Карадимов: Разчитаме на диалог и регулация в сектора на храните

Междинният доклад от секторния анализ на пазара на храните доказа тежки структурни деформации в сектора. Целта на Комисията за защита на конкуренцията е докладът да послужи като основа за диалог между всички заинтересовани страни за подобряване на конкуренцията на пазара и за саморегулация от страна на търговските субекти. Това заяви председателят на Комисията доц. Росен Карадимов в „Още от деня“ по БНТ.

Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. Карадимов обясни, че анализът е показал сериозни проблеми при млякото и млечните продукти. За периода 2020 г.–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%.

Председателят на КЗК подчерта, че България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора – както при откриване, така и при функциониране на нови търговски обекти.

„КЗК изследва ценовата политика на десет големи търговски вериги за месеците юни, юли и август т.г. Изводът е, че за тези месеци няма повишение на цените в търговските вериги и няма данни за съгласувано спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото“, категоричен бе Карадимов. В същото време се отчитат високи търговски надценки. Те се формират от търговски отстъпки от доставните цени на производителите и от допълнителната надценка над доставната цена, която определят веригите.

На базата на резултатите от междинния доклад Комисията ще започне задълбочени проучвания по отношение на структурата на пазара на дребно в по-слабо развити региони, в сектора на млякото и млечните продукти и ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци.

„Комисията няма функционална задача да регулира нивото на цените по Закона за въвеждане на еврото. Нашата отговорност е по-дългосрочна. С доклада отправяме редица препоръки към държавните органи, за да се подобри пазарът, да се избегнат допуснатите структурни деформации и да се стимулира българското производство, а чрез него - ефективността на конкурентната среда до нивото на цените. Сред мерките, които предлагаме, са насърчаване на кооперирането, както и откриване на складови бази и борси и тържища, които да скъсят веригите на доставка и други“, каза още Карадимов. Комисията запазва готовност да наблюдава внимателно процеса по саморегулация и да упражнява своите законови правомощия, допълни председателят на антимонополния орган.