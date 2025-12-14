Новини
Мехмед Дикме: Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство

14 Декември, 2025 19:01 1 173 28

Младите показаха, че са бъдещето на България и мисля, че скоро ще вземат властта в свои ръце. Изтърканите политици ще останат в миналото

Протестиращите не бяха нито за едните, нито за другите, а за бъдещето на България. Това обаче беше лесната част от дилемата, но след като свалиха правителството, а сега накъде? Не трябва да се крият, а да излязат напред и да поемат инициативата. Тепърва предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов.

Това каза бившият депутат от ДПС и министър на земеделието и горите (2001-2005 г.) Мехмед Дикме в студиото на "На фокус" по NOVA. Той изрази мнение, че антиправителствените протести са излъчили огромна позитивна енергия. "Младите показаха, че са бъдещето на България и мисля, че скоро ще вземат властта в свои ръце. Изтърканите политици ще останат в миналото. Протестът беше главно насочен към управляващите, но когато ген. Атанасов се качи на трибуната, имаше мощно освиркване, вяха се и плакати срещу Радев. Протестиращите показаха, че искат много дълбока промяна. Общо над 500 000 души в страната излязоха по площадите. Хиляди на площадите бяха от турския етнос, те са разочаровани от управлението на симбиозата Пеевски - Борисов. Те трябва да управляват с ясни и конкретни цели", заяви Дикме.

По думите му Пеевски има съществена и значима роля в ДПС. "Никой друг освен Делян Пеевски не можеше да детронира Ахмед Доган. Извън това обаче парламентът не е селска кръчма, там хората трябва да се държат подобаващо, аз съм гласувал за "ДПС-Ново начало" и искам отговорно поведение от нея. Крайно време беше да бъде детрониран Доган и олигарсите около него, аз съм гласувал за Пеевски. ДПС има съществена роля в държавата, избирателите ѝ са около 20% от населението. Пеевски обаче напълни площадите - неговите контрапротести бяха суперкатализатор", коментира Дикме.

Според бившия депутат Борисов е повторил хода си, както при коалицията с Реформаторския блок - правителството да подаде оставка без общо решение на партньорите. "Думите на лидера на ГЕРБ, че няма да се занимава с бюджета е удар по Пеевски, защото в него има заложени много средства за инвестиции в общините, управлявани с ДПС. Много от кметовете са подписали предварителни договори за поръчки, които вече се работят. Това ще удари върху имиджа им, а и върху местните бюджета. ДПС е партия на хората на местната власт, не на Пеевски или на Доган. Разклаща се доверието към Делян, ще се отрази на електоралната подкрепа към него. Сега Доган има възможност да се върне. Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство "Продължаваме промяната - Демократична България". Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят", отбеляза Дикме. И допълни, че "ДПС-Ново начало" ще влезе с 30 мандата в един нов парламент, но потенциалът преди протестите е бил 50.

Бившият министър смята, че обстановката предоставя много добри условия за политически проект на президента и положението е "сега или никога". А колкото повече се опитват да му пречат, толкова по-силен ще бъде.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    27 7 Отговор
    Борисов , Пеевски и Доган отдавна трябваше да са в една килия !!

    Коментиран от #12

    19:04 14.12.2025

  • 2 Ех, Мехмед, Мехмед

    21 7 Отговор
    Няма разлика между Пеевски и Борисов. Едно цяло са и двамата. И двамата, чрез корупционните си врътки, разградиха държавността в България и окрадоха и турци и българи.

    19:06 14.12.2025

  • 3 НА ТОЯ ТЪПУНЧО

    20 0 Отговор
    МУ СВЕТИ ЖЪЛТАТА ЛАМПИЧКА В МОЗЪКА.А БРЕ АГА ГЛЕЙ СИ ТЮТЮНА И ЧУТИ.

    19:06 14.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    14 10 Отговор
    В петък Теменужка е прехвърлила 250 000 000 евро на фирми на Пеевски и са изтеглени в брой в чували и кашони.Прасето се готви да бяга.

    Коментиран от #22, #26

    19:06 14.12.2025

  • 5 Йеронимус БОШ

    24 4 Отговор
    Единствените сигнали , които праща Борисов и то от много време насам е , че е уникален ПРОСТАК , върл бай Ганьо и класически ЛИЦЕМЕР !
    Който не го вижда значи или че е СЛЯП и ГЛУХ , или че е заклет БОЙКОВЕЦ !

    19:07 14.12.2025

  • 6 мухасмед

    7 0 Отговор
    дюкме

    19:09 14.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 читател на книжки

    3 3 Отговор
    Виж какво пише Бареков .Какви 30 мандата

    19:13 14.12.2025

  • 9 Късно е либе за китка!

    7 3 Отговор
    Да се коалира с Чалгарите от Има Такива Негодници и чугуните ит БСП.

    19:13 14.12.2025

  • 10 Павлов

    8 2 Отговор
    Дикме, нищо не може да раздели тези двамата!

    19:14 14.12.2025

  • 11 123456

    10 2 Отговор
    250 милиона евро е колосална сума

    19:14 14.12.2025

  • 12 Не-е,не!

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Отдавна трябваше да се в един парцел !

    19:15 14.12.2025

  • 13 тоя на снимката

    11 2 Отговор
    един пирон не е заковал през живота си...

