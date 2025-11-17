Новини
След трагедията на "Тракия": Разследващи работят по няколко версии за фаталния инцидент
  Тема: Войната на пътя

След трагедията на "Тракия": Разследващи работят по няколко версии за фаталния инцидент

17 Ноември, 2025 08:38 1 264 21

Предстои назначаването на множество експертизи. Основната ще бъде автотехническата

Мария Атанасова

Разследването на тежката катастрофа, която почерни уикенда и затвори за часове автомагистрала "Тракия", продължава, като властите работят по няколко основни версии за причините, довели до трагедията. Инцидентът, при който загинаха трима души, стана в събота сутринта в участъка между Стара и Нова Загора, след като лек автомобил преминава през мантинелата и се удря челно в насрещно движеща се кола.

Според старши комисар Красимир Христов, директор на ОДМВР-Стара Загора, катастрофата е станала около 9 часа сутринта на 15 ноември на 209-ия километър на магистралата. По все още неизяснени причини, водачката губи контрол над автомобила, удря се в разделителната мантинела, прескача я и се сблъсква челно с кола в другото платно. На място загиват и тримата участници в сблъсъка - 23-годишната шофьорка и семейство от другия автомобил. Пострадало е и момиче, пътувало в колата в посока Бургас.

Окръжният прокурор на Стара Загора, Мария Михайлова, съобщи, че веднага е образувано досъдебно производство, което поради сложността на случая е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел. "Предстои назначаването на множество експертизи. Основната ще бъде автотехническата, която следва да даде отговор на причината за възникване на пътния инцидент, както и механизма, по който той се е реализирал", уточни прокурор Михайлова. Назначени са и съдебномедицински експертизи за установяване на причините за смъртта на загиналите. Очаква се разследването да приключи в законоустановения тримесечен срок.

Въпреки че пътният участък е новоасфалтиран и в отлично състояние, няколко фактора може да са довели до фаталния инцидент. Според автомобилния експерт Стефан Драганов най-вероятната причина е разсейване на водача, което е довело до рязка маневра и последваща свръхреакция с волана, причинила дебалансиране на автомобила.

Сред другите възможни причини, които ще бъдат проверени от експертизите, са:

⇒ Несъобразена скорост с пътните условия, по-конкретно гъстата мъгла, която е имало в района по време на катастрофата.

⇒ Техническа неизправност, като например спукана или мека гума, която би могла да доведе до внезапна загуба на контрол.

⇒ Липса на опит при реакция в екстремна ситуация на пътя.

Инцидентът блокира движението в посока Бургас за повече от пет часа, което доведе до сериозно натоварване на обходните маршрути през Стара Загора.


  • 1 Да питам бе

    17 3 Отговор
    На Боко мантинелата как е? Всичко точно? Вината върху автомобила или шофьора а литването над мантинелата как се случва?

    Коментиран от #4, #18

    08:42 17.11.2025

  • 2 мъкаааа

    7 0 Отговор
    Войната в България продължава и няма свършване!

    08:45 17.11.2025

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор
    Поредният борсук от Джен Зи. Text and drive зомби.

    08:46 17.11.2025

  • 4 Трифонов

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам бе":

    Тези мантинели вече не стават. Факт! ППС-ва вече са твърде големи и твърде тежки, а камионите и ТИР-овете по магистралите - изключително много. Това са мантинели за леки автомобили. Вършеха работа, когато SUV-тата бяха екзотика, а товарите се превозваха преимуществено с влакове, а ТИР-ове по пътищата просто нямаше. Трябват вече съвсем различни мантинели.

    Коментиран от #9, #11

    08:49 17.11.2025

  • 5 Жив Дявол

    3 0 Отговор
    Вината вероятно е техническа неизправност или в шофьора, ясно е. Но, как се прескача мантинелата не ми е ясно. Те служат за разделяне на платната и предпазване на насрещните точно в такива случаи. Има нещо нередно щом не са спряла автомобила а го е катапултирала.

