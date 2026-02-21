Новини
Водата заля дворове в Димитровград

21 Февруари, 2026 21:48, обновена 21 Февруари, 2026 20:51

Хора са изведени от жилищата си

Водата заля дворове в Димитровград - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Продължителните и обилни валежи от дъжд, които достигнаха до близо 50 литра на квадратен метър, създадоха няколко критични точки на територията на община Димитровград, съобщиха от общинския пресцентър.

Едната е в квартал "Изток", където река Меричлерска е излязла от коритото си и са залети ниските части на квартала. Около 20 са къщите, до които водата е стигнала и заляла дворовете, а в около половината от имотите е влязла в приземните етажи. Спряно е електроподаването към тези имоти и хората от тях са изведени превантивно. Те са при техни роднини, а за едно семейство има готовност при необходимост да бъде настанено в общинско жилище до нормализиране на обстановката.

На две места по пътя между селата Добрич - Горски извор има локални преливания от вода, която се стича от нивите. Кметът на общината Иво Димов е уведомил Областно пътно управление - Хасково и там ще бъде изпратена техника на място. Насочен е и полицейски патрул, който да сигнализира за опасните зони на преминаващите автомобили.

В село Странско нивото на реката е критично високо в ниската част на населеното място и има опасност от преливане. Последната информация е, че язовирът край старозагоркото село Михайлово е прелял, като е възможно усложняване на ситуацията.

Засега в общината няма бедстващи хора, няма села, които да са без ток и всички пътища са проходими. Следи се ситуацията в цялата община, уверяват оттам.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще ви издави

    14 3 Отговор
    Сега за последно ГЕРБ. Може да сте сигурни

    20:56 21.02.2026

  • 2 река Меричлерска

    10 0 Отговор
    Като почне да дави, дави яко. Сега един куп села ще залее както преди 6-7 години

    20:58 21.02.2026

  • 3 Засега в общината няма бедстващи хора

    9 0 Отговор
    Но утре сабалян ще видите няма ли. Гумени лодки търсете щото иди ....

    21:06 21.02.2026

  • 4 Факт :

    4 4 Отговор
    РАДЕВ И ДЪРЖАВАТА НИ ПРОПАДНАХА !!! И ВЕЧЕ ВСИЧКИ ТУК СТАНАХМЕ : ОТ ГАНЬО БАЛКАНСКИ НА ГАНЬО АМЕРИКАНСКИ !!!

    21:34 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    0 4 Отговор
    През Димитровград съм минавал само Веднъж на път за Автокъщата откъдето си купих БМВ-то с Перфектен двигател 204 коня,затова и съм свързан ЕМОЦИОНАЛНО с тоя Град!Мдааа...:)

    23:34 21.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    НЯМА СТРАШНО ,
    КОНАЦИТЕ НА БЕЙОВЕТЕ ДИМИТРОВИ
    ОТ СДС, СИК , ГЕРБ,
    НА КОИТО Е КРЪСТЕН ДИМИТРОВГРАД
    СА НА ВИСОКО
    .... БИ КАЗАЛ ПОКОЙНИЯ ДИМИТРОВГРАДЧАНИН ЕМИЛ ХЪРСЕВ ОТ СИК :)

    23:44 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Много злато има

    3 0 Отговор
    в тая река Меричлерска ама е само люспесто. Тея облите кварцови камъни 2 да строшиш в един поне има люспи злато. Много са интересни. Кафяв кварц ...

    23:55 21.02.2026

  • 11 В село Странско

    1 0 Отговор
    Всичко е под вода вече

    Коментиран от #13

    01:59 22.02.2026

  • 12 БоюЦиганина

    2 0 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и изцяло ми счупихте държавате, бе нефелници!

    02:15 22.02.2026

  • 13 последния столичанин

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "В село Странско":

    ЕБАЛсъмВА у СЕЛЯНИТЕ оправяйте се

    в софия всичко е наред и парно има и ток има и храна има колко щеш

    не ми пука за селяните и селянкитеМИРИЗЛИВИ

    04:54 22.02.2026

