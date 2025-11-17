След трагедията на "Тракия": Разследващи работят по няколко версии за фаталния инцидент

Разследването на тежката катастрофа, която почерни уикенда и затвори за часове автомагистрала "Тракия", продължава, като властите работят по няколко основни версии за причините, довели до трагедията. Инцидентът, при който загинаха трима души, стана в събота сутринта в участъка между Стара и Нова Загора, след като лек автомобил преминава през мантинелата и се удря челно в насрещно движеща се кола.
Според старши комисар Красимир Христов, директор на ОДМВР-Стара Загора, катастрофата е станала около 9 часа сутринта на 15 ноември на 209-ия километър на магистралата. По все още неизяснени причини, водачката губи контрол над автомобила, удря се в разделителната мантинела, прескача я и се сблъсква челно с кола в другото платно. На място загиват и тримата участници в сблъсъка - 23-годишната шофьорка и семейство от другия автомобил. Пострадало е и момиче, пътувало в колата в посока Бургас.
Окръжният прокурор на Стара Загора, Мария Михайлова, съобщи, че веднага е образувано досъдебно производство, което поради сложността на случая е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел. "Предстои назначаването на множество експертизи. Основната ще бъде автотехническата, която следва да даде отговор на причината за възникване на пътния инцидент, както и механизма, по който той се е реализирал", уточни прокурор Михайлова. Назначени са и съдебномедицински експертизи за установяване на причините за смъртта на загиналите. Очаква се разследването да приключи в законоустановения тримесечен срок.
Въпреки че пътният участък е новоасфалтиран и в отлично състояние, няколко фактора може да са довели до фаталния инцидент. Според автомобилния експерт Стефан Драганов най-вероятната причина е разсейване на водача, което е довело до рязка маневра и последваща свръхреакция с волана, причинила дебалансиране на автомобила.
Сред другите възможни причини, които ще бъдат проверени от експертизите, са:
⇒ Несъобразена скорост с пътните условия, по-конкретно гъстата мъгла, която е имало в района по време на катастрофата.
⇒ Техническа неизправност, като например спукана или мека гума, която би могла да доведе до внезапна загуба на контрол.
⇒ Липса на опит при реакция в екстремна ситуация на пътя.
Инцидентът блокира движението в посока Бургас за повече от пет часа, което доведе до сериозно натоварване на обходните маршрути през Стара Загора.
1 Да питам бе
Коментиран от #4, #18
08:42 17.11.2025
2 мъкаааа
08:45 17.11.2025
3 честен ционист
08:46 17.11.2025
4 Трифонов
До коментар #1 от "Да питам бе":Тези мантинели вече не стават. Факт! ППС-ва вече са твърде големи и твърде тежки, а камионите и ТИР-овете по магистралите - изключително много. Това са мантинели за леки автомобили. Вършеха работа, когато SUV-тата бяха екзотика, а товарите се превозваха преимуществено с влакове, а ТИР-ове по пътищата просто нямаше. Трябват вече съвсем различни мантинели.
Коментиран от #9, #11
08:49 17.11.2025
5 Жив Дявол
08:50 17.11.2025
6 Толупа банкята
08:50 17.11.2025
7 скъпи са колите
Коментиран от #17
08:50 17.11.2025
8 Кит
Жалко за невинно загиналите, нека почиват в мир!
Коментиран от #15
08:53 17.11.2025
9 Територията БГ
До коментар #4 от "Трифонов":Тогава да вземат мерки това повече да не се случва. Плащаме винетки точно с тази цел, но пълним джобовете на определени хора.
08:53 17.11.2025
10 Днес
08:53 17.11.2025
11 Цеко сифоня
До коментар #4 от "Трифонов":Никаква мантинела не може да спре хора без акъл. Тая патка е шпорила яко, а е имало мъгла и те го резултата.
08:54 17.11.2025
12 Тая 23 ти годишната джипкаджика
08:55 17.11.2025
13 пешо
08:55 17.11.2025
15 Опааа
До коментар #8 от "Кит":Каква млада дама ве?!? Дама??? Кифла! Убиец!
08:58 17.11.2025
16 Моментно
08:59 17.11.2025
17 Случва се, но
До коментар #7 от "скъпи са колите":Дори най-скъпите автомобили вземат жертви при определени обстоятелства. Въпроса е обезопасяването на пътищата, в случая магистралата. Едно е автомобил да самокатастрофира, друго е когато вземе жертви в отсрещната страна на движение при положение че има предпазна мантинела. Там е въпроса. Как и защо се е случило и как да се предотврати в бъдеще подобен случай.
09:00 17.11.2025
18 Кит
До коментар #1 от "Да питам бе":На хора с твоето мозъчно съдържание все мантинелите са им виновни. Не си губи времето с питания как се прескача мантинела с автомобил, научи го сам - скочи в колата , надуй до 150+, отклони се рязко към мантинелата, нацели мантинелен носач с лявата гума и после лично ще се убедиш колко красиво лети над теб задната част на собствения ти автомобил, докато правите овчарския скок над железарията.
Преживяването е уникално, макар и за десети от секундата, само внимавай да не се удариш при падането.
А ако все пак възникне проблем, споко, Буци ще е виновен за него!
09:05 17.11.2025
19 Нако Даков
09:06 17.11.2025
20 Истината
09:08 17.11.2025
21 ШФейк
09:12 17.11.2025