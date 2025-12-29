Спрени са влаковете между Гурково и Твърдица

Заради повреда на контактната мрежа, от снощи е преустановено движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас), информират от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Движението е спряно малко преди 23 часа след като ураганният вятър е повредил контактната мрежа, предава БНР.

Незабавно са сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ, които и към момента работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.

Пътниците от засегнатите влакове се превозват с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово.