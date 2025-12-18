Новини
Героизъм на пътя: Полицай ескортира раждаща жена до болницата

18 Декември, 2025 11:41

Беше нормален работен ден в село Стожер

Героизъм на пътя: Полицай ескортира раждаща жена до болницата - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майка на близнаци благодари на своя герой, който е служител на КАТ - Добрич. На 8 август той я ескортира за спешно раждане във Варна. Така на бял свят се появяват Матей и Никола. Четиричленното вече семейство на Петя Иванова изненада предколедно младши инспектор Тодор Гроздев.

„Беше нормален работен ден в село Стожер. До мен спря автомобил. Дамата заяви, че са ѝ изтекли водите и помоли за помощ”, разказа той.

„Всичко беше въпрос на минути. Моят термин беше определен за 13-и, но стана така, че преждевременно ми изтекоха водите и трябваше да ми се направи спешно секцио”, сподели Петя Иванова.

Щастлива случайност е, че Гроздев от години е сред призьорите в състезанието „Пътен полицай на годината”. Уменията са му служили неведнъж. Днес Петя Иванова е убедена, че чудесата съществуват и мечтите се сбъдват.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма новина

    5 3 Отговор
    Голяма работа е туй!

    11:44 18.12.2025

  • 2 Дедо ти

    11 2 Отговор
    Най после нещо хубаво в този сайт !

    11:45 18.12.2025

  • 3 Браво на момчето

    12 2 Отговор
    Така се прави. С реална помощ,

    11:47 18.12.2025

  • 4 Руснаков

    7 3 Отговор
    Браво на момчето...в западналият Запад така се прави явно е имал наблюдения, отделно че си е до човека...Обикновено нашите полицаи са на пътя да създават проблеми,да глобяват....Оня ден че бях без светлини и ме закичиха с 50 лв...полицая каза че имам отстъпка ако платя навреме...отстъпката беше 7,5 лева...при мушмулите на Запад минимум отстъпката е 30 процента...ама тука е така..

    11:47 18.12.2025

  • 5 браво!

    11 1 Отговор
    Има и много свестни полицаи.Но малкото развалят меда в кацата.Полицията и по-точно пътната не трябва да са репресивен орган с единствена цел да пълнят бюджета,а да помагат на населението.Браво на полицая.

    11:50 18.12.2025

  • 6 ахааа

    5 4 Отговор
    Такива трябва да сме човеците - да правиш добро без да се замисляш. Нооо уви, 35 г. се работи усилено да се премахне човечното в хората и да се наложат европейските ценности.

    11:50 18.12.2025

  • 7 ои8уйхътгрф

    8 5 Отговор
    Стига сте го възхвалявали тоя полицай- в случая "героизъм" НЯМА... Единственото което е направил е ДА СИ ИЗПЪЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ТРУДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА за което му се плаща заплата и то никак не малка заплата...

    Коментиран от #10

    11:53 18.12.2025

  • 8 Добруджанец

    1 5 Отговор
    Въпрос за 100000 лв. , защо е тръгнала към Варна а не към Добрич ?

    11:56 18.12.2025

  • 9 Какво стана

    3 1 Отговор
    С колегата шеф на пето районно? Ръководител на ОПГ за рекет, дрога и палежи?

    11:56 18.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МПС

    4 4 Отговор
    Това им работата на тия мизерници, а не да се крият по храстите!

    12:01 18.12.2025

  • 12 дедо

    5 2 Отговор
    Веднага му вдигнете заплатата на 8000 лева . То такова геройство рядко се вижда. Между редовния ескорт на мутрите е направил и един символичен на обикновена жена.

    12:01 18.12.2025

  • 13 Тервел

    6 2 Отговор
    Време за периодичната реклама на МВР. Ама сценката е все една и съща ескорт на родилка. Измислете нещо друго следващия път. Например да свалите котка от дърво или да спрете движението да пресече патка с патенца през пътя.

    12:03 18.12.2025

  • 14 Цеци

    7 3 Отговор
    Еха какво геройство. Все едно е обезвредил два танка на фронта в Украйна.

    12:05 18.12.2025

  • 15 Нехис

    0 4 Отговор
    Родили са се поредните селтаци, които след 15 години ще се подхилкват дебилно по варненските кръчми и ще ни замърсяват града с чесъна и простотията си. Имаче умният човек няколко дни пл-рано постъпва в болница и има под ръка осигурен транспорт. Но толбухинец и акъл....? Това са антагонизми!

    12:14 18.12.2025

  • 16 ДРТ ПРЧ

    4 0 Отговор
    ТОВА ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ИМ С 50%

    12:17 18.12.2025

  • 17 малее

    5 0 Отговор
    Героизъм?!? То това ечаст от задълженията не ченгето - да оказва съдействие на гражданите при нужда.

    12:18 18.12.2025

  • 18 Гражданин

    3 1 Отговор
    Г-жо Атанасова, какъв героизъм е това, мисля, че всеки помолен човек да откара родилка в болницата, ще го направи с огромно удоволствие. Ако с риска за живота си е извел жената от пожар, наводнение, земетресение, или я е носил 1-2 километра на ръце, това е геройство. А то, пуснал бурканите и я закарал. Голям героизъм, няма що.

    12:21 18.12.2025

  • 19 Уточнение

    1 0 Отговор
    Това му е работата. Няма нищо общо с героизъм.

    12:25 18.12.2025

