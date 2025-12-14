Новини
България »
Ивайло Мирчев за нарушителите на предстоящия вот: Тези хора разбират само от шамари и юмруци

Ивайло Мирчев за нарушителите на предстоящия вот: Тези хора разбират само от шамари и юмруци

14 Декември, 2025

  • ивайло мирчев-
  • протест-
  • нарушители-
  • избори-
  • премиер

Ако срещна нарушители на вота, ще се засрамят, заяви съпредседателят на ДБ

Ивайло Мирчев за нарушителите на предстоящия вот: Тези хора разбират само от шамари и юмруци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"След оставката трябва да има със сигурност избори, честни избори. Огромна активност. Много повече граждани, които да гласуват на тях, за да може да се справим с основата задача, която ни даде протестът, а именно разграждане на модела Пеевски", заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев в предаването "120 минути".

Предложение за машинен вот

На първо място това, което парламентът сега трябва да направи, е удължителният закон за бюджета. Той трябва да бъде приет, за да може държавата да продължи да работи по нормален начин и да влезем в еврозоната по нормален начин. Извън бюджета - законопроект за въвеждане на 100% машини за вота. Трябва да се върнем към юли 2021-ва, когато имаше изцяло машинен вот. Тогава броенето беше бързо, измамите бяха минимизирани, заяви Мирчев.

Според него предложението ще бъде подкрепено от всички партии, които имат някакъв инстинкт за политическо самосъхранение. "Хората вече разбраха как се фалшифицират избори. Видяха какво стана в Пазарджик, където Пеевски си напазарува изборите. Хората не искат политиците да бъдат избирано с фалшиви бюлетини", коментира той.

Кой да бъде служебен премиер

"Приемлив е всеки, който може да гарантира честността на изборите. Време е след последните събития от декември месец хората да разберат, че Пеевски не е толкова страшен. Не може всеки служебен премиер, всеки служебен министър на вътрешните работи да превива главичка и да го е страх да направи правилните неща", заяви Мирчев.

"Може би си спомняте, когато Рашков беше служебен министър на вътрешните работи. Поголовна борба с купения вот в Народното събрание стотици въпроси, после отмъщение от ДПС имаше към Рашков за това, че беше пресечена голяма част от купения вот. Очакваме бъдещият министър на вътрешните работи да знае, че той има задължение към страната си. Няма да участваме в никакви мнозинства, в никакви договорки в рамките на този парламент. Без значение кой ще бъде премиер, важното е да е добър държавник", заяви Мирчев.

За предстоящите избори

"Отправихме призив към всички хора на протеста да се включат като наблюдатели и застъпници на нашата коалиция, за да гарантираме вота. На второ място има страхотна гражданска платформа "Ти броиш", която ще се включи със наблюдатели на този вот". Така Мирчев коментира предстоящите избори.

И добави: "Ако срещна нарушители на вота, ще се засрамят. Крайно време е ние да имаме много по-твърди действия. До тук беше с приказките. Тези хора разбират само от едно - шамари и юмруци, за да бъде този модел унищожен. Затова сме ние там, за да може тези, които 15 години са пленили тази държава, да бъдат изметени. Да дойдат тези новите, независимо дали са Gen Z-ита.

Кандидатите за служебен премиер в "домовата книга" на президента: Не искат да коментират "хипотези"

НС продължава да работи, а за служебен премиер, според Конституцията, държавният глава може да избира само между определен кръг лица

Мирчев заяви и че обмислят да направят от кабинета на Пеевски библиотека.

За ДБ всичко извън 120 гласа в парлемента е компромис. Отказа да коментира евентуален съюз с президента Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
  • 1 12340

    40 8 Отговор
    Мирчо Шопарчето се овълчи!

    Коментиран от #18, #38, #51, #54

    20:30 14.12.2025

  • 2 Пич

    50 9 Отговор
    Отвратително тъп , невъзпитан , нелицеприятен и мутреещ се селяндур !!! И това нещо е водач на поколението Z - Лекса Фльорците , който се срамуват дори и от българските си имена !!!

