Емануил Йорданов: Ако аз бях вътрешен министър, щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат

Ако бяха прочели закона, щяха да знаят, че всички лица, които палеха, трябваше на секундата да бъдат задържали и срещу тях да се използват помощни средства. Ако аз бях вътрешен министър щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат. Това бившият министър на вътрешните работи и настоящ адвокат Емануил Йорданов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Има науки, в които се изучава поведението на провокаторите и как да се действа. Трябваше предварително да има план как да се действа при подобни случаи. Поведението на полицията не е така, както трябва да бъде. Те се движат като башибозук. За съжаление не виждам никаква организация от страна на МВР. Каза бившият шеф на НСлС Бойко Найденов.

Как никой не си е направим сметка, че протестиращите може да се насочат към централата на ДПС, добави той.

Как не предвидиха, че протестът ще тръгне към партийни централи? Да не би да протестират срещу Сатиричния театър? Нормално е да бъдат подготвени за подобни ситуации. Много е лесно да се каже, че те трябва да употребят физическа сила, но след това началниците им да се изпокрият, никой няма да рискува. На кадрите се вижда един бял микробус, който беше поставен на място, където да бъде счупен. Видя се още, че един протестиращ вървеше, срещу него имаше полицай, който извади лютив спрей и го напръска. Така ли се действа?, обясни Йорданов.

Аз не виждам смисъл от разделянето на протеста. Защо отиват пред централите, когато там няма никой, не мога да обясня, каза още бившият вътрешен министър.