъжливи к...ки, които се водят "инспекторки" ... не ми се приказва ...

    Коментиран от #23

    14:44 04.12.2025

  • 20 Свой

    13 4 Отговор
    По същия начин действат шпицкомандите на Хитлер, преди да вземе властта - провокират полицията, правят погроми, а после се оплакват в полицейско насилие или бездействие - според случая.

    Коментиран от #34

    14:46 04.12.2025

  • 21 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да ги пращат на фронто ли?

    14:47 04.12.2025

  • 22 На Вас

    11 13 Отговор

    До коментар #17 от "Дзън-дзън":

    стана ли Ви ясно за какво се говори в статията изобщо !???
    Да Ви го преразкажа:
    Говорим за БЕЗЗАКОНИЕ ВЪТРЕ - В СГРАДАТА НА МВР, а не кой, къде се бие по протестите ...

    Коментиран от #37, #38, #41, #42

    14:47 04.12.2025

  • 23 Ддд

    11 5 Отговор

    До коментар #19 от "Е да де":

    Ами може да потвърдиш, защото явно и ти си от групата на "жертвите" на полицията. Да се чуди човек, как се оказвате "случайно" заведени в полицейско управление. От десетки хиляди протестиращи, баш вас са ви прибрали, невинните. :))))))))

    14:48 04.12.2025

  • 24 Пампаец

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Татко му на Бобоков има пари и ще го отърве . В краен случай ибрикчията на Бобоков , Радев ще го амнистира. Ама този келеш , ще изгори яко . И майка му напразно се надява , че ще се отърве защото бил в една клетка при предварителното задържане с Бобоков . Келешът и майка му ще научат по трудният начин , че тарикатите са вънка , а глупаците са в затвора .

    14:50 04.12.2025

  • 25 Абв

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "ГЕРБ":

    Само за сведение - тази майка е възпитала много добре пет деца.

    Коментиран от #28, #45

    14:50 04.12.2025

  • 26 Да уточним

    3 2 Отговор
    А баща му какво казва?

    Коментиран от #31, #50

    14:54 04.12.2025

  • 27 Питам

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    А как е в САЩ на протестите ? Там не само ги бият с палки и електрошокери , ръфат с полицейски кучета , поливат с водни оръдия , пръскат с газове, обстрелват с гранати и гумени куршуми , но и ги гърмят на месо с бойни патрони убивайки ги на място ! Или забравихте как застреляха жена бивш армейски офицер протестираща срещу фалшифицирането на президентските избори в САЩ?

    14:57 04.12.2025

  • 28 Данчо

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Абв":

    И петте ли хвърляха бомбички?

    Коментиран от #36, #51

    14:57 04.12.2025

  • 29 Университет

    5 2 Отговор
    Бобоков поне прие че арестът на сина му ще му даде друга визия за живота и нови хоризонти. Така лично и непосредствено е усетил добрината на хората и миризмата в хотела на 5 РУ както справедливостта. Положителен урок полезен който само в уличния университет се преподава.

    15:00 04.12.2025

  • 30 Мисля

    4 4 Отговор
    Не се прави така.Запомняш полицаите и след 2-3 г провеждаш терапия по единично.Бланкетна форма.Иначе всичко друго е ,,да пръднеш в гората"

    15:01 04.12.2025

  • 31 ВЕЛИНСКИ

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Да уточним":

    НА КОГО......

    15:02 04.12.2025

  • 32 Николов

    5 4 Отговор
    Този майчин син го има на кадри , снимки и видео колко е ,,кротък"! Госпожо, вместо да се смалите, вместо да се извините, че ще възпитала такъв отявлен разбойник , вие , заедно с неадекватнатаБелобрадова си позволявате да занимавате парламента с вашия хулиган! Е, и? Харесва ли ви това, което върши синът ви? Днес по полицаите камъни, утре по вас ! Върховна наглост, не ви е срам!

    Коментиран от #49

    15:07 04.12.2025

  • 33 Ььь

    4 5 Отговор
    Всеки, който "вандалства" срещу сгради на ГРОБ, ДиПиСи или ЕС няма как да е лош човек. Трябваше да ги запалят направо.

    15:07 04.12.2025

  • 34 Помни

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Свой":

    По същият начин действаха и шпицкомандите на бандеровските националисти на платеният с 5 милиарда долара противоконституционен Майдан през 2014 година в Украйна. Именно платената футболна агитка на ,,Металист" Харков стана ядрото на неонацистката организация ,,Азов" . Именно тази агитка изгори живи десетки мирни граждани в Дома на Профсъюзите в Одеса и обеси бременна жена там . Именно за това Крим се отдели , а Донбас въстана , защото не желаеха да живеят в неонацистка бандеровска Украйна. И не забравяйте, че единственият отишъл доброволно да се бие срещу Донбас бе маргинализиран глупак от агитката на Левски... Донецките кучета изядоха трупът му край Авдеевка.

    15:08 04.12.2025

  • 35 Да.........

    4 4 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло!

