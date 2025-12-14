Новини
Социолози: Ако Румен Радев не се включи сега в предсрочните избори, той приключва

14 Декември, 2025 20:00 471 18

  • димитър ганев-
  • андрей райчев-
  • румен радев-
Ако той не играе сега, за него следва политическа катастрофа. Рейтингът му през последните месеци е около 40-45%. В този момент, ако той не скочи, тези, които му останах като подкрепа, и те ще бъдат разочаровани. Неслизането му го води до тежка политическа ситуация

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това, което предстои за Румен Радев, е изключително трудно назначаване на служебен кабинет, защото всички фигури в „домовата книга“ са свързани или с ГЕРБ, или с „ДПС-Ново начало“, коментира в „120 минути“ социологът Димитър Ганев.

По думите му по-добрият вариант за него е да подаде оставка след приключването на раздаването на мандатите и преди назначаването на служебен кабинет.

„Тогава Илияна Йотова ще води този процес и той няма да носи отговорност, подписвайки указа за назначаване на служебния кабинет. От посланията на Радев в последните няколко месеца мисля, че недвусмислено дава посока, че при едни предсрочни парламентарни избори по-скоро ще играе“, смята Ганев.

„Ако той не играе сега, за него следва политическа катастрофа. Рейтингът му през последните месеци е около 40-45%. В този момент, ако той не скочи, тези, които му останах като подкрепа, и те ще бъдат разочаровани. Неслизането му го води до тежка политическа ситуация, което може да му минира пътя оттук нататък“, каза още Димитър Ганев.

И според социолога Андрей Райчев, ако Румен Радев се откаже сега да слезе на политическата сцена, „той приключва“.

„Този годеник е канен много пъти на сватбата и при поредното неявяване, ще престане да е годеник. Не ми се вярва да го направи. Цялата логика изисква да го направи. Тогава възниква въпросът кога. Моментите са два – новогодишната реч или между процедурите“, на мнение е социологът.

По думите на Димитър Ганев това, което ще отговори на въпроса дали ще има по-висока избирателна активност от предишните вотове, е „ще скочи ли Радев“.

„Ако се върнете назад в годините, ще видите, че избирателната активност се повишава силно, когато на терена има нов играч, който показва политическа алтернатива“, допълни социологът.

Протестите, които доведоха до оставката на правителството

„В Българи в последните месеци се трупаше социално напрежение. Бюджетът беше искрата, която запали пожара. Ако не беше той, можеше след някой друг месец да е друго социалното напрежение“, коментира Димитър Ганев.

„Преди втория протест казвахме, че е по-вероятно да отидем на президентски избори и да няма предсрочни парламентарни избори. След втория протест хоризонтът на това управление се скъси и беше вече много по-вероятно да отидем на предсрочен вот преди президентския. Оттук нататък оставането на това правителство на всяка цена щеше единствено да трупа щети върху всички партии, съставляващи управлението. Борисов и коалиционните партньори предпочетоха да минимизират щетите“, каза още социологът.

„Около 17 януари по мои представи в България ще свършат парите. Мъдро постъпиха, че слязоха от власт. Борисов спечели две неща. Първо, мишената не беше толкова Борисов и Пеевски, колкото и Пеевски. Съвсем скоро щеше да е повече, а накрая и Трифонов взе да влиза в мишената. Той избегна това и все още се води като протест срещу Пеевски. Второ, неговите хора споделят протеста. Затова и много правилно слезе“, смята Андрей Райчев.

Според Димитър Ганев след изборите в Пазарджик като че ли Бойко Борисов ясно си е давал сметка за щетите, които понася от подобна коалиция.

„Оттеглянето на ГЕРБ от това управление тогава щеше да остави партньорите в доста деликатна позиция. Според мен той искаше да направи много по-големи промени, но въпросът е, че конфигурацията е толкова сложна, че всяка една промяна щеше доведе до още по-голям проблем, който можеше да доведе до предсрочни избори“, коментира Ганев.

Не беше тогава изборът му да се стигне до това, защото все още тогава хоризонтът бяха президентските избори. А именно – да не се даде дата на избори, на която Радев може да слезе на терена и да обърка електоралната картина“, допълни той.

"Позицията на Борисов от октомври беше „Писна ми да управлявам от задната седалка“. Той поиска не просто смяна на правителството, а поиска да стане премиер. Пеевски обаче не позволи и това беше груба негова грешка", заяви Андрей Райчев.

