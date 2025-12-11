Светлин Тачев: Мащабът на протестите ускори оставката, правителството предпочете да избегне ескалацията

"Изненадан съм от бързината, с която е взето решението за оставка на кабинета. Смятах, че това може би щеше да се случи след Нова година. „Мащабът на протестите изигра ключова роля, защото отказ от незабавна оставка означаваше тази мобилизация да продължи да се разраства. Правителството предпочете да избегне възможността от още по-голямо напрежение и да прехвърли вината върху опозицията". Това каза Светлин Тачев от агенция „Мяра” в ефира на Новините на NOVA.

Експертът коментира още, че от коалицията не са искали да се стига до по-голяма ескалация на напрежението, защото това може да доведе до по-голяма ерозия в доверието към управляващите формации.

Най-просто може да се каже така – чувствителността в обществото се изостри, а чувствителността в управлението намаля. Затова се стигна до оставка”, допълни още политологът.

Тачев смята, че опозицията има шанс да увеличи вота си през следващите избори. Според него ГЕРБ не са имали „особено желание да участват в този кабинет заради напрежението с „ДПС-Ново начало” и това, че „Борисов не можеше да налага контрол върху управлението”.

По отношение на Румен Радев политологът смята, че стои въпросът дали президентът е готов и дали има желание да излезе на политическата сцена.

Експертът коментира още политическия елит днес. Той смята, че такъв се сменя с поколенията и не се случва толкова бързо.

Тачев беше категоричен, че сформирането на ново мнозинство е сложно.