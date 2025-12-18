Героизъм на пътя: Полицай ескортира раждаща жена до болницата

Майка на близнаци благодари на своя герой, който е служител на КАТ - Добрич. На 8 август той я ескортира за спешно раждане във Варна. Така на бял свят се появяват Матей и Никола. Четиричленното вече семейство на Петя Иванова изненада предколедно младши инспектор Тодор Гроздев.
„Беше нормален работен ден в село Стожер. До мен спря автомобил. Дамата заяви, че са ѝ изтекли водите и помоли за помощ”, разказа той.
„Всичко беше въпрос на минути. Моят термин беше определен за 13-и, но стана така, че преждевременно ми изтекоха водите и трябваше да ми се направи спешно секцио”, сподели Петя Иванова.
Щастлива случайност е, че Гроздев от години е сред призьорите в състезанието „Пътен полицай на годината”. Уменията са му служили неведнъж. Днес Петя Иванова е убедена, че чудесата съществуват и мечтите се сбъдват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голяма новина
11:44 18.12.2025
2 Дедо ти
11:45 18.12.2025
3 Браво на момчето
11:47 18.12.2025
4 Руснаков
11:47 18.12.2025
5 браво!
11:50 18.12.2025
6 ахааа
11:50 18.12.2025
7 ои8уйхътгрф
Коментиран от #10
11:53 18.12.2025
8 Добруджанец
11:56 18.12.2025
9 Какво стана
11:56 18.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МПС
12:01 18.12.2025
12 дедо
12:01 18.12.2025
13 Тервел
12:03 18.12.2025
14 Цеци
12:05 18.12.2025
15 Нехис
12:14 18.12.2025
16 ДРТ ПРЧ
12:17 18.12.2025
17 малее
12:18 18.12.2025
18 Гражданин
12:21 18.12.2025
19 Уточнение
12:25 18.12.2025