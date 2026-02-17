Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Последно заседание на кабинета „Желязков“, отчетена е годишна инфлация от 3,5%

17 Февруари, 2026 13:54 808 23

Последно заседание на кабинета „Желязков“, отчетена е годишна инфлация от 3,5% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Последно заседание на кабинета „Желязков“ преди служебната власт да влезе на „Дондуков“ 1.

Нови 18 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти, са регистрирани в МВР за периода от 6 до 12 февруари, съобщи в Министерски съвет Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото.

В тази връзка са образувани 5 досъдебни производства за извършване на престъпление по Наказателния кодекс, регистрирани са 10 преписки, три проверки за извършено престъпление. Иззети са общо 2080 банкноти, от които 2052 с номинал от 100 евро, 17 с номинал от 50 евро, 6 с номинал от 20 евро, 4 с номинал от 200 евро и една с номинал от 10 евро, информира Иванов.

Според данните, представени от него, от началото на годината до 12 февруари в МВР са регистрирани общо 128 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти.

На брифинга стана ясно още, че потребителската кошница е поскъпнала и продуктите от първа необходимост вече струват 58 евро. Месечната инфлация за януари е 0,6%, а годишната е – 3,5%.

Най-голямо увеличение на цените се наблюдава при ресторантите и хотелите, както и в сферата на развлеченията 9,2%. 6% ръст има при алкохола и цигарите.

Владимир Иванов припомни, че от 1 февруари еврото е единственото законно платежно средство у нас, а също, че периодът на двойното обозначение на цените продължава. Той отново заяви, че при останали левови банкноти, те могат да бъдат обменяни безсрочно в БНБ, а в търговските банки до средата на годината без такси. Има достатъчно осигурено време хората, които са останали с някакви левови банкноти да могат да се освободят от тях, коментира той.

Относно обмяната на парите от по-възрастното население Иванов обърна внимание да не търсят „примамливи“ начини, а да го правят в банките, където това става прозрачно, за да не рискуват с оглед на тяхната безопасност и сигурност.

Иванов отбеляза още информацията на БНБ, според която към 16 февруари извън касите на БНБ остават 4,8 милиарда лева - банкноти и монети, което представлява изтеглени 84,5 процента от левовете, които са били в обращение. Процесът отива към своя край, като се има предвид, че и определена част от парите ще останат в населението, които са унищожени, за колекции и т.н., коментира Иванов. Той каза още, че цялото обращение е добре захранено с евробанкноти и вече няма никакъв проблем в тази посока.

Министърът на туризма Мирослав Боршош отчете ръст в сектора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данитууууу

    15 0 Отговор
    Дали се появи заедно с черната пантера....
    Ха ха ха

    13:56 17.02.2026

  • 2 Как не вие срам

    32 0 Отговор
    Лъжци

    13:56 17.02.2026

  • 3 Не могат да смятат за 1 клас!

    36 0 Отговор
    Годишната инфлация е 35 %

    13:57 17.02.2026

  • 4 хехе

    29 0 Отговор
    водопада лъжата я няма за нищо.

    13:57 17.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    Една пържола в хотела на Росен Желязков струва 140 евро.

    13:59 17.02.2026

  • 6 Тома

    27 0 Отговор
    До последно ще лъжат ама народа п.рост и им вярва

    13:59 17.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А защо не вкараха в еврозоната

    26 0 Отговор
    след като инфлацията е над 3%. Лъжливи компрометирани партийци от ппд б ГЕРБ и ново начало заедно. И тези наглеци искат да гласуваме за тях начело с соломончо острият кадър на демократите.

    14:02 17.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ахааа

    22 2 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А пък Бойко се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    Либералите ревът

    14:02 17.02.2026

  • 11 Гарантирано от ГЕРБ

    24 0 Отговор
    Извинение от кабинета на „Желязков“,
    Отчетена е годишна инфлация от 35% Тридесет и пет %.
    Объркали сме, защото сме зле с математиката!

    14:04 17.02.2026

  • 12 адаша

    22 0 Отговор
    Лъжат като дърти цигани.

    14:05 17.02.2026

  • 13 Безочливо изцъклен

    20 0 Отговор
    Този с изцъклените очи, каквото е казал е все лъжа.

    14:05 17.02.2026

  • 14 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    9 0 Отговор
    30,50 по за дният им двор на всичките министри

    14:10 17.02.2026

  • 15 гражданин

    17 0 Отговор
    Ама тези на снимката са буквално за .астрел !!!

    14:12 17.02.2026

  • 16 Ура,,Ура

    7 0 Отговор
    Забравили са да отчетат и рекордния ръст на инвестициите. От десетилетия насам. Хубавци. Особен принос имат най вече министърчетата на ИТН.

    14:16 17.02.2026

  • 17 Христо

    9 0 Отговор
    Мошеници

    14:17 17.02.2026

  • 18 стъкмисти: годишна инфлация от 3,5%

    4 0 Отговор
    Последно заседание
    и повече да не ви виждаме неприятни некадърни

    14:36 17.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Вижте тези,продажници,некадърници и нац.предатели които бяха свалени за корупция как спокойно ни лъжат че инфлацията е 3.5 ,а не 23.5 % и това е така защото не са в затвора !!! Вижте им наглите физиономий.

    14:52 17.02.2026

  • 22 Марин

    2 0 Отговор
    И нула процента инфлация да отчетете е ясно, че лъжете! Разкарайте се най-после, защото омръзнахте на всички!

    15:08 17.02.2026

  • 23 Тити

    0 0 Отговор
    Едва ли някой ще повярва на тази цифра която е неререална.

    15:32 17.02.2026

