Даниел Стефанов: Глупаво е методът за гласуване да се използва по начина, по който се използва у нас

30 Декември, 2025 20:08 531 10

По думите му протестът, довел до оставката на правителството, е значително по-различен от досегашните

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От самото начало това беше трудно създаден кабинет, партиите в него бяха твърде различни. Отначало беше ясно, че няма да е лесно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ политологът Даниел Стефанов във връзка с подадената оставка на кабинета "Желязков" след масовите протести в страната.

За мен големият проблем, е че в България коалиционната култура все още куца – партиите трябва да осъзнаят, че в повечето случаи няма да имат 121 гласа и ще се наложи да създават коалициии. Прогнозирам, че и след тези избори никоя политическа сила няма да има 121 гласа. Коалиицонната култура трябва да се научи, няма друг избор, заяви Стефанов.

По думите му протестът, довел до оставката на правителството, е значително по-различен от досегашните.

Организацията се извършваше изцяло в социалните мрежи. Това е протест, който наистина засяга поколението Z, но има трудност протестът да бъде институционализран, отбеляза политическият анализатор.

По-старите политици се опитват да влязат в социалните платформи по начина, по който те разбират това. Най-сериозният въпрос е кое ще накара младите да отидат да гласуват, защото за тях ТикТок е по-голяма институция от Централната избирателна комисия, например. Това е нещо, което не можем да спрем и трябва да се пригодим. Въпросът е как големите партии ще се адаптират, защото да влезеш в социалните мрежи, не означава, че си хванал сърцата и умовете на младите хора, добави той.

Това поколение мина бойното си кръщение. Тези млади хора трябва да разберат, че протестът не променя, а промяната изсиква множество институционални действия. Партиите трябва да се научат на коалиционна култура и да интегрират това, което чуват, да го превръщат в политически действия. Не всяко нещо, което иска площадът, трябва да бъде направено, но тук е ролята на политическите сили – да отсеят важното и да предприемат необходимите действия то да се случи, посочи Даниел Стефанов.

Той коментира и исканията за промени в Изборния кодекс.

Може да има честни избори с хартия и нечестни избори с машини, както и обратното. Глупаво е методът за гласуване да се използва по начина, по който се използва у нас. В основата на този въпрос в България стои политиката. Това, което съсипва изборите, е опитът на партиите да играят нечестно. Най-зловещото му проявление е купуването на гласове – гласове могат да се купуват и при гласуване с хартия, и при машинно гласуване, подчерта Стефанов.

Методът за гласуване не е изходът. Трябава да има някакво базово съгласие между основните играчи, че нечестните методи не може да са основният похват за печелене на избори. Много е важно политическите партии да имат доверие в процеса. Най-важното нещо е доверието – ако го имаме, може да има разбирателство по стъпките, които трябва да се направят, увери политологът.

Редно е правилата да не се променят 8,10,12 месеца преди изборите, защото в този период всеки мисли как да ги спечели. От друга страна Кутията на Пандора се отвори с решението на Конституционния съд и няма да е честно да няма промяна на правилата, каза още Даниел Стефанов.


  • 1 Гергана Сотирова

    2 2 Отговор
    Симпатяга е. Бих го пробвала.

    Коментиран от #9

    20:12 30.12.2025

  • 2 така е

    4 2 Отговор
    Изтича гаранцията на машините. Ще купуваме ли нови? Аз на бърникани машини нямам доверие.

    20:12 30.12.2025

  • 3 Професор Константинов

    5 2 Отговор
    Машинното гласуване изгони половин милион души от урните.

    "В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.

    Коментиран от #5

    20:14 30.12.2025

  • 4 Въпрос

    4 2 Отговор
    Кой внесе 624 фалшиви изборни машини непоръчвани и неплатени от ЦИК и българската държава. Всичките ли машини хвана МВР или само част от тях. За какво са били купени и внесени тези фалшиви машини?

    20:15 30.12.2025

  • 5 Налудник

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Професор Константинов":

    Гарантирано е лъжа, бай Мишо. Няма начин само половин милион "мъртви души" да са в списъците, нали?😎

    Коментиран от #6

    20:18 30.12.2025

  • 6 Професор Константинов

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Налудник":

    Като как така се получава, че има значителни разлики между броя на отчетените от машините гласове и броя на контролните отрязъци от същите машини? Добавени са мъртви души в машините?

    Коментиран от #10

    20:19 30.12.2025

  • 7 целта е изборите да дойдат бързо

    3 2 Отговор
    Целта е изборите да дойдат преди средата на 2026 за да не е усетил още българина ползите от Еврозоната. После отичат и Резидента и ППта и ДеБета и Мечове и възрожденци и производни...

    20:30 30.12.2025

  • 8 "Това поколение

    1 1 Отговор
    мина бойното си кръщение." Още не! Тези млади хора трябва да разберат, че тепърва им предстои да умират на Източния фронт за юдо-хазарския нарко-Зеленски и неговите кукловоди от Израел и Западнала Европа.

    20:58 30.12.2025

  • 9 Пробвай си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гергана Сотирова":

    новогодишния вибратор за по-сигурно.

    21:01 30.12.2025

  • 10 Ти си знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Професор Константинов":

    Нали беше шеф на центъра за окончателните манипулации и фалшификации на изборите - печално известното държавно-частно акционерно дружество "Информационно обслужване"- АД?

    21:07 30.12.2025

