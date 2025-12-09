Времето днес, прогноза за вторник, 9 декември: Облачно в Северна България, слънчево на юг

През нощта вятърът ще отслабне. Сутринта в равнините и в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София около 2°.

Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София около 9°. В Северна България облачността ще е значителна, а по поречието на Дунав и видимостта ще остане намалена, докато в южните райони ще преобладава слънчево време.

По Черноморието сутринта над северното крайбрежие ще е облачно и с намалена видимост. През деня обаче ще е слънчево, вятърът ще е до умерен, а максималните температури ще са около 7°-10°. Вълнението на морето ще отслабне още.