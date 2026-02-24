Новини
България »
София »
Андрей Янкулов: Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе

Андрей Янкулов: Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе

24 Февруари, 2026 14:41 2 932 52

  • съдийска колегия-
  • всс-
  • заседание-
  • андрей янкулов

За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск

Андрей Янкулов: Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе", написа във "Фейсбук" вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

По думите му днес е отишъл на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност.

"За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск. За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума", допълни правосъдният министър.

Според Янкулов макар министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 32 Отговор
    Вчера този се държа много грубо с протестиращите срещу американските самолети пред Министерството.

    Коментиран от #6, #35

    14:45 24.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 6 Отговор
    Държава управлявана от хора с ИЗТЕКЛИ МАНДАТИ❗

    14:45 24.02.2026

  • 3 Берете ли боровинки?

    33 4 Отговор
    АЗ ВЯРВАМ НА КАЛУША И ДЖЕРИ ЦИЦЕЛКОВ

    Коментиран от #46

    14:45 24.02.2026

  • 4 Факт

    30 4 Отговор
    Мафия така се не бори

    Коментиран от #43

    14:46 24.02.2026

  • 5 Лост

    51 3 Отговор
    Намалете ин бюджета с 60 % и бързо ще се появят.

    14:46 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пожелание

    44 6 Отговор
    Аму уволнявайте наред !!! Та ВСС стана Майка Тереза за престъпниците !!

    14:50 24.02.2026

  • 9 Толкова си можете

    29 22 Отговор
    извpaтеняците и дeгенeратите от HПО сектата на педофилите.

    14:51 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пед елв айс

    15 10 Отговор
    Ут епл як шарл атански... 😡😡😡😡

    14:53 24.02.2026

  • 12 провал на провала

    26 24 Отговор
    "Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе",
    Поредния недомислен правителствен фал на неможачите в кривия им космос.

    14:53 24.02.2026

  • 13 ШЕФА

    23 19 Отговор
    Само в БГ може да има Министър от ОПГ ПП педоф... и пе....... участник в ОПГ на международният престъпник Сор....... с физиономия на олиго...... педоф....... който е сложен там да се бори с другият престъпник наречен Гл.Прокурор, не е много смешно,само малко !

    14:56 24.02.2026

  • 14 Тогава

    33 4 Отговор
    Защо взимат тези високи заплати?

    14:56 24.02.2026

  • 15 ту-туу

    33 5 Отговор
    Да се орежат заплатите им и парите за облекло на хрантутниците - НАРОДНИ

    14:59 24.02.2026

  • 16 бай благои

    23 20 Отговор
    другарю янкулов съдебната система е независима от изпълнителната власт затова гледаите си честните избори и торлкоз

    Коментиран от #31, #40

    15:00 24.02.2026

  • 17 Никой

    23 10 Отговор
    В завладяна държава страха тресе съд и прокуратура . Трябва да се реже до кокал гангренясалите държавни институции . Иначе справедливост ще видите на кукуво лято .

    Коментиран от #49

    15:00 24.02.2026

  • 18 ОЗЪ.БЕНО - ОКОК.ОРЕНИ ИЗР.ОДИ

    19 7 Отговор
    Пед.офил.и от цялата страна - съ.един.явайте се !!!

    15:01 24.02.2026

  • 19 гост

    26 4 Отговор
    Мушенгиите в съдебната система край нямат! И как човек да се надява на правов ред и правосъдие след като т.н. "магистрати" са най- големите мошеници и корупционери!

    15:01 24.02.2026

  • 20 Пешо

    15 8 Отговор
    Разбягаха се като подплашени кошути

    15:10 24.02.2026

  • 21 по същия

    24 6 Отговор
    начин гледаше и секретарката Н.Йорданова след заседанието срещу Гешев. Питаха я, какви доказателства има в подкрепа на твърденията си, а милата Умница започна да цитира Гуглето...!

    15:12 24.02.2026

  • 22 Цвете

    14 12 Отговор
    КОГАТО НЕ УВАЖАВАШ НОВИЯ МИНИСТЪР, ТОВА КАКВО ГОВОРИ? ЯКА СПОЙКА И СРАСВАНЕ С МАФИЯТА. НО, ПОВЯРВАЙТЕ СЪЩЕСТВУВА ВИДОВ ДЕН, ПОМНЕТЕ И СЕ ОПМНЕТЕ НА ВРЕМЕ. ЩЕ ВИ ПРЕСЪХНАТ ВЕЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ.🐷👎🎃👎🙃☹️🙄😠🤔🇧🇬🇧🇬

    15:14 24.02.2026

  • 23 Перо

    18 12 Отговор
    Още един глупак и неориентиран джендър!

    15:15 24.02.2026

  • 24 Защо ли?

    9 4 Отговор
    Не каже на народа кои са били и кои не? Или може би е казал, но медиите са го филтрирали. Ако не го е казал, значи е поредния лакей и си пази мястото. Какво да очакваме от такива?

    15:17 24.02.2026

  • 25 Цвете

    10 10 Отговор
    КОГАТО НЕ УВАЖАВАШ НОВИЯ МИНИСТЪР, ТОВА КАКВО ГОВОРИ? ЯКА СПОЙКА И СРАСВАНЕ С МАФИЯТА. НО, ПОВЯРВАЙТЕ СЪЩЕСТВУВА ВИДОВ ДЕН, ПОМНЕТЕ И СЕ ОПМНЕТЕ НА ВРЕМЕ. ЩЕ ВИ ПРЕСЪХНАТ ВЕЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ.🐷👎🎃👎🙃☹️🙄😠🤔🇧🇬🇧🇬

    15:17 24.02.2026

  • 26 ПИТАМ

    13 11 Отговор
    ПРЕКЪСНИ ИМ ОТПУСКИТЕ И НАСРОЧИ ДРУГО ЗАСЕДАНИЕ! КАТО МИНИСТЪР ИМАШ ПРАВО НА ТОВА, ТА ДА ВИДИМ С ККВИ ДРУГИ НОМЕРА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ!