    15:14 04.12.2025

  • 36 Абв

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Данчо":

    Не зная, но със сигурност не си изкарват хляба с тролене.

    15:15 04.12.2025

  • 37 Знае

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "На Вас":

    Полицията е репресивен орган и има законното право да употребява физическа сила ( за не особенно умните като теб , кьотек) и помощни средства ( палки, електрошкери, сълзотворен газ , белезници,...) срещу лица отказващи да изпълнят разпоредбите на служебните лица , за осигуряване на общественият ред и застрашаващи здравето и живота на други граждани и на собственото си здраве и живот .

    Коментиран от #46

    15:15 04.12.2025

  • 38 И кой

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "На Вас":

    говори за беззаконие? Майката на хулиганчето? Я...!

    15:16 04.12.2025

  • 39 Голем смех

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Абе не са като в ycpaiнi, кухей.

    15:19 04.12.2025

  • 40 Бонев

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на полицаите":

    Браво на полицаите! Даже малко са арестували, имаше още много за задържане. Как е възможно да хвърляш камъни, павета, нарочно счупени стъклени бутилки по полицаите, без да ти мине през ума, че може да убиеш човека отсреща! Това ли е протестът на тези самозванци? Защо Кирил Петков не е в ареста? Срам за родители, възпитали такива хулигани, ПОТЕНЦИАЛНИ ,БЕЗМОЗЪЧНИ УБИЙЦИ! НЯМА ПО-СТРАШНО ОТ АНАРХИЯТА!

    15:22 04.12.2025

  • 41 Дзън-дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "На Вас":

    Всъщност, чак сега ми стана ясно, че Вие знаете какво се е случвало ВЪТРЕ, в сградата на МВР!
    Мога ли да Ви попитам от кого и как получихте тази вътрешна информация?
    Милиционер ли сте, та я знаете?
    Та?

    Коментиран от #48

    15:22 04.12.2025

  • 42 Някой

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "На Вас":

    Ами вътре в сградата, разбора се. Че то иначе продажните журналистчета ще "документират" и ходи после се обяснавай....... Едно леко поступване, винаги е отва полза. Ако и то не помогне, следващият път - по отговорно да го ступат.

    15:25 04.12.2025

  • 43 Помни

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дзън-дзън":

    Има хубави видеа и за това как германската и холандската полиция бият с палки седящи на земята мирни протестиращи сред които не просто жени, но и бременни жени и как насъскват срещу жени и деца полицейски кучета да ги хапят ...За убитите и осакатените от френската полиция , при потушаване на протестите да не говорим . Десетки са с извадени очи от гумени куршуми , откъснати и ампутирани крайници от светошумови гранани, прегазени от полицейски автомобили и дори убити . Олигархът Бобоков се изцепи , че чакал само Зеленият Чорап да дадял сигнал и да изкарали стотици хиляди лумпени които да изметели правителството . И като го изменят, те ли ще си раздават наградените милиони като Робинсън Худ на лумпените ? Ама лумпените искали пари ! Че кой лумпен не иска пари ?

    15:25 04.12.2025

  • 44 Чисто и просто

    4 2 Отговор
    Безмозъчните милицаи са винаги невинни и света вода ненапита!

    15:28 04.12.2025

  • 45 Пампаец

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Абв":

    Забравил си да споменеш , че всяко едно от петте деца които е възпитала е от различен баща ... :-)))

    15:28 04.12.2025

  • 46 Не знае

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Знае":

    Полицията е отряда от бесни кyчета-пазачи на свинeтe.

    15:28 04.12.2025

  • 47 Герб

    2 1 Отговор
    Боклуци

    15:31 04.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така е....

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Николов":

    Каквато майката, такъв сина й! место а се засами, тая фръ цла тъгнала да хленчи, че синчето-побойник и вандал, било бито.

    15:32 04.12.2025

  • 50 Питам

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Да уточним":

    Кой от всичките му бащи ? Че бедната му майчица не е имала пари да му направи ДНК тест за бащинство и той горкият е тръгнал да търси баща си на протеста с надеждата да го е направил на парапета някой като про100 Киро...

    15:32 04.12.2025

  • 51 Знае

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Данчо":

    Мъжкото дето са го били ги е хвърляло. А другите 4 са женски и са крили бомбичките в гащите си . Мара и Пена проститутки , емигрират в САЩ и си уговарят след година среща пред статуята на свободата. След година Мара идва с мерцедес , а Пена с колело . Пена се оплаква , че само я скачат за жълти центаци и пита Мара , как просперира . Мара казва , че си пъха преди сеанс 1 капса и като я скачат тя гърми . Клиентите се избиват да и се изредят . Пена решава да приложи рационализацията и след година пак да се видят , коя до къде е стигнала. След година Мара идва с Ролс Ройс , а Пена боса пеша . Ко направи ма Пено , я пита Мара. Ми рекох да забогатея изведнъж и си навръх една тенджера капси ... и като гръмнаха , останах без работен инструмент... :-))))

    15:44 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове