Любомир Каримански: Идеята за отлагане на еврото е несериозна и невъзможна

12 Декември, 2025 20:37 849 28

Народното събрание трябва да подходи отговорно към фискалната рамка за следващата година

Любомир Каримански: Идеята за отлагане на еврото е несериозна и невъзможна - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Техническото въвеждане на еврото в България няма да срещне пречки, стига регулаторите да изпълняват задълженията си, въпреки политическата нестабилност в страната. Това заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Любомир Каримански, цитиран от NOVA. Коментарът му идва ден след оставката на министър-председателя Росен Желязков и на фона на мащабни граждански протести.

Според финансиста няма опасност за икономиката на страната, но Народното събрание трябва да подходи отговорно към фискалната рамка за следващата година.

"Трябва да се приеме закон за удължаване на сегашния бюджет с малки промени", категоричен е Каримански, който участва в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS.

Експертът припомни, че ситуацията не е прецедент за България и депутатите имат опит с подобни казуси. Той даде пример с политическата криза от 2022 година.

"Искам да припомня, че през 2022 година ние влязохме с удължен бюджет. Тогава беше гласувана оставката на правителството на Кирил Петков и правителството беше в процес на изготвяне на бюджета, но тогава никой не допусна да няма бюджет и да не се приеме нищо", посочи Каримански.

Той настоя за приемането на удължителен бюджет, който не само да осигури техническото преизчисляване във валутния курс, но и да гарантира стабилност в първите месеци след присъединяването към еврозоната.

Любомир Каримански отхвърли категорично идеята на политическа партия "Възраждане" за едногодишно отлагане на членството в еврозоната заради "форсмажорни обстоятелства".

"Не смятам, че е възможно, не трябва да гледаме сериозно на подобно нещо. Много е важно да даваме сигнал навън, че сме страна с последователна политика. Трябва да излъчваме предвидимост", подчерта банкерът.

Членът на УС на БНБ направи и задълбочен анализ на причините, довели до масовото недоволство, което свали правителството на Росен Желязков. Според него бюджетът се е превърнал в катализатор на натрупаното социално напрежение.

"Вие, уважаеми зрители, разбрахте, че бюджетът не е просто счетоводен документ, а рамка, която разпределя ресурси между образование, здравеопазване, инфраструктура и социална сигурност, като по този начин оформя бъдещето на поколенията", коментира Каримански.

Той отбеляза повишаването на икономическата грамотност сред населението и определи протестите като знак за еволюция в политическата култура – от пасивност към активна критика.

"Нека политиците не забравят, че този протест има друга цел и други адресати - различни от бюджета. Нека не забравят, че този протест беше и е срещу безпардонната арогантност, шокиращата наглост и шопарщината в политиката", завърши емоционално Любомир Каримански.


  • 1 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Новата доктрина на САЩ е унищожение на Брюксел и еврозоната.Ще ви оберат парите и ще ви връчат евро без покритие.След една година ще става само за тоалетна хартия.Купувайте долари и злато.

    20:40 12.12.2025

  • 2 ББ ББ

    4 1 Отговор
    А на мен не ми пука , защото всичко ми е в кюлчета !!

    20:41 12.12.2025

  • 3 Няма да ви оставим да дишате 🗽

    12 2 Отговор
    Победихме шайката на Тиквата и Прасето ✌🏻

    20:41 12.12.2025

  • 4 Съвсем реална

    13 2 Отговор
    И абсолютно разумна е !

    20:43 12.12.2025

  • 5 Анонимен

    17 2 Отговор
    А сериозно ли е да приемем еврото в тази печална ситуация? В ЕС вече се заведе дело за манипулиране на данните, за да ни пуснат. Не би ли било ясен сигнал, че ЕЦБ съвсем го е втасала, за да са опрели до златото, което ще вземат от нас? Не случайно богаташите се отървават от европейски облигации и се интересуват само от реални активи.

    20:44 12.12.2025

  • 6 Кольо

    8 1 Отговор
    "Шопарщина в политиката"- много добре казано!

    20:46 12.12.2025

  • 7 Разбирачо,

    15 1 Отговор
    удължен бюджет, е бюдежет в лева от 2025 и всички бюджетни трансфери единствено и само в лева може да бъдат извършвани. На интересен ли се правиш тъпунгер? Или закона и конституцията никога не са ви били важни ...

    20:47 12.12.2025

  • 8 Интереса на народа е по важен от ЕС

    19 1 Отговор
    Греши момчето ! Не сме готови за еврото !

    20:47 12.12.2025

  • 9 Няма такъв филм

    14 0 Отговор
    (приемане на удължителен бюджет, който да осигури техническото преизчисляване във валутния курс) .... Ако в бюджета пише в лева трасфера е в лева? Къде е учил тоя пуяк икономика? А? Платежно нареждане в лева той в донги или рубли ли го получава? То бива бива олигофрени ама чак толкова не бива. Като искат от 1 януари евро да гласуват бюджет в който пише евро. Кое не е ясно?

    20:53 12.12.2025

  • 10 ООрана държава

    5 0 Отговор
    През 2017 г. българските правоохранителни органи разбиха мащабна мрежа за митнически измами и, според съобщенията, конфискуваха 213 519 BTC от замесените. По време на ареста тези скрити парични средства са били оценени на приблизително 500 милиона долара.

    Само година по-късно, през 2018 г., имаше съобщения, че правителството тихомълком е продало цялата партида - уж за над 3,5 милиарда долара, като биткойнът се е търгувал между около 10 000 и 17 000 долара.

