Новини
България »
Всички градове »
Юрий Асланов: Ако проектът на Радев се появи на терена, ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори

Юрий Асланов: Ако проектът на Радев се появи на терена, ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори

11 Декември, 2025 21:35 1 059 38

  • юрий асланов-
  • проект-
  • румен радев-
  • влияние-
  • резултат-
  • избори

Възможно е да има някакви ползи за ПП-ДБ, оглавили отчасти този протест, но "като че ли улицата не ги припозна и тях като свои любимци,“ добави социологът

Юрий Асланов: Ако проектът на Радев се появи на терена, ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оставката на правителството беше изненада, но изненада беше и развитието на събитията в последните дни, по-скоро заради мащаба на гражданските протести срещу правителството. Градацията на напрежението се увенча със своя логичен завършек. Не мисля че правителството и управляващото мнозинство щеше да издържи на натиска, ако беше продължил. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ социологът Юрий Асланов.

"Протестът иска политиците да поемат отговорност, да подаде оставка правителството и да има честни избори, които да излъчат политици по-отговорни от сегашните, които да спрат да крадат и да се отнесат по-чувствително към несгодите и страданията на народа.“

По думите му стават все по-вероятни поредните предсрочни парламентарни избори, като резултатът им е трудно предвидим заради множеството неизвестни фактори, като това дали ще има нови играчи на политическата сцена и най-вече ще се състои ли дългоочакваният политически проект на президента Радев. Международната политическа обстановка също оказва голямо влияние в България, и не само, и не се знае какво може да се случи в следващите месеци. Като трети фактор, чийто неизвестни последици в социален и икономически план могат да окажат силно влияние върху политическата обстановка у нас, политологът определи внедряването на еврото у нас. "Затова не е изключено в един момент, след Нова година, да бъдем свидетели на нови избухвания на масово недоволство и нови протести. Но за момента напрежението е подтиснато с акта на поддаване на оставката,“ като според политолога, Желязков подава оставката на правителството не само под натиска на улицата, но поради факта, че на Борисов не му е особено комфортно "да стои залепен за Пеевски“, превърнал се в най-мразения човек в държавата през последните дни. "Дали този път неговият тактически маньовър ще бъде успешен или не, също засега не се знае“.

Ако проектът на президента Радев се появи на парламентарно-политическия терен, ще размести много съществено съотношението на силите и ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори, посочи още Асланов. "Ако президентът не го направи лично обаче, а припознае отново като свой проект някакъв политически субект, углавен не от него, аз не очаквам чудеса при представените на този проект. Ясно е, че хората искат да го видят него лично,“ поясни гостът и добави, че в най-неизгодна позиция от появата на такъв политически проект ще бъде БСП и при евентуални предсрочни избори тя няма да бъде представена в следващия парламент. "Това касае и "Има такъв народ“ на Слави Трифонов заради това, че те участваха в този намразен от хората кабинет и в това непопулярно управляващо мнозинство.“

Възможно е да има някакви ползи за ПП-ДБ, оглавили отчасти този протест, но "като че ли улицата не ги припозна и тях като свои любимци,“ добави Асланов. "Трудно би било те да се обозначат като алтернатива, защото те не са нова политическа сила, каквато бяха през 2020 години, когато се появиха след протестите тогава. Добре се познати, и освен това, върху тях стои подозрението, че самостоятелно нищо няма да направят, отново ще направят някаква "сглобка“. Ако това се случи, ще бъде финал за политическата кариера на този политически субект, защото няма да им бъде простено.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 радев

    15 21 Отговор
    е руски отпадък!

    Коментиран от #4, #6

    21:55 11.12.2025

  • 2 Да,бе

    6 7 Отговор
    И сега ако не се появи ще е най-обратният генерал в световната история...Мисля че не е такъв.

    21:56 11.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    9 8 Отговор
    Абе стига с тоя Радев бе!
    Да, може да дръпне гласове, но не може да направи кабинет - няма с кого да се коалира!
    И тогава идва отново ГЕРБ - ППДБ и ДПС в сенките, които ще се коалират срещу Радев!
    Пак нищо не се променя!

