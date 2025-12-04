Новини
Емануил Йорданов: Ако аз бях вътрешен министър, щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат

4 Декември, 2025 18:43 546 18

Има науки, в които се изучава поведението на провокаторите и как да се действа

Ако бяха прочели закона, щяха да знаят, че всички лица, които палеха, трябваше на секундата да бъдат задържали и срещу тях да се използват помощни средства. Ако аз бях вътрешен министър щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат. Това бившият министър на вътрешните работи и настоящ адвокат Емануил Йорданов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Има науки, в които се изучава поведението на провокаторите и как да се действа. Трябваше предварително да има план как да се действа при подобни случаи. Поведението на полицията не е така, както трябва да бъде. Те се движат като башибозук. За съжаление не виждам никаква организация от страна на МВР. Каза бившият шеф на НСлС Бойко Найденов.

Как никой не си е направим сметка, че протестиращите може да се насочат към централата на ДПС, добави той.

Как не предвидиха, че протестът ще тръгне към партийни централи? Да не би да протестират срещу Сатиричния театър? Нормално е да бъдат подготвени за подобни ситуации. Много е лесно да се каже, че те трябва да употребят физическа сила, но след това началниците им да се изпокрият, никой няма да рискува. На кадрите се вижда един бял микробус, който беше поставен на място, където да бъде счупен. Видя се още, че един протестиращ вървеше, срещу него имаше полицай, който извади лютив спрей и го напръска. Така ли се действа?, обясни Йорданов.

Аз не виждам смисъл от разделянето на протеста. Защо отиват пред централите, когато там няма никой, не мога да обясня, каза още бившият вътрешен министър.


България
  • 1 Е нали

    7 2 Отговор
    са техни вандалите ? Що се правиш на дръж ми шапката ?

    Коментиран от #11

    18:44 04.12.2025

  • 2 си дзън

    6 1 Отговор
    Тези, които палеха и рушаха са под защитата на корумпираните БГ прокуратура и съд.

    18:46 04.12.2025

  • 3 Ще б--ие--ш ма--й--ка ти, д--ъ--рт--ако

    6 4 Отговор
    Ши--+бан из--ро---д на---цис---тки...дойде ви края , м--ръс---ници враг---ове на България....35 години свикнахте да крадете и да биете, сега ще ви обесим....

    18:46 04.12.2025

  • 4 ами ако тези битите изведнъж станат

    8 3 Отговор
    повече от биещите полицаи докъде ще се стигне бе говедо , бивш министър малоумен

    18:46 04.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Децата пребиха елитните еничари на Шиши.Политиците са в шок.Кой ще ги пази от народната любов?

    18:50 04.12.2025

  • 6 Питар

    3 0 Отговор
    Не ставаш за тая работа !
    Не познаваш протокола за действие в такава ситуация.
    Много правилно действах органите на реда

    18:51 04.12.2025

  • 7 Да,да

    4 0 Отговор
    Няма проблем. Ще се купят нови коли и бусове...с нашите пари.

    18:51 04.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Полицията помисли че лесно ще разпръсне младежи и ученици и скочиха с палки и газ но нещата се обърнаха и ядоха павета и тояги.

    18:52 04.12.2025

  • 9 Полюцай

    3 0 Отговор
    Теб трябва да те набият ....!

    18:53 04.12.2025

  • 10 Народна милиция

    0 0 Отговор
    Много интересна координация между действията на полиция, провокатори и ЕРП-то в района. Нивото е на милиционери от 80-те, нищо ново и модерно. Обикновено, вътре в самия протест има цивилни полицаи под прикритие, които набелязват някои по-активни протестиращи, които да бъдат задържани по-късно.

    18:54 04.12.2025

  • 11 Да да да

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е нали":

    В тази държава няма прав няма виновен има наш човек.

    18:56 04.12.2025

  • 12 Реалностите

    0 0 Отговор
    Ами то е двупосочно ве "батка"... вие, ще биете вас, ще ви бият то това не, като по филмите😉 Учи ве "батка" Емануилчо, учи за третия закон на Нютон😉

    19:00 04.12.2025

  • 13 Язък, че си бил министър

    0 0 Отговор
    Когато започне бой, контрол вече няма. Тези, онези или всички, няма кой да бележи.

    19:01 04.12.2025

  • 14 Браво Емануилчо

    0 0 Отговор
    Големи думи от малък човек. Само гледай келешчетата да не те набарат някъде насаме, че мета не мога те прежаля.

    19:01 04.12.2025

  • 15 дцокиер

    0 0 Отговор
    Мими пеперудката, искаш да биеш българите ли бре боклук със боклук??? Искаш да си министър, да те хранят българите с данъците си, а ти да ги понабиеш малко??? Ти мръсник вече дърт, защо не си в затвора??? Или си викаш мен защо??? Боклук със боклук, ограбиха България и ти докато беше министър, мижаше и се правеше че не виждаш. Слава на Господ Иисус Христос, вече си един безвластен обикновен гражданин. Сега си просто един боклук за които е по добре да не си спомняме. Ако почнат да те ритат българите, да знаеш че е малко и ти си знаеш за какво.

    19:02 04.12.2025

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    А ако си ги пратил ти самия, в случая господаря на вътрешната министърка, какво ще правиш?!!!

    19:02 04.12.2025

  • 17 бръмбароф

    1 0 Отговор
    Ако аз бях вътрешен министър, щях да разпоредя да се бият тези, които
    крадат чрез общ поръчки и далавери от хазната
    и накадърни бръмбари и калинки плямпащи

    19:03 04.12.2025

  • 18 Така е

    0 0 Отговор
    Какво са виновни пострадалите. Вече има 4 в ареста.

    19:05 04.12.2025

