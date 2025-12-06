Архиерейска вечерня с петохлебие в храм "Св. Николай Чудотворец" в Пловдив

На 5 декември в навечерието на празника на великия и дивен Божи угодник Св. Николай архиепископ Мирликийски Чудотворец по покана на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Високопреосвещеният митрополит на Хомс (Емеса) Григорий Абдула Хури от Антиохийската православна църква, отслужи Архиерейска вечерня с петохлебие в храм „Св. Николай Чудотворец“ в кв. „Хр. Смирненски“ на Пловдив.

Преди началото на богослужбата в храма бяха внесени мощите на св. Николай, които бяха посрещнати с трепет и благоговение.

В съслужение с митрополита бяха: Пловдивският митрополит Николай, Преосвещените епископи Велички Сионий – игумен на Бачковската света обител, Драговитийски Василий - игумен на Троянската света обител, Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на Пловдивския митрополит, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Партений от Антиохийската православна църква, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов - ректор на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия "Св. св. Кирил и Методий", ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев - духовен надзорник, протойерей Никола Янев – архиерейски наместник на Асеновградска духовна околия, свещеноиконом Николай Величков – архиерейски наместник на Ивайловградска духовна околия, протойерей Георги Аврамов – председател на храма, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, хра

Песнопенията изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

Множество боголюбиви християни дойдоха в храма, някои с цветя, предназначени за многообичния им архипастир. Те отправиха молитви с едно сърце и уста към Всемилостивия Бог и Мирликийския Чудотворец, просейки неговото застъпничество и закрила.

На богослужбата присъстваха: военният представител на България в НАТО и ЕС ген.-лейт. Явор Матеев, Негово Превъзходителство посланикът на Р България в Обединените арабски емирства г-н Иван Йорданов, кметът на район "Централен" г-н Георги Стаменов, кметът на район "Тракия" г-н Георги Гатев, кметът на район "Южен" г-н Атанас Кунчев, бившият кмет на Пловдив г-н Здравко Димитров, държавни и общински служители, общественици.

В края на богослужбата Негово Високопреосвещенство митрополитът на Хомс (Емеса) Григорий Абдула Хури честити настъпващия празник, поздрави Високопреосвещения митрополит Николай с празника на неговия небесен покровител и му благодари за братолюбивата покана да отслужи Архиерейската вечерня.

Архипастирят на Хомс призова всички да се помолят за страдащите братя и сестри от Антиохийската православна църква.

Пловдивският митрополит Николай заяви, че е висока чест, духовна радост и велико благословение посещението на митрополита на най-жестоко пострадалия от войната в Сирия град - Хомс.

"Християните в този град Холмс са пострадали най-жестоко от войната, това са мъченици и изповедници на вярата. Ние искрено Ви съчувстваме. Ние страдаме заедно с Вас и с православните християни на Антиохийската патриаршия. Ние се молим за вас", каза Владиката.

Митрополит Николай поздрави и военния представител на България в НАТО и ЕС ген.-лейт. Явор Матеев по случай рождения му ден.