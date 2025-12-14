Илия Груев-младши остана на пейката при ново равенство за Лийдс във Висшата лига

Българският национал Илия Груев-младши не получи шанс за изява при поредния мач без поражение на Лийдс Юнайтед в английската Висша лига. В среща от 16-ия кръг, изиграна на стадион "Брендфорд Къмюнити" в Лондон, "белите" завършиха 1:1 като гости на Брентфорд пред почти препълнените трибуни.

Домакините поведоха в резултата в 70-ата минута, когато опитният Джордан Хендерсън реализира красиво попадение. Лийдс обаче не се предаде и само 12 минути по-късно Доминик Калвърт-Люин възстанови равенството след отлична асистенция на Уилфред Нонто.

Това равенство означава трети пореден мач без загуба за Лийдс, които вече имат 16 точки и заемат 17-ото място във временното класиране на Висшата лига. Брентфорд, от своя страна, се изкачиха на 14-а позиция с актив от 20 точки.