    Превъртаме напред към днес: ако ги бяха запазили, тези скрити парични средства щяха да струват повече от 25 милиарда долара - достатъчно, за да заличат почти целия национален дълг на България. Някои казват, че задържането им би променило финансовото им бъдеще.

    Това е едно от най-големите конфискации на криптовалути досега.
    Бойко къде са биткойните?

    20:54 12.12.2025

  • 11 Приятно е да гледаш

    14 0 Отговор
    Как се гърчи атлантически червей.

    20:57 12.12.2025

  • 12 Айде малко !?.

    10 0 Отговор
    По сериозно …Стига с мнението на платени и продадени експерти ,икономисти и професори ….

    21:02 12.12.2025

  • 13 Капитан Крийч

    9 1 Отговор
    Възможно е, възможно е. А ако ти искаш евро - куфарите и в Хрватска. Кво викаш? Ама там не можело да се краде? Твой проблем.

    21:07 12.12.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    ИМАЙТЕ ПОНЕ МАЛКО ДОСТОЙНСТВО БЕ.
    СТИГА СТЕ СЕ НАДУПВАЛИ ....ИЛИ ТАКА ВИ ХАРЕСВА???...ДА ОБСЛУЖВАТЕ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ???ЗА ПАРИ ДА СЕ ПРОДАВАТЕ...Е ГАТИ ПРОС...ТУТКИТЕ ДЕТО СТЕ....
    А НАС ВАШЕТО МНЕНИЕ ИЗОБЩО НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА!
    ЩЕ СЕ БОРИМ ДО К.ЪВ ДА СИ ЗАПАЗИМ ЛЕВА!

    21:10 12.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Предложението е много правилно

    7 0 Отговор
    Народа е изморен и му трябва глътка въздух . Един по дълъг период за адаптация към новите реалности. Трябва и референдум.

    21:16 12.12.2025

  • 17 Карамански

    7 1 Отговор
    Много ненужни приказки се изприказваха за еврото. Аз имам един простичък въпрос. Какво смятате да правите с изтеглените от обръщение български парични знаци? Ще ги унищожавате ли или ще ги съхраните както направиха германците?

    21:17 12.12.2025

  • 18 хахаха

    8 1 Отговор
    Любчо, на тебе ти намериха местенце със добра заплатка и сега лъжовно се усещаш авторитет. Грешка мойто момче. Грешка е . Не си за там . Служебното правителство ще ти даде възможност да си намериш подходяща работа . Така ще можеш да говориш винаги истината ,като свободен човек стъпил на земята и ще можеш да си честен с хората. Това е достойно нали !

    21:17 12.12.2025

  • 19 Защо

    5 0 Отговор
    Ме изтрихте задници продажни?

    21:21 12.12.2025

  • 20 Факт

    2 0 Отговор
    Т.н. "техническо въвеждане" означава, че търговецът трябва да се запаси с евромонети и банкноти независимо дали има или няма достатъчно постъпления. По-точно всичко се финансира от магазина и магазинчето. Държавата си прехвърля разходите на частни магазини. Справедливо би било да ги финансира един месец (понеже толкова време са дали) безлихвен кеш.

    21:32 12.12.2025

  • 21 Възраждане

    5 2 Отговор
    Ей, чалгар. Не видяхте ли площада. История сте. Също като еврото и ЕС. Предстои курс към БРИКС. Народът ви изрита

    21:32 12.12.2025

  • 22 Гориил

    1 3 Отговор
    Сбогом, български лъв. Котката не пуска мишката.

    Коментиран от #27

    21:39 12.12.2025

  • 23 запознат

    3 0 Отговор
    Какво евро ? Ние минаваме към Русия и БРИКС !

    21:52 12.12.2025

  • 24 Фронт за лева

    3 0 Отговор
    Искаме си лева

    21:54 12.12.2025

  • 25 русоляв

    3 0 Отговор
    Кой изобщо ви е искал Евозъюза , референдум имаше ли ? Сега за Еврозоната пък направо забраниха референдума ! България иска да е с Русия и развития свят , а не с потъваща Европа

    21:55 12.12.2025

  • 26 нннн

    2 0 Отговор
    Да, трябва да даваме сигнали навън. Трябва да дадем сигнал, че не сме готови и ще влезем в еврозоната... ама друг път. И след референдум.
    Да обещаеш, не значи да се ожениш.

    21:55 12.12.2025

  • 27 СЛОНА

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    НЯМА ДА НИ ГО УКАРАТ ,ЧЕ НИ ОСТАВАТ ДА ЧЕКАМЕ У ЧАКАЛНАТА ЗАЕДНО С МАМАЛИГАРИТЕ!!!
    МАМАЛИГАРИТЕ ,ЧЕ СИ ЯДАТ МАМАЛИГАТА С НАЩЕ ПОЛИТИЦИ,А НИЙ ЩЕ СИ ОМЕСИМ ПОГАЧИТЕ И ЧЕ СИ ЧЕКАМЕ БРАТУШКИТЕ ДА НИ ОСВОБОДАТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ОТ ЕВРОСТЛАНТИЧСКИТЕ ТВАРИ!!!

    21:55 12.12.2025

  • 28 И ти яхна протеста

    0 1 Отговор
    И от улицата директно в БНБ. С Гюров не сте и мечтали за зам. гуверньори. С неговата диплома под въпрос.

    21:58 12.12.2025

