Радомир Чолаков: Хранителната сигурност у нас не е обезпечена

7 Декември, 2025 11:00 597 11

  • радомир чолаков-
  • кзк-
  • либерализация-
  • храни

Според него производителят не получава достатъчно подкрепа от държавата и е оставен на себе си

Радомир Чолаков: Хранителната сигурност у нас не е обезпечена - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До 135% надценка за някои основни храни откри Комисията за защита на конкуренцията. Тази най-висока разлика е при минералната вода, но драстични надценки се отчитат и при продукти от първа необходимост.

При прясното мляко - разликата стига до 77% след отстъпките на производителя. В магазините сиренето се продава средно с до 82% по-висока цена спрямо тази, за която се доставя.
Кашкавалът е с надценка до 91% Каймата се оскъпява със 73% от производителя до щанда, а яйцата - с до 89%.

„Оказва се, че КЗК е органът, който може да получи цялата информация. Защото всеки един от останалите държавни органи има някаква част от общата картина. КЗК е институцията, която може да събере всички тези данни на едно място, включително от търговците, и може да я покаже“. Това коментира в „Тази неделя“ заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

По думите му в този анализ не става въпрос за спекула.

„Това, което комисията направи в секторния анализ на хранителната верига, всъщност показва една картина на много големи структурни дефицити, които не са започнали днес. Това се дължи, ако щете, още на погрешна приватизация, на стихийна либерализация в началото на Прехода. Стихийната либерализация винаги води след това до стихийна концентрация. И всъщност, истината е, че най-много страда българският производител“, посочи Чолаков.

Според него производителят не получава достатъчно подкрепа от държавата и е оставен на себе си.

„Няма държава в Европейския съюз, която да не подкрепя производителите си. Няма държава, която да не се грижи за местното производство. И няма държава, която да се е докарала до там, както българската държава. Ние в момента, не искам да го казвам, за да не звучи много драматично, но хранителната сигурност не е обезпечена - да го каже любезно. Не произвеждаме достатъчно храна“, коментира той.

„Такива традиционни български отрасли, с които сме се гордели на времето и с които продължаваме по инерция да се гордеем, като животновътството - най-хубавото българско месо, най-хубавото българско мляко, просто вече ги няма, или са дефицит, или да кажем, се произвеждат в много малки количества“, допълни Радомир Чолаков.

„Липсата на коопериране, отварянето разбира се на европейския пазар с много мощните западни концерни, които доставят фирми, поставя българските производители под много силен натиск, външен натиск, включително и вътрешен“, обясни той.

По думите му парите от надценките отиват при търговеца и посредниците по веригата. Той посочи, че са направени определени препоръки, но те са "абстрактно формулирани".

"В западните закони за защита на конкуренцията, там където става дума, че са забранени съгласуваните практики, навсякъде има едно изключение, записано в закона, и то е изключение за селско-стопанския сектор", коментира Чолаков.

Той посочи, че в секторни анализи се открояват някои сфери, в които ще се проследи внимателно дали има господстващо положение.

„Министър-председателят Росен Желязков е разпоредил още тази седмица да се състави работна група от компетентните министерства и другите органи, която по нашите препоръки да започне да действа и да започне да предприема мерки“, обясни още той.

Радомир Чолаков отново отбеляза, че проблемът е започнал още от 90-а година, от приватизацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    С такива тъпаци, като вас, как ще е обезпечена. Крадци и измамници

    11:13 07.12.2025

  • 2 Хамзис

    3 1 Отговор
    Всичко е " Гаранция -Франция " а в нашенския случай -Занзибар. Национална сигурност партийна имате . До тук води. Отрови и затриване на нацията и народа до максимум. Факт- Колко реално останахме ? Има ли около 4,5 милиона реално постоянно живеещи тук ? Коя сигурност изобщо би съществувала в такива условия. За сега единствено ,че сме все по-болни ,по-малко ,най и по- бедни и единствено сигурното е , че се готвят още да ви ограбят . Ако може и с отрова да избият по-старите та да не дочакат и пенсия. Голяма тежест са им. С децата решиха проблема- няма как да се въдят много -много в такива условия. Болните и те кото уживее въпреки намесата на доктора и който е богат да си плати. Делегиран бюджет- брой глава добитък необразован та да има голяма заплата. Бройка важна ,качество - видно на матури ,но това не е истината . Седми клас -не може да си напише на Български името и не говори Български. Син на кмета от НН от село. Допуснати на избори масово неграмотни да гласуват за пари- най-сигурното.

    11:14 07.12.2025

  • 3 ПИТАМ

    2 0 Отговор
    Какви заплати получават тези от КЗК??
    Дали има нужда от тях,след като нищо не правят!?

    11:14 07.12.2025

  • 4 Дааа...

    2 0 Отговор
    Хранилката ви е обезпечена.

    11:15 07.12.2025

  • 5 тоя

    2 0 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!!

    11:17 07.12.2025

  • 6 Фен

    0 1 Отговор
    САЩ за това създадоха ЕС. За да има един голям пазар, да изкупят, фалират и/или затворят местните средни и малки фирми и производители, и няколкото мултинационални компании да си разделят пазара, слагайки огромни надценки. Ами, успяха.

    11:18 07.12.2025

  • 7 Към "политиците" и депутатите:

    1 1 Отговор
    В българските земи, преди държавата, без нея и при нея НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ГЛАД ! Защото климатичните и природни условия са може би най-добрите на земята. Защото земеделието е било поликултурно, и ако не стане една култура става друга. Защото животновъдството също е разнообразно - говеда, овце, кози, свине!
    От 35 години СДС-то и дИмократите ликвидираха селското стопанство, промишленост и всичко! Останаха само зърнарите и свинарите в парламата!

    11:18 07.12.2025

  • 8 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя е пълен гипс и още не знае за какво е в КЗК и какви са функциите и! Гледах интервюто и видях, че не можа да отговори на нито един въпрос по същество. Само общи приказки, под формата на лекции и предложения за далечно бъдеще време! Сега не се учудвам защо цените скочиха до небесата! В регулаторните комисии са назначени само случайници, които не знаят какво да правят и за какво са там! Даже още не знаят функциите на регулатора. В другите страни от ЕС ограничиха цените на стотици продукти от първа необходимост, тук правителството реши, че не е демократично! Само в БГ има “демокрация” /мутренска/!

    11:20 07.12.2025

  • 9 бай Бончо

    2 0 Отговор
    И за какво ни бяха тези 36 години ? Преди си бяхме обезпечени

    11:22 07.12.2025

  • 10 Студопор

    1 0 Отговор
    Те след няколко седмици парите ни няма да са обезпечени, ти искаш хранителната сигурност да бъде.

    11:22 07.12.2025

  • 11 К.К

    2 0 Отговор
    Ами обезпечете я, нали това ви е работата, или дремете там половин година, само за да вземате огромни заплати и бонуси. Какво правите там, какво работите? Нищо, както винаги, полза от вас - никаква!

    11:23 07.12.2025

