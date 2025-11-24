Новини
Променят организацията на движението в участък от АМ „Хемус“ и път I-8 в Софийска област

24 Ноември, 2025 07:04, обновена 24 Ноември, 2025 06:21

Мярката ще важи до 28 ноември

Снимка: БГНЕС
БТА БТА

От днес до 28 ноември ще се промени организацията на движение от 14-и до 71-ви км на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в Софийска област.

Между 8:00 и 17:00 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-ти километър.

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от сайта на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, напомнят от агенцията.

БТА припомня, че в края на октомври завърши ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус“ от село Яна до входа на столицата. Обновеният 8,3-километров участък е с подменена настилка, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Отсечката е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.


    ФИРМИТЕ СИ ПЛАЩАТ И ДВИЖЕНИЕТО СЕ СПИРА КАКТО ТЕ ИСКАТ .....ВОДАЧИТЕ НА МПС НЕ СА ВАЖНИ...

    06:40 24.11.2025

