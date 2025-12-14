Явор Божанков: България се гордее със своята еврейска общност

България се гордее със своята еврейска общност, каза народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука, в Централната софийска синагога.
Нашият народ е горд, че в най-мрачните моменти от човешката история застана на страната на доброто и на светлината. Спасяването на българските евреи създаде връзка, която не може да бъде разрушена, заяви Божанков.
Днешният празник на светлината е помрачен от поредния акт на агресия и антисемитизъм, каза депутатът по повод стрелбата в Сидни по-рано днес, където най-малко 11 души бяха убити.
За мнозина уроците на историята не са научени и заради това рискуват да се повтори. И днес отново нашият народ е на страната на доброто, каза още Божанков, предава БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихи
Коментиран от #8
21:02 14.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами добре!!!
21:02 14.12.2025
4 Цончо
21:03 14.12.2025
5 сам у рай
И с палестинската.
И с виетнамската.
И т.н. и т.н.......
21:03 14.12.2025
6 Ганя Путинофила
21:03 14.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами де да знам
До коментар #1 от "Хихи":...евали го ?
21:06 14.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Божиш ли се
21:07 14.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Истина
21:08 14.12.2025
15 Гост
21:08 14.12.2025
16 ?????
Божанков да си ходи по пътеката.
21:09 14.12.2025
17 Истина
До коментар #2 от "Тапир....":Само подлогите им продали се за сребърници продали си душата на дявола...
21:10 14.12.2025
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
21:10 14.12.2025
19 идиоти вън
21:13 14.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 В В.П.
21:16 14.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 В В.П.
21:17 14.12.2025
24 Този вечно подскача по левия тротоар
21:22 14.12.2025
25 Циник
21:22 14.12.2025
26 Точен
21:29 14.12.2025
27 Селчо
21:31 14.12.2025
28 Ейй Божанков с тоа нос и с тоа акъл
21:33 14.12.2025
29 Еврейте ако беха умни щяха да изгонят
21:35 14.12.2025
30 Затова
21:39 14.12.2025
31 Селяндурско
21:40 14.12.2025
32 Ей, женчо мазен
21:40 14.12.2025
33 Боруна Лом
21:45 14.12.2025
34 КОЛКО НЕПРИ....
21:49 14.12.2025
35 Митко
21:50 14.12.2025
36 Ивелин Михайлов
21:51 14.12.2025
37 сноу
21:52 14.12.2025
38 С КОЕ СЕ ГОРДЕЕ БЕ С КРЕМЧЕВА И НЕЙНСКА?
21:56 14.12.2025