Мехмед Дикме: Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство

Протестиращите не бяха нито за едните, нито за другите, а за бъдещето на България. Това обаче беше лесната част от дилемата, но след като свалиха правителството, а сега накъде? Не трябва да се крият, а да излязат напред и да поемат инициативата. Тепърва предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов.
Това каза бившият депутат от ДПС и министър на земеделието и горите (2001-2005 г.) Мехмед Дикме в студиото на "На фокус" по NOVA. Той изрази мнение, че антиправителствените протести са излъчили огромна позитивна енергия. "Младите показаха, че са бъдещето на България и мисля, че скоро ще вземат властта в свои ръце. Изтърканите политици ще останат в миналото. Протестът беше главно насочен към управляващите, но когато ген. Атанасов се качи на трибуната, имаше мощно освиркване, вяха се и плакати срещу Радев. Протестиращите показаха, че искат много дълбока промяна. Общо над 500 000 души в страната излязоха по площадите. Хиляди на площадите бяха от турския етнос, те са разочаровани от управлението на симбиозата Пеевски - Борисов. Те трябва да управляват с ясни и конкретни цели", заяви Дикме.
По думите му Пеевски има съществена и значима роля в ДПС. "Никой друг освен Делян Пеевски не можеше да детронира Ахмед Доган. Извън това обаче парламентът не е селска кръчма, там хората трябва да се държат подобаващо, аз съм гласувал за "ДПС-Ново начало" и искам отговорно поведение от нея. Крайно време беше да бъде детрониран Доган и олигарсите около него, аз съм гласувал за Пеевски. ДПС има съществена роля в държавата, избирателите ѝ са около 20% от населението. Пеевски обаче напълни площадите - неговите контрапротести бяха суперкатализатор", коментира Дикме.
Според бившия депутат Борисов е повторил хода си, както при коалицията с Реформаторския блок - правителството да подаде оставка без общо решение на партньорите. "Думите на лидера на ГЕРБ, че няма да се занимава с бюджета е удар по Пеевски, защото в него има заложени много средства за инвестиции в общините, управлявани с ДПС. Много от кметовете са подписали предварителни договори за поръчки, които вече се работят. Това ще удари върху имиджа им, а и върху местните бюджета. ДПС е партия на хората на местната власт, не на Пеевски или на Доган. Разклаща се доверието към Делян, ще се отрази на електоралната подкрепа към него. Сега Доган има възможност да се върне. Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство "Продължаваме промяната - Демократична България". Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят", отбеляза Дикме. И допълни, че "ДПС-Ново начало" ще влезе с 30 мандата в един нов парламент, но потенциалът преди протестите е бил 50.
Бившият министър смята, че обстановката предоставя много добри условия за политически проект на президента и положението е "сега или никога". А колкото повече се опитват да му пречат, толкова по-силен ще бъде.
1 гражданин
Коментиран от #12
19:04 14.12.2025
2 Ех, Мехмед, Мехмед
19:06 14.12.2025
3 НА ТОЯ ТЪПУНЧО
19:06 14.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #26
19:06 14.12.2025
5 Йеронимус БОШ
Който не го вижда значи или че е СЛЯП и ГЛУХ , или че е заклет БОЙКОВЕЦ !
19:07 14.12.2025
6 мухасмед
19:09 14.12.2025
8 читател на книжки
19:13 14.12.2025
9 Късно е либе за китка!
19:13 14.12.2025
10 Павлов
19:14 14.12.2025
11 123456
19:14 14.12.2025
12 Не-е,не!
До коментар #1 от "гражданин":Отдавна трябваше да се в един парцел !
19:15 14.12.2025
13 тоя на снимката
Коментиран от #18, #19
19:15 14.12.2025
14 А ТОВА, ЧЕ БЕШЕ
19:17 14.12.2025
15 така ли
19:20 14.12.2025
16 Гост
19:24 14.12.2025
17 ЕДГАР КЕЙСИ
19:24 14.12.2025
18 Първо държа да кажа
До коментар #13 от "тоя на снимката":Че съм етнически Българин.Второ човекът на снимката вероятно е забил много повече от един пирон в живота си, имайки в предвид в каква среда и в какво работливо семейство е израсъл.Трето никак не съм сигурен пишещият за пирона дали знае изобщо какво е пирон,а твърде верояно е да да си мисли, че има пирон за лявата стена и пирон за дясната, а пък изобщо “мисленето“ не му е силна страна, щото ако беше щяхме да чуем някакви разсъждения , пък били те верни или неверни по темата, а не лични нападки .Четвърто-точка
Коментиран от #23, #24
19:28 14.12.2025
19 Да да да
До коментар #13 от "тоя на снимката":А аз няма да го коментирам защото ще ме изтрият.
19:28 14.12.2025
20 Избирател
Той за да се задържи още малко във властта не само лампичка ами цяла гирлянда ще запали и ще се откъсне от всички само и само някой да си направи "сглобка" с него - пък като го избират пак ще е същото прегърнати с прасето.
19:36 14.12.2025
21 Връщай
19:37 14.12.2025
22 Така е
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Барека е публикувал и снимки. От тях 10 процента за брокерите на ИТН Иван Мирински и Орлин Алексиев. Прасето се готви да напуска България с откраднатите от народа милиарди и гнycните крадливи чалгари от Има Такива Негодници (ИТН) Трябва да се затварят границите
19:37 14.12.2025
23 Запознат
До коментар #18 от "Първо държа да кажа":"Второ човекът на снимката вероятно"
По теория на вероятностите всичко е вероятно - има даже вероятност ББ да не е крадец и мутра от близкото ни минало ама вероятността е 1 на 1 трилион. Има вероятност защитаващите го да не са платени ама пак е 1 на 1 трилион.
19:42 14.12.2025
24 Избирател
До коментар #18 от "Първо държа да кажа":"имайки в предвид в каква среда и в какво работливо семейство е израсъл"
Виж сега достойнството на един човек нито се предава по полов път нито се наследява - аз познавам много големи крадци и мошеници със съвсем скромни родители. А тези които се мъчат да защитават тиквата която окраде целия български народ определено не знаят какво е това достойнство.
19:48 14.12.2025
25 хубаво би било
ББ и ДП са атакувани едновременно. Да се изпокарат би било чудесно за опонентите им и тъпо оттяхна страна.
Та, Дикмето вижда някава розова картинка в която АСП лапва наследството на ДПС и се гушва с ГЕРБ в нов кабинет.
Това не че не е възможно, но е с вероятност под 1 процент на този етап.
Но, мечтите са безплатни.
Според мене поне, много по-вероятно е ББ и ДП са се обединят доста по-стабилно и открито.
19:56 14.12.2025
26 абсолютно е невъзможно
До коментар #4 от "Последния Софиянец":да набухаш в чували 250 000 000 000 евро! Нито да ги изтеглиш кеш.
Дай линк към инфото. Нещо не си дочел.
Колото до преводите, ако има такова нещо, това би бил скандалът на века!
20:00 14.12.2025
27 Горски
20:09 14.12.2025
28 накратко
Това го гледахме много пъти през последните 15 години.
Патротите го изиграха. А най-нелеп бепе Сидеров който се превърна в клакьорка на "врага си"
СДС го изиграха с "предизборния трик"
ИТН го изиграха същото. То не бяха мисирки, не бяха нанина, не бяха клетви и заклинания. Ама вот вам - коалиция.
"Да свалим Борисов. Чудесно< свалихме го. Хай сега да го помолим на ни вкара в коалицията"
20:11 14.12.2025