Водата заля дворове в Димитровград

Продължителните и обилни валежи от дъжд, които достигнаха до близо 50 литра на квадратен метър, създадоха няколко критични точки на територията на община Димитровград, съобщиха от общинския пресцентър.
Едната е в квартал "Изток", където река Меричлерска е излязла от коритото си и са залети ниските части на квартала. Около 20 са къщите, до които водата е стигнала и заляла дворовете, а в около половината от имотите е влязла в приземните етажи. Спряно е електроподаването към тези имоти и хората от тях са изведени превантивно. Те са при техни роднини, а за едно семейство има готовност при необходимост да бъде настанено в общинско жилище до нормализиране на обстановката.
На две места по пътя между селата Добрич - Горски извор има локални преливания от вода, която се стича от нивите. Кметът на общината Иво Димов е уведомил Областно пътно управление - Хасково и там ще бъде изпратена техника на място. Насочен е и полицейски патрул, който да сигнализира за опасните зони на преминаващите автомобили.
В село Странско нивото на реката е критично високо в ниската част на населеното място и има опасност от преливане. Последната информация е, че язовирът край старозагоркото село Михайлово е прелял, като е възможно усложняване на ситуацията.
Засега в общината няма бедстващи хора, няма села, които да са без ток и всички пътища са проходими. Следи се ситуацията в цялата община, уверяват оттам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще ви издави
20:56 21.02.2026
2 река Меричлерска
20:58 21.02.2026
3 Засега в общината няма бедстващи хора
21:06 21.02.2026
4 Факт :
21:34 21.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
23:34 21.02.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОНАЦИТЕ НА БЕЙОВЕТЕ ДИМИТРОВИ
ОТ СДС, СИК , ГЕРБ,
НА КОИТО Е КРЪСТЕН ДИМИТРОВГРАД
СА НА ВИСОКО
.... БИ КАЗАЛ ПОКОЙНИЯ ДИМИТРОВГРАДЧАНИН ЕМИЛ ХЪРСЕВ ОТ СИК :)
23:44 21.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Много злато има
23:55 21.02.2026
11 В село Странско
Коментиран от #13
01:59 22.02.2026
12 БоюЦиганина
02:15 22.02.2026
13 последния столичанин
До коментар #11 от "В село Странско":ЕБАЛсъмВА у СЕЛЯНИТЕ оправяйте се
в софия всичко е наред и парно има и ток има и храна има колко щеш
не ми пука за селяните и селянкитеМИРИЗЛИВИ
04:54 22.02.2026