Откриха труп на мъж до училище в Пловдив

Труп на мъж е открит на улица "Филип Тотю" до училище "Братя Миладинови" в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията.
Починалият е на около 50 години.
Няма данни за насилие.
Предполага се, че смъртта е настъпила в резултат на здравословен проблем.
Близките на мъжа са уведомени.
Сигналът е получен около 8.30 ч.
На мястото има полиция. Линейка е транспортирала тялото на починалия.
Оценка 4.2 от 5 гласа.
1 всичко е на ниво
10:58 25.02.2026
2 то толкова си живеят
11:00 25.02.2026
3 Всичко това
Но това им е целта.
Хората да внасят осигуровки,но да не доживеят до пенсия и така им крадът парите.
11:04 25.02.2026
4 мисирки
11:16 25.02.2026
5 Хъм...?!
11:18 25.02.2026