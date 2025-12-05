Карадимов: Разчитаме на диалог и регулация в сектора на храните

Междинният доклад от секторния анализ на пазара на храните доказа тежки структурни деформации в сектора. Целта на Комисията за защита на конкуренцията е докладът да послужи като основа за диалог между всички заинтересовани страни за подобряване на конкуренцията на пазара и за саморегулация от страна на търговските субекти. Това заяви председателят на Комисията доц. Росен Карадимов в „Още от деня“ по БНТ.
Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. Карадимов обясни, че анализът е показал сериозни проблеми при млякото и млечните продукти. За периода 2020 г.–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%.
Председателят на КЗК подчерта, че България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора – както при откриване, така и при функциониране на нови търговски обекти.
„КЗК изследва ценовата политика на десет големи търговски вериги за месеците юни, юли и август т.г. Изводът е, че за тези месеци няма повишение на цените в търговските вериги и няма данни за съгласувано спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото“, категоричен бе Карадимов. В същото време се отчитат високи търговски надценки. Те се формират от търговски отстъпки от доставните цени на производителите и от допълнителната надценка над доставната цена, която определят веригите.
На базата на резултатите от междинния доклад Комисията ще започне задълбочени проучвания по отношение на структурата на пазара на дребно в по-слабо развити региони, в сектора на млякото и млечните продукти и ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци.
„Комисията няма функционална задача да регулира нивото на цените по Закона за въвеждане на еврото. Нашата отговорност е по-дългосрочна. С доклада отправяме редица препоръки към държавните органи, за да се подобри пазарът, да се избегнат допуснатите структурни деформации и да се стимулира българското производство, а чрез него - ефективността на конкурентната среда до нивото на цените. Сред мерките, които предлагаме, са насърчаване на кооперирането, както и откриване на складови бази и борси и тържища, които да скъсят веригите на доставка и други“, каза още Карадимов. Комисията запазва готовност да наблюдава внимателно процеса по саморегулация и да упражнява своите законови правомощия, допълни председателят на антимонополния орган.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бас 👍
08:02 05.12.2025
2 дядото
08:04 05.12.2025
3 Гост
08:06 05.12.2025
4 Пич
08:07 05.12.2025
5 Как
08:12 05.12.2025
6 Тото 1 и Тото 2
08:16 05.12.2025
7 Зайо Байо
08:18 05.12.2025
8 Какъв
08:19 05.12.2025
9 И при БОРДА
08:21 05.12.2025
10 Блбл
08:28 05.12.2025
11 Полит.коректен расист
ВСЕКИ ДЕН веригите си помпят цените !
ВСЕ - КИ ДЕН ❗
Абсурдистан е единствената държава в света, където не само ,че няма държавен контрол на цени и надценки ами по закон всеки фирмаджия може да си прасне такава цена каквато си му е кеф докато държавата ухилена като полу-идиот пърди по въпроса.
Как е възможно в градове като Хамбург, Брюксел, Мадрид, Лисабон и тн. хранителните продукти да са ДРАСТИЧНО ПО евтини отколкото в абсурдистан ❓
Коментиран от #17
08:38 05.12.2025
12 Комисия за за конете и ...нцията
08:41 05.12.2025
13 До КЗК
08:41 05.12.2025
14 Джо
08:47 05.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, като бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.
08:52 05.12.2025
17 Джо
До коментар #11 от "Полит.коректен расист":А питаш ли се защо " фирмаджиите" вдигат зените? Защото ако не я вдигне няма за Боко. Съответно му пращат РЗИ БАБХ и му затварят мандрата ,фермата. Явно с един от Герб.
08:52 05.12.2025
18 инж технолог по хранене
08:59 05.12.2025