    Коментиран от #25, #45, #64

    20:32 14.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 7 Отговор
    аре по-полека...шамари и популизъм..

    20:32 14.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    17 19 Отговор
    В петък Теменужка е прехвърлила на фирми на Пеевски 250 000 000 евро които са изтеглени в брой в чували и кашони.Прасето се готви да бяга.

    Коментиран от #16, #27, #36

    20:33 14.12.2025

  • 8 бою циганина

    29 5 Отговор
    ивайла пак си в цикъл

    20:34 14.12.2025

  • 9 200 беше

    30 5 Отговор
    Липосукцията ти изпи акала

    20:34 14.12.2025

  • 10 Ти да видиш

    36 6 Отговор
    Много ги разбира шарлатанът Мирчев нещата, но ние още помним как техния министър човъркаше избирателните машини през нощта с една флашка и го хванаха.
    Защо не е в затвора обаче, сами се сещайте, и кого обслужиха ПП!?

    Коментиран от #32

    20:35 14.12.2025

  • 11 Горски

    29 7 Отговор
    Добре ,че по-подскача на площада...че по тегло беше надминал Пеевски. За такива думи които каза други щяха да бъдат много лошо скастрени от водещия мисля че трябва да се извини на редовните си зрители за безмълвието. Машинките се манипулират , това всеки човек го знае. Ето го провокатора нали го търсите.

    20:35 14.12.2025

  • 12 смехоран

    28 6 Отговор
    Ами накрая огромното гласуване ако се окаже в полза на ГЕРБ,кого
    ще разграждаш бе Мирчо? Май себе си.

    20:35 14.12.2025

  • 14 ПеПер асо-Де Билите

    27 7 Отговор
    Кого плашиш ти бе? Бунтове и революции ли подстрeкаваш? Българи да убиват българи ли?

    20:36 14.12.2025

  • 15 Магнитски

    10 9 Отговор
    Приемете допълнение в избирателния кодекс правна норма, според която лице, което е санкционирано по глобалния закон "Магнитски" , да няма право да се кандидатира за депутат. Съъщата забрана да важжи и за законите относно държавната служба- да не може такова лице да е министър, областен управител, кмет, шеф на агенция и т.н.

    Коментиран от #33, #73

    20:37 14.12.2025

  • 16 смехоран

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ами човека е свободен да отиде където иска бе.

    Коментиран от #20

    20:37 14.12.2025

  • 17 Хипотетично

    17 4 Отговор
    😜Време е след последните събития от декември месец хората да разберат, че Пеевски НЕ Е толкова страшен.😜
    А кой буквално до вчера ни лъжеше като ореваваше страната със завладяната държава и писмено подписване на санитарен кордон или пък сега ни подготвя, че някаква ПП близост с НЕстрашния Д е възможна за каузата (а каузата е домогване до властта)

    20:37 14.12.2025

  • 18 Пожелание

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "12340":

    Агресивен дух. Агресивен в добрият смисъл на думата.А шопара е един.

    20:37 14.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    16 2 Отговор
    Има си закон по който се делегират застъпници на изборите. Не може на всеки на който му скимне да кибичи в секциите. Просто няма място. То и желаещи няма. На времето БСП и СДС даваха по 200лв. и бабичките кибичеха по цял ден като застъпници и си говореха за плетки и кокошки. Това време отмина. Сега за 200лв. не мож накара никой да кибичи сутрин от 7 вечер до 12 часа в секция.

    20:37 14.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "смехоран":

    Няма къде да се скрие от народа.

    Коментиран от #35

    20:38 14.12.2025

  • 21 Шарлатани ООД

    19 3 Отговор
    Мирчев и Пеевски като две капки вода....на вид и на акъл....и в измамите.
    Зад два пръста чело не очаквайте мозъчен капацитет!

    20:38 14.12.2025

  • 22 Куку

    27 3 Отговор
    Два пръста челце но не иска да работи,иска да управлява!