    Промяна ще има когато ония близо 4 милиона, които ходят за гъби излязат пред урните, не когато умнокрасивите са на площада и не от Радев!

    21:57 11.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "радев":

    Хахаха Радев е НАТОвски генерал и хората тепърва ще го разбират :)

    Коментиран от #7, #8, #12

    21:58 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анджо

    10 12 Отговор
    Радев трябваше да свалите от власт не правителството. Тоя направи наи големите бели на България.

    Коментиран от #11

    22:05 11.12.2025

  • 10 Проектант

    4 3 Отговор
    Висшист съм-затова ме е страх да ида при доктор, като знам къв висшист съм аз

    22:06 11.12.2025

  • 11 От нафталина ли си ти бе

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Молецо.....

    Коментиран от #33

    22:07 11.12.2025

  • 12 Запрянов пък

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Завърши в Москва.... тъ па ко

    22:09 11.12.2025

  • 13 когато оръдията гърмят законите мълчат

    6 5 Отговор
    Най после нещо казано,кратко ,вярно, смислено и умно. Поздравления за г-н Асланов !

    22:11 11.12.2025

  • 14 Реалност

    8 9 Отговор
    Без внушения. Радев нищо няма да промени, защото е путинист. Няма млад човек, който да го харесва. Като изваден от нафталина е.

    Коментиран от #17

    22:12 11.12.2025

  • 15 Това го

    6 9 Отговор
    Знае и внучето ми две годишно. Радев ги отнася кът пиле сламка. САМО ДА НЕ ИМ ПРОСТИ СЪЖАЛИ ИЛИ СЕ ОБЛАЖИ.

    Коментиран от #35

    22:12 11.12.2025

  • 16 Реалността

    8 9 Отговор
    Без внушения. Радев нищо няма да промени, защото е путинист. Няма млад човек, който да го харесва. Като изваден от нафталина е.

    Коментиран от #36

    22:14 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе Реал Друс

    5 2 Отговор
    Та у тази държава само млади ли има. И тези млади история не са ли учили. Те родители баби дяди нямат ли да ги послушат. И защо мислиш че всички са демон крати. ТАЗИ РУСИЯ ТОЯ ПУТИН ВСЕ У ЧУТУРИТЕ ВИ. ГОЛЕМ СТРАХ ВИ ГОНИ. ОСВОБОДИЛИ СА НИ ДВА ПЪТИ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ И ТРЕТИ ПЪТ.

    22:19 11.12.2025

  • 19 Реалностите

    1 3 Отговор
    Никакъв проект няма да се появи, стига сте вярвали в елфи! Сега има 2 варианта Тиквоций най-накрая е прозрял, че ще бъде изяден от Свинчуага и се коалира с понитата и прекланя глава пред пилота или пак отново се коалира със Свинчуага и бива унищожен барабар с цялата си партийка?

    22:20 11.12.2025

  • 20 РАДЕВ Е НАШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ

    8 6 Отговор
    ВСИЧКИ ГО ПОДКРЕПЯМЕ!

    22:20 11.12.2025

  • 21 Да бе

    4 3 Отговор
    Стига с Радев! Аман от герберасти - нн!

    Коментиран от #23

    22:22 11.12.2025

  • 22 Файърфлай

    2 1 Отговор
    Проект "Радев" скоро няма да се появи,да не е луд ! Сега единия клон ЕА имат разстройство,другите ЕА са силно надрусани,следователно им предстои пълно фиаско.И тогава,евентуално ще дойде Радев.Мислете,бе хора.

    22:24 11.12.2025

  • 23 Радев ще победи украйна

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Да бе":

    Дайте му един самолет и че видите....

    22:25 11.12.2025

  • 24 статистик

    8 2 Отговор
    Ами горе -долу е ясно ! Радев ги отнася със 120 депутата ,Герб са втори , Възраждане трети ,ПП-ДБ четвъти, ами това е ! Сега ще попитате за НН . Не могат да управляват сами -народа ще избухне , не могат да влязат в коалиция , народа ще избухне , не могат просто да подкрепят правителство и да имат задкулисна влст ,народа избухна .При висока активност и ограничено купуване на гласове или не влизат или са с много малко места

    Коментиран от #38

    22:30 11.12.2025

  • 25 Даниел Немитов

    1 6 Отговор
    Мистър Кеш (известен още като Боташ) ще промени нещо, ама друг път!!!

