Божанов: Борисов, макар че изглеждаше доста ядосан и обиден, пак не каза нито една лоша дума за Пеевски

Оставката на правителството е успех за гражданите. Те излязоха непримирими, изразиха своя гняв срещу безобразията на това управление и това е техен успех. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от novini.bg.

Управляващите бързат да се отърват от всякаква отговорност. Миналата година ние казахме, че трябва да има санитарен кордон срещу Пеевски. Тогава Борисов се изплаши, извади ни от преговорите и видяхме какво стана. Отговорността, че сега се отива на избори, е изцяло на сегашното мнозинство. Сега гражданите им казаха, че трябва да се изолира Пеевски – всяко бъдещо мнозинство трябва да започва това. Хората на площада бяха срещу модела на управление – модела на Пеевски и Борисов. И бюджетът, който не мина, и бюджетът за настоящата година, си е техен, техен представител продължава да изпълнява длъжността министър-председател до назначаването на служебното правителство. Те няма как да бъдат опозиция на собственото си правителство в оставка. Борисов е много опитен и знае, че говори врели-некипели. Така че да не се опитват да избегнат отговорността заради техните решения, заяви Божанов.

По думите му нов бюджет трябва да бъде внесен от следващо редовно правителство, но удължителен бюджет, който да уреди някои плащания, е правен и преди и може да бъде направен отново.

В отговор на въпрос той уточни, че в "Продължаваме промяната-Демократична България" по-скоро не са изненадани от оставката на кабинета.

Хората поискаха оставката достатъчно рано, а правителството се движеше с един протест назад. Площадът и в София, и в цялата страна изкрещя толкова мощно, че нямаше как да не бъде подадена оставката. Предупреждавахме, че арогантността и наглостта на това управление непременно ще се наслои във времето и това ще доведе до взрив. Те не ни чуха и това се случи. Хората казаха "Вън Пеевски" и "Вън този модел", който през корупционни схеми, през чадър от МВР и прокуратурата се презарежда чрез купуване на гласове по време на избори. Всяка бъдеща власт трябва да елиминира този модел на управление, посочи Божидар Божанов.

Днес видяхме, че Борисов, макар че изглеждаше доста ядосан и доста обиден, отново не каза нито една лоша дума за Пеевски. Политическият паразит Пеевски е решил да остави гостоприемника си да просъществува още известно време, отбеляза Божанов.

Той отчете като грешка допускането Пеевски да се представя като говорител на т.нар. сглобка, както и част от промените в Конституцията, приети с подкрепата на лидера на ДПС-Ново начало.

Ние не само сме признали грешките си, но имаме оставки на лидери, наказаха ни и избирателите, така че мисля, че сме се поучили от грешките си, заяви съпредседателят на "Да, България".

Виждаме, че г-н Борисов упорства, че не е направил нито една грешка, той смята, че моделът му е работещ. На следващите избори е много важно хората да излязат да гласуват и да подкрепят някого – дали ще сме ние или някой друг, те ще решат. Но това ще промени картината много сериозно. Нашите три основни приоритета, за които ще работим, са върховенство на закона, изолирането на модела на Пеевски и Борисов и следване на евроатлантическата посока на България. Колкото повече гласове получим, толкова по-успешно ще можем да защитаваме тези приоритет, коментира Божидар Божанов.

Според него евентуалното създаване на политическа сила от президента Румен на Радев "ще разбърка картите".

Но това как ще бъде нареден следващият парламент, ще го решат българските граждани. На този етап ние не знаем какво е това, да правим прогнози отсега, по-скоро би било грешка. На първо място ще трябва да се борим за честни избори. Смятаме, че машинното гласуване и машинното отчитане на гласовете е най-сигурният начин да има честни избори. Трябва да бъде направен опит да има консенсус за това, каза още Божанов.