    20:38 14.12.2025

  • 23 Т.КОЛЕВ

    18 3 Отговор
    ТИЯ ОТ П.П. ЩОМ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО ЗНАЧИ НЕ ИСКАТ ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ А САМО ПОВЕЧКО ПАРИ СА ГУШНАТ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ СУБСИДИЙ. И АКО МОЖЕ ДА СЕ В ПАРЛАМЕНТА ЗА ЗАПЛАТИ ГОЛЕМИ.
    МНОГО ЖЕЛАЕЩИ ЩЕ СТАНАТ ЗА ОПОЗИЦИЯ САМО ЗА ГОЛЕМИТЕ ПАЧКИ ДА ПРЕСВОЯВАТ,А ОТГОВОРНОСТ РЪКОВОДСТВО,ВЛАСТ НЕ ИСКАТ.НАЛИ УШ ЗА ТОВА НАПЪВАХА И ПРОТЕСТИРАХЯ ЗАЕДНО С НАРОДА АМА.

    20:39 14.12.2025

  • 24 Селяк

    26 3 Отговор
    Този селски направи кариера с гумената лодка в залива на Доган.После се търкаляше в пясъка.Сега налетя на бой с грухтящият и се гласи за премиер за това си ,,геройство,,.Ужас и отврат.

    20:40 14.12.2025

  • 25 Да да да

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пеевски ли имаш на предвид ?

    20:40 14.12.2025

  • 26 Промяна

    20 2 Отговор
    ТОВА ГНУСНО НЕЩО ОТКРИТО РАЗДАВА ЗАПЛАХИ СЪВСЕМ СЕ Е УМОПОБЪРКАЛ

    20:41 14.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    17 3 Отговор
    Мирчев как си представя, че някое софийско розово пони ще отиде за застъпник в някоя дива циганска секция в Северозапада, и ще раздава шамари?
    Мирча Кришан е сладур. Въобще не го слуша главата.

    20:42 14.12.2025

  • 29 Тити

    6 14 Отговор
    Крайно време хартиена бюлетина да отиде в историята.

    Коментиран от #43

    20:42 14.12.2025

  • 31 Фафла чудна

    14 3 Отговор
    Фенерчетата от площада ще гласуват ли? Много е съмнително обаче.

    20:43 14.12.2025

  • 32 Така де

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ти да видиш":

    Заради техния министър с флашката от ПП и ДБ който пипаше незаконно машините преди изборите шефът на ДАНС дойде в парламента по спешност и обяви заплаха за националната сигурност....

    20:43 14.12.2025

  • 33 големдебил

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Магнитски":

    Абе айде стига с това чуждоземско поклонничество бе. Освен това голяма част от народа ни е корупционер.Я си признайте колко от вас са предлагали пари на катаджиите когато смучете алкохол и шофирате пияни.Вместо да се засрамите че може да убиете невинни хора.

    20:43 14.12.2025

  • 35 смехоран

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Че защо да се крие?

    20:44 14.12.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Нема банка, която да може да осигури 250 милиона кеш. Повярвай ми. Няма такава. Много филми гледаш.

    Коментиран от #57, #61

    20:45 14.12.2025

  • 37 Промяна

    19 5 Отговор
    РАШКОВ КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ СЛЕДОВАТЕЛ БИЛ ПРОМЯНАТА И СИЛАТА НА ШАРЛАТАНИТЕ ХАХАХАХАХАХА МЕТЕЖНИЦИТЕ МНОГО СТЕ ИЗПАДНАЛИ

    Коментиран от #52

    20:45 14.12.2025

  • 39 ?????

    17 4 Отговор
    Помним Росенец със свалените гащи.
    Помним и сглобката.
    А иначе тия са неинтересни.
    Важното им е да им дадат някакво по-голямо парче от баницата.
    Сега сигурно ше го получат.
    И дотам.
    Или не? А?

