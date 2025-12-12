Любомир Каримански: Идеята за отлагане на еврото е несериозна и невъзможна

Техническото въвеждане на еврото в България няма да срещне пречки, стига регулаторите да изпълняват задълженията си, въпреки политическата нестабилност в страната. Това заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Любомир Каримански, цитиран от NOVA. Коментарът му идва ден след оставката на министър-председателя Росен Желязков и на фона на мащабни граждански протести.

Според финансиста няма опасност за икономиката на страната, но Народното събрание трябва да подходи отговорно към фискалната рамка за следващата година.

"Трябва да се приеме закон за удължаване на сегашния бюджет с малки промени", категоричен е Каримански, който участва в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS.

Експертът припомни, че ситуацията не е прецедент за България и депутатите имат опит с подобни казуси. Той даде пример с политическата криза от 2022 година.

"Искам да припомня, че през 2022 година ние влязохме с удължен бюджет. Тогава беше гласувана оставката на правителството на Кирил Петков и правителството беше в процес на изготвяне на бюджета, но тогава никой не допусна да няма бюджет и да не се приеме нищо", посочи Каримански.

Той настоя за приемането на удължителен бюджет, който не само да осигури техническото преизчисляване във валутния курс, но и да гарантира стабилност в първите месеци след присъединяването към еврозоната.

Любомир Каримански отхвърли категорично идеята на политическа партия "Възраждане" за едногодишно отлагане на членството в еврозоната заради "форсмажорни обстоятелства".

"Не смятам, че е възможно, не трябва да гледаме сериозно на подобно нещо. Много е важно да даваме сигнал навън, че сме страна с последователна политика. Трябва да излъчваме предвидимост", подчерта банкерът.

Членът на УС на БНБ направи и задълбочен анализ на причините, довели до масовото недоволство, което свали правителството на Росен Желязков. Според него бюджетът се е превърнал в катализатор на натрупаното социално напрежение.

"Вие, уважаеми зрители, разбрахте, че бюджетът не е просто счетоводен документ, а рамка, която разпределя ресурси между образование, здравеопазване, инфраструктура и социална сигурност, като по този начин оформя бъдещето на поколенията", коментира Каримански.

Той отбеляза повишаването на икономическата грамотност сред населението и определи протестите като знак за еволюция в политическата култура – от пасивност към активна критика.

"Нека политиците не забравят, че този протест има друга цел и други адресати - различни от бюджета. Нека не забравят, че този протест беше и е срещу безпардонната арогантност, шокиращата наглост и шопарщината в политиката", завърши емоционално Любомир Каримански.