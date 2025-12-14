Новини
България »
Милен Велчев: Лош сигнал е, ако влезем в еврозоната със стар бюджет

Милен Велчев: Лош сигнал е, ако влезем в еврозоната със стар бюджет

14 Декември, 2025 20:43 882 37

  • милен велчев-
  • бюджет-
  • еврозона

Според него е по-добре компромисно да се приеме удължителен бюджет, който да стъпи върху тазгодишния

Милен Велчев: Лош сигнал е, ако влезем в еврозоната със стар бюджет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Този бюджет, дори в преработения вариант, не е достатъчно добър за България през следващата година и не полага добри основи за икономическа стабилност“, каза в ефира на bTV бившият финансов министър Милен Велчев.

По думите му основният проблем е в разходната част – залагат се прекалено високи разходи и се харчи необосновано много, което води до повишаване на дълга в средносрочна перспектива.

Според него е по-добре компромисно да се приеме удължителен бюджет, който да стъпи върху тазгодишния.

„Важното е да не се предпоставят разходи, много по-големи от тези за тази година, и по този начин да се вържат ръцете на бъдещото редовно правителство. Надяваме се, че ще имаме стабилно правителство след изборите, които се очертават на хоризонта“, смята Велчев.

Според него трябва да изберем по-малкото зло. Призна, че е лош сигнал, ако влезем в еврозоната със стар бюджет, но ще дадем по-лош сигнал, като покажем, че ще задлъжнеем с бързи темпове.

Според Милен Велчев не би било проблем да сме със служебно правителство при влизането си в еврозоната.

„Всичко, което е необходимо за плавното влизане в еврозоната, вече е решено. Нищо оттук нататък не зависи от нашето правителство - било то редовно или служебно. Никакъв негов формат не може да саботира този процес“, смята бившият финансов министър.

На въпрос дали ще има хора, „които ще плачат за неприетия бюджет“, той отговори, че много хора биха се надявали той да бъде приет поради грешни причини.

„Със сигурност някои от нас чакат периодично нов месия, но надявам се по-разумните от нас да са разбрали, че месиите не решават нашите проблеми – трябва да ги решим сами“, посочи Милен Велчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изпрания Миленчо

    26 0 Отговор
    И крадеца ни дава акъл

    Коментиран от #13

    20:46 14.12.2025

  • 2 Найс ми Митю

    23 0 Отговор
    Леле, всички шилета излязоха от нафталина 😂

    20:47 14.12.2025

  • 3 Спецназ

    16 0 Отговор
    По-добре със стария бюджет,

    отколкото СЕГА да се ВДИГАТ парите само на Държавните ЧЕРВЕИ!

    Коментиран от #25

    20:48 14.12.2025

  • 4 Карантина

    15 1 Отговор
    Лош сигнал към кого? Всичките сте наг@зени в една посока и никой не поглежда населението тук. Сигналите ви не са към нас, служите на друг и сте готови на всичко за друг. Май трябва пълна лустрация на училите на запад, те са заразени!

    20:53 14.12.2025

  • 5 противен крадец

    16 1 Отговор
    днес и крадливото царско джудже василев пръскаше мозъци

    20:53 14.12.2025

  • 6 Имаш Ли ?

    6 0 Отговор
    Имаш Ли ?

    Въобще !

    Потенциал !

    Да правиш !

    Бюджет !

    Бюджет !

    Не се Прави С Числа !

    А С посоката на Потока от Средства !

    Които Трябва да ти осигурят Средствата !

    За Да Направиш Нещо !

    Въпроса Е !

    В Нещото !

    20:54 14.12.2025

  • 7 Милене...

    7 0 Отговор
    Сън ти е на зло...

    20:57 14.12.2025

  • 8 Мишел

    13 0 Отговор
    Няма съюз, който не се е разпаднал след присъединяването на България към него.

