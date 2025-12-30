Даниел Стефанов: Глупаво е методът за гласуване да се използва по начина, по който се използва у нас

От самото начало това беше трудно създаден кабинет, партиите в него бяха твърде различни. Отначало беше ясно, че няма да е лесно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ политологът Даниел Стефанов във връзка с подадената оставка на кабинета "Желязков" след масовите протести в страната.

За мен големият проблем, е че в България коалиционната култура все още куца – партиите трябва да осъзнаят, че в повечето случаи няма да имат 121 гласа и ще се наложи да създават коалициии. Прогнозирам, че и след тези избори никоя политическа сила няма да има 121 гласа. Коалиицонната култура трябва да се научи, няма друг избор, заяви Стефанов.

По думите му протестът, довел до оставката на правителството, е значително по-различен от досегашните.

Организацията се извършваше изцяло в социалните мрежи. Това е протест, който наистина засяга поколението Z, но има трудност протестът да бъде институционализран, отбеляза политическият анализатор.

По-старите политици се опитват да влязат в социалните платформи по начина, по който те разбират това. Най-сериозният въпрос е кое ще накара младите да отидат да гласуват, защото за тях ТикТок е по-голяма институция от Централната избирателна комисия, например. Това е нещо, което не можем да спрем и трябва да се пригодим. Въпросът е как големите партии ще се адаптират, защото да влезеш в социалните мрежи, не означава, че си хванал сърцата и умовете на младите хора, добави той.

Това поколение мина бойното си кръщение. Тези млади хора трябва да разберат, че протестът не променя, а промяната изсиква множество институционални действия. Партиите трябва да се научат на коалиционна култура и да интегрират това, което чуват, да го превръщат в политически действия. Не всяко нещо, което иска площадът, трябва да бъде направено, но тук е ролята на политическите сили – да отсеят важното и да предприемат необходимите действия то да се случи, посочи Даниел Стефанов.

Той коментира и исканията за промени в Изборния кодекс.

Може да има честни избори с хартия и нечестни избори с машини, както и обратното. Глупаво е методът за гласуване да се използва по начина, по който се използва у нас. В основата на този въпрос в България стои политиката. Това, което съсипва изборите, е опитът на партиите да играят нечестно. Най-зловещото му проявление е купуването на гласове – гласове могат да се купуват и при гласуване с хартия, и при машинно гласуване, подчерта Стефанов.

Методът за гласуване не е изходът. Трябава да има някакво базово съгласие между основните играчи, че нечестните методи не може да са основният похват за печелене на избори. Много е важно политическите партии да имат доверие в процеса. Най-важното нещо е доверието – ако го имаме, може да има разбирателство по стъпките, които трябва да се направят, увери политологът.

Редно е правилата да не се променят 8,10,12 месеца преди изборите, защото в този период всеки мисли как да ги спечели. От друга страна Кутията на Пандора се отвори с решението на Конституционния съд и няма да е честно да няма промяна на правилата, каза още Даниел Стефанов.