Откриха труп на мъж до училище в Пловдив

Труп на мъж е открит на улица "Филип Тотю" до училище "Братя Миладинови" в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията.

Починалият е на около 50 години.

Няма данни за насилие.

Предполага се, че смъртта е настъпила в резултат на здравословен проблем.

Близките на мъжа са уведомени.

Сигналът е получен около 8.30 ч.

На мястото има полиция. Линейка е транспортирала тялото на починалия.