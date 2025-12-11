Новини
Божанов: Борисов, макар че изглеждаше доста ядосан и обиден, пак не каза нито една лоша дума за Пеевски

11 Декември, 2025 18:38 941 41

"Евентуалното създаване на политическа сила от президента Румен на Радев "ще разбърка картите", коментира съпредседателят на "Да, България"

Ани Ефремова

Оставката на правителството е успех за гражданите. Те излязоха непримирими, изразиха своя гняв срещу безобразията на това управление и това е техен успех. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от novini.bg.

Управляващите бързат да се отърват от всякаква отговорност. Миналата година ние казахме, че трябва да има санитарен кордон срещу Пеевски. Тогава Борисов се изплаши, извади ни от преговорите и видяхме какво стана. Отговорността, че сега се отива на избори, е изцяло на сегашното мнозинство. Сега гражданите им казаха, че трябва да се изолира Пеевски – всяко бъдещо мнозинство трябва да започва това. Хората на площада бяха срещу модела на управление – модела на Пеевски и Борисов. И бюджетът, който не мина, и бюджетът за настоящата година, си е техен, техен представител продължава да изпълнява длъжността министър-председател до назначаването на служебното правителство. Те няма как да бъдат опозиция на собственото си правителство в оставка. Борисов е много опитен и знае, че говори врели-некипели. Така че да не се опитват да избегнат отговорността заради техните решения, заяви Божанов.

По думите му нов бюджет трябва да бъде внесен от следващо редовно правителство, но удължителен бюджет, който да уреди някои плащания, е правен и преди и може да бъде направен отново.

В отговор на въпрос той уточни, че в "Продължаваме промяната-Демократична България" по-скоро не са изненадани от оставката на кабинета.

Хората поискаха оставката достатъчно рано, а правителството се движеше с един протест назад. Площадът и в София, и в цялата страна изкрещя толкова мощно, че нямаше как да не бъде подадена оставката. Предупреждавахме, че арогантността и наглостта на това управление непременно ще се наслои във времето и това ще доведе до взрив. Те не ни чуха и това се случи. Хората казаха "Вън Пеевски" и "Вън този модел", който през корупционни схеми, през чадър от МВР и прокуратурата се презарежда чрез купуване на гласове по време на избори. Всяка бъдеща власт трябва да елиминира този модел на управление, посочи Божидар Божанов.

Днес видяхме, че Борисов, макар че изглеждаше доста ядосан и доста обиден, отново не каза нито една лоша дума за Пеевски. Политическият паразит Пеевски е решил да остави гостоприемника си да просъществува още известно време, отбеляза Божанов.

Той отчете като грешка допускането Пеевски да се представя като говорител на т.нар. сглобка, както и част от промените в Конституцията, приети с подкрепата на лидера на ДПС-Ново начало.

Ние не само сме признали грешките си, но имаме оставки на лидери, наказаха ни и избирателите, така че мисля, че сме се поучили от грешките си, заяви съпредседателят на "Да, България".

Виждаме, че г-н Борисов упорства, че не е направил нито една грешка, той смята, че моделът му е работещ. На следващите избори е много важно хората да излязат да гласуват и да подкрепят някого – дали ще сме ние или някой друг, те ще решат. Но това ще промени картината много сериозно. Нашите три основни приоритета, за които ще работим, са върховенство на закона, изолирането на модела на Пеевски и Борисов и следване на евроатлантическата посока на България. Колкото повече гласове получим, толкова по-успешно ще можем да защитаваме тези приоритет, коментира Божидар Божанов.

Според него евентуалното създаване на политическа сила от президента Румен на Радев "ще разбърка картите".

Но това как ще бъде нареден следващият парламент, ще го решат българските граждани. На този етап ние не знаем какво е това, да правим прогнози отсега, по-скоро би било грешка. На първо място ще трябва да се борим за честни избори. Смятаме, че машинното гласуване и машинното отчитане на гласовете е най-сигурният начин да има честни избори. Трябва да бъде направен опит да има консенсус за това, каза още Божанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СИВ

    24 8 Отговор
    Този ли е новия управляващ...., смех!

    Коментиран от #2, #6, #9, #18, #37

    18:51 11.12.2025

  • 2 боко

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    АЗ ще бъда пак,споко!

    18:53 11.12.2025

  • 3 Гост

    10 9 Отговор
    И3ме кярът не казва лошо за бея.

    18:54 11.12.2025

  • 4 ТуТуу

    17 3 Отговор
    Няма да чуеш лоша дума от него и за Сорос!

    Коментиран от #8

    18:55 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бързат да се отърват от отговорност

    3 17 Отговор
    Ми утре не им гласувате оставка
    и ги насаждате на пачи яйца.

    и продължавате с протестите.
    Хем ще плюете, хем ще протестирате.

    Накажете Бою Циганина като не му приемете оставката

    Коментиран от #15, #39

    18:58 11.12.2025

  • 8 Видьо Видев

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "ТуТуу":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!
    Подпиши петицията!


    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    18:58 11.12.2025

  • 9 Сесесере

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Ми кой да e бе сив? Още 30 години безвремие ли искаш! И ти като тираджиите, с развяти руски знамена и тениска СССР, -а в Европа въртим за 3500 верска ба месец!

    Коментиран от #14

    19:00 11.12.2025

  • 10 иван костов

    15 4 Отговор
    Обвиняемият Божанов да мисли за собственият си зъг! Нито Пеевски, нито Борисов ще се оттеглят от полит. живот!!! Освен , ако САЩ не ги обвинят в трафик на наркотици и извършат десантна операция!

    19:02 11.12.2025

  • 11 ВинеТуТу

    11 7 Отговор
    Пуснахте България по страшна пързалка! Надявам се протестиращите няма да си избягат по чужбина след празниците а ще останат да помогнат държавата да се съвземе!

    Коментиран от #40

    19:03 11.12.2025

  • 12 ГЕРБ

    15 5 Отговор
    Няма и да каже Борисов не е боклук като вас

    19:04 11.12.2025

  • 13 Анджо

    10 3 Отговор
    И очаквате тоя да ви командва и да управлява. Какво трябва каже за Пеевски и защо не каза за Пеевски. ПП ДБ са за детската градина , така си говорят децата там.

    19:05 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Паисий е жив

    3 8 Отговор
    Как да каже лоша дума, та нали го държат за тиквените семки!

    19:06 11.12.2025

  • 17 АБВ

    13 2 Отговор
    С две ръце ще гласувам за Бойко тъпи измикяри

    19:07 11.12.2025

  • 18 Адолф

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Лошото е че няма да е само той. Сложи до тоя комсомолец и ония с двата пръста чело, ония дето измами съдружниците си и продаде акциите на общата им фирма, генерала дето е метър и петдесет, сложи и чиляка със зеления потник, а ако към тях добавиш и шефа на следствието по времето на мутренските групировки другаря Рашков хич няма да ти е до смях - трагично ще е. За останалите карикатури като разни фараони, гелове и памуклийки даже и не искам да си помислям че може да ни управляват.

    19:08 11.12.2025

  • 19 Майора

    9 2 Отговор
    Ало Божанов , вие от Партията на кеша и пудела с пачките въобще не сте си научили урока! Вие седяхте в скута на Пеевски и пиехте мазно турско кафе , лидерите ви се срещаха по джипките с обвиняеми олигарси , тотално се провалихте в управлението и изтеглихте големи заеми , раздавахте надясно и наляво пари! Що за цинизъм е да искате машинно гласуване след като сла бала с машините на Мадуро , собственост на ваш член , спечелихте изборите! Нощо не става от вас шарлатани о мошеници довели страната до нов хаос и безвластие!

    19:09 11.12.2025

  • 20 ГАРАНТИРАНО ОТ ПП-ДБ МЕЧ ВЪЗР. ВЕЛИЧИЕ

    9 1 Отговор
    зБОГОМ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ, ДЕТСКИ, СОЦИАЛНИ, УЧИТЕЛСКИ, ЛЕКАРСКИ, СПЕЦИАЛИЗАНТСКИ... ПРИВЕТ НА ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ! ТАКА ПОИСКА ТЪЛПАТА.

    19:12 11.12.2025

  • 21 Анджо

    7 1 Отговор
    Тия не могат да повярват ,че Бойко ги над надцака и сега се чудят какво ще правят . Много убаво не е на убаво. И да ви кажа моя лаф, две хубави неща на едно място няма.

    Коментиран от #31

    19:12 11.12.2025

  • 22 Как ? Да

    1 0 Отговор
    Как ? Да

    ПРЪ ! д !

    НЕ !

    КАТО !

    МУ ГО !

    Е !

    НАВРЯЛ !

    19:14 11.12.2025

  • 23 Печатар с водопад

    2 6 Отговор
    Желязков е едно безлично и силно корумпирано сламено човече, което държат с компромати и прави това, което му наредят шефовете му - Тиквата и Пра се то.

    Коментиран от #28

    19:15 11.12.2025

  • 24 пффф

    5 1 Отговор
    Тоя е една обикновена брюкселска марионетка, готова да ни вкара в дигиталния концлагер на ЕС без да се замисли. Само припомням, беше министър на иновациите точно за да подготви почвата.

    19:18 11.12.2025

  • 25 Драго

    6 1 Отговор
    Борисов не е казал лоша дума нито за Мирчев , нито за Василев , нито за теб , явно знае поговорката " Лоша рана заздравява , лоша дума не се забравя " . Колкото и да сте образовани , знаещи , можещи си оставате едни невъзпитани , недиалогични мекерета .

