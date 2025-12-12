Любомир Каримански: Идеята за отлагане на еврото е несериозна и невъзможна

Техническото въвеждане на еврото в България няма да срещне пречки, стига регулаторите да изпълняват задълженията си, въпреки политическата нестабилност в страната. Това заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Любомир Каримански, цитиран от NOVA. Коментарът му идва ден след оставката на министър-председателя Росен Желязков и на фона на мащабни граждански протести.
Според финансиста няма опасност за икономиката на страната, но Народното събрание трябва да подходи отговорно към фискалната рамка за следващата година.
"Трябва да се приеме закон за удължаване на сегашния бюджет с малки промени", категоричен е Каримански, който участва в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS.
Експертът припомни, че ситуацията не е прецедент за България и депутатите имат опит с подобни казуси. Той даде пример с политическата криза от 2022 година.
"Искам да припомня, че през 2022 година ние влязохме с удължен бюджет. Тогава беше гласувана оставката на правителството на Кирил Петков и правителството беше в процес на изготвяне на бюджета, но тогава никой не допусна да няма бюджет и да не се приеме нищо", посочи Каримански.
Той настоя за приемането на удължителен бюджет, който не само да осигури техническото преизчисляване във валутния курс, но и да гарантира стабилност в първите месеци след присъединяването към еврозоната.
Любомир Каримански отхвърли категорично идеята на политическа партия "Възраждане" за едногодишно отлагане на членството в еврозоната заради "форсмажорни обстоятелства".
"Не смятам, че е възможно, не трябва да гледаме сериозно на подобно нещо. Много е важно да даваме сигнал навън, че сме страна с последователна политика. Трябва да излъчваме предвидимост", подчерта банкерът.
Членът на УС на БНБ направи и задълбочен анализ на причините, довели до масовото недоволство, което свали правителството на Росен Желязков. Според него бюджетът се е превърнал в катализатор на натрупаното социално напрежение.
"Вие, уважаеми зрители, разбрахте, че бюджетът не е просто счетоводен документ, а рамка, която разпределя ресурси между образование, здравеопазване, инфраструктура и социална сигурност, като по този начин оформя бъдещето на поколенията", коментира Каримански.
Той отбеляза повишаването на икономическата грамотност сред населението и определи протестите като знак за еволюция в политическата култура – от пасивност към активна критика.
"Нека политиците не забравят, че този протест има друга цел и други адресати - различни от бюджета. Нека не забравят, че този протест беше и е срещу безпардонната арогантност, шокиращата наглост и шопарщината в политиката", завърши емоционално Любомир Каримански.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:40 12.12.2025
2 ББ ББ
20:41 12.12.2025
3 Няма да ви оставим да дишате 🗽
20:41 12.12.2025
4 Съвсем реална
20:43 12.12.2025
5 Анонимен
20:44 12.12.2025
6 Кольо
20:46 12.12.2025
7 Разбирачо,
20:47 12.12.2025
8 Интереса на народа е по важен от ЕС
20:47 12.12.2025
9 Няма такъв филм
20:53 12.12.2025
10 ООрана държава
Само година по-късно, през 2018 г., имаше съобщения, че правителството тихомълком е продало цялата партида - уж за над 3,5 милиарда долара, като биткойнът се е търгувал между около 10 000 и 17 000 долара.
Превъртаме напред към днес: ако ги бяха запазили, тези скрити парични средства щяха да струват повече от 25 милиарда долара - достатъчно, за да заличат почти целия национален дълг на България. Някои казват, че задържането им би променило финансовото им бъдеще.
Това е едно от най-големите конфискации на криптовалути досега.
Бойко къде са биткойните?
20:54 12.12.2025
11 Приятно е да гледаш
20:57 12.12.2025
12 Айде малко !?.
21:02 12.12.2025
13 Капитан Крийч
21:07 12.12.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СТИГА СТЕ СЕ НАДУПВАЛИ ....ИЛИ ТАКА ВИ ХАРЕСВА???...ДА ОБСЛУЖВАТЕ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ???ЗА ПАРИ ДА СЕ ПРОДАВАТЕ...Е ГАТИ ПРОС...ТУТКИТЕ ДЕТО СТЕ....
А НАС ВАШЕТО МНЕНИЕ ИЗОБЩО НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА!
ЩЕ СЕ БОРИМ ДО К.ЪВ ДА СИ ЗАПАЗИМ ЛЕВА!
21:10 12.12.2025
16 Предложението е много правилно
21:16 12.12.2025
17 Карамански
21:17 12.12.2025
18 хахаха
21:17 12.12.2025
19 Защо
21:21 12.12.2025
20 Факт
21:32 12.12.2025
21 Възраждане
21:32 12.12.2025
22 Гориил
Коментиран от #27
21:39 12.12.2025
23 запознат
21:52 12.12.2025
24 Фронт за лева
21:54 12.12.2025
25 русоляв
21:55 12.12.2025
26 нннн
Да обещаеш, не значи да се ожениш.
21:55 12.12.2025
27 СЛОНА
До коментар #22 от "Гориил":НЯМА ДА НИ ГО УКАРАТ ,ЧЕ НИ ОСТАВАТ ДА ЧЕКАМЕ У ЧАКАЛНАТА ЗАЕДНО С МАМАЛИГАРИТЕ!!!
МАМАЛИГАРИТЕ ,ЧЕ СИ ЯДАТ МАМАЛИГАТА С НАЩЕ ПОЛИТИЦИ,А НИЙ ЩЕ СИ ОМЕСИМ ПОГАЧИТЕ И ЧЕ СИ ЧЕКАМЕ БРАТУШКИТЕ ДА НИ ОСВОБОДАТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ОТ ЕВРОСТЛАНТИЧСКИТЕ ТВАРИ!!!
21:55 12.12.2025
28 И ти яхна протеста
21:58 12.12.2025