    08:50 17.11.2025

  • 6 Толупа банкята

    6 0 Отговор
    Открадна асфалта!

    08:50 17.11.2025

  • 7 скъпи са колите

    4 0 Отговор
    уж най модерни и съвременни . но в тях хората умират . едва ли нарочно някой ще върти волана в мантинелата с 140 км/ч . самоубийство . на 23 студентка . камикадзе . всеки ден има челни катастрофи .

    Коментиран от #17

    08:50 17.11.2025

  • 8 Кит

    7 0 Отговор
    Една проверка за какво е бил използван смартфонът на младата дама в момента на удара би дал вероятното обяснение за трагедията.
    Жалко за невинно загиналите, нека почиват в мир!

    Коментиран от #15

    08:53 17.11.2025

  • 9 Територията БГ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трифонов":

    Тогава да вземат мерки това повече да не се случва. Плащаме винетки точно с тази цел, но пълним джобовете на определени хора.

    08:53 17.11.2025

  • 10 Днес

    7 1 Отговор
    Ех тези мобилни телефони, ех този вайбър, ех този месинджър.... ех тия тия слаби мантинели........... и в мъглата темпомати...

    08:53 17.11.2025

  • 11 Цеко сифоня

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трифонов":

    Никаква мантинела не може да спре хора без акъл. Тая патка е шпорила яко, а е имало мъгла и те го резултата.

    08:54 17.11.2025

  • 12 Тая 23 ти годишната джипкаджика

    2 1 Отговор
    Да я върнат от пъкъла да я съдят за двойно обийство

    08:55 17.11.2025

  • 13 пешо

    2 1 Отговор
    също и ровене в телефона

    08:55 17.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Опааа

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Кит":

    Каква млада дама ве?!? Дама??? Кифла! Убиец!

    08:58 17.11.2025

  • 16 Моментно

    3 0 Отговор
    разсейване. Автомобилите са опасни. Човешките грешки са присъщи, неминуеми.

    08:59 17.11.2025

  • 17 Случва се, но

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "скъпи са колите":

    Дори най-скъпите автомобили вземат жертви при определени обстоятелства. Въпроса е обезопасяването на пътищата, в случая магистралата. Едно е автомобил да самокатастрофира, друго е когато вземе жертви в отсрещната страна на движение при положение че има предпазна мантинела. Там е въпроса. Как и защо се е случило и как да се предотврати в бъдеще подобен случай.

    09:00 17.11.2025

  • 18 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам бе":

    На хора с твоето мозъчно съдържание все мантинелите са им виновни. Не си губи времето с питания как се прескача мантинела с автомобил, научи го сам - скочи в колата , надуй до 150+, отклони се рязко към мантинелата, нацели мантинелен носач с лявата гума и после лично ще се убедиш колко красиво лети над теб задната част на собствения ти автомобил, докато правите овчарския скок над железарията.
    Преживяването е уникално, макар и за десети от секундата, само внимавай да не се удариш при падането.
    А ако все пак възникне проблем, споко, Буци ще е виновен за него!

    09:05 17.11.2025

  • 19 Нако Даков

    0 0 Отговор
    След няколко дни уточнете най-после участниците в свирепата трагедия.Детето се оказа вчера,че е на 34 години.Днес имало и момиче?И ще споделя ,че няма такива отвратителни жестоки безумни катастрофи като тук.Пътуващ по магистрала-убиват те.Вървиш си по тротоара-убиват те.

    09:06 17.11.2025

  • 20 Истината

    0 0 Отговор
    е, че в преобладаващата част от случаите "вина" няма. Има грешки в преценката, уплаха, свръх реакция, липса на достатъчно концентрация...все човешки неща. Защото в крайна сметка хората не са роботи.

    09:08 17.11.2025

  • 21 ШФейк

    0 0 Отговор
    Сутрин е било, успала се е, особено ако е тръгнала в 5

    09:12 17.11.2025

