Новини
България »
Всички градове »
Светлин Тачев: Мащабът на протестите ускори оставката, правителството предпочете да избегне ескалацията

Светлин Тачев: Мащабът на протестите ускори оставката, правителството предпочете да избегне ескалацията

11 Декември, 2025 16:07 414 4

  • светлин тачев-
  • протести-
  • мащаб-
  • оставка-
  • правителство

Тачев смята, че опозицията има шанс да увеличи вота си през следващите избори. Според него ГЕРБ не са имали „особено желание да участват в този кабинет заради напрежението с „ДПС-Ново начало” и това, че „Борисов не можеше да налага контрол върху управлението”.

Светлин Тачев: Мащабът на протестите ускори оставката, правителството предпочете да избегне ескалацията - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Изненадан съм от бързината, с която е взето решението за оставка на кабинета. Смятах, че това може би щеше да се случи след Нова година. „Мащабът на протестите изигра ключова роля, защото отказ от незабавна оставка означаваше тази мобилизация да продължи да се разраства. Правителството предпочете да избегне възможността от още по-голямо напрежение и да прехвърли вината върху опозицията". Това каза Светлин Тачев от агенция „Мяра” в ефира на Новините на NOVA.

Експертът коментира още, че от коалицията не са искали да се стига до по-голяма ескалация на напрежението, защото това може да доведе до по-голяма ерозия в доверието към управляващите формации.

Най-просто може да се каже така – чувствителността в обществото се изостри, а чувствителността в управлението намаля. Затова се стигна до оставка”, допълни още политологът.

Тачев смята, че опозицията има шанс да увеличи вота си през следващите избори. Според него ГЕРБ не са имали „особено желание да участват в този кабинет заради напрежението с „ДПС-Ново начало” и това, че „Борисов не можеше да налага контрол върху управлението”.

По отношение на Румен Радев политологът смята, че стои въпросът дали президентът е готов и дали има желание да излезе на политическата сцена.

Експертът коментира още политическия елит днес. Той смята, че такъв се сменя с поколенията и не се случва толкова бързо.

Тачев беше категоричен, че сформирането на ново мнозинство е сложно.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От редакцията

    2 0 Отговор
    Ани, да не сме видяли повече интервюта с този

    16:14 11.12.2025

  • 2 На новите избори

    0 0 Отговор
    Пак същото, кого да избереш? Свинята, Тиквата, Чалгата, Съединителя, Руснака, Тимаджията, Оли Адвокатчето. Ми то само разбойници. Отивам за гъби.

    16:15 11.12.2025

  • 3 гражданин

    0 0 Отговор
    Ако борисов и пеевски са на свобода , никога няма да стане бяла нашата страна !!!

    16:16 11.12.2025

  • 4 Бойко Борисов

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия.. На нас с Тракторът ни дадоха едни книжки и едни картончета, от ЦРУ, и знаем как да излезем от всяка ситуация. ХАЙДЕ ЩЕ ИМА ЛИ СКОРО ПРОТЕСТИ ПАК, ХАХА ХА ЗА КАКВО? (Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж, народа вече се е произнесъл по темата, като на последните седем избори подкрепата за еврото е била потвърждавана многократно. "Декларацията за подкрепа на еврото е подписана от 171 народни представители - това е надконституционно мнозинство", подчерта Василев.)

    16:18 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол