Спрени са влаковете между Гурково и Твърдица

Заради повреда на контактната мрежа, от снощи е преустановено движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас), информират от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Движението е спряно малко преди 23 часа след като ураганният вятър е повредил контактната мрежа, предава БНР.
Незабавно са сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ, които и към момента работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.
Пътниците от засегнатите влакове се превозват с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово.
