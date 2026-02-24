"Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе", написа във "Фейсбук" вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов.
По думите му днес е отишъл на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност.
"За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск. За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума", допълни правосъдният министър.
Според Янкулов макар министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.
Андрей Янкулов: Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе
24 Февруари, 2026 14:41 2 932 52
За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #35
14:45 24.02.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:45 24.02.2026
3 Берете ли боровинки?
Коментиран от #46
14:45 24.02.2026
4 Факт
Коментиран от #43
14:46 24.02.2026
5 Лост
14:46 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пожелание
14:50 24.02.2026
9 Толкова си можете
14:51 24.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пед елв айс
14:53 24.02.2026
12 провал на провала
Поредния недомислен правителствен фал на неможачите в кривия им космос.
14:53 24.02.2026
13 ШЕФА
14:56 24.02.2026
14 Тогава
14:56 24.02.2026
15 ту-туу
14:59 24.02.2026
16 бай благои
Коментиран от #31, #40
15:00 24.02.2026
17 Никой
Коментиран от #49
15:00 24.02.2026
18 ОЗЪ.БЕНО - ОКОК.ОРЕНИ ИЗР.ОДИ
15:01 24.02.2026
19 гост
15:01 24.02.2026
20 Пешо
15:10 24.02.2026
21 по същия
15:12 24.02.2026
22 Цвете
15:14 24.02.2026
23 Перо
15:15 24.02.2026
24 Защо ли?
15:17 24.02.2026
25 Цвете
15:17 24.02.2026
26 ПИТАМ
15:21 24.02.2026
27 Темидец
15:22 24.02.2026
28 Иван
15:23 24.02.2026
29 Цирк Балкански
15:24 24.02.2026
30 КАЗВАМ
ПРЕКЪСНИ ИМ ОТПУСКИТЕ! И ГИ ПРЕДУПРЕДИ ДА НЕ ИГРАЯТ СЕЛСКИ ВЕЧЕРИНКИ И ДА СИ ВЗИМАТ БОЛНИЧНИ! ТОВА СА СЕЛСКИ НОМЕРА!
15:25 24.02.2026
31 Е как ще е
До коментар #16 от "бай благои":независима, като министърът председателства пленума на ВСС. Главата в Конституцията за съдебната система е по съветски модел написана. ЕС ни каза, ясно че трябва да я променим, но чугунените комунисти не позволиха. Прокуратурата не трябва да е в съдебната система. Административен ръководител трябва да е министърът на правосъдието. Прокурорите не са магистрати, те са държавно обвинение .
15:25 24.02.2026
32 Баба Яга
15:26 24.02.2026
33 ФАКТ
ТАКА Б. МИХАЙЛОВ ГО НАПРАВИ, СТЕФКА КОСТАДИНОВА,, СЕГА И КОШЛУКОВ, ЧЕ ЕТО ГО И ВСС! ТОВА СА ВСЕ ХОРА НА ПЕЕВСКИ! ВЛАСТ НЕ ДАВАТ! ТРЯБВА С БУЛДОЗЕРИ ДА ГИ ИЗРИНАТ, С ЧЕГЪРТАНЕ НЕ СТАВА!
Коментиран от #36, #45
15:28 24.02.2026
34 кочо
15:33 24.02.2026
35 19 април
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами таман да видите какви ще си избирате.То и кауня такъв мерзавец.
15:37 24.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 1234
15:57 24.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Искаме
16:07 24.02.2026
40 Лост
До коментар #16 от "бай благои":Единственото независимо е ,че сами си определят коледните, великденските заплати и парите за дрехи.
16:07 24.02.2026
41 2234
16:07 24.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Роден в НРБ
16:17 24.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 механик
16:23 24.02.2026
49 Промяна
До коментар #17 от "Никой":ОТРЕЖИ СИ ГЛУПОСТТА АЛЧНОСТТА НАГЛОСТТА ВЪН 17 АМАН ТУК ОТ ЕДНИ НАГЛИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЗМАМНИЦИ КБЕЗДЕЛНИЦИ ЕДНИ И СЪЩИ ПОСТОЯННИ КУПУВАЧИ НА ГЛАСОВЕ ЗА ШАР.АТАНИТЕ
16:46 24.02.2026
50 Щраус
16:48 24.02.2026
51 ПеПедо.филски
17:08 24.02.2026
52 Питар
Кой ще се води по акъла на едни глупави шарлатани ?
Това са хора достойни .
Не случайно са във ВСС.
17:39 24.02.2026