Новини
България »
Карадимов: Разчитаме на диалог и регулация в сектора на храните

Карадимов: Разчитаме на диалог и регулация в сектора на храните

5 Декември, 2025 08:00 658 18

  • росен карадимов-
  • кзк-
  • регулации

Председателят на КЗК подчерта, че България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора

Карадимов: Разчитаме на диалог и регулация в сектора на храните - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Междинният доклад от секторния анализ на пазара на храните доказа тежки структурни деформации в сектора. Целта на Комисията за защита на конкуренцията е докладът да послужи като основа за диалог между всички заинтересовани страни за подобряване на конкуренцията на пазара и за саморегулация от страна на търговските субекти. Това заяви председателят на Комисията доц. Росен Карадимов в „Още от деня“ по БНТ.

Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. Карадимов обясни, че анализът е показал сериозни проблеми при млякото и млечните продукти. За периода 2020 г.–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%.

Председателят на КЗК подчерта, че България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора – както при откриване, така и при функциониране на нови търговски обекти.

„КЗК изследва ценовата политика на десет големи търговски вериги за месеците юни, юли и август т.г. Изводът е, че за тези месеци няма повишение на цените в търговските вериги и няма данни за съгласувано спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото“, категоричен бе Карадимов. В същото време се отчитат високи търговски надценки. Те се формират от търговски отстъпки от доставните цени на производителите и от допълнителната надценка над доставната цена, която определят веригите.

На базата на резултатите от междинния доклад Комисията ще започне задълбочени проучвания по отношение на структурата на пазара на дребно в по-слабо развити региони, в сектора на млякото и млечните продукти и ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци.

„Комисията няма функционална задача да регулира нивото на цените по Закона за въвеждане на еврото. Нашата отговорност е по-дългосрочна. С доклада отправяме редица препоръки към държавните органи, за да се подобри пазарът, да се избегнат допуснатите структурни деформации и да се стимулира българското производство, а чрез него - ефективността на конкурентната среда до нивото на цените. Сред мерките, които предлагаме, са насърчаване на кооперирането, както и откриване на складови бази и борси и тържища, които да скъсят веригите на доставка и други“, каза още Карадимов. Комисията запазва готовност да наблюдава внимателно процеса по саморегулация и да упражнява своите законови правомощия, допълни председателят на антимонополния орган.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бас 👍

    8 6 Отговор
    Ако има избори, ГЕРБ ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    08:02 05.12.2025

  • 2 дядото

    21 2 Отговор
    изпадаме в уникална ситуация.народа протестира и отказва да ви чува и да ви вижда,а вие нагло искате да управлявате държавата докато започнете да се на ак вате.

    08:04 05.12.2025

  • 3 Гост

    17 2 Отговор
    Белокосият депесар карадимов вече е богат и спокоен

    08:06 05.12.2025

  • 4 Пич

    14 1 Отговор
    ГламаФия разчитал...!!!??? А вие хрантутници за какво вземате тлъсти заплати...???!!!

    08:07 05.12.2025

  • 5 Как

    18 1 Отговор
    Карадимов, намърда се да вземаш огромна заплата за нищо правенето от Вас.ПОЗОР.Хрантутници на държавна ясла.

    08:12 05.12.2025

  • 6 Тото 1 и Тото 2

    15 0 Отговор
    Росене , не разчитай много-много на ДИАЛОГ и РЕГУЛАЦИЯ , човече ! Просто няма таквиз неща. Всичко е ала-бала. Прах в очите на хората.

    08:16 05.12.2025

  • 7 Зайо Байо

    16 1 Отговор
    Мисля , че трябва да бъдат обявявани заплатите и БОНУСИТЕ , които получават такива като Росен ! Нека се знае колко се взема за НИЩОПРАВЕНЕ и говорене на празни думи !

    08:18 05.12.2025

  • 8 Какъв

    13 1 Отговор
    диалог , бе ? С глухи , слепи , подкупни и с огромен криминален потенциал ? Стига с тези ялови комисии , поглъщащи маса пари и нищо продуктивно !

    08:19 05.12.2025

  • 9 И при БОРДА

    4 2 Отговор
    Фалираха БАНКИ ,а при пълен контрол от Европейската Централна банка фирмите да му мислят......,а народа по бели гащи.......Европа ще си вземе и отгоре даже това ,което е дала по план възстановяване...

    08:21 05.12.2025

  • 10 Блбл

    11 0 Отговор
    Празни приказки. От много диалози цените хвръкнаха 100% нагоре.

    08:28 05.12.2025

  • 11 Полит.коректен расист

    4 1 Отговор
    За такава наглост има все още държави където убиват с камъни !
    ВСЕКИ ДЕН веригите си помпят цените !
    ВСЕ - КИ ДЕН ❗
    Абсурдистан е единствената държава в света, където не само ,че няма държавен контрол на цени и надценки ами по закон всеки фирмаджия може да си прасне такава цена каквато си му е кеф докато държавата ухилена като полу-идиот пърди по въпроса.
    Как е възможно в градове като Хамбург, Брюксел, Мадрид, Лисабон и тн. хранителните продукти да са ДРАСТИЧНО ПО евтини отколкото в абсурдистан ❓

    Коментиран от #17

    08:38 05.12.2025

  • 12 Комисия за за конете и ...нцията

    4 0 Отговор
    След като оправи ББР сега ще уреди и монополите и картелите.

    08:41 05.12.2025

  • 13 До КЗК

    5 0 Отговор
    На КЗК му трябваше половин година да разбере ще има 100% покачване на цените при млечните продукти!ЗНАЕТЕ Ли Какви заплата са взели за тези шест месеца къртовски Труд!!Средния Ешалон взема между 15 и 20 0000 лв на Месец .

    08:41 05.12.2025

  • 14 Джо

    2 0 Отговор
    Мерзавец!!! Най-скъпата страна в ЕС! Нали за това има министерство,за да следи да не паднат цените! Докога?

    08:47 05.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    1 0 Отговор
    Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction)
    Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, като бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.

    08:52 05.12.2025

  • 17 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Полит.коректен расист":

    А питаш ли се защо " фирмаджиите" вдигат зените? Защото ако не я вдигне няма за Боко. Съответно му пращат РЗИ БАБХ и му затварят мандрата ,фермата. Явно с един от Герб.

    08:52 05.12.2025

  • 18 инж технолог по хранене

    0 0 Отговор
    В "Лидъл"-а има млечен продукт с 2% масленност,било кисело мляко. Има и с по-малки проценти. Учудвам се,как може да се предлагат такива "храни"?! Масленността на нормалното кисело мляко е 3,6%.

    08:59 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове