Министър-председателят Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция“ по повод професионалния им празник. Премиерът присъства на тържествените чествания в столицата.
В рамките на церемонията бяха поднесени венци и цветя пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи. Служители на „Гранична полиция“ бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година.
Данните, представени по време на церемонията, показват устойчиви резултати в борбата с незаконната миграция – отчетено е значително намаление на миграционния натиск и ефективни действия срещу трафика на мигранти. От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции, довели до сериозно ограничаване на незаконния трафик и задържането на над 60 души.
1 Ъхъъъъъ
РЕАЛ БАНДИТ
13:42 22.12.2025
2 въпросче
13:43 22.12.2025
3 Що не го
13:43 22.12.2025
4 Мимо
13:45 22.12.2025
5 Майна
,,Според руската служба за външно разузнаване много членове на украинския елит вече са преместили семействата си в чужбина и са превели значителни финансови активи извън страната.
Службата съобщава, че над 90% от украинските дипломати, които понастоящем са командировани в чужбина, не възнамеряват да се върнат в Украйна след края на командировките си."
Понял?
13:46 22.12.2025
6 Сила
13:47 22.12.2025
7 На Роско жената съм
13:48 22.12.2025
8 Евгени от Алфапласт
13:49 22.12.2025
9 Майна
,,Руското разузнаване също така отбелязва, че украинските дипломати в чужбина са напълно наясно, че няма жизнеспособни варианти за разрешаване на украинския конфликт при условията, предложени от Володимир Зеленски."
Понял?
13:51 22.12.2025
10 Помислих
13:51 22.12.2025