    Коментиран от #30

    22:33 11.12.2025

  • 26 Мдаа!🤔

    1 4 Отговор
    Проектът на Радев ще бъде същият крадлив евроатлантически проект, като ГЕРБ и проектът на Сорос- ппдб/ЛГБТ! Отсега виждам гръмките заглавия : "Национална коалиция", "Помирение в името на България" и т.н. Вече видяхме няколко правителства на Радев, как се справят. Щом обаче народът очаква той да е Спасителят, нека да е Радев!

    22:34 11.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нехис

    1 3 Отговор
    Ако Мунчо Естонски направи партия, ще обере вота на всички розови глупаци - Подмяна, Бсп, Итн, Меч, Двуличие, Израждане, Болгарский восход. Тогава всичко ще е на кантар - дали вотът на розовите пен""""дели ще е по-голям от на ГЕРБ и НН. Ако розовите надделеят, пак ще има хаос, кредити, раздаване на пликове. Това за розовите. За елелторатът им - инфлация и по един среден пръст.

    22:35 11.12.2025

  • 29 Озадачен

    1 0 Отговор
    Колчем го споменат тоя Асланов тутакси се сещам за оная поговорка: " Тръгнаха като аслани, пък се върнаха нас..ни".

    22:36 11.12.2025

  • 30 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Даниел Немитов":

    Е,хайде пък и вие,кой викаше "Мистър Кеш".Ами мистър Крез.

    22:37 11.12.2025

  • 31 статистик

    1 0 Отговор
    Абе не знам да ти кажа , ако излязат онези 70 % които не гласуват , като нищо Радев ще вдигне вълна от 1,5 милиона гласа , а при такава вълна , ще влязат 4-5 партии ,защото 4 % бариера вече ще е към 200 000 гласа .Кой има толкова Герб,ПП-ДБ ,Възраждане и евентуално НН , казвам евентуално , защото там има голям отлив и дори разпад на структурата в градове като Хасково

    22:38 11.12.2025

  • 32 DW смърди

    1 0 Отговор
    "политически субект, углавен не от него"

    Углавен или Оглавен?
    Жива мъка...

    22:40 11.12.2025

  • 33 големдебил

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "От нафталина ли си ти бе":

    не бе,човека ти припомня че заради Мунчо всеки ден ни дърпат от джобовете по 1,5 млн. лева ама ти от нафталина нямаш гънки да мислиш,и даже май се кефиш щом защитаваш безродника.

    22:43 11.12.2025

  • 34 1234

    0 0 Отговор
    И от статия и от коментари това е 46% дебили.

    22:44 11.12.2025

  • 35 тръц

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Това го":

    и внучето умно кат дядо си,горкото де попаднало

    22:45 11.12.2025

  • 36 баба вюна

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Реалността":

    Даже почвам да си мисля дали тайничко Мунчо няма да почне да праща бг мъже и младежи,а може и жени при Вова че му трябват за пушечно месо.Тъй че недейте много да любите Мунчо.

    22:47 11.12.2025

  • 37 двадесет и трети

    0 0 Отговор
    Аз какво видях .Лидерите на партиите видяха протеста , веднага им просветна ,че ако се докоснат до НН и ще загубят много гласове , тях това ги вълнува -гласовете .Пеевски имаше един брилянтен ход , но го пропусна .Трябваше сега на последното гласуване да пусне референдума с гласовете на неговата партия .Така щеше да спечели доста хора на своя страна и щеше да обезоръжи другите партии,забивайки в тяхното поле .Не посмя да направи този смел ход .Прав е обаче за Сорос , но аз мисля , че славата на ПП-ДБ , най много да им докара още 5 места в другия парламент и толова .Ако обаче се борят уж яростно , може и още 10 места да докарат.

    22:49 11.12.2025

  • 38 смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "статистик":

    хехеееее,голям си оптимист бе,цели 120 парчета за мунчо,а

    22:50 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол