Героизъм на пътя: Полицай ескортира раждаща жена до болницата

Майка на близнаци благодари на своя герой, който е служител на КАТ - Добрич. На 8 август той я ескортира за спешно раждане във Варна. Така на бял свят се появяват Матей и Никола. Четиричленното вече семейство на Петя Иванова изненада предколедно младши инспектор Тодор Гроздев.

„Беше нормален работен ден в село Стожер. До мен спря автомобил. Дамата заяви, че са ѝ изтекли водите и помоли за помощ”, разказа той.

„Всичко беше въпрос на минути. Моят термин беше определен за 13-и, но стана така, че преждевременно ми изтекоха водите и трябваше да ми се направи спешно секцио”, сподели Петя Иванова.

Щастлива случайност е, че Гроздев от години е сред призьорите в състезанието „Пътен полицай на годината”. Уменията са му служили неведнъж. Днес Петя Иванова е убедена, че чудесата съществуват и мечтите се сбъдват.