Явор Божанков: България се гордее със своята еврейска общност

България се гордее със своята еврейска общност, каза народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука, в Централната софийска синагога.

Нашият народ е горд, че в най-мрачните моменти от човешката история застана на страната на доброто и на светлината. Спасяването на българските евреи създаде връзка, която не може да бъде разрушена, заяви Божанков.

Днешният празник на светлината е помрачен от поредния акт на агресия и антисемитизъм, каза депутатът по повод стрелбата в Сидни по-рано днес, където най-малко 11 души бяха убити.

За мнозина уроците на историята не са научени и заради това рискуват да се повтори. И днес отново нашият народ е на страната на доброто, каза още Божанков, предава БТА.