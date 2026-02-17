Последно заседание на кабинета „Желязков“, отчетена е годишна инфлация от 3,5%

Последно заседание на кабинета „Желязков“ преди служебната власт да влезе на „Дондуков“ 1.
Нови 18 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти, са регистрирани в МВР за периода от 6 до 12 февруари, съобщи в Министерски съвет Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото.
В тази връзка са образувани 5 досъдебни производства за извършване на престъпление по Наказателния кодекс, регистрирани са 10 преписки, три проверки за извършено престъпление. Иззети са общо 2080 банкноти, от които 2052 с номинал от 100 евро, 17 с номинал от 50 евро, 6 с номинал от 20 евро, 4 с номинал от 200 евро и една с номинал от 10 евро, информира Иванов.
Според данните, представени от него, от началото на годината до 12 февруари в МВР са регистрирани общо 128 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти.
На брифинга стана ясно още, че потребителската кошница е поскъпнала и продуктите от първа необходимост вече струват 58 евро. Месечната инфлация за януари е 0,6%, а годишната е – 3,5%.
Най-голямо увеличение на цените се наблюдава при ресторантите и хотелите, както и в сферата на развлеченията 9,2%. 6% ръст има при алкохола и цигарите.
Владимир Иванов припомни, че от 1 февруари еврото е единственото законно платежно средство у нас, а също, че периодът на двойното обозначение на цените продължава. Той отново заяви, че при останали левови банкноти, те могат да бъдат обменяни безсрочно в БНБ, а в търговските банки до средата на годината без такси. Има достатъчно осигурено време хората, които са останали с някакви левови банкноти да могат да се освободят от тях, коментира той.
Относно обмяната на парите от по-възрастното население Иванов обърна внимание да не търсят „примамливи“ начини, а да го правят в банките, където това става прозрачно, за да не рискуват с оглед на тяхната безопасност и сигурност.
Иванов отбеляза още информацията на БНБ, според която към 16 февруари извън касите на БНБ остават 4,8 милиарда лева - банкноти и монети, което представлява изтеглени 84,5 процента от левовете, които са били в обращение. Процесът отива към своя край, като се има предвид, че и определена част от парите ще останат в населението, които са унищожени, за колекции и т.н., коментира Иванов. Той каза още, че цялото обращение е добре захранено с евробанкноти и вече няма никакъв проблем в тази посока.
Министърът на туризма Мирослав Боршош отчете ръст в сектора.