    19:18 11.12.2025

  • 26 Промяна

    3 1 Отговор
    НЯКАКВИ СА ПОВЯРВАЛИ НА ТОЗИ ЯВНО СА ДОСТА УМНИ И КРАСИВИ

    19:19 11.12.2025

  • 27 Бозинката

    5 1 Отговор
    Връщаме Байдъновци и Сосорци на власт! Индивиди подкрепящи воини! Тези харвардци ги гледахме, отказаха ротацията и ги бутнаха! Политиката им е същата като на Желязков помагане на украинци и схеми! Сменяме гащите без да измием гъ….!

    19:20 11.12.2025

  • 28 Стига мантри

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Печатар с водопад":

    , дай по същество !У нас всеки държи някой с нещо си ! Днес умря опорката , че Шиши държи Баце с нещо си ! Преди време Цв, Цветанов го държеше с нещо си , сега чакам да се появи поредният държач . Ама по добре от вас самите никой не може да държи Баце да не ви бие на избори , но не се усещате , защото толкова ви е пипето .

    19:24 11.12.2025

  • 29 Иванушка🇺🇸

    4 2 Отговор
    Бате Бойко пак изработи така наречената опозиция. ГЕРБ пак ще бъдат първи Пеевски втори останалите ще духат супата. Крадеф с "новия" си проект няма да получи и 10%. Пак вкараха държавата в хаос. Меките китки от ППДБ пак ще искат да пият мазно кафе но ще пият една студена вода.ха ха

    19:25 11.12.2025

  • 30 Каза каза както винаги

    0 1 Отговор
    Се ос@@р..@@@ и каза. ПОВЕЧЕ НИКОГА АМА НИКОГА (ЛЮБИМА НЕГОВА ДУМИЧКА) НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ ДА МИ СА НА ГЪРБА. НИКОГА СГЛОБКИ И ПРЕФОРМАТИРАНЕ. МНОГО СЕ ИЗЛАГА ТОЗИ ИНДИВИД. И ПРАВИЛНО КАЗВАТ ХОРАТА ЗА НЕГО ЕДНОКИЖНИК. А ТОЙ НАЙ ДОБРЕ СЕ ОПРИЛИЧАВА АЗ СЪМ ПРОС НО И ВИЕ. НО ИСТИНАТА Е, ЧЕ ЯКО НИ КЛАТИ НА КЛОНА С 200 15 ГОДИНИ.

    19:28 11.12.2025

  • 31 аааахахахааа

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    Ти не ги ли видя как гледаха като пръд нали в пленарната зала след като Желязков си подаде оставката. Мислеха си че ще продължат да си играят на демокрация и протести ама не стана тяхната. Сега жална ни майка с тая детска градина.

    19:29 11.12.2025

  • 32 баба вюна

    2 0 Отговор
    Божо,грешката на хората е че ви допуснаха вие да яхнете протеста,и сега едва ли не вие сте героите.Но има Видов ден.Ще поживеем,ще видим

    19:30 11.12.2025

  • 33 що така

    1 0 Отговор
    Нещо много е тихо навсякъде.
    И защо така трудно преглъщате?
    Кост ли ви застана в гърлото, с ангина ли сте?
    Ся шъ въ видим колко струвате.

    19:30 11.12.2025

  • 34 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Действия в полза на вражеска държава се наричат Държавна Измяна

    19:31 11.12.2025

  • 35 Комсомолец

    1 0 Отговор
    Другарю Божанов след като другаря Радев вземе властта и братушките дойдат на помощ очаквам от Вас да сте първи секретар и да ги подкарате враговете по списък!

    19:31 11.12.2025

  • 36 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Отново скъп и калпав руски бензин от Кокорчо

    19:32 11.12.2025

  • 37 смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Ами това си повикахте,това ви дойде.Айде честито.

    19:32 11.12.2025

  • 38 Ами

    1 0 Отговор
    Това театро дето ни го изиграха ... Пак ще ни излезе през носа.
    Някой хора още са в скута на Пеевски, но по медиите и площадите го играят опозиция.

    19:33 11.12.2025

  • 39 Бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "бързат да се отърват от отговорност":

    Късно е либе за китка,менчето лопна.

    19:34 11.12.2025

  • 40 големдебил

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВинеТуТу":

    Е нали искахте оставка бе.Ами Боко каза че слуша какво иска народа.На ти оставка.Що сега врекаш?

    19:36 11.12.2025

  • 41 Бай Араб

    0 0 Отговор
    От утре започва грабежа ПП на нов глас.Поколението Z да си стягат торбичките за Сибир.Момченцата от Z с неукрепналите гърдички ще получат,, един хубав живот,,

    19:37 11.12.2025

