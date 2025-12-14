Новини
Спорт »
Световен футбол »
Илия Груев-младши остана на пейката при ново равенство за Лийдс във Висшата лига

Илия Груев-младши остана на пейката при ново равенство за Лийдс във Висшата лига

14 Декември, 2025 20:47 438 0

  • национал-
  • илия груев-младши-
  • лийдс-
  • висша лига-
  • брендфорд

"Белите" завършиха 1:1 като гости на Брентфорд

Илия Груев-младши остана на пейката при ново равенство за Лийдс във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Илия Груев-младши не получи шанс за изява при поредния мач без поражение на Лийдс Юнайтед в английската Висша лига. В среща от 16-ия кръг, изиграна на стадион "Брендфорд Къмюнити" в Лондон, "белите" завършиха 1:1 като гости на Брентфорд пред почти препълнените трибуни.

Домакините поведоха в резултата в 70-ата минута, когато опитният Джордан Хендерсън реализира красиво попадение. Лийдс обаче не се предаде и само 12 минути по-късно Доминик Калвърт-Люин възстанови равенството след отлична асистенция на Уилфред Нонто.

Това равенство означава трети пореден мач без загуба за Лийдс, които вече имат 16 точки и заемат 17-ото място във временното класиране на Висшата лига. Брентфорд, от своя страна, се изкачиха на 14-а позиция с актив от 20 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