    20:46 14.12.2025

  • 40 кога ни заблуждава

    11 4 Отговор
    Бие на очи твърдението на Мирчев, че вече Пеевски не бил толкова страшен, въпреки че се кълняха с най-честната си дума, че най-голямото зло заради магнитски - закона на САЩ е завладяло цялата държава, съдебната власт, прокуратура, изпълнителната власт и всевъзможни медии.

    20:48 14.12.2025

  • 41 Дзън-дзън

    14 3 Отговор
    Ако ДБ се яви самостоятелно на изборите, прескачането на 4% бариера е много проблематично. За съжаление на интелектуалеца Мирчев и неговия гуру, Мравояда Бойкикев, след всичките им некадърни упражнения в областта на съдебната реформа / от години мравоядите кухо се саморазхвалват какви експерти са в юриспруденцията/ и особено след уникалния гаф с промените в Конституцията, само пълни глупаци биха се вързали на селските им номера!
    Вън от парламента, празни бърборковци!

    Коментиран от #53

    20:50 14.12.2025

  • 42 Огън следвай ме

    16 3 Отговор
    Брех! ММАирчев иска абсолютната власт, ползвайки че други подкрепиха протестите им, нещо което самите те никога не са правили. Замая им се главата и започнаха да искат. За протестиращите обаче трябва да е ясно, че ако Борисов значи "може би война", тези значат "ВОЙНА!". Толкова са нахъсани да си гарантират властта и парите, че ще подписват и бели листи.

    20:50 14.12.2025

  • 43 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Тити":

    Ще спестим много тонове хартия. Иначе ползата ще е никаква. Мадуровките са недъгави и ще настане голяма веселба на изборите. Не, че ме е грижа.

    20:51 14.12.2025

  • 44 Безпартиен

    6 2 Отговор
    Така ли ще се Бори с Досегашния Модел?

    20:51 14.12.2025

  • 45 Петър

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Груб е но е прав че с мутрите може да се бориш само с шамари.

    Коментиран от #50, #56, #67

    20:52 14.12.2025

  • 46 Краварска медия

    13 1 Отговор
    Олигофрен с много къса памет

    20:52 14.12.2025

  • 47 Факт

    9 1 Отговор
    Смилов какво се е свил и не смее да гъкне?

    20:53 14.12.2025

  • 48 Абе,

    14 1 Отговор
    този бивш комсомолски секретар и задноблизец на дедо Сорос и Шиши, много се превъзбуди нещо...

    20:53 14.12.2025

  • 50 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Петър":

    Знам че обичаш това!

    20:54 14.12.2025

  • 51 пътник

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "12340":

    Не може да бъде другояче от котилото на бившето ДС.

    20:54 14.12.2025

  • 52 БРаш.ов и сие

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Точно този като вътрешен министър ще е ПП гаранция за провеждане на най-честните избори с победа от 99%, защото като социалистически следовател от собствен опит знае как се постигат 99% при "честните избори" по време на социализма.

    Коментиран от #66

    20:54 14.12.2025

  • 53 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дзън-дзън":

    То пък ПП са цъфнали та вързали. ПП ДБ я вземат 7% на изборите, я не. Вечерта ще гледат като Тошко Африкански.

    20:55 14.12.2025

  • 54 04321

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "12340":

    Сигурно пак му се иска да го отъркалят,като на плажа в ,,Росенец":)

    20:57 14.12.2025

  • 55 Дядо от Родопите

    8 1 Отговор
    Очаквайте на скоро АЛА БАЛА втора серия

    20:57 14.12.2025

  • 56 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор

    До коментар #45 от "Петър":

    На мен ми е много любопитно как розово пони ще шибне шамар на мутра. Та дори и на ретро мутра.

    20:58 14.12.2025

  • 57 да те светна ако не се досещаш

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Наистина ли си мислиш, че отговаряш а някого или на нещо? Малко по внимателно наблюдение доказва по безспорен начин, че насреща няма нито естествен, нито изкуствен интелект. Просто кръгла нула.

