Божанов: Борисов, макар че изглеждаше доста ядосан и обиден, пак не каза нито една лоша дума за Пеевски

Оставката на правителството е успех за гражданите. Те излязоха непримирими, изразиха своя гняв срещу безобразията на това управление и това е техен успех. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от novini.bg.
Управляващите бързат да се отърват от всякаква отговорност. Миналата година ние казахме, че трябва да има санитарен кордон срещу Пеевски. Тогава Борисов се изплаши, извади ни от преговорите и видяхме какво стана. Отговорността, че сега се отива на избори, е изцяло на сегашното мнозинство. Сега гражданите им казаха, че трябва да се изолира Пеевски – всяко бъдещо мнозинство трябва да започва това. Хората на площада бяха срещу модела на управление – модела на Пеевски и Борисов. И бюджетът, който не мина, и бюджетът за настоящата година, си е техен, техен представител продължава да изпълнява длъжността министър-председател до назначаването на служебното правителство. Те няма как да бъдат опозиция на собственото си правителство в оставка. Борисов е много опитен и знае, че говори врели-некипели. Така че да не се опитват да избегнат отговорността заради техните решения, заяви Божанов.
По думите му нов бюджет трябва да бъде внесен от следващо редовно правителство, но удължителен бюджет, който да уреди някои плащания, е правен и преди и може да бъде направен отново.
В отговор на въпрос той уточни, че в "Продължаваме промяната-Демократична България" по-скоро не са изненадани от оставката на кабинета.
Хората поискаха оставката достатъчно рано, а правителството се движеше с един протест назад. Площадът и в София, и в цялата страна изкрещя толкова мощно, че нямаше как да не бъде подадена оставката. Предупреждавахме, че арогантността и наглостта на това управление непременно ще се наслои във времето и това ще доведе до взрив. Те не ни чуха и това се случи. Хората казаха "Вън Пеевски" и "Вън този модел", който през корупционни схеми, през чадър от МВР и прокуратурата се презарежда чрез купуване на гласове по време на избори. Всяка бъдеща власт трябва да елиминира този модел на управление, посочи Божидар Божанов.
Днес видяхме, че Борисов, макар че изглеждаше доста ядосан и доста обиден, отново не каза нито една лоша дума за Пеевски. Политическият паразит Пеевски е решил да остави гостоприемника си да просъществува още известно време, отбеляза Божанов.
Той отчете като грешка допускането Пеевски да се представя като говорител на т.нар. сглобка, както и част от промените в Конституцията, приети с подкрепата на лидера на ДПС-Ново начало.
Ние не само сме признали грешките си, но имаме оставки на лидери, наказаха ни и избирателите, така че мисля, че сме се поучили от грешките си, заяви съпредседателят на "Да, България".
Виждаме, че г-н Борисов упорства, че не е направил нито една грешка, той смята, че моделът му е работещ. На следващите избори е много важно хората да излязат да гласуват и да подкрепят някого – дали ще сме ние или някой друг, те ще решат. Но това ще промени картината много сериозно. Нашите три основни приоритета, за които ще работим, са върховенство на закона, изолирането на модела на Пеевски и Борисов и следване на евроатлантическата посока на България. Колкото повече гласове получим, толкова по-успешно ще можем да защитаваме тези приоритет, коментира Божидар Божанов.
Според него евентуалното създаване на политическа сила от президента Румен на Радев "ще разбърка картите".
Но това как ще бъде нареден следващият парламент, ще го решат българските граждани. На този етап ние не знаем какво е това, да правим прогнози отсега, по-скоро би било грешка. На първо място ще трябва да се борим за честни избори. Смятаме, че машинното гласуване и машинното отчитане на гласовете е най-сигурният начин да има честни избори. Трябва да бъде направен опит да има консенсус за това, каза още Божанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СИВ
18:51 11.12.2025
2 боко
До коментар #1 от "СИВ":АЗ ще бъда пак,споко!
18:53 11.12.2025
3 Гост
18:54 11.12.2025
4 ТуТуу
18:55 11.12.2025
7 бързат да се отърват от отговорност
и ги насаждате на пачи яйца.