    20:59 14.12.2025

  • 9 123

    17 0 Отговор
    Утре поканете и Лидия Шулева и Царя да видим какво ще каже и той.

    20:59 14.12.2025

  • 10 Абе,

    14 0 Отговор
    Днес всички крадци излязоха по сороските телевизии ! Тоя , нейнска , крадлоленче, Банев ...

    21:00 14.12.2025

  • 11 123

    7 0 Отговор
    След два месеца ще ни молят да гласуване, а сега ни оставиха без бюджет и увеличение. Каква е тая работа, защо да взимат заплата за декември народните избранници, какво са свършили този месец??????

    21:03 14.12.2025

  • 12 123

    1 0 Отговор
    След два месеца ще ни молят да гласуване, а сега ни оставиха без бюджет и увеличение. Каква е тая работа, защо да взимат заплата за декември народните избранници, какво са свършили този месец??????

    21:04 14.12.2025

  • 13 Сигорен съм

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Изпрания Миленчо":

    Сигурен съм че като казва че в бюджета има много харчове , има на предвид много кражби. Сигурен съм че им завижда.

    21:05 14.12.2025

  • 14 ококор

    5 0 Отговор
    aз влизaм дaже и нa зaдeн xoд зaщoтo нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    21:06 14.12.2025

  • 15 Тоя пък

    8 0 Отговор
    Смешко едно време и той ни оправя заедно с царя.С брат му имат доста хотели .

    21:08 14.12.2025

  • 16 Тоалетната хартия

    4 1 Отговор
    Може да не въведем еврото!!! Къв е проблема, ако има проблем, що за място е тоз съюз, в който нямаме право да решаваме??!!

    21:10 14.12.2025

  • 17 Феникс

    6 1 Отговор
    Ще ни затрият лева даже и да умираме от глад! Това е последният пирон в ковчега!

    21:10 14.12.2025

  • 18 Реалист

    1 1 Отговор
    Факти , манипулирате безочливо . Гледах интервюто по БТВ . Каза : По добре е да се премине на удължаване на стария бюджет , отколкото да се приема нов .

    21:10 14.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 нннн

    7 2 Отговор
    Наистина е лош сигнал. Затова трябва да отложим влизането в еврозоната.
    Ма, някой ви бил обещал... Да обещаеш да се ожениш не значи, че ще се ожениш.

    21:13 14.12.2025

  • 21 ВЕЛЧЕВ Е ИЗМАМНИК

    4 0 Отговор
    ДЕТО ПРЕФОРМАТИРА ДЪЛГЪ НИ ОТ ЕВРО В ДАЛАР.... МИЛИАААААРДИ ЗАГУБИ....

    Коментиран от #28

    21:13 14.12.2025

  • 22 123

    2 0 Отговор
    Защо не каже за Иван Доктора. Колко цигари е платил акциз. На яхтата с ония сом Миро С. Влиески. Айдуци. Айде довиждане.

    21:13 14.12.2025

  • 23 ЩОМ НЯМА БЮДЖЕТ В ЕВРО

    5 1 Отговор
    ЗНАЧИ НЯМА ЕВРО.
    НИКАКВО ЕВРО!
    НИКАКВА ЕВРОТИНЯ!
    ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ!

    21:13 14.12.2025

  • 24 Бг гражданин

    4 0 Отговор
    Ооо,къде беше досега,като пооткраднат ,па се скрият малко да ги позабравят! И хоп ,ето го нашия убавец,ни лук ял ,ни лук мирисал!

    21:16 14.12.2025

  • 25 "Със стар бюджет" - вероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    е добавено за благозвучие -)

    21:16 14.12.2025

  • 26 Унуфриий

    1 1 Отговор
    Е,еееее-ако оставим влизането в тази еврозона с една година какво ще се случи?Обяснете на нас простите хора. Ще влезнем и с бюджет и подготвени. А сега голям напън. Защо бре?🤔

    21:16 14.12.2025

  • 27 123

    4 0 Отговор
    Пишете защо се вдигат цените, а не еврото. И с евро и без евро в Гърция е по евтино в Лидъл. Сиренето, кашкавал и др.