    15:21 24.02.2026

  • 27 Темидец

    10 6 Отговор
    Точно ти ще председателстваш,събранието на етажната собственост.

    15:22 24.02.2026

  • 28 Иван

    12 9 Отговор
    Бо клу ците ще се съпротивляват до последно.

    15:23 24.02.2026

  • 29 Цирк Балкански

    5 9 Отговор
    Държавните структури са овладени до такива нива, че и катаклизъм няма да промени нищо, камо ли едно ново министърче

    15:24 24.02.2026

  • 30 КАЗВАМ

    9 10 Отговор
    ЩОМ ВСС ИГРАЯТ СЕЛСКИ ВЕЧЕРИНКИ, ЗА КАКВО ДРУГО ДА СИ ГОВОРИМ!
    ПРЕКЪСНИ ИМ ОТПУСКИТЕ! И ГИ ПРЕДУПРЕДИ ДА НЕ ИГРАЯТ СЕЛСКИ ВЕЧЕРИНКИ И ДА СИ ВЗИМАТ БОЛНИЧНИ! ТОВА СА СЕЛСКИ НОМЕРА!

    15:25 24.02.2026

  • 31 Е как ще е

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "бай благои":

    независима, като министърът председателства пленума на ВСС. Главата в Конституцията за съдебната система е по съветски модел написана. ЕС ни каза, ясно че трябва да я променим, но чугунените комунисти не позволиха. Прокуратурата не трябва да е в съдебната система. Административен ръководител трябва да е министърът на правосъдието. Прокурорите не са магистрати, те са държавно обвинение .

    15:25 24.02.2026

  • 32 Баба Яга

    6 7 Отговор
    Уволнете ги. Като не идват на заседание тия нямат оправдание, дори като отпуска. Прекъснват я и идват. Ако докажат, че са били при Пимпирев и пингвините, тогамва може да се оправдае. Заплатата за месеца им отпада.

    15:26 24.02.2026

  • 33 ФАКТ

    11 10 Отговор
    ТОВА СА НОМЕРАТА НА ХОРАТА НА ПЕЕВСКИ!
    ТАКА Б. МИХАЙЛОВ ГО НАПРАВИ, СТЕФКА КОСТАДИНОВА,, СЕГА И КОШЛУКОВ, ЧЕ ЕТО ГО И ВСС! ТОВА СА ВСЕ ХОРА НА ПЕЕВСКИ! ВЛАСТ НЕ ДАВАТ! ТРЯБВА С БУЛДОЗЕРИ ДА ГИ ИЗРИНАТ, С ЧЕГЪРТАНЕ НЕ СТАВА!

    Коментиран от #36, #45

    15:28 24.02.2026

  • 34 кочо

    6 7 Отговор
    Янкулов ,тези които са в отпеск трябва да се знае че с слуги иизпълнители за всяко решение по нореждане на мофиато ббдп ,които са ги назначили

    15:33 24.02.2026

  • 35 19 април

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами таман да видите какви ще си избирате.То и кауня такъв мерзавец.

    15:37 24.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 1234

    2 0 Отговор
    Ма той и 34 същата стока, малееей.

    15:57 24.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Искаме

    1 1 Отговор
    традиционни практики с нови хора !

    16:07 24.02.2026

  • 40 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "бай благои":

    Единственото независимо е ,че сами си определят коледните, великденските заплати и парите за дрехи.

    16:07 24.02.2026

  • 41 2234

    1 1 Отговор
    Каква трагедия, много лошо.

    16:07 24.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Роден в НРБ

    7 2 Отговор
    И този е брал боровинки на Педохан

    16:17 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 механик

    2 5 Отговор
    Деси Атанасова и тя ли е болна ?

    16:23 24.02.2026

  • 49 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Никой":

    ОТРЕЖИ СИ ГЛУПОСТТА АЛЧНОСТТА НАГЛОСТТА ВЪН 17 АМАН ТУК ОТ ЕДНИ НАГЛИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЗМАМНИЦИ КБЕЗДЕЛНИЦИ ЕДНИ И СЪЩИ ПОСТОЯННИ КУПУВАЧИ НА ГЛАСОВЕ ЗА ШАР.АТАНИТЕ

    16:46 24.02.2026

  • 50 Щраус

    2 1 Отговор
    Заравянето на главата в пясъка няма да помогне. Проблемите трябва да се решават а не да се бяга от тях. Законите на Р.България трябва да се спазват. Не подценявайте народа. Търпението му е изчерпано . Слезте на земята за да се убедите, че процесите в страната могат да излязат извън контрол. Спазете закона! Утре може да бъде късно!

    16:48 24.02.2026

  • 51 ПеПедо.филски

    2 1 Отговор
    Плашип.утарник

    17:08 24.02.2026

  • 52 Питар

    2 2 Отговор
    Абе човек не ставай смешен !
    Кой ще се води по акъла на едни глупави шарлатани ?
    Това са хора достойни .
    Не случайно са във ВСС.

    17:39 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове