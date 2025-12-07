Новини
България »
Жители на Баня настояват за нов жп прелез

Жители на Баня настояват за нов жп прелез

7 Декември, 2025 10:20 609 2

  • баня-
  • жп прелез-
  • трафик

Причината е опасен трафик през центъра на града

Жители на Баня настояват за нов жп прелез - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Опасен трафик през центъра на карловския град Баня застрашава децата и жителите. Местните настояват за изграждането на нов железопътен прелез, който да изведе тежкотоварното движение извън населеното място. В момента тирoвете преминават по най-оживените улици, където се намират основното училище и детската градина, съобщава Нова тв.

Сегашният жп прелез може да се използва само от пешеходци, а автомобилите са принудени да минават през централните части на града. Това увеличава риска за децата, особено в часовия диапазон, когато училището и детската градина са най-натоварени.

Директорът на ОУ „Неофит Рилски“ Генка Христова разказа, че по време на междучасията движението е изключително интензивно: „Децата са си деца и невинаги се съобразяват. Преминават през зоната на училището, без да внимават.“

Подобни опасения споделя и директорът на детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ Десислава Чакръкова: „Минават много бързо, без да гледат знаци и пешеходни пътеки. Това е предпоставка за инциденти. Затова почти винаги държим изхода откъм ул. „Родопи“ заключен.“

С нарастването на строителството и туристическия поток трафикът става още по-натоварен.
„Не трябва да чакаме да се случи нещо страшно и после да се чудим какво да правим“, коментира местният жител Петко Трифонов.

Кметът на Баня Стамен Гешев припомня, че районът вече е бил сцена на тежки инциденти: „Улицата, която ползват тежкотоварните автомобили, води към главния път. Ставали са инциденти, включително смъртен случай.“

Затова местната власт настоява за нов прелез и е изпратила официално искане до Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Зам.-кметът на община Карлово Николай Цветков уточнява, че преди изграждането на близкия надлез именно този прелез е поемал движението между София, Бургас, Пловдив и Калофер. Общината заявява готовност да ремонтира пътния участък, ако проектът бъде одобрен. От НКЖИ са информирали, че предстои сформиране на комисия, която да направи оглед на място и да излезе със становище.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МекиО

    0 0 Отговор
    Тези хора, нали знаят, че това е една от "Баните"! Особено тази "Баня" е на царя! Оня дето с е кефил на влакове - какво се чудят, защо, как и откъде? Досега живяха така, а сега не искат - там местата са скъпи - да си купят в Пловдив! Няма само ние тука да страдаме от келяни! Всеки добруджанец, дето е продал крава става варнЯнец!

    10:45 07.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове