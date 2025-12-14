Мехмед Дикме: Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство

Протестиращите не бяха нито за едните, нито за другите, а за бъдещето на България. Това обаче беше лесната част от дилемата, но след като свалиха правителството, а сега накъде? Не трябва да се крият, а да излязат напред и да поемат инициативата. Тепърва предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов.

Това каза бившият депутат от ДПС и министър на земеделието и горите (2001-2005 г.) Мехмед Дикме в студиото на "На фокус" по NOVA. Той изрази мнение, че антиправителствените протести са излъчили огромна позитивна енергия. "Младите показаха, че са бъдещето на България и мисля, че скоро ще вземат властта в свои ръце. Изтърканите политици ще останат в миналото. Протестът беше главно насочен към управляващите, но когато ген. Атанасов се качи на трибуната, имаше мощно освиркване, вяха се и плакати срещу Радев. Протестиращите показаха, че искат много дълбока промяна. Общо над 500 000 души в страната излязоха по площадите. Хиляди на площадите бяха от турския етнос, те са разочаровани от управлението на симбиозата Пеевски - Борисов. Те трябва да управляват с ясни и конкретни цели", заяви Дикме.

По думите му Пеевски има съществена и значима роля в ДПС. "Никой друг освен Делян Пеевски не можеше да детронира Ахмед Доган. Извън това обаче парламентът не е селска кръчма, там хората трябва да се държат подобаващо, аз съм гласувал за "ДПС-Ново начало" и искам отговорно поведение от нея. Крайно време беше да бъде детрониран Доган и олигарсите около него, аз съм гласувал за Пеевски. ДПС има съществена роля в държавата, избирателите ѝ са около 20% от населението. Пеевски обаче напълни площадите - неговите контрапротести бяха суперкатализатор", коментира Дикме.

Според бившия депутат Борисов е повторил хода си, както при коалицията с Реформаторския блок - правителството да подаде оставка без общо решение на партньорите. "Думите на лидера на ГЕРБ, че няма да се занимава с бюджета е удар по Пеевски, защото в него има заложени много средства за инвестиции в общините, управлявани с ДПС. Много от кметовете са подписали предварителни договори за поръчки, които вече се работят. Това ще удари върху имиджа им, а и върху местните бюджета. ДПС е партия на хората на местната власт, не на Пеевски или на Доган. Разклаща се доверието към Делян, ще се отрази на електоралната подкрепа към него. Сега Доган има възможност да се върне. Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство "Продължаваме промяната - Демократична България". Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят", отбеляза Дикме. И допълни, че "ДПС-Ново начало" ще влезе с 30 мандата в един нов парламент, но потенциалът преди протестите е бил 50.

Бившият министър смята, че обстановката предоставя много добри условия за политически проект на президента и положението е "сега или никога". А колкото повече се опитват да му пречат, толкова по-силен ще бъде.