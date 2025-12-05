Новини
Любен Дилов-син: Липсата на диалог за бюджет е изключителна измислица

Любен Дилов-син: Липсата на диалог за бюджет е изключителна измислица

5 Декември, 2025 12:51

Той коментира и казуса около задържания след протестите Николай Алексиев

Мария Атанасова

Депутатът от ГЕРБ–СДС Любен Дилов-син определи обвиненията в липса на диалог по държавния бюджет като „изключителна измислица“. По думите му взаимодействие между управляващи и опозиция е имало през цялото време, но опозиционните формации не са предложили „нищо смислено и различно“ в хода на обсъжданията.

Той коментира и казуса около задържания следд протестите Николай Алексиев, като подчерта, че при подобни инциденти винаги се появяват множество гледни точки и възниква напрежение, но институциите трябва да действат в рамките на закона и в кратки срокове.

„Искрено съчувствам на майчините тревоги и се надявам колкото може по-бързо това момче да го пуснат. Все едно дали е виновно, или невинно – има си процедура след това. Ако е виновен, повдига му се обвинение. Ако е невинен, някой трябва да му се извини, да бъде компенсиран“, заяви депутатът.

Според Дилов-син в България съществува „свръхчувствителност“ по темата за действията на полицията, но сравнение с практиките в държави като Германия, Франция, Белгия и Великобритания показвало, че българските служители на реда действат „доста предпазливо“.

Попитан дали ще поиска допълнителна информация от МВР по случая, депутатът заяви, че доколкото е информиран, вече е задействана проверка. Той се позова на разговори с бивши вътрешни министри, според които процедурата при съмнения за неправомерни действия е ясна.

„При недвусмислени подозрения за нарушаване на вътрешния ред от страна на органите следва светкавична процедура, при която материалите се предават на Военно-окръжната прокуратура“, обясни Дилов-син.

Според него подобна прозрачност и бързина са необходими и в сегашния случай, за да се изчистят съмненията както сред протестиращите, така и в обществото като цяло.


  • 1 0-С-Т-А-В-К-А!

    17 1 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    12:52 05.12.2025

  • 2 Нова Сорос ТВ

    15 1 Отговор
    Боко тества Пеефски, иска закриване на комисията “Сорос”

    12:53 05.12.2025

  • 3 гост

    14 0 Отговор
    Кукукуха лллейка със запушени дупки, но пппарите ннне ммммммммиришат !

    12:54 05.12.2025

  • 4 Ти си измислица

    13 0 Отговор
    Упражнения за крадене.

    12:59 05.12.2025

  • 5 Каквото

    15 0 Отговор
    и да избълваш , няма абсолютно никаква стойност ! Въздух и натегач на криминалната шайка ! Оставка !

    13:01 05.12.2025

  • 6 Ти пък

    6 0 Отговор
    Що не си пишеш хуйките?

    13:07 05.12.2025

  • 7 Рибата прилепало

    12 0 Отговор
    която цял живот ползва името на баща си, щото няма свое пак словоблудства.

    13:08 05.12.2025

  • 8 изключителна измислица

    8 0 Отговор
    е присъствието на безполезни бръмбари
    да замърсяват медийното пространство

    13:12 05.12.2025

  • 9 Новичок

    5 0 Отговор
    Срам ме е от таквизи, гьон суратиПфу...Вчера искаше да нацелува къдравия министър на МВР в Парламента.

    13:17 05.12.2025

  • 10 Като тебе...

    4 0 Отговор
    Измислица като тебе

    13:20 05.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 малииййй

    2 0 Отговор
    този на какво прилича, да не го срещне човек в тъмното, после трябва да ходи да му "леят куршум"

    13:21 05.12.2025

  • 13 Е то

    4 0 Отговор
    ти си по измислиците. Даже по измишльотините. Как може човек без квалификация и без талант, да кяри толкова време от депутатска кариера, ако не живее в света на измишльотините.

    13:22 05.12.2025

  • 14 Цвете

    3 0 Отговор
    АЛО, ШАРЕНИЯТ, ГЛЕДАЙ СИ КНИГИТЕ И НЕ СЕ БЪРКАЙ ТАМ, КЪДЕТО НЕ РАЗБИРАШ. 😉🤔👎

    13:23 05.12.2025

  • 15 боко

    2 0 Отговор
    фъфлю пл-ж- ка се и- хо-и на метеното -оставка мафиоти

    13:33 05.12.2025