    21:16 14.12.2025

  • 28 По - скоро обратното от $ в €

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ВЕЛЧЕВ Е ИЗМАМНИК":

    Но резултатът този.

    21:20 14.12.2025

  • 29 Ами

    5 0 Отговор
    Милен Хотелчев защо още не е арестуван!? А Малкият Мук!?

    21:21 14.12.2025

  • 30 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    СПЕШНО ТРЯБВА ДО 26-ТИ ДЕКЕМВРИ ДА ИМА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО.ДА ИМА БЮДЖЕТ ЗА 26 Г. ОТ 27Г. ВЕЧЕ НАТАМ ПАК КОРЕКЦИЙ ПРЕПРАВЯНЕ НОВ ПЛАН ОТ ОТ ВЕЧЕ РЕДОВНО ПРАВИТЕЛСТВО СЛЕД ИЗБОРИТЕ.ЗАРАДИ ТИЯ ДЕПУТАТИ И РАЗНИ ДРУГИ С ПАЧКИТЕ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ НЯМА КОЙ ДА ГИ ЧАКА ДА СИ РАЗИГРАЕАТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. И ТИЯ ДЕТО СИ ПОДАДОХА ОСТАВКАТА КАКВО ПРАВЯТ ОЩЕ В ПАРЛАМЕНТА ЛОГИЧНО И НОРМАЛНО ПОВЕЧЕ ДА НЕ СЕ ВЯСВАТ В ТОЯ ПАРЛАМЕНТ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЗАПЛАТИ.

    21:24 14.12.2025

  • 31 123

    3 0 Отговор
    Има ли Картели??? Какво прави КЗП??? Защо цените са нагоре. Кой е виновен еврото ли????

    21:28 14.12.2025

  • 32 Горски

    2 2 Отговор
    Банкрутираха с еврото Испания,Италия и Гърция. То не може да саботира, но ни прави за срам и смях пред страните от ЕС и пред света. Разбрахте ли как ви метнаха с еврото? Бойко банкрутира държавата, същата няма икономика и не може да поддържа собсгвена Валута. Затова искат да наложат Еврото под Чужд Каиш да играе Българина.

    Коментиран от #34

    21:36 14.12.2025

  • 33 евалата чалгопитеци

    1 1 Отговор
    затова ли скачахте по площадите

    21:37 14.12.2025

  • 34 да ве

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    България се напълнила с банкрутирали заради Еврото италианци, испанци и гърци. На всеки ъгъл таверна, а между тях пицария.

    21:40 14.12.2025

  • 35 жфвседс

    2 1 Отговор
    Юпи ли си или си дуупи, или по скоро един наасран гъъз, дето направи 1 милиард лева най малко загуба за България от врътката с дълга, и сега излизаш и пак си пласираш глупостите. Защо не си в затвора гъъз??? До кога в България ще си разхождате гащите все айдуци и на акъл ще ни учите. Слава на Господ Иисус Христос вече си бай излишен и ненужен.

    21:41 14.12.2025

  • 36 ало младежите

    0 1 Отговор
    Нали искахте стабилност и предвидимост? Как е сега? Ще скачате ли пак по площадите, или никой вече не плаща?

    21:54 14.12.2025

  • 37 логика

    0 0 Отговор
    Бюджетът уж беше единствено възможен, а после се оказа, че не е така. Уж щеше да се говори за оставки след Нова година, но пак се промениха нещата и правителството беше издухано от многогласния рев на множеството. Сега говорите, че влизането в еврозоната е необратим процес, но пак не сте познали. Еврото ще бъде отложено, ще видите, че ще се отложи. Който върви срещу народа си не е прокопсал.

    21:56 14.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове