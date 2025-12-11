Юрий Асланов: Ако проектът на Радев се появи на терена, ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори

Оставката на правителството беше изненада, но изненада беше и развитието на събитията в последните дни, по-скоро заради мащаба на гражданските протести срещу правителството. Градацията на напрежението се увенча със своя логичен завършек. Не мисля че правителството и управляващото мнозинство щеше да издържи на натиска, ако беше продължил. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ социологът Юрий Асланов.
"Протестът иска политиците да поемат отговорност, да подаде оставка правителството и да има честни избори, които да излъчат политици по-отговорни от сегашните, които да спрат да крадат и да се отнесат по-чувствително към несгодите и страданията на народа.“
По думите му стават все по-вероятни поредните предсрочни парламентарни избори, като резултатът им е трудно предвидим заради множеството неизвестни фактори, като това дали ще има нови играчи на политическата сцена и най-вече ще се състои ли дългоочакваният политически проект на президента Радев. Международната политическа обстановка също оказва голямо влияние в България, и не само, и не се знае какво може да се случи в следващите месеци. Като трети фактор, чийто неизвестни последици в социален и икономически план могат да окажат силно влияние върху политическата обстановка у нас, политологът определи внедряването на еврото у нас. "Затова не е изключено в един момент, след Нова година, да бъдем свидетели на нови избухвания на масово недоволство и нови протести. Но за момента напрежението е подтиснато с акта на поддаване на оставката,“ като според политолога, Желязков подава оставката на правителството не само под натиска на улицата, но поради факта, че на Борисов не му е особено комфортно "да стои залепен за Пеевски“, превърнал се в най-мразения човек в държавата през последните дни. "Дали този път неговият тактически маньовър ще бъде успешен или не, също засега не се знае“.
Ако проектът на президента Радев се появи на парламентарно-политическия терен, ще размести много съществено съотношението на силите и ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори, посочи още Асланов. "Ако президентът не го направи лично обаче, а припознае отново като свой проект някакъв политически субект, углавен не от него, аз не очаквам чудеса при представените на този проект. Ясно е, че хората искат да го видят него лично,“ поясни гостът и добави, че в най-неизгодна позиция от появата на такъв политически проект ще бъде БСП и при евентуални предсрочни избори тя няма да бъде представена в следващия парламент. "Това касае и "Има такъв народ“ на Слави Трифонов заради това, че те участваха в този намразен от хората кабинет и в това непопулярно управляващо мнозинство.“
Възможно е да има някакви ползи за ПП-ДБ, оглавили отчасти този протест, но "като че ли улицата не ги припозна и тях като свои любимци,“ добави Асланов. "Трудно би било те да се обозначат като алтернатива, защото те не са нова политическа сила, каквато бяха през 2020 години, когато се появиха след протестите тогава. Добре се познати, и освен това, върху тях стои подозрението, че самостоятелно нищо няма да направят, отново ще направят някаква "сглобка“. Ако това се случи, ще бъде финал за политическата кариера на този политически субект, защото няма да им бъде простено.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 радев
Коментиран от #4, #6
21:55 11.12.2025
2 Да,бе
21:56 11.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Да, може да дръпне гласове, но не може да направи кабинет - няма с кого да се коалира!
И тогава идва отново ГЕРБ - ППДБ и ДПС в сенките, които ще се коалират срещу Радев!
Пак нищо не се променя!
Промяна ще има когато ония близо 4 милиона, които ходят за гъби излязат пред урните, не когато умнокрасивите са на площада и не от Радев!
21:57 11.12.2025
4 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "радев":Хахаха Радев е НАТОвски генерал и хората тепърва ще го разбират :)
Коментиран от #7, #8, #12
21:58 11.12.2025
9 Анджо
Коментиран от #11
22:05 11.12.2025
10 Проектант
22:06 11.12.2025
11 От нафталина ли си ти бе
До коментар #9 от "Анджо":Молецо.....
Коментиран от #33
22:07 11.12.2025
12 Запрянов пък
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Завърши в Москва.... тъ па ко
22:09 11.12.2025
13 когато оръдията гърмят законите мълчат
22:11 11.12.2025
14 Реалност
Коментиран от #17
22:12 11.12.2025
15 Това го
Коментиран от #35
22:12 11.12.2025
16 Реалността
Коментиран от #36
22:14 11.12.2025
18 Абе Реал Друс
22:19 11.12.2025
19 Реалностите
22:20 11.12.2025
20 РАДЕВ Е НАШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ
22:20 11.12.2025
21 Да бе
Коментиран от #23
22:22 11.12.2025
22 Файърфлай
22:24 11.12.2025
23 Радев ще победи украйна
До коментар #21 от "Да бе":Дайте му един самолет и че видите....
22:25 11.12.2025
24 статистик
Коментиран от #38
22:30 11.12.2025
25 Даниел Немитов
Коментиран от #30
22:33 11.12.2025
26 Мдаа!🤔
22:34 11.12.2025
28 Нехис
22:35 11.12.2025
29 Озадачен
22:36 11.12.2025
30 Файърфлай
До коментар #25 от "Даниел Немитов":Е,хайде пък и вие,кой викаше "Мистър Кеш".Ами мистър Крез.
22:37 11.12.2025
31 статистик
22:38 11.12.2025
32 DW смърди
Углавен или Оглавен?
Жива мъка...
22:40 11.12.2025
33 големдебил
До коментар #11 от "От нафталина ли си ти бе":не бе,човека ти припомня че заради Мунчо всеки ден ни дърпат от джобовете по 1,5 млн. лева ама ти от нафталина нямаш гънки да мислиш,и даже май се кефиш щом защитаваш безродника.
22:43 11.12.2025
34 1234
22:44 11.12.2025
35 тръц
До коментар #15 от "Това го":и внучето умно кат дядо си,горкото де попаднало
22:45 11.12.2025
36 баба вюна
До коментар #16 от "Реалността":Даже почвам да си мисля дали тайничко Мунчо няма да почне да праща бг мъже и младежи,а може и жени при Вова че му трябват за пушечно месо.Тъй че недейте много да любите Мунчо.
22:47 11.12.2025
37 двадесет и трети
22:49 11.12.2025
38 смехоран
До коментар #24 от "статистик":хехеееее,голям си оптимист бе,цели 120 парчета за мунчо,а
22:50 11.12.2025