и продължавате с протестите.
Хем ще плюете, хем ще протестирате.
Накажете Бою Циганина като не му приемете оставката
18:58 11.12.2025
8 Видьо Видев
До коментар #4 от "ТуТуу":Най-после, нещо за което настоявахме от години!
Подпиши петицията!
10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес
18:58 11.12.2025
9 Сесесере
До коментар #1 от "СИВ":Ми кой да e бе сив? Още 30 години безвремие ли искаш! И ти като тираджиите, с развяти руски знамена и тениска СССР, -а в Европа въртим за 3500 верска ба месец!
19:00 11.12.2025
10 иван костов
19:02 11.12.2025
11 ВинеТуТу
19:03 11.12.2025
12 ГЕРБ
19:04 11.12.2025
13 Анджо
19:05 11.12.2025
16 Паисий е жив
19:06 11.12.2025
17 АБВ
19:07 11.12.2025
18 Адолф
До коментар #1 от "СИВ":Лошото е че няма да е само той. Сложи до тоя комсомолец и ония с двата пръста чело, ония дето измами съдружниците си и продаде акциите на общата им фирма, генерала дето е метър и петдесет, сложи и чиляка със зеления потник, а ако към тях добавиш и шефа на следствието по времето на мутренските групировки другаря Рашков хич няма да ти е до смях - трагично ще е. За останалите карикатури като разни фараони, гелове и памуклийки даже и не искам да си помислям че може да ни управляват.
19:08 11.12.2025
19 Майора
19:09 11.12.2025
20 ГАРАНТИРАНО ОТ ПП-ДБ МЕЧ ВЪЗР. ВЕЛИЧИЕ
19:12 11.12.2025
21 Анджо
19:12 11.12.2025
22 Как ? Да
ПРЪ ! д !
НЕ !
КАТО !
МУ ГО !
Е !
НАВРЯЛ !
19:14 11.12.2025
23 Печатар с водопад
19:15 11.12.2025
24 пффф
19:18 11.12.2025
25 Драго
19:18 11.12.2025
26 Промяна
19:19 11.12.2025
27 Бозинката
19:20 11.12.2025
28 Стига мантри
До коментар #23 от "Печатар с водопад":, дай по същество !У нас всеки държи някой с нещо си ! Днес умря опорката , че Шиши държи Баце с нещо си ! Преди време Цв, Цветанов го държеше с нещо си , сега чакам да се появи поредният държач . Ама по добре от вас самите никой не може да държи Баце да не ви бие на избори , но не се усещате , защото толкова ви е пипето .
19:24 11.12.2025
29 Иванушка🇺🇸
19:25 11.12.2025
30 Каза каза както винаги
19:28 11.12.2025
31 аааахахахааа
До коментар #21 от "Анджо":Ти не ги ли видя как гледаха като пръд нали в пленарната зала след като Желязков си подаде оставката. Мислеха си че ще продължат да си играят на демокрация и протести ама не стана тяхната. Сега жална ни майка с тая детска градина.
19:29 11.12.2025
32 баба вюна
19:30 11.12.2025
33 що така
И защо така трудно преглъщате?
Кост ли ви застана в гърлото, с ангина ли сте?
Ся шъ въ видим колко струвате.
19:30 11.12.2025
34 Бай Араб
19:31 11.12.2025
35 Комсомолец
19:31 11.12.2025
36 Бай Араб
19:32 11.12.2025
37 смехоран
До коментар #1 от "СИВ":Ами това си повикахте,това ви дойде.Айде честито.
19:32 11.12.2025
38 Ами
Някой хора още са в скута на Пеевски, но по медиите и площадите го играят опозиция.
19:33 11.12.2025
39 Бастардо
До коментар #7 от "бързат да се отърват от отговорност":Късно е либе за китка,менчето лопна.
19:34 11.12.2025
40 големдебил
До коментар #11 от "ВинеТуТу":Е нали искахте оставка бе.Ами Боко каза че слуша какво иска народа.На ти оставка.Що сега врекаш?
19:36 11.12.2025
41 Бай Араб
19:37 11.12.2025