    Коментиран от #18, #19

    19:15 14.12.2025

  • 14 А ТОВА, ЧЕ БЕШЕ

    7 1 Отговор
    Със Пеевски че двамата си менкаха и още си менкат обсебват служби кметства администрация прокуратура и ни ОКРАДОХА ще му се опрости и пак ще ни яхне с 200. Те вече две телета. Зафчо и СЛАФЧо са извън. Обора на кланицата са. Кой се е хванал с този всички са у бездната но поне доста хора се оядоха. Билата и ската Бургас.

    19:17 14.12.2025

  • 15 така ли

    6 2 Отговор
    .Нови/стари гробарски мисирки и суеци .....

    19:20 14.12.2025

  • 16 Гост

    3 0 Отговор
    ГЛУПОСТИ.

    19:24 14.12.2025

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    НОВО МНОЗИНСТВО С ......................... ШАРЛАТАНИТЕ И ЧОРАПА , НИКОГА ........................

    19:24 14.12.2025

  • 18 Първо държа да кажа

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "тоя на снимката":

    Че съм етнически Българин.Второ човекът на снимката вероятно е забил много повече от един пирон в живота си, имайки в предвид в каква среда и в какво работливо семейство е израсъл.Трето никак не съм сигурен пишещият за пирона дали знае изобщо какво е пирон,а твърде верояно е да да си мисли, че има пирон за лявата стена и пирон за дясната, а пък изобщо “мисленето“ не му е силна страна, щото ако беше щяхме да чуем някакви разсъждения , пък били те верни или неверни по темата, а не лични нападки .Четвърто-точка

    Коментиран от #23, #24

    19:28 14.12.2025

  • 19 Да да да

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "тоя на снимката":

    А аз няма да го коментирам защото ще ме изтрият.

    19:28 14.12.2025

  • 20 Избирател

    3 2 Отговор
    "Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски"

    Той за да се задържи още малко във властта не само лампичка ами цяла гирлянда ще запали и ще се откъсне от всички само и само някой да си направи "сглобка" с него - пък като го избират пак ще е същото прегърнати с прасето.

    19:36 14.12.2025

  • 21 Връщай

    3 0 Отговор
    милиардите , бе и не се обяснявай !

    19:37 14.12.2025

  • 22 Така е

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Барека е публикувал и снимки. От тях 10 процента за брокерите на ИТН Иван Мирински и Орлин Алексиев. Прасето се готви да напуска България с откраднатите от народа милиарди и гнycните крадливи чалгари от Има Такива Негодници (ИТН) Трябва да се затварят границите

    19:37 14.12.2025

  • 23 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Първо държа да кажа":

    "Второ човекът на снимката вероятно"

    По теория на вероятностите всичко е вероятно - има даже вероятност ББ да не е крадец и мутра от близкото ни минало ама вероятността е 1 на 1 трилион. Има вероятност защитаващите го да не са платени ама пак е 1 на 1 трилион.

    19:42 14.12.2025

  • 24 Избирател

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Първо държа да кажа":

    "имайки в предвид в каква среда и в какво работливо семейство е израсъл"

    Виж сега достойнството на един човек нито се предава по полов път нито се наследява - аз познавам много големи крадци и мошеници със съвсем скромни родители. А тези които се мъчат да защитават тиквата която окраде целия български народ определено не знаят какво е това достойнство.

    19:48 14.12.2025

  • 25 хубаво би било

    4 0 Отговор
    Ама Дикмето с мечате на глас.
    ББ и ДП са атакувани едновременно. Да се изпокарат би било чудесно за опонентите им и тъпо оттяхна страна.
    Та, Дикмето вижда някава розова картинка в която АСП лапва наследството на ДПС и се гушва с ГЕРБ в нов кабинет.
    Това не че не е възможно, но е с вероятност под 1 процент на този етап.

    Но, мечтите са безплатни.
    Според мене поне, много по-вероятно е ББ и ДП са се обединят доста по-стабилно и открито.

    19:56 14.12.2025

  • 26 абсолютно е невъзможно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    да набухаш в чували 250 000 000 000 евро! Нито да ги изтеглиш кеш.

    Дай линк към инфото. Нещо не си дочел.

    Колото до преводите, ако има такова нещо, това би бил скандалът на века!

    20:00 14.12.2025

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Хора проблема е само един и той се нарича корупция в съдебната система. Народа трябва да се вдигне срещу прокуратура и съд, и да им потърси отговорност. Народа от площадите из цяла България ясно го каза и показа, че не иска да вижда Пеевски в Парламента и да не бъде повече депутат, а да го види в затвора. Така че предстои много голям сблъсък между Върховния съд и Пеевски, за да се докаже корупцията му (Магнитски/САЩ/Великобритания) и да бъде вкаран ефективно в затвора! Това иска цяла България. Бай Мемед, виж,ако се премине пак само към машинно гласуване , няма да спечелите и 10%!! "Ромите" не гласуваха машинно,незнаещите български език турци вкл. в Турция - също!! Така и трябва да е - неграмотните да бъдат отсяти,а не да решават вместо грамотните!

    20:09 14.12.2025

  • 28 накратко

    1 0 Отговор
    "Какви са негодници тези които са се гушнали с Борисов. Искаме ние от АСП да се гушнем с Борисов"

    Това го гледахме много пъти през последните 15 години.
    Патротите го изиграха. А най-нелеп бепе Сидеров който се превърна в клакьорка на "врага си"
    СДС го изиграха с "предизборния трик"
    ИТН го изиграха същото. То не бяха мисирки, не бяха нанина, не бяха клетви и заклинания. Ама вот вам - коалиция.

    "Да свалим Борисов. Чудесно< свалихме го. Хай сега да го помолим на ни вкара в коалицията"

    20:11 14.12.2025