    20:58 14.12.2025

  • 58 Абсурдистан

    14 1 Отговор
    Ето типичен просташки изказ на член на ПП. И тези ще ни водят към Европа!

    20:58 14.12.2025

  • 59 Мирчо

    7 0 Отговор
    Ауууууууу...
    .. От глад умирам
    ... Аууууууу

    21:00 14.12.2025

  • 60 смелия мирчев-толбухин

    1 11 Отговор
    това е смел човек.малко хора имат такава смрлост

    Коментиран от #69

    21:01 14.12.2025

  • 61 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    ...,,гледал"...това дочул през шубера на кухнята,дорде миел посудата в заведението ,,си"...

    21:02 14.12.2025

  • 62 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    С Лекси Фльор към победа.

    21:02 14.12.2025

  • 63 ококор

    7 1 Отговор
    ypa зa нaшият гepoй oт poceнeц и poceнeц 2.0 (пpeд кaбинeтa нa шиши)! нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    21:02 14.12.2025

  • 65 Нискочелтолуп

    5 0 Отговор
    На тоя даже Джен-Зито Лекси може да му вземе страха като му скръцне със зъби, ама той тръгнал на мъж да се прави.

    21:07 14.12.2025

  • 66 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "БРаш.ов и сие":

    Без да искам сложих минус че Извинявай Много добре си го описал художествено

    21:10 14.12.2025

  • 67 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Петър":

    ЧЕ ПО ГОЛЯМА МУТРА ОТ ТОЗИ ДАЛИ ИМА Я КАЖИ ОСВЕН ЛЪЖИ ТРОЛОВЕ КЛЕВЕТИ ДА СЕ ТЪРКАЛЯ С ЛОДКИ ДА ОБИКАЛЯ ПО УСЛУЖЛИВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ КАКВО ПОЛЕЗНО ВЪРШИ ТОЗИ ЗА БЪЛГАРИЯ СИЛА МЕТЕЖИ ТЕРОРИЗЪМ МИРЧЕВ РАЗДАВА ПО ТЕЛЕВИЗИИГЕ Е КОЙ Е МУТРАТА КОЙ Е ИЗМАМНИКЪТ КОЙ Е

    21:14 14.12.2025

  • 68 Файърфлай

    2 1 Отговор
    Ами намери си Гочоолу и Дочоолу и почвайте,смелий селский демократе !Ама да не ядеш и ти дървото.

    21:16 14.12.2025

  • 69 мирчо мирчев

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "смелия мирчев-толбухин":

    баща му го е калил в желязната дисциплина на БКП. който не слуша мирча бой

    21:17 14.12.2025

  • 70 Общинския съвет на БКП в Крушари,

    4 1 Отговор
    точно така моето момче,както сме те учили

    21:21 14.12.2025

  • 71 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Мирча Кришан ще прави избори с Гочоолу, Дочоолу и Данко Харсъзина. За сега на терен е само Лекси Фльорцата. Другите явно не проявяват особен интерес.

    21:24 14.12.2025

  • 73 А не е ли

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Магнитски":

    по правилно ,лице на което дедо му и татко му са били служители на ДС ,ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТБЮРО или са крали от банките и са станали кредитни милионери ,да не са депутати,,както и такива с разследване в момента

    21:30 14.12.2025

  • 75 МДАМ

    1 0 Отговор
    Оставате си ШАРЛАТАНИ и парапетни дейци, фалшиви герои заобиколени от пудели с пачки, "демократи" които уреждат озъбени комунистически функционери... КАКВА АЛТЕРНАТИВА СТЕ ВИЕ???

    21:46 14.12.2025

  • 76 Промяна

    1 0 Отговор
    АЛА БАЛАТА АЛА БАЛАТА МУТРИТЕ НАГЛЕЯТ ВЕЧЕ ПО УСЛУЖЛИВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ МУТРИТЕ РАЗДАВАТ ШАМАРИ АЛА БАЛА МУТРИ ШАР.ЛАТАНИ ВЛАСТ НЕИСТОВО

    21:48 14.12.2025

