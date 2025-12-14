Новини
Николай Василев: Най-щедрият, дядоколедовски бюджет доведе до най-големите протести от десетилетия

14 Декември, 2025 20:35 1 024 23

Ще влезем в еврозоната с или без бюджет, с или без правителство. Това е отлична новина за България и няма нищо общо с настоящото бюджетно блато

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България вероятно ще влезе в новата година без приет държавен бюджет – ситуация, която не е прецедент в най-новата ни история. Само през последното десетилетие това се е случвало три пъти. По-особеното този път е, че страната е на прага на еврозоната – след по-малко от две седмици България ще стане пълноправен неин член.

Според бившия вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев липсата на бюджет и редовно правителство е проблем, но не заради еврото, а заради дългогодишната разхитителна бюджетна политика. „Когато това правителство започна, аз се радвах – първо, защото изобщо има кабинет, и второ, защото имаше шанс да бъде реформаторски“, заяви Василев в предаването "120 минути" по БТВ. Той отчете като безспорни успехи влизането в еврозоната, напредъка по Плана за възстановяване и отпадането на мониторинговия механизъм.

По думите му обаче именно бюджетната политика е довела до краха на управлението. „Най-щедрият, дядоколедовски бюджет доведе до най-големите протести от десетилетия. Това доказва, че не е вярно, че като раздаваш пари на всички, купуваш обществено спокойствие“, каза Василев.

Бившият вицепремиер определи ситуацията като „бюджетно блато 3-5-8“ – официално дефицит от 3%, реално над 5%, а с капитализации на държавни дружества и военни разходи – близо до 8% от БВП. „Аз съм против всякакви дефицити, защото няма никаква нужда от тях. Държавата трябва да има излишък през всяка година. Ако това правителство беше оцеляло политически още една година, за двете години щеше да направи дефицит като процент от БВП, толкова колкото направи горе-долу, Виденов за двете си години. Така че резултата същи. Разходите вървят към 50% от БВП. Законът за публичните финанси казва 40%. През целия преход сме били между 30 и 40%. Това е драматична промяна“, подчерта той.

Николай Василев беше категоричен, че еврозоната няма общо с бюджетните рискове. „Ще влезем в еврозоната с или без бюджет, с или без правителство. Това е отлична новина за България и няма нищо общо с настоящото бюджетно блато“, заяви той.

По думите му страховете от ценови шок са изкуствено насаждани. „Цените няма да се взривят. Те вече се повишиха заради хаотичната бюджетна политика – огромни дефицити, двуцифрени увеличения на заплати, масово харчене. Това пише във всеки учебник по макроикономика“, каза Василев.

Бившият министър отхвърли тезите за спекула и нужда от държавна намеса при ценообразуването. „В отворена пазарна икономика в ЕС всеки може да внася стоки и услуги. Какво означава спекула? Конкуренцията ще свърши работата“, посочи той.

Според него прекаленото говорене за регулатори е „плащане на гаргите“, а реалният проблем е държавното харчене. Василев призова следващото управление – служебно или редовно – да не внася още по-щедър бюджет, а да започне реформи:

съкращаване на държавната администрация

намаляване на броя на министерствата

концесии за инфраструктура – магистрали, пристанища, летища, ВиК

край на постоянните компенсации и субсидии

преминаване в режим на спестяване, а не раздаване

Въпреки кризата, Николай Василев не отписва напълно настоящия парламент. „Политиката се превърна в състезание по хейт – кой с кого няма да управлява. Държавата има нужда от редовно, силно и реформаторско правителство“, каза той.

Според него истински реформаторски кабинети в прехода са били само тези на Филип Димитров, Иван Костов и Симеон Сакскобургготски.


