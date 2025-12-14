Ивайло Мирчев за нарушителите на предстоящия вот: Тези хора разбират само от шамари и юмруци

"След оставката трябва да има със сигурност избори, честни избори. Огромна активност. Много повече граждани, които да гласуват на тях, за да може да се справим с основата задача, която ни даде протестът, а именно разграждане на модела Пеевски", заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев в предаването "120 минути".

Предложение за машинен вот

На първо място това, което парламентът сега трябва да направи, е удължителният закон за бюджета. Той трябва да бъде приет, за да може държавата да продължи да работи по нормален начин и да влезем в еврозоната по нормален начин. Извън бюджета - законопроект за въвеждане на 100% машини за вота. Трябва да се върнем към юли 2021-ва, когато имаше изцяло машинен вот. Тогава броенето беше бързо, измамите бяха минимизирани, заяви Мирчев.

Според него предложението ще бъде подкрепено от всички партии, които имат някакъв инстинкт за политическо самосъхранение. "Хората вече разбраха как се фалшифицират избори. Видяха какво стана в Пазарджик, където Пеевски си напазарува изборите. Хората не искат политиците да бъдат избирано с фалшиви бюлетини", коментира той.

Кой да бъде служебен премиер

"Приемлив е всеки, който може да гарантира честността на изборите. Време е след последните събития от декември месец хората да разберат, че Пеевски не е толкова страшен. Не може всеки служебен премиер, всеки служебен министър на вътрешните работи да превива главичка и да го е страх да направи правилните неща", заяви Мирчев.

"Може би си спомняте, когато Рашков беше служебен министър на вътрешните работи. Поголовна борба с купения вот в Народното събрание стотици въпроси, после отмъщение от ДПС имаше към Рашков за това, че беше пресечена голяма част от купения вот. Очакваме бъдещият министър на вътрешните работи да знае, че той има задължение към страната си. Няма да участваме в никакви мнозинства, в никакви договорки в рамките на този парламент. Без значение кой ще бъде премиер, важното е да е добър държавник", заяви Мирчев.

За предстоящите избори

"Отправихме призив към всички хора на протеста да се включат като наблюдатели и застъпници на нашата коалиция, за да гарантираме вота. На второ място има страхотна гражданска платформа "Ти броиш", която ще се включи със наблюдатели на този вот". Така Мирчев коментира предстоящите избори.

И добави: "Ако срещна нарушители на вота, ще се засрамят. Крайно време е ние да имаме много по-твърди действия. До тук беше с приказките. Тези хора разбират само от едно - шамари и юмруци, за да бъде този модел унищожен. Затова сме ние там, за да може тези, които 15 години са пленили тази държава, да бъдат изметени. Да дойдат тези новите, независимо дали са Gen Z-ита.

Мирчев заяви и че обмислят да направят от кабинета на Пеевски библиотека.

За ДБ всичко извън 120 гласа в парлемента е компромис. Отказа да коментира евентуален съюз с президента Радев.