​Парламентът преизбра единодушно Кирил Вълчев за генерален директор на БТА

Народното събрание преизбра Кирил Вълчев за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) за втори петгодишен мандат. Решението беше взето с пълно единодушие по време на днешното пленарно заседание, като 170 народни представители гласуваха "за", без нито един "против" или "въздържал се".

Новият мандат на Вълчев беше подкрепен от широка коалиция вносители, включваща Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и Мариана Бояджиева ("БСП-Обединена левица").

Веднага след гласуването, председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви избора за валиден, след което Кирил Вълчев положи официална клетва от парламентарната трибуна. Той се закле да спазва Конституцията и законите на страната и да изпълнява добросъвестно задълженията си, ръководейки се от принципите на Закона за БТА.

"Правилната употреба на българския език е закон, и то в буквалния смисъл на думата", заяви Кирил Вълчев в своето обръщение към депутатите, цитиран от БТА.

Рая Назарян поздрави преизбрания директор и му пожела успешен мандат начело на националната информационна институция.

Кандидатурата на Вълчев, чийто първи мандат изтича на 27 януари 2026 година, получи безпрецедентна обществена подкрепа. В Народното събрание са постъпили над 60 писма в негова защита от водещи институции и организации. Сред подкрепилите го са Българската академия на науките (БАН), Софийският университет "Св. Климент Охридски", множество общини, творчески съюзи, както и лично патриарх Даниил.

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 година в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и право в Софийския университет. Има дългогодишен опит в медиите, като кариерата му започва именно в БТА през 1993 година. В продължение на десетилетия той беше едно от емблематичните лица на "Дарик радио" и водещ на предаването "Седмицата". Вълчев оглави БТА за първи път през януари 2021 година, като през последните пет години агенцията разшири значително мрежата си от кореспонденти и направи новините си свободно достъпни за всички потребители.