"Затова нямаше по-щастлив човек от Борисов. На последната пресконференция той беше истински щастлив – шегуваше се, защото му беше писнало от този вид зависимост", каза още той.


  • 1 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Обадиха ми се дали искам да се включа в партията на Радев.

    Коментиран от #17

    20:03 14.12.2025

  • 2 Ами ..ами

    5 0 Отговор
    Президентът е избран за президент.

    20:03 14.12.2025

  • 3 Политолизи

    6 2 Отговор
    Купени от Тиква и Шопар.

    20:05 14.12.2025

  • 4 Решено е, това е единствения начин

    2 3 Отговор
    А може би всичко се прави за да се махни непокорния Радев от президентството и да сложат техен човек. А партийните избори ще поправят.

    20:07 14.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да да да

    1 0 Отговор
    Радев ще обедини или ще раздели нацията? Мисля че в този исторически за България момент ни трябва истински обединител който да е равно отдалечен от изток от запад от зад океана дори от съседите.

    20:08 14.12.2025

  • 7 И какво

    2 0 Отговор
    да направим сега ние , бе , господине ?

    20:09 14.12.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда пари на племето за турската тръба!
    Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е №1 ?

    20:09 14.12.2025

  • 9 Партията на Резидента ще се казва:

    3 3 Отговор
    ПП " Боташ"!

    20:10 14.12.2025

  • 10 И льотчика ще се приземи

    2 2 Отговор
    по корем, без колесник!

    20:10 14.12.2025

  • 11 БРАВУС

    1 1 Отговор
    Каква мисъл какво попадение АКО АКО. Да Радев ще участва и ще ги победи. МОЛЯ СЕ САМО ДА НЕ ИМ ПРОСТИ. ЮМРУКА ВИСОКО СИЛЕН ГОЛЯМ МАФИЯТА ВЪН ПОЗОР И ВСИЧКИ ВЪВ ЗАТВОР

    20:11 14.12.2025

  • 12 Някой

    0 0 Отговор
    Ще ви се.

    20:12 14.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Радев няма да подаде оставка. И аз да съм на негово място няма да подам. Сега е държавен глава. След избори дори да спечели някакви депутатски места, ще е обикновен депутат, и то за кратко. За какво му е това? При това ако се пенсионира като Президент, ще има купища привилегии пожизнено след това.

    20:13 14.12.2025

  • 14 Така е

    1 1 Отговор
    Радостин Василев също го призова днес като каза че не се страхува че ще вземе от неговите избиратели защото за Радев ще гласуват тези които не са гласували последните години. Също така Радостин Василев предложи ако не се включи Радев, в следващия парламент според социолозите ще влязат само ГЕРБ - ПП/ДБ ,ВЪЗРАЖДАНЕ,ДПС и МЕЧ и трите опозиционни партии да се обединят срещу ГЕРБ и ДПС и според проучванията трите ще имат 127 депутата а ГЕРБ и ДПС общо 113 и да съставят правителство и вкарат тиквун и шиши в затвора. Също така Радостин Василев пое ангажимент да върне на държавата 1,2 млрд откраднати за 11 месеца от ИТН и брокерите им от техните министерства.

    Коментиран от #18

    20:13 14.12.2025

  • 15 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    От Президента Радев се иска единствено да остави тези полезни иди оти без да ги закача, те раборят за неговият рейтинг. Денков, тоя плу жек Мирчеф, Бойкикеф, тиквата и прасето.....толкова са зле, че в опитите си да омаскарят президента само вдигат рейтинга му. И не, няма да е сега, ще е след като завърши мандата си. До тогава няма да има работещо правителство, няма да има нови коалиции,,,или ако има ще се разпаднат до края на 2026 и ще отворят вратата за пълна победа на Радев

    20:13 14.12.2025

  • 16 германеца

    2 0 Отговор
    Още е рано за Радев .Предстоят събития , които ще вдигнат рейтинга му .

    20:15 14.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми включи се, няма проблем. После ще ти искат пари и да ядат и пият в кръчмата ти без пари. Случвало ми се е. Байгън. Хотелите ми не са за авантаджии.

    20:16 14.12.2025

  • 18 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    ТИ СИ ПЛАТЕН ШАР.АТАНСКИ ДРАСКАЧ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ СИ Я СТИГА СИ ЛЪГАЛ ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ЗА СМЯХ

    20:18 14.12.2025

