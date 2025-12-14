Новини
Явор Божанков: България се гордее със своята еврейска общност

Явор Божанков: България се гордее със своята еврейска общност

14 Декември, 2025

  явор божанков
  ханука
  еврейска общност

Нашият народ е горд, че в най-мрачните моменти от човешката история застана на страната на доброто и на светлината. Спасяването на българските евреи създаде връзка, която не може да бъде разрушена

Явор Божанков: България се гордее със своята еврейска общност - 1
Мария Атанасова

България се гордее със своята еврейска общност, каза народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука, в Централната софийска синагога.

Нашият народ е горд, че в най-мрачните моменти от човешката история застана на страната на доброто и на светлината. Спасяването на българските евреи създаде връзка, която не може да бъде разрушена, заяви Божанков.

Днешният празник на светлината е помрачен от поредния акт на агресия и антисемитизъм, каза депутатът по повод стрелбата в Сидни по-рано днес, където най-малко 11 души бяха убити.

За мнозина уроците на историята не са научени и заради това рискуват да се повтори. И днес отново нашият народ е на страната на доброто, каза още Божанков, предава БТА.


  • 1 Хихи

    46 2 Отговор
    много половият и евреин ли стана ?!

    Коментиран от #8

    21:02 14.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами добре!!!

    34 2 Отговор
    А с арабската общност дали се гордее?

    21:02 14.12.2025

  • 4 Цончо

    36 1 Отговор
    Обрежи го, Божанка, без туй ти е късоват! :))

    21:03 14.12.2025

  • 5 сам у рай

    27 1 Отговор
    България се гордее със своята арменска общност.
    И с палестинската.
    И с виетнамската.
    И т.н. и т.н.......

    21:03 14.12.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    5 28 Отговор
    Територията се гордее със своята путинофилска общност!

    21:03 14.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами де да знам

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    ...евали го ?

    21:06 14.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Божиш ли се

    14 1 Отговор
    Не е неочаквано, че това първо е тупнало празна кофа, пред началниците. Много е лека по принцип и нищо не ѝ пречи.

    21:07 14.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Истина

    24 1 Отговор
    Застанал си на страната на злото, тъмнината на антихристияните проклети да са подлогите...

    21:08 14.12.2025

  • 15 Гост

    10 2 Отговор
    Блях и май...та...на редакцияна! Боклеци вянви!!!

    21:08 14.12.2025

  • 16 ?????

    23 1 Отговор
    Как да кажа по-меко?
    Божанков да си ходи по пътеката.

    21:09 14.12.2025

  • 17 Истина

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тапир....":

    Само подлогите им продали се за сребърници продали си душата на дявола...

    21:10 14.12.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    27 3 Отговор
    АБЕ ПЛЮНКА,
    НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

    21:10 14.12.2025

  • 19 идиоти вън

    20 0 Отговор
    Чакай малко, кой ти дава право да говориш от мое име?!?!?

    21:13 14.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 В В.П.

    7 1 Отговор
    Евреите ,бяха спасени от ИПЦ,и комунистическата партия на България..Демократичния сговор изпрати една ,,партида ,,на хитлъъ..

    21:16 14.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 В В.П.

    17 1 Отговор
    Евреите са прокълната раса..Там където има евреи ще има бедност ,мизерия и корупция ..

    21:17 14.12.2025

  • 24 Този вечно подскача по левия тротоар

    11 1 Отговор
    Празнуващите София прайд

    21:22 14.12.2025

  • 25 Циник

    13 2 Отговор
    Божанков само се чуди чий инструмент да целуне, барем го погладят по главичката докато е коленичил.

    21:22 14.12.2025

  • 26 Точен

    13 1 Отговор
    Евреите, ако са умни, няма да допуската тази кукумявка да им влиза в синагогата... Той и на тях ще измени, ако му е изгодно.

    21:29 14.12.2025

  • 27 Селчо

    7 0 Отговор
    "международник" .

    21:31 14.12.2025

  • 28 Ейй Божанков с тоа нос и с тоа акъл

    12 0 Отговор
    не си никъф еврейн!

    21:33 14.12.2025

  • 29 Еврейте ако беха умни щяха да изгонят

    9 0 Отговор
    таа мърда Божанков с камъни от Синагогата, напрао!

    21:35 14.12.2025

  • 30 Затова

    7 0 Отговор
    Затова , че отвориха портите на Търновград, затова ,че опожариха Стара Загора, затова ,че в Народния съд съдиите бяха предимно от тях? .

    21:39 14.12.2025

  • 31 Селяндурско

    8 1 Отговор
    атеистко потекло , в църква не влизало , отишло в Синагогата да се прави на пръв приятел . Сигурно Лорер е първия евреин , който е видяло и залепна за него .

    21:40 14.12.2025

  • 32 Ей, женчо мазен

    9 0 Отговор
    Няма да говориш от мое име! Фоклук нагъл!

    21:40 14.12.2025

  • 33 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    КОЙ ГЛАСУВА ЗА ТЕЗИ УТРЕПКИ?

    21:45 14.12.2025

  • 34 КОЛКО НЕПРИ....

    3 0 Отговор
    ....ЯТНО ПЕЕЕ АСЧЕ.........!

    21:49 14.12.2025

  • 35 Митко

    2 0 Отговор
    Гордееш се ,че си син на сатаната

    21:50 14.12.2025

  • 36 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    ВСИЧКИ В ПАРЛАМЕНТА СА ШАБОС ГОИ!

    21:51 14.12.2025

  • 37 сноу

    2 0 Отговор
    Палячовски изцепки...

    21:52 14.12.2025

  • 38 С КОЕ СЕ ГОРДЕЕ БЕ С КРЕМЧЕВА И НЕЙНСКА?

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ СЕ ,,ГОРДЕЕ" С ИДИОТ КАТО ТЕБЕ !

    21:56 14.12.2025

