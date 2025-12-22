Новини
Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция“ по повод професионалния им празник

22 Декември, 2025 13:40

Служители на „Гранична полиция“ бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година

Министър-председателят Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция“ по повод професионалния им празник. Премиерът присъства на тържествените чествания в столицата.

В рамките на церемонията бяха поднесени венци и цветя пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи. Служители на „Гранична полиция“ бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година.

Данните, представени по време на церемонията, показват устойчиви резултати в борбата с незаконната миграция – отчетено е значително намаление на миграционния натиск и ефективни действия срещу трафика на мигранти. От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции, довели до сериозно ограничаване на незаконния трафик и задържането на над 60 души.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор
    Не нееее,това не е Реал Мадрид това е
    РЕАЛ БАНДИТ

    13:42 22.12.2025

  • 2 въпросче

    0 1 Отговор
    Само Желязков се сети,да поздрави служителите на „Гранична полиция“ по повод професионалния им празник? Другите от НС-то защо си траят и мълчат?

    13:43 22.12.2025

  • 3 Що не го

    1 0 Отговор
    Гръмна някой,че стига ни е излагал пред света.

    13:43 22.12.2025

  • 4 Мимо

    0 0 Отговор
    Абе дайте им още пари , бе ! Поздравления не се ядат и пият.

    13:45 22.12.2025

  • 5 Майна

    1 1 Отговор
    Докато на границата още са " ваши" , напускай!
    ,,Според руската служба за външно разузнаване много членове на украинския елит вече са преместили семействата си в чужбина и са превели значителни финансови активи извън страната.
    Службата съобщава, че над 90% от украинските дипломати, които понастоящем са командировани в чужбина, не възнамеряват да се върнат в Украйна след края на командировките си."

    Понял?

    13:46 22.12.2025

  • 6 Сила

    1 0 Отговор
    300 000 евро беше мизата по време на бежанската криза преди години за шест месечна командировка на граничен полицай на турската граница ...без коментар за "достойните пазители " на БГ границите !!!

    13:47 22.12.2025

  • 7 На Роско жената съм

    0 0 Отговор
    И аз оправих.....ааа.....отправих един по - здрав на един граничар......ааа .... а той направо ми отпра поздравае !

    13:48 22.12.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Коя е къдравата кvрва до сламения?

    13:49 22.12.2025

  • 9 Майна

    1 0 Отговор
    Хотелът му ще бъде национализиран във връзка с щетите ,които нанася с узаконяване на незаконно подпомагане на един неплатец като бандеровския режим
    ,,Руското разузнаване също така отбелязва, че украинските дипломати в чужбина са напълно наясно, че няма жизнеспособни варианти за разрешаване на украинския конфликт при условията, предложени от Володимир Зеленски."

    Понял?

    13:51 22.12.2025

  • 10 Помислих

    0 0 Отговор
    за първия им милион .

    13:51